https://www.palestinechronicle.com/hungary-hosts-wanted-netanyahu-announces-withdrawal-from-icc/



Ungarn empfängt Netanjahu trotz Haftbefehl des IStGH und kündigt Austritt aus dem Gerichtshof an

3. April 2025 News

Der gesuchte israelische Premierminister Benjamin Netanjahu kommt trotz des Haftbefehls des IStGH in Ungarn an. (Foto: Videomitschnitt)

Teilen Twittern Pin E-Mail

Von Palestine Chronicle Staff

Ungarn empfängt den israelischen Premierminister Netanjahu trotz eines Haftbefehls des IStGH wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen, während das Land plant, sich aus dem Gerichtshof zurückzuziehen.

Der ungarische Verteidigungsminister Kristóf Szalay-Bobrovniczky begrüßte Netanjahu bei seiner Ankunft am Budapester Flughafen am Donnerstag und teilte auf Facebook mit: „Willkommen in Budapest, Benjamin Netanjahu.“

Während seines Besuchs ist ein Treffen zwischen Netanjahu und dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán geplant, bevor er eine Pressekonferenz abhält.

Orbán hatte Netanjahu trotz des im vergangenen Jahr erlassenen Haftbefehls des IStGH eingeladen, den er zuvor als ‚beschämend‘ verurteilt hatte.

Ungarns Austritt aus dem IStGH

Am Donnerstag kündigte die ungarische Regierung an, dass sie den Prozess des Austritts aus dem Internationalen Strafgerichtshof einleiten werde, nachdem der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu zu einem Staatsbesuch in Budapest eingetroffen war. Dieser Schritt erfolgt kurz nachdem der IStGH einen Haftbefehl gegen Netanjahu wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in Gaza erlassen hat.

Der rechtsgerichtete ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán, der Netanjahu im November, nur einen Tag nach Erlass des Haftbefehls, nach Budapest eingeladen hatte, lehnt die Entscheidung des IStGH entschieden ab. Orbán bezeichnete den Haftbefehl als „dreist, zynisch und völlig inakzeptabel“. Obwohl Ungarn 1999 das Gründungsdokument des IStGH unterzeichnete und 2001 das Römische Statut ratifizierte, hat es die Urteile des Gerichts nie vollständig in sein nationales Recht integriert, worauf Orbáns Stabschef Gergely Gulyás hinwies.

Als Gründungsmitglied des IStGH ist Ungarn gesetzlich verpflichtet, die vom Gericht ausgestellten Haftbefehle zu vollstrecken. Orbán hatte jedoch klargestellt, dass Budapest dem Haftbefehl gegen Netanjahu nicht nachkommen würde.

Netanjahus Auslandsreisen

Dies ist Netanjahus zweite Auslandsreise seit der Ausstellung von Haftbefehlen gegen ihn und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant durch den IStGH im vergangenen November. Während die Einzelheiten seines Programms noch unklar sind, ist ein Besuch eines Holocaust-Mahnmals geplant.

Im Februar reiste Netanjahu nach Washington, wo er sich mit seinem engen Verbündeten, dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, traf.

Weder Israel noch die Vereinigten Staaten sind Mitglieder des IStGH, da beide Länder argumentieren, dass das Gericht für politisch motivierte Strafverfolgungen genutzt werden könnte.

Israels Krieg gegen Gaza hat zum Tod von über 50.000 Palästinensern und zu weitreichender Zerstörung geführt und weltweite Proteste ausgelöst. Auch Südafrika hat beim Internationalen Gerichtshof Klage gegen Israel wegen Völkermordes eingereicht.

Andauernder Völkermord

Die erneute israelische Gewalt am 18. März hat einen Waffenstillstand gebrochen, der am 19. Januar begann. Bei den jüngsten Militäraktionen wurden Hunderte Palästinenser getötet und viele weitere verletzt, vor allem Zivilisten, darunter Frauen und Kinder.

Während die Verstöße von zahlreichen Ländern und Menschenrechtsgruppen verurteilt wurden, haben die USA ihre Unterstützung für Israel fortgesetzt und behauptet, dass die Militäraktion mit vorheriger Kenntnis und Zustimmung Washingtons durchgeführt wurde.

Seit Oktober 2023 hat Israel über 50.000 Palästinenser, hauptsächlich Frauen und Kinder, getötet und Gaza in Trümmern hinterlassen.

Im November 2024 erließ der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant und beschuldigte sie der Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Gaza.

Israel droht wegen seiner Handlungen in der Enklave auch ein Völkermordverfahren vor dem Internationalen Gerichtshof.

(PC, AJA)

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …