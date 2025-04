https://www.commondreams.org/news/mohsen-mahdawi



Mohsen Mahdawi erschien im Dezember 2023 in der Sendung „60 Minutes“ und sprach über seine Erfahrungen als Heranwachsender im Westjordanland und über den Umgang der Columbia University mit propalästinensischen Gruppen.

(Foto: Screenshot/CBS News/„60 Minutes“)

„Unmoralisch, unmenschlich und illegal“: ICE verhaftet palästinensischen Protestführer der Columbia University

„Er kam in der Hoffnung in dieses Land, frei über die Gräueltaten sprechen zu können, die er miterlebt hat, nur um für diese Äußerungen bestraft zu werden“, sagte der Anwalt von Mohsen Mahdawi.

Julia Conley

14. April 2025

Einen Monat nachdem die internationale rechtsextreme Pro-Israel-Gruppe Betar den Studenten der Columbia University, Mohsen Mahdawi, zum nächsten Ziel ihrer Kampagne zur Abschiebung palästinensischer Menschenrechtsverteidiger ernannt hatte, wurde Mahdawi am Montag in einer Einwanderungsbehörde in Colchester, Vermont, verhaftet, wo er einen Test für die Einbürgerung in die USA ablegen wollte.

Mahdawi, der seit 10 Jahren eine Green Card besaß, war im vergangenen Jahr einer der Anführer von Protesten an der Columbia University, bei denen die Studenten die Universität aufforderten, sich von Unternehmen zu trennen, die von der Politik Israels in den besetzten palästinensischen Gebieten profitieren.

Wie The Interceptberichtete, legten die Einwanderungsbehörden Mahdawis Einbürgerungstest auf den Zeitpunkt fest, zu dem Mahmoud Khalil, ein weiterer Anführer der Campus-Proteste an der Columbia University, im März von der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) festgenommen wurde.

Der Termin, so die Medienkritikerin Sana Saeed, war „eine Falle, um ihn zu entführen“.

Die drei Kongressabgeordneten aus Vermont – die Demokraten Senator Peter Welch und Abgeordnete Becca Balint sowie der parteilose Senator Bernie Sanders – bezeichneten die Verhaftung des Bewohners von White River Junction als „unmoralisch, unmenschlich und illegal“.

„Er wurde von bewaffneten Personen in Zivil, die ihre Gesichter bedeckt hatten, in Handschellen abgeführt und festgenommen“, so die Abgeordneten. “Diese Personen weigerten sich, Auskunft darüber zu geben, wohin er gebracht wurde oder was mit ihm geschehen würde … Herr Mahdawi, der sich rechtmäßig in den Vereinigten Staaten aufhält, muss ein ordnungsgemäßes Verfahren nach dem Gesetz erhalten und sofort aus der Haft entlassen werden.“

Khalil, Mahdawi und mehrere andere Columbia-Studenten wurden im Rahmen der Exekutivanordnungen von Präsident Donald Trump, die angeblich darauf abzielen, die US-amerikanischen College-Campus von dem zu befreien, was die Regierung als „Antisemitismus“ bezeichnet, und des „Catch and Revoke“-Programms von Außenminister Marco Rubio, zur Abschiebung ins Visier genommen.

In einem Interview mit „60 Minutes“ auf CBS im Dezember 2023 sprach Mahdawi darüber, wie die Campus-Proteste im Vormonat zur Unterstützung der Rechte der Palästinenser von jemandem unterwandert worden waren, der nicht mit der Columbia verbunden war und antisemitische Parolen rief.

„Ich war schockiert, ging direkt auf die Person zu und sagte zu ihr: ‚Sie repräsentieren uns nicht‘, denn das ist nicht etwas, womit wir einverstanden sind“, sagte er. “Antisemitisch zu sein ist ungerecht. Und der Kampf für die Freiheit Palästinas und der Kampf gegen den Antisemitismus gehen Hand in Hand, denn Ungerechtigkeit überall ist eine Bedrohung für Gerechtigkeit überall.“

Nachdem Betar in den sozialen Medien über Mahdawi berichtet hatte, tauchte dieser unter und bat die Beamten der Columbia University in einem Brief, ihn an einen sicheren Ort zu verlegen. Mahdawis Anwalt teilte The Intercept mit, dass die Schule ihm keine Unterkunft anbieten könne, in der er vor der Einwanderungs- und Zollbehörde geschützt sei.

Mahdawi vermutete, dass eine E-Mail der US-amerikanischen Einwanderungsbehörde (USCIS) vom letzten Monat, in der stand, dass sein Einbürgerungstest um mehrere Monate vorverlegt wurde, ein Zeichen dafür war, dass die Einwanderungsbehörden planten, ihn in eine Falle zu locken, um ihn festzunehmen und zu versuchen, ihn in das Westjordanland abzuschieben, wo er herkommt.

Er rief die drei Kongressabgeordneten aus Vermont an und sprach persönlich mit Welch, um sie zu bitten, zu intervenieren, falls die Einwanderungsbehörde ihn ins Visier nehmen sollte. Die drei Abgeordneten und ihre Büros erklärten damals, dass sie „in Bereitschaft bleiben würden, bis sie Neuigkeiten über Mahdawis Status nach dem [Einwanderungs-]Interview erhalten“, so The Intercept.

„Wir verurteilen die Trump-Regierung aufs Schärfste für die Entführung von Mohsen Mahdawi, einem rechtmäßigen ständigen Einwohner, weil er sein verfassungsmäßiges Recht ausgeübt hat, die Kriegsverbrechen der israelischen Regierung zu kritisieren“, sagte Edward Ahmed Mitchell, stellvertretender Direktor des Council on American-Islamic Relations. “Indem sie College-Studenten entführt und inhaftiert, weil sie ihr Recht auf freie Meinungsäußerung wahrgenommen haben, agiert die Trump-Regierung wie ein Arm der israelischen Regierung, die regelmäßig die freie Meinungsäußerung zensiert und ihre Kritiker einsperrt. Wir fordern die Freilassung von Mohsen und allen anderen Studenten, die zu Unrecht entführt wurden.“

„Alle Amerikaner sollten angesichts der Geschwindigkeit, mit der rechtmäßige Einwohner der USA in ihren verfassungsmäßigen Grundfreiheiten angegriffen werden, alarmiert sein“, fügte Mitchell hinzu.

Die Anwälte von Mahdawi reichten am Montag eine Habeas-Corpus-Petition ein und erklärten, die Regierung habe seine gesetzlichen und ordnungsgemäßen Verfahrensrechte verletzt, indem sie ihn für seine freie Meinungsäußerung bestraft habe.

„Mohsen Mahdawi wurde heute unrechtmäßig und ohne Grund festgenommen, nur weil er Palästinenser ist“, sagte Mahdawis Anwältin Luna Droubi gegenüber The Intercept. “Er kam in der Hoffnung in dieses Land, frei über die Gräueltaten sprechen zu können, die er miterlebt hat, nur um für diese Äußerungen bestraft zu werden.“

