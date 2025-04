https://www.commondreams.org/opinion/kilmar-abrego-garcia



Am 14. April 2025 findet im Weißen Haus in Washington, D.C., während des Besuchs des Präsidenten von El Salvador im Weißen Haus eine interreligiöse Gebetswache für Kilmar Abrego Garcia statt. Abrego Garcia wurde fälschlicherweise in ein Gefängnis in El Salvador deportiert, obwohl er die Papiere hatte, um in den USA zu bleiben. Seine Frau und seine Kinder warten in ihrem Haus in Maryland auf seine Rückkehr.

(Foto: Astrid Riecken für die Washington Post via Getty Images)

Die nächste Person in einer Zelle ohne Anklage könnten Sie sein

Wir befinden uns mitten in einem regelrechten Putsch gegen die Verfassung, gegen die Vereinigten Staaten und gegen unsere Gründungsideale. Wenn wir nicht für die Freilassung von Kilmar Abrego Garcia kämpfen und sie nicht erreichen, ist unsere Demokratie tot.

Thom Hartmann

Common Dreams

15. April 2025Common Dreams

Gestern ist die Demokratie in unserer Nation offiziell gestorben.

Wir leben nicht mehr in dem Amerika, in dem wir aufgewachsen sind: „Das Land der Freien und die Heimat der Tapferen“. Das Land, zu dem der Rest der Welt aufschaute und auf das er sich verließ. Das Land, das behauptete, sich an die Rechtsstaatlichkeit zu halten, und das Mitgefühl und den Schutz seiner schwächsten Mitglieder schätzte.

Wir befinden uns mitten in einem regelrechten Putsch gegen die Verfassung, gegen die Vereinigten Staaten und gegen unsere Gründungsideale: Donald Trump verkündete dies gestern, als er sich offen und höhnisch dem Obersten Gerichtshof und unseren Gründungsdokumenten widersetzte und seine neofaschistischen Speichellecker im Oval Office kicherten und lachten.

Als Marco Rubio behauptete, dass die Verhaftung und Abschiebung eines Mannes, der legal in den USA lebt, „Außenpolitik“ sei, die nicht vom Obersten Gerichtshof überwacht werden könne, und sich dann selbst zu seiner Klugheit beglückwünschte.

Trumps Antwort auf das Urteil war ein klares „Fuck you“ an unsere Gerichte, unsere Verfassung und unsere Gesetze.

Kilmar Abrego Garcia, ein rechtmäßig in den USA lebender Mensch, der kein Verbrechen begangen hat, wird nun in El Salvadors berüchtigtstem Konzentrationslager festgehalten, wo bis zu 75 Männer in Zellen gepfercht sind, die für einen Bruchteil dieser Anzahl ausgelegt sind.

Die Gefangenen dürfen nicht nach draußen – weder an die frische Luft noch zum Sport – und die Leuchtstoffröhren gehen nie aus. Das Essen ist minimal: zweimal täglich einfacher Reis oder Bohnen, dazu Wasser. Es gibt keine Möglichkeit, Berufung einzulegen, weder für ihn noch für die anderen 75.000 Menschen, die der Diktator von El Salvador, Bukele, ohne ordentliches Verfahren verhaftet und inhaftiert hat.

Dieser Vater von drei US-Bürgern, dieser Ehemann einer US-Bürgerin, der sich mit Genehmigung unserer Regierung in den USA aufgehalten hatte, ist heute zusammen mit brutalen Bandenmitgliedern – buchstäblich Mördern und Vergewaltigern – in einem der berüchtigtsten und gewalttätigsten Gefängnisse der Welt eingepfercht.

Er hat keinen Zugang zu einem Rechtsbeistand, keine Informationen über Anklagen oder eine Freilassung und medizinische Versorgung wird oft verweigert, außer in extremen Notfällen. Tage verschwimmen zu Nächten, während Männer auf Betonböden liegen oder schweigend dasitzen, viele von ihnen ritzen sich immer wiederkehrende Muster in die Wände, um bei Verstand zu bleiben.

Kilmar tut vielleicht dasselbe, klammert sich an Routine, an Hoffnung, an alles, was ihn daran erinnert, dass er einst einem Land angehörte, das Gerechtigkeit versprach.

Doch dann kam der gesetzloseste Präsident in der Geschichte Amerikas, der gestern so gut wie erklärt hat, dass wir keine konstitutionelle demokratische Republik mehr sind, solange er Präsident ist.

Artikel I, Abschnitt 9 der Verfassung der Vereinigten Staaten ist eindeutig in Bezug auf Habeas Corpus, lateinisch für „Leichenschau“, was bedeutet, dass niemand inhaftiert werden kann, ohne vorher die Anklage gegen ihn zu kennen, diese Anklage anfechten zu können und ein Gericht über sein Schicksal entscheiden zu lassen.

Dieses Recht, das von unseren Gründern übernommen und in unsere Verfassung aufgenommen wurde, geht buchstäblich auf das Jahr 1215 zurück, als König Johann Ohneland in Runnymede die Magna Carta unterzeichnete, wie Artikel I Abschnitt 9 klar besagt:

„Das Privileg des Habeas-Corpus-Befehls darf nicht ausgesetzt werden, es sei denn, die öffentliche Sicherheit erfordert dies in Fällen von Rebellion oder Invasion.“

(Trump behauptet fälschlicherweise und zynisch in einer illegalen Durchführungsverordnung, die Regierung Venezuelas habe Bandenmitglieder in die USA geschickt, um dort „einzufallen“. Seltsamerweise ist Kilmar Abrego Garcia, selbst wenn ein Gericht diese „Invasions“-Masche bestätigen würde, weder ein Bandenmitglied noch überhaupt Venezolaner; er ist ein Bürger von El Salvador, der seit seinem 16. Lebensjahr in den USA lebt, ein Gewerkschaftsarbeiter und beliebtes Mitglied seiner Gemeinschaft ist und sich legal hier aufhält.)

Fünfter Zusatzartikel zur Verfassung:

„Niemand darf wegen eines Kapitalverbrechens oder eines anderen abscheulichen Verbrechens zur Verantwortung gezogen werden, es sei denn, er wird von einer Grand Jury angeklagt oder vor Gericht gestellt … noch darf ihm ohne ein ordnungsgemäßes Gerichtsverfahren das Leben, die Freiheit oder das Eigentum entzogen werden …“

Sechster Zusatzartikel zur Verfassung:

„In allen Strafverfahren hat der Angeklagte das Recht auf ein schnelles und öffentliches Verfahren vor einer unparteiischen Jury des Staates und des Bezirks, in dem das Verbrechen begangen wurde, wobei der Bezirk zuvor gesetzlich festgelegt wurde, und auf Unterrichtung über Art und Grund der Anklage; auf Gegenüberstellung mit den Zeugen, die gegen ihn aussagen; auf ein obligatorisches Verfahren zur Erlangung von Zeugenaussagen zu seinen Gunsten und auf die Unterstützung eines Anwalts zu seiner Verteidigung.“

Siebter Zusatzartikel zur Verfassung:

„[D]as Recht auf ein Schwurgerichtsverfahren bleibt gewahrt …“

Achter Zusatzartikel zur Verfassung:

„Es darf keine übermäßige Kaution verlangt werden, es dürfen keine übermäßigen Geldstrafen verhängt werden und es dürfen keine grausamen und ungewöhnlichen Strafen verhängt werden.“

Bitte weisen Sie mich darauf hin, wo in unserer Verfassung steht, dass der Präsident der Vereinigten Staaten oder der Außenminister einfach anordnen kann, dass eine „Person“ (siehe 5. Zusatzartikel; nirgendwo taucht das Wort „Bürger“ auf) ohne Haftbefehl, ohne Anwalt, ohne Gerichtsverfahren und ohne Vorankündigung, die ihm die Möglichkeit geben würde, seine Unschuld zu beteuern, verhaftet und in ein ausländisches Konzentrationslager in der Hölle gebracht wird.

Der Oberste Gerichtshof hat letzte Woche einstimmig entschieden, dass unsere Verfassung, wie oben zitiert, genau das besagt, was sie bedeutet, und Trump muss die Rückkehr von Kilmar Abrego Garcia „ermöglichen“, der kein Krimineller ist und dem alle in unserer Verfassung und ihren Änderungen festgelegten Bestimmungen für ein ordnungsgemäßes Verfahren verweigert wurden.

Richterin Sotomayor hat es deutlich gemacht:

„Das Argument der Regierung impliziert außerdem, dass sie jede Person, einschließlich US-Bürger, ohne rechtliche Konsequenzen abschieben und inhaftieren könnte, solange sie dies tut, bevor ein Gericht eingreifen kann. …

“[D]as angemessene Rechtsmittel besteht darin, Abrego Garcia das gesamte Verfahren zu gewähren, auf das er Anspruch gehabt hätte, wenn er nicht rechtswidrig nach El Salvador abgeschoben worden wäre. Das bedeutet, dass die Regierung ihrer Verpflichtung nachkommen muss, Abrego Garcia ein „ordentliches Gerichtsverfahren“ zu gewähren, einschließlich einer Vorladung und der Möglichkeit, angehört zu werden.

„Sie muss auch ihren Verpflichtungen aus dem Übereinkommen gegen Folter nachkommen.“

Trumps Reaktion auf das Urteil war ein klares „Fuck you“ an unsere Gerichte, unsere Verfassung und unsere Gesetze. Und an die Millionen amerikanischer Bürger, die Angst vor seiner systematischen Demontage unseres Rechtssystems haben.

Es war eine offene Behauptung von Trump, dass er alles tun kann, was er will, egal wie rechtswidrig oder verfassungswidrig, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. Dass er erfolgreich einen Putsch gegen die Regierung der Vereinigten Staaten und ihre Gesetze inszeniert hat und die feste Absicht hat, dieses Land wie Russland oder Ungarn zu führen.

Und nicht nur das, er sagte dem autoritären Präsidenten von El Salvador, Bukele, dass die nächsten Menschen, die er in sein Sklavenarbeitslager schicken will, amerikanische Bürger wie Sie und ich sind:

„Einheimische Kriminelle. Einheimische sind die nächsten. Sie müssen etwa fünf weitere Orte bauen. Es ist nicht groß genug.“

Das erinnert uns an Jeffersons Einwände gegen die „Tyrannei“ von König Georg II., wie sie in der von ihm verfassten und am 4. Juli 1776 unterzeichneten Unabhängigkeitserklärung dargelegt sind:

„Wir halten diese Wahrheiten für selbstverständlich, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit bestimmten unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, zu denen Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören. Um diese Rechte zu sichern, werden Regierungen unter den Menschen eingesetzt, die ihre rechtmäßigen Befugnisse aus der Zustimmung der Regierten ableiten …

„Die Geschichte des gegenwärtigen Königs von Großbritannien ist eine Geschichte wiederholter Verletzungen und Usurpationen, die alle direkt darauf abzielen, eine absolute Tyrannei über diese Staaten zu errichten. Um dies zu beweisen, sollen die Fakten einer aufrichtigen Welt vorgelegt werden.

“Er hat seine Zustimmung zu Gesetzen verweigert, die für das Gemeinwohl am heilsamsten und notwendigsten sind. …

„Er hat die Rechtspflege behindert, indem er seine Zustimmung zu Gesetzen zur Einrichtung von Justizbehörden verweigerte. …

„Er hat die Richter von seinem Willen abhängig gemacht …

“Er hat sich mit anderen zusammengetan, um uns einer Gerichtsbarkeit zu unterwerfen, die unserer Verfassung fremd ist und von unseren Gesetzen nicht anerkannt wird …

„Weil er uns in vielen Fällen der Vorteile eines Schwurgerichtsverfahrens beraubt hat:

“Weil er uns über die Meere transportiert hat, um uns wegen angeblicher Vergehen vor Gericht zu stellen: …

„Weil sie uns unsere Urkunden weggenommen, unsere wertvollsten Gesetze abgeschafft und die Formen unserer Regierungen grundlegend geändert haben: …

“In jeder Phase dieser Unterdrückung haben wir in den demütigsten Worten um Abhilfe gebeten: Unsere wiederholten Bitten wurden nur mit wiederholten Verletzungen beantwortet. Ein Fürst, dessen Charakter durch jede Handlung, die einen Tyrannen ausmachen könnte, gekennzeichnet ist, ist ungeeignet, der Herrscher eines freien Volkes zu sein.“ (Hervorhebung hinzugefügt)

Wenn Trump und seine Arschkriecher nicht durch öffentliche Empörung, unsere Gerichte, unsere Verfassung und unsere Gesetze gestoppt werden, dann hat Amerika aufgehört, eine funktionierende Republik zu sein, und die Zukunft ist ungewiss, aber mit Sicherheit düster.

Das wäre, wie es in der Erklärung heißt, die eigentliche Definition von Tyrannei. Senator Chris Murphy schrieb gerade auf Bluesky:

„Sie mögen vielleicht nicht glauben, dass dieser Fall für Sie von Bedeutung ist. Aber Abrego Garcia war legal in den USA, genau wie wir alle. Sein Status als Einwanderer spielt rechtlich gesehen keine Rolle. Wenn Trump JEDEN einsperren oder abschieben kann – egal, was die Gerichte sagen – sind wir alle in großer Gefahr.“

Trump sollte wegen Missachtung des Obersten Gerichtshofs und unserer Verfassung angeklagt werden. Weil er unseren Gründern und jedem amerikanischen Veteranen, der jemals für dieses Land und seine Ideale gekämpft hat (oder gestorben ist), ins Gesicht spuckt. Weil er ausländische Konzentrationslager benutzt.

Tragischerweise sind die Republikaner im Kongress und im ganzen Land nun voll und ganz in den Putsch verwickelt. Sie haben einen egomanischen, selbstsüchtigen Narzissten und seine Milliardärsfreunde ihrer Integrität, ihrem Land und ihrem Amtseid vorgezogen.

Zeigen Sie sich am kommenden Samstag auf der Straße und wenden Sie sich an Ihre gewählten Vertreter, um eine Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit zu fordern.

Die Nummer für den Kongress lautet 202-224-3121, zumindest im Moment; wie bei der Sozialversicherung könnte Trump auch diese Telefonnummer jederzeit abschaffen.

