Unterstützen die USA bereits Israel im Krieg gegen Iran? Florian Rötzer

Die israelischen Streitkräfte (IDF) erklärten, dass sie heute mit dem Einsatz von 40 Kampfflugzeigen, die 100 Präzisionsraketen abgeschossen haben, neben anderen militärischen Zielen und Atomanlagen wieder die Anlage in Natanz und auch der noch im Bau befindliche Schwerwasserreaktor Arak (Khondab) bombardiert. Beschädigt oder zerstört wurde die Schutzhülle des Reaktors, eine „Wichtige Komponente für die Produktion von Plutonium“. Schweres Wasser wird zur Kühlung von Reaktoren verwendet, als Nebenprodukt fällt auch Plutonium an. Nach der Darstellung der IDF ist die Herstellung von Plutonium primär. Die Anlage in Natanz würde vom Iran zur Herstellung von Atombomben verwendet.

Der Angriff auf Arak ist eher symbolisch. Schließlich ist der Reaktor stillgelegt und wurde der Reaktorkern 2016 im Zuge des Iran-Atomabkommens JCPOA, entfernt und durch Zement ersetzt. Nach iranischen Angaben, in denen die Angriffe heruntergespielt werden, während von den IDF stets Erfolge gemeldet werden, wurden keine Personen verletzt und trat keine Radioaktivität aus. Es sei auch ein Forschungsreaktor beschädigt worden, aber wegen der getroffenen Sicherheitsmaßnahmen seien die Menschen in der Umgebung sicher. IDF veröffentlichte ein Video, das die Bombardierung von Arak zeigt. IAEA gibt Entwarnung, nachdem der Reaktor kein nukleares Material enthielt. Unklar aber ist, ob die benachbarte Khondab-Anlage zur Herstellung von Schwerem Wasser beschädigt wurde. Iran darf eine begrenzte Menge herstellen. Weiterlesen bei overton-magazin.de