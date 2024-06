https://thegrayzone.com/2024/06/21/israeli-army-friendly-fire-october-7/



Untersuchung der israelischen Armee ergibt mehrere Fälle von Beschuss durch eigene Truppen am 7. Oktober

By Antiwar

21. Juni 2024

Die Untersuchung der Armee hat zahlreiche Beispiele für israelische Streitkräfte identifiziert, die am 7. Oktober auf israelische Zivilisten zielten, überreagierten oder versäumten zu handeln. Die Mainstream-Medien haben The Grayzone verleumdet, weil sie Israels „Hannibal-Direktive“-Skandal vor Monaten aufgedeckt haben.

Anmerkung des Herausgebers: Die Washington Post und die israelische Haaretz haben zahlreiche skurrile und fehlerhafte Angriffe auf Max Blumenthal von The Grayzone und andere Kollegen veröffentlicht, weil sie dazu beigetragen haben, die vorsätzliche Tötung israelischer Zivilisten durch das israelische Militär aufzudecken, die am 7. Oktober von militanten Palästinensern gefangen gehalten wurden. Die Untersuchung der israelischen Armee und ein Bericht der Vereinten Nationen vom 12. Juni 2024 sind die jüngsten offiziellen Untersuchungen, die unsere sachliche Berichterstattung bestätigen.

Der folgende Artikel wurde ursprünglich von Antiwar.com veröffentlicht.

Eine Untersuchung der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF), die im Sommer veröffentlicht werden soll, wird zu dem Schluss kommen, dass israelische Soldaten am 7. Oktober viele ihrer eigenen Leute getötet haben, wie israelische Medien berichteten. Es wird erwartet, dass die Untersuchung mehrere Versäumnisse der IDF während des Hamas-Amoklaufs im Süden Israels aufzeigen wird.

Nach Angaben des israelischen Nachrichtensenders Channel 12 News stellt der IDF-Bericht, der Mitte Juli veröffentlicht werden soll, fest, dass es „viele Opfer gab, weil unsere Streitkräfte auf unsere Streitkräfte geschossen haben“. Tel Aviv wurde beschuldigt, seinen Soldaten zu befehlen, Geiseln zu töten, anstatt sie der Hamas für Verhandlungen zur Verfügung zu stellen – eine Politik, die seit langem als „Hannibal-Direktive“ bekannt ist.

Der Bericht der IDF vom 7. Oktober scheint eher auf Inkompetenz als auf die absichtliche Tötung eigener Zivilisten hinzudeuten. Eine Untersuchung des Verhaltens der IDF durch die israelische Website Ynet ergab jedoch, dass Tel Aviv seinen Truppen den Befehl gegeben hatte, die Hannibal-Richtlinie zu befolgen.

Dennoch werden die Schlussfolgerungen des bevorstehenden Berichts auf ein offizielles Eingeständnis hinauslaufen, dass zahlreiche, wenn nicht sogar mehr Israelis von IDF-Soldaten und nicht von der Hamas getötet wurden.

Am 7. Oktober startete die Hamas einen Großangriff auf den Süden Israels, bei dem Hunderte von Angreifern, 767 israelische Zivilisten und 376 Angehörige der israelischen Sicherheitskräfte getötet wurden. Die Jerusalem Post berichtete kürzlich, dass viele der israelischen Todesopfer auf eine Überreaktion oder Untätigkeit der IDF zurückzuführen seien.

„Dem Bericht zufolge wird die Untersuchung zahlreiche Fälle von Fehlern beim Beschuss durch eigene Truppen aufdecken, die zu tragischen Todesfällen führten, sowie Gruppen von IDF-Soldaten, die zu zögerlich waren, um sich den Hamas-Angreifern entgegenzustellen (während andere ohne formelle Aufforderung in den Kampf stürmten)“, schrieb die Zeitung und fügte hinzu, dass „höhere Befehlshaber einigen Gruppen von Soldaten befahlen, als Reserve in der zweiten Reihe zu bleiben, obwohl sie an die Front hätten gehen sollen, und dass sie nicht wussten, wie man mit komplexen Fragen auf dem Schlachtfeld umgeht, bei denen es um eine Geisel geht.“

Tel Aviv hat zwar bestritten, dass die Hannibal-Direktive in Kraft gesetzt wurde, und besteht darauf, dass sie nicht mehr angewendet wird, aber es sind Beweise dafür aufgetaucht, dass israelische Streitkräfte Häuser beschossen haben, obwohl sie wussten, dass sich Zivilisten darin befanden. Bei einem Vorfall im Kibbutz Be’eri wurden 12 israelische Zivilisten getötet.

Es gibt mehrere Untersuchungen zum Vorgehen der IDF am 7. Oktober, doch eine von der israelischen Regierung geleitete Untersuchung wurde diese Woche vom obersten Gericht des Landes aufgrund von Einwänden der IDF und einer Reihe hochrangiger Beamter eingestellt.

Antiwar.com ist eine Website, die sich der Aufgabe verschrieben hat, die Medienfilter zu umgehen und die Wahrheit über Amerikas Außenpolitik zu enthüllen.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …