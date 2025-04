https://www.newarab.com/opinion/die-or-leave-what-israels-cabinet-arsonists-plan-gaza



Sterben oder gehen: Was Israels „Kabinett der Brandstifter“ für Gaza plant

Da die Rechtsextremen wieder an die Macht kommen, scheint Israels einziger Plan für Gaza ein Plan der Zerstörung zu sein, durch Feuer, Hungersnot oder Zwangsumsiedlung, sagt Emad Moussa.

07. April 2025

Teilen

FlipboardRedditWhatsAppXFacebook

Niemand hat uns je gefragt, ob wir ethisch gereinigt werden wollen. So weit ist unsere Entmenschlichung tatsächlich schon fortgeschritten, schreibt Emad Moussa [Bildnachweis: Getty Images]

Da die rechtsextremen Siedler die Entscheidungsfindung Israels kontrollieren und den Staat langsam nach ihrem Bild formen, hat sich ein Großteil der anti-palästinensischen Stimmung in extreme Maßnahmen vor Ort umgesetzt, und zwar in einem viel höheren Tempo als üblich.

Beschleunigte Landaneignungen, die Ausweitung von Siedlungen und das Versprechen, das Westjordanland zu annektieren und Palästinenser möglicherweise in Nachbarländer abzuschieben, wurden zur Mindestnorm.

Die meisten Palästinenser haben den Eindruck, dass Israel nach Jahrzehnten der schrittweisen Enteignung und Vertreibung nun eine zweite Nakba in Gang setzt. Dies könnte durchaus eine Vorbereitung auf Plan Dalet 2.0 sein, eine Wiederaufnahme von Ben-Gurions Plan Dalet, der 1948 zur ethnischen Säuberung Palästinas führte.

Was sich bisher abzeichnet, ist eine bizarre Situation, in der israelische Beamte damit drohen, eine „zweite Nakba“ herbeizuführen und Schritte in diese Richtung zu unternehmen, während sie weiterhin die Verantwortung Israels für die Nakba von 1948 leugnen.

Am 7. Oktober 2023 bot sich eine seltene Gelegenheit, ein zweiter Nakba-Zeitpunkt wurde verfügbar. Netanjahu und sein Minister für strategische Angelegenheiten, Ron Dermer, machten gegenüber Staatssekretär Anthony Blinken deutlich, dass sie zwei Millionen Menschen aus Gaza in Richtung Ägypten ethnisch säubern wollten.

Verwandte Themen

Da die Hasbara scheiterte, setzte Israel Hossam Shabat auf eine Todesliste

Zustände des Journalismus

Alex Foley

Ein Jahr später, nach den ruchlosen Bombenangriffen und der Aushungerung der Palästinenser, um sie zum Verlassen des Streifens zu zwingen, blieben die Menschen. Aber die Idee der ethnischen Säuberung des Gazastreifens hat sich als Teil der israelischen Realpolitik und des öffentlichen Diskurses normalisiert.

Mit sehr wenigen Ausnahmen befassen sich israelische Beamte und Medienvertreter nun im gesamten politischen Spektrum mit der Vertreibung der Bewohner des Gazastreifens als eine Frage der Logistik, die hauptsächlich in Bezug auf das Wie, Wann und in welchem Umfang diskutiert wird.

Die Diskussion gewann an Fahrt, nachdem Trump vorgeschlagen hatte, die Bewohner des Gazastreifens nach Ägypten und Jordanien umzusiedeln.

Selbst nachdem Trump seine Worte teilweise zurückgenommen hat, halten die Israelis immer noch an dem ursprünglichen Vorschlag fest, den eine große Mehrheit der israelischen Juden, acht von zehn, unterstützt.

Das Phantasmagorische an der ganzen Sache ist, dass wir Palästinenser kaum zu unserem Schicksal befragt werden. Niemand hat uns je gefragt, ob wir eine ethische Säuberung wollen. In der Tat ist unsere Entmenschlichung so weit fortgeschritten, dass sogar unsere Entscheidungsfreiheit beschlagnahmt wurde.

Nakba 2.0

Es ist daher nicht überraschend, dass kaum einer von uns zusammenzuckte, als der israelische Verteidigungsminister Israel Katz die Einrichtung einer Agentur zur „Erleichterung der Auswanderung von Bewohnern des Gazastreifens“ erklärte.

Die neue Agentur, so Katz, würde „umfassende Unterstützung leisten, um denjenigen aus Gaza, die in einen Drittstaat auswandern wollen, dies zu ermöglichen …“

Sie nennen es ‚freiwillige Auswanderung‘ – nachdem sie den größten Teil von Gaza unbewohnbar gemacht haben. Und Netanjahu hat seinen Beitrag dazu geleistet, indem er den Direktor des Mossad, David Barnea, damit beauftragte, Länder zu finden, die ‚Gazaner aufnehmen‘. Als mögliche Aufnahmeländer wurden der Sudan, Somalia und Indonesien vorgeschlagen.

„Sie haben uns 18 Monate lang dezimiert und denken, sie könnten entscheiden, wohin wir gehen sollen. Sie könnten versuchen, uns wieder zu vertreiben“, sagte mir Samer, ein Lehrer in Gaza-Stadt. Wie die meisten Bewohner von Gaza, mit denen ich mich regelmäßig unterhalte, ist sich Samer bewusst, dass Israel nicht verspricht, Gaza eine zweite Nakba zuzufügen, um Druck auf die Hamas auszuüben, damit diese die israelischen Gefangenen freilässt.

Sie glauben, dass Israel den zweimonatigen, fragilen Waffenstillstand im März hauptsächlich deshalb gebrochen hat, weil die Aufgabe, Gaza ethnisch zu säubern oder seine Demografie erheblich zu reduzieren, noch nicht erfüllt war. „Was glauben Sie, warum Netanjahu die Wohnwagen nicht gemäß dem Waffenstillstandsabkommen nach Gaza gelassen hat?“, fügte Samer hinzu.

Von den 60.000 Wohnwagen, die laut Waffenstillstandsabkommen nach Gaza einreisen durften, um Obdachlose unterzubringen, erlaubte Israel nur 15 die Einreise, und das mit viel Zögern.

Wohnwagen bedeuteten Umsiedlung, und in israelischen Augen sollten Palästinenser nicht in ihre Häuser im Norden Gazas zurückkehren. Aber sie kehrten zurück und bauten Zelte auf ihren zerstörten Häusern auf. „Wenn wir gehen, kommen wir nie wieder zurück. Wir haben gesehen, was nach der Nakba mit unseren Großeltern passiert ist“, kommentierte Samer.

Tatsächlich sprechen Palästinenser von ethnischer Säuberung und denken neben der Nakba auch an all die anderen Fälle, in denen Israel sie vertrieben hat oder dies versucht hat.

Während der Suezkrise 1956 besetzte Israel den Gazastreifen und die Sinai-Halbinsel für neun Monate und versuchte, die Palästinenser, von denen die meisten Nakba-Flüchtlinge waren, nach Ägypten zu drängen. Es versuchte es erneut, aber auf sanfte Weise, nachdem es den Streifen 1967 erneut besetzt und Palästinenser, die sich zum Zeitpunkt der Besetzung im Ausland aufhielten, an der Rückkehr gehindert hatte.

Im Jahr 2005 schlug Generalmajor Giora Eiland, der zwischen 2004 und 2006 den Nationalen Sicherheitsrat Israels leitete, einen Plan zur Umsiedlung der Bewohner des Gazastreifens in den Sinai vor. Und im Jahr 2010 soll der ägyptische Präsident Mubarak einen Vorschlag von Netanjahu zur Umsiedlung der Bewohner des Gazastreifens auf die ägyptische Halbinsel abgelehnt haben.

Eiland ist auch der Drahtzieher des sogenannten „Generalsplans“ von 2024 zur Entvölkerung des nördlichen Gazastreifens. Der Plan wurde anscheinend durch den im Januar in Kraft getretenen Waffenstillstand „unterbrochen“.

Heute beobachten die Bewohner des Gazastreifens, was vor Ort geschieht, und ziehen ihre Schlüsse daraus. „Sie (die Israelis) bauen allmählich eine ausgeklügeltere Kampagne zur ethnischen Säuberung auf“, sagte mir Yassir, der im Nuseirat-Lager lebt.

Selbst wenn es Israel gelingt, Zehntausende verzweifelter Bewohner des Gazastreifens „freiwillig“ in einen Drittstaat zu bringen, wie es der Katz-Plan vorsieht, wird das Endergebnis wahrscheinlich nicht zufriedenstellend sein und der Prozess wird extrem langsam verlaufen. Die einzige wirksame Methode besteht darin, eine Massenvertreibung durchzuführen und Hunderttausende Palästinenser nach Ägypten zu zwingen.

Es scheint, als würden Vorbereitungen in diese Richtung getroffen. Die israelischen Streitkräfte sind in den Netzarim-Korridor zurückgekehrt, aus dem sie sich im Januar/Februar nach dem Waffenstillstand zurückgezogen hatten. Diesmal blieb die Armee jedoch nur auf der Ostseite des Korridors und ließ die Küstenstraße, die den Norden mit dem Süden des Gazastreifens verbindet, offen.

„Sie wollen einen Korridor freihalten, damit die Menschen sich nach Süden bewegen können, falls es soweit kommt“, vermutet Yassir.

Die Armee startete auch Bodenoperationen im nördlichen Gaza, besetzte Land zurück und drängte die Bewohner in Richtung Gaza-Stadt. Sollte sich die Bodenoffensive in Richtung Stadt ausdehnen, wird von den Menschen erwartet, dass sie sich wieder nach Süden begeben.

Gleichzeitig wurden in Rafah an der ägyptischen Grenze Anordnungen zur Massenevakuierung erlassen. Dies geschieht, während die israelische Armee systematisch das, was von Rafah übrig ist, von der Nachbarstadt Khan-Younis durch den von Netanjahu „Morag-Korridor“ genannten trennt. Die Menschen befürchten, dass dies dazu dient, das Gebiet als neue „Vertreibungszone“ vor der Haustür Ägyptens vorzubereiten.

Dies geschieht, während Gaza nach Wochen der vollständigen israelischen Blockade, einem Kriegsverbrechen, das der israelische Oberste Gerichtshof als zulässig erachtet hat, gefährlich am Rande einer Hungersnot steht.

Sollte die Situation eskalieren, droht den Palästinensern der Tod durch Feuer oder Verhungern. Die einzige Option wäre – theoretisch – die Flucht.

Doch dieses drakonische israelische Szenario ist nicht frei von Herausforderungen. Es gibt keine Garantie dafür, dass Menschen, die bei ihrer Vertreibung Tod und Hunger erlebt haben, einfach umziehen. „Sie haben uns in unseren Zelten in den sogenannten humanitären Zonen im Süden des Gazastreifens getötet, ich würde lieber in meinem eigenen Zuhause sterben“, sagte Samer.

Gaza hält stand – vorerst

Hinzu kommt, dass die Widerstandsgruppen im Gazastreifen noch immer bestehen und sich auf den Kampf vorbereiten.

Der pensionierte israelische General Yitzhak Brik sagte in Ma’ariv, dass die israelische Armee selbst unter dem neuen Armeechef Eyal Zamir schlecht vorbereitet und unterbesetzt für einen vollständigen Einsatz in Gaza sei (für eine Massenvertreibung oder um die Hamas zu besiegen). Brik ist der Meinung, dass Bibi und sein Kabinett die gleichen Fehler wiederholen und riskieren, die Region in Brand zu setzen.

Sollte Netanjahu die ethnische Säuberung vorantreiben, wird die israelische Armee direkt auf die Ägypter treffen.

Seit dem 7. Oktober baut Ägypten seine Streitkräfte im Sinai kontinuierlich aus. Israel behauptet, Kairo verstoße gegen das Camp-David-Abkommen von 1979, das die ägyptischen Truppen auf der Wüstenhalbinsel begrenzt. Dies, während die israelische Armee weiterhin Fakten auf dem Gebiet der Grenze zwischen Ägypten und Gaza sowie zwischen Ägypten und Israel schafft, löst in Ägypten ernsthafte Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit aus. Die Israelis reagieren auf die ägyptische Reaktion auf Israels Kriegsverbrechen in Gaza, sehen sich jedoch selbst als die „Verletzten“.

Ägypten hat wiederholt klargestellt, dass die Vertreibung der Palästinenser in den Sinai eine Konfrontation mit der ägyptischen Armee bedeuten würde. Dies, während Kairo weiterhin dem enormen Druck sowie den wirtschaftlichen Anreizen der USA, die Palästinenser aufzunehmen, standhält.

Verwandte Themen

Wie tröstet man einen Bewohner des Gazastreifens, der über Nacht 30 Familienmitglieder verloren hat?

Völkermord im Gazastreifen

Salma El Zamal

Dennoch unterstützt die Mehrheit der Ägypter ihren ansonsten unpopulären Präsidenten, wenn es darum geht, sich gegen Israel und Palästina zu stellen. „Ein unerträglicher Mann (al-Sisi), aber ich werde hinter ihm marschieren, um gegen Israel zu kämpfen“, sagte mir ein ägyptischer Taxifahrer in Kairo.

„Es stimmt, Ägypten hat mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen, aber wenn es soweit ist, werden wir das ganze Land in eine Kriegswirtschaft verwandeln“, informierte mich ein pensionierter ägyptischer Infanterieoffizier.

Die Unterstützung der Bevölkerung und die nationale Sicherheit Ägyptens würden al-Sisi einen angemessenen Grund liefern, um gegen jegliche israelische Versuche vorzugehen, Palästinenser nach Ägypten zu zwingen. Das Ausmaß dieses „Vorgehens“ ist jedoch angesichts der sich derzeit verändernden regionalen Lage schwer vorherzusagen.

Keine der Herausforderungen für die Pläne Israels garantiert jedoch, dass das israelische „Kabinett der Brandstifter“, wie Brik es beschreibt, nicht versuchen wird, eine regionale Explosion zu riskieren. Da die israelische Gesellschaft von innen heraus zerbricht, wäre es sicherlich der beste Weg, die Einheit wiederherzustellen und Bibi in seiner Position zu halten, indem man eine externe Bedrohung ausweitet und verstärkt.

Dr. Emad Moussa ist ein palästinensisch-britischer Forscher und Autor, der sich auf die politische Psychologie von Intergruppen- und Konfliktdynamiken spezialisiert hat, wobei sein Schwerpunkt auf der MENA-Region mit besonderem Interesse an Israel/Palästina liegt. Er hat einen Hintergrund in den Bereichen Menschenrechte und Journalismus und schreibt derzeit regelmäßig für verschiedene akademische und Medienkanäle. Außerdem ist er als Berater für einen in den USA ansässigen Think Tank tätig.

Folgen Sie ihm auf Twitter: @emadmoussa

Haben Sie Fragen oder Kommentare? Senden Sie uns eine E-Mail an: editorial-english@newarab.com

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind die des Autors und geben nicht unbedingt die Meinung von The New Arab, seiner Redaktion oder seiner Mitarbeiter wieder.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …