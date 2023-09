Causes and Consequences of Canada’s Reichstag Sieg Heiling Bandera’s Waffen SS Whenever the Brits or now the Yanks want to hire heartless butchers, Canada is always there to oblige. ❗️Join us on Telegram , Twitter , and VK . Although NATO’s hard-line…

© Foto: Public Domain

Ursachen und Folgen von Kanadas Reichstag Sieg Heiling Banderas Waffen SS

Von Declan Hayes

27. September 2023

Wann immer die Briten oder jetzt die Amis herzlose Schlächter anheuern wollen, ist Kanada zur Stelle.

Obwohl der NATO-Hardliner BBC zynisch berichtet, dass sich der kanadische Reichstag dafür entschuldigt hat, dass der 98-jährige ehemalige ukrainische Waffen-SS-Offizier Yaroslav Hunka für seinen Beitritt zu den Nazis und den „Kampf gegen die Russen während des Zweiten Weltkriegs“ mit lang anhaltenden und begeisterten Standing Ovations bedacht wurde, bin ich froh, dass Blackface Trudeau und seine Nazi-Kollegen durch ihr enthusiastisches Klatschen ihre Hand gezeigt haben.

Kanada ist trotz der Tatsache, dass sich seine männlichen Abgeordneten in roten Stöckelschuhen austoben, um ihren Liberalismus zur Schau zu stellen, seit seiner Beteiligung am Völkermord an den Buren immer ein Hardcore-Nazi bis in die Knochen gewesen. Wann immer die Briten oder jetzt die Amis herzlose Schlächter anheuern wollen, ist Kanada immer zur Stelle. Ganz zu schweigen von dem berüchtigten Serienmörder Russell Williams, der die verstorbene Königin Elisabeth in diesem Land mit den Ahornblättern herumfliegen ließ.

Kanada war schon immer eine kranke Gesellschaft, wozu auch die große Zahl ukrainischer Verbrecher der 1. galizischen Waffen-SS beigetragen hat, die Schätzungen zufolge etwa 5 % der kanadischen Bevölkerung ausmachten und die die CIA nach der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht dorthin verlegte. Ich habe nicht so sehr ein Problem mit SS-Überlebenden wie Hunka in Kanada oder Deutschland, wo sie immer noch verhaftet werden, sondern mit Leuten wie Justin Trudeau und seinen kanadischen, britischen und deutschen Parlamentskollegen, die sie nicht nur loben, sondern auch diejenigen bis an die Zähne bewaffnen, die wie das Asow-Bataillon heute in die blutigen Fußstapfen von Bandera treten.

Obwohl es Hunka meiner Meinung nach erlaubt sein sollte, seinen Lebensabend in Ruhe zu Hause zu verbringen und seine Verwandten damit zu erfreuen, wie er und seine SS-Kameraden so viele Zehntausende russische, polnische und jüdische Frauen und Kinder umgebracht haben, verdienen Kriegsverbrecher wie Hunka nach Ansicht Kanadas ein viel breiteres Publikum als Teil des Prozesses der CIA, ihre Geschichte so zu gestalten, dass sie der heutigen Agenda entspricht. Und deshalb bekommt Steve Bandera, ein Journalist, kanadischer Staatsbürger und Enkel des Katzenwürgers Stepan, eine so große Plattform, um zu lügen, dass Stepans Edikt von 1941, „unerwünschte Polen, Moskowiter und Juden zu liquidieren“, heute keine große Bedeutung mehr hat, obwohl „Polen, Moskowiter und Juden“ wieder unter der Fuchtel der Banderaner stehen.

Mit seiner Behauptung, die Banderisten seien die Guten gewesen, steht Steve bei weitem nicht alleine da. Hier ist Andrij Melnyk, derzeit stellvertretender Außenminister der Ukraine, der genau diesen Standpunkt vertritt und sich weigert, eine andere Linie zu akzeptieren. Ebenso wie Chrystia Freeland, die prominente russophobe kanadische Politikerin, deren Großvater, Michael Chomiak, der Julius Streicher unter den banderitischen Schlächtern der Ukraine war. Man kann über die Apologeten des Dritten Reichs sagen, was man will, aber sie bleiben bei der Sache.

Aber ihre Lügengeschichten, ihre Umdeutungen des Zweiten Weltkriegs, des Großen Vaterländischen Krieges, wie ihn diejenigen nannten, die gegen die Banderiten und ihre deutschen und finnischen Verbündeten an der Ostfront kämpften, haben noch heute fatale Folgen. Hier ist Papst Franziskus, der gerade heute fordert, dass die NATO die Ukraine weiterhin bis an die Zähne bewaffnet. Und hier sind die US-Republikaner, die lügen, dass mehr als 50 % von Putins Armee (sic) vernichtet worden seien und dass die Aufstockung der Mittel für Zelenskis korruptes Regime „die Moskowiter“ ein für alle Mal fertig machen werde.

Wie auch immer es um Putins Armee bestellt ist, die russischen Streitkräfte sind, wie man hört, in bester Verfassung und machen sich hoffentlich reichlich Notizen, wenn die Rechnung des Schlächters fällig wird. Auch wenn der Papst in der Mongolei in die Jahre gekommen zu sein scheint, ist das keine Entschuldigung dafür, dass er sich von diesen verrufenen banderitischen Schlägern, von denen es in der ukrainischen Unierten Kirche viel zu viele gibt, an der Nase herumführen lässt (oder ist es die Schlinge?). Man kann das Offensichtliche aussprechen, aber Päpste und Priester sollten den reuelosen Mördern von Darya Dugina und den Kerkermeistern des chilenisch-amerikanischen Knödels Gonzalo Lira nicht die Absolution erteilen. Sie sollten ihre Gebete sprechen und entweder der Macht die Wahrheit sagen oder den Mund halten.

Hier wird der legendäre Otto Skorzeny, Hitlers Lieblingssturmtruppler, den Churchill einst zu Recht als den gefährlichsten Mann Europas bezeichnete, mit römischen Grüßen und Cara al Sol, der Hymne der Falangisten, die von Veteranen der Blauen Division gesungen wird, in einer katholischen Messe verabschiedet.

Wenn Sie sich die katholische Messe noch einmal ansehen, werden Sie bei 0:36 einen großen, militärisch aussehenden Mann mit Sonnenbrille sehen, der weiß gekleidet ist und eine Reihe von Medaillen auf seiner Brust trägt. Dieser dünnhaarige Herr ist der ehemalige Geheimdienstchef der Wehrmacht, Reinhard Gehlen, der nach dem Krieg die antimuskowitische Gehlen-Organisation für die CIA leitete, für die er auch den Bundesnachrichtendienst, den westdeutschen Geheimdienst, gründete. Gehlen war im Gegensatz zu Skorzeny Protestant und nahm daher nicht am Dienst teil.

Wie dieses Video zeigt, verbrachte Skorzeny einige glückliche Nachkriegsjahre im katholischen Irland, die der MI6-Agent Cathal O’Shannon und der Mossad-Agent Louis Lenten zu nutzen versuchten, um die irische Geschichte für die niederen Zwecke ihrer jeweiligen Herren zu missbrauchen.

So erfolgreich sie auch waren, wenn es darum geht, das Narrativ umzuschreiben, sind die BBC und der Rest des britischen Geheimdienst-Establishments natürlich die Maestros. Auf diese Weise machen sie sich bei ihren Yankee-Herren beliebt.

Nehmen wir noch einmal den Fall von Russell Brand, der hier zu Recht von Kevin Myers, Irlands prominentestem pro-israelischen Journalisten, verleumdet wird, der selbst entlassen wurde und dessen Karriere zerstört wurde, nicht, wie dreist behauptet, weil er ein antisemitischer Anglophiler war, sondern weil er, manchmal ungeschickt, seine Version der Wahrheit an die Macht brachte. Myers‘ Problem ist, wie das von Elon Musk, Bobby Kennedy und Tucker Carlson, dass er im Großen und Ganzen mit der vom MI6 verbreiteten Darstellung kollidierte, als er versuchte, eine unabhängige Meinung zu vertreten.

Und das ist inakzeptabel für diejenigen, die, wie die 77. Brigade in Großbritannien, dieses Narrativ schreiben und dafür sorgen sollen, dass die Mainstream- und alternativen Medien sich an dieses Narrativ halten.

Im Fall von Russell Brand verlangte der Leiter eines britischen Parlamentsausschusses, dass Brand von allen sozialen Medien ausgeschlossen wird, dass er mit anderen Worten aus dem öffentlichen Raum verbannt wird.

Besonders unheimlich ist, dass diese Drohbriefe von der Abgeordneten Dame Caroline Dinenage DBE unterzeichnet sind, die mit Generalmajor Mark Lancaster, Baron Lancaster of Kimbolton, verheiratet ist, der nicht nur eine Reihe von zeremoniellen Posten in der Kolonie innehat, sondern im Parlament auch gestanden hat, stellvertretender Kommandeur der 77.

Lassen Sie uns das kurz rekapitulieren. Die 77. Brigade der britischen Armee hat die wichtigsten Ausschüsse des britischen Parlaments im Würgegriff und nutzt dieses Druckmittel, um die größten Medienakteure der Welt einzuschüchtern und sie dazu zu bringen, Russell Brand, Julian Assange oder wen auch immer sie gerade im Fadenkreuz haben, aus dem Weg zu räumen. Wenn Sie sich über das Schicksal von Darya Dugina oder einer ähnlichen Person Gedanken machen, sollten Sie die Rolle der 77. Brigade bei ihrer Beseitigung nicht außer Acht lassen.

Wenn wir uns wieder Irland zuwenden, haben wir den sehr merkwürdigen Fall, dass Kleindarsteller wie Norma Costello dubiose „Forschungs“-Zahlungen in Höhe von 7.000 € von dieser unabhängigen (ha ha) NRO mit Sitz in Brüssel erhalten, um auf dieser obskuren Website Schlagzeilen über die irischen Social-Media-Akteure Clare Daly MdEP und Mick Wallace MdEP zu veröffentlichen. Wenn sie 7.000 € für diesen Unsinn ausgeben können, können Sie sich vorstellen, wie viel mehr sie ausgeben, um Leute wie Darya Dugina zum Schweigen zu bringen.

Und was Deutschland betrifft, so ist die nicht gewählte Ursula von der Leyen von der CIA in Hiroshima aufgetaucht, das, wie sie behauptet, 1945 Ziel eines russischen Atomangriffs war. Als Nächstes wird diese Idiotin „die Moskauer“ für die Bombardierung von Nordstream verantwortlich machen.

Obwohl sich von der Leyen wie die psychopathisch gestörte Sergeantin Sarah in der Ukraine oder die Nazi-Anbeter im kanadischen Reichstag an das Drehbuch halten, sind sie wie Papst Franziskus selbst zu dumm, um die Zeilen zu verstehen, mit denen die Agenten der 77.

Doch aufgrund des eisernen Widerstands der russischen Streitkräfte haben sich die heutigen Nazi-Cheerleader in Kanada, Großbritannien, dem Vatikan und den anderen Satrapien Amerikas selbst in die kollektiven Füße geschossen. Das kanadische Parlament hat sich als Karikatur von Hitlers Parlament erwiesen, und das britische Parlament hat sich als Dienstmädchen der britischen Armee entpuppt, die nur dazu da ist, die Befehle des Pentagons und seiner Kontrolleure auszuführen. Auch wenn diese Enthüllungen die Welt nicht verändern werden, so werden sie doch Konsequenzen haben, wenn die russischen Streitkräfte den heutigen banderitischen Katzendrückern und den sie kontrollierenden Mandarinen der britischen Armee endlich das Handwerk legen. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …