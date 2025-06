https://english.almayadeen.net/news/politics/us-strikes-on-iran–grand-act-of-theater—no-strategic-goal



US-Angriffe auf den Iran sind „große Theateraufführung“ ohne strategisches Ziel: Ritter

Von Al Mayadeen English

Quelle: Al Mayadeen

Heute 09:35

22. Juni 2025

Scott Ritter kritisiert die US-Luftangriffe auf den Iran als Gesichtswahrung für Trump und stellt klar, dass der Angriff keine strategischen Ziele erreicht habe.

Der ehemalige US-Marine-Geheimdienstoffizier und UN-Waffeninspekteur Scott Ritter hat die jüngsten US-Luftangriffe auf den Iran scharf kritisiert und sie als symbolische Geste bezeichnet, die eher darauf abziele, die politische Glaubwürdigkeit zu retten, als konkrete militärische Ziele zu erreichen.

In einem Interview für Al Mayadeen erklärte Ritter in Bezug auf die US-Luftangriffe auf iranische Nuklearanlagen: „Das ist Theater, nichts weiter.“ Er behauptete, dass „drei leere Standorte von den modernsten Waffensystemen im amerikanischen Arsenal angegriffen wurden, damit der Präsident der Vereinigten Staaten vor das amerikanische Volk treten und damit prahlen kann, wie mächtig die Vereinigten Staaten sind.“

In einem Beitrag auf Truth Social hatte US-Präsident Donald Trump die Angriffe auf die drei iranischen Atomanlagen Fordow, Natanz und Isfahan als „sehr erfolgreichen Angriff“ bezeichnet.

Ritter erklärte, dass die von den USA angegriffenen Standorte bereits mehrfach von „Israel“ getroffen worden seien und keine sensiblen nuklearen Anlagen mehr enthielten, was Trumps Behauptung eines „Erfolgs“ in Frage stelle.

„Wenn das Ziel darin bestand, die iranischen Urananreicherungskapazitäten oder das Atomprogramm zu zerstören oder zu verzögern, dann ist dies gescheitert“, fügte Ritter hinzu und erklärte, dass angereichertes Uran, insbesondere die zu 60 % angereicherten Bestände, versiegelt und an einen anderen Ort gebracht worden seien.

Iran sicherte vor den Angriffen seine Nuklearvorräte

Laut Ritter wurden auch sensible Ausrüstung in Isfahan evakuiert und die Zentrifugen an sicheren Orten untergebracht.

„Es wurde nichts von Bedeutung erreicht, außer einer groß angelegten Theateraufführung“, fuhr Ritter fort und deutete an, dass die Operation ein kalkulierter Schachzug war, um dem US-Präsidenten zu ermöglichen, sich aus einer eskalierenden Krise zu befreien, die durch einen Überraschungsangriff Israels ausgelöst worden war.

Diese Behauptung wurde von Mohsen Rezaei, Mitglied des iranischen Rates zur Feststellung der Staatsinteressen, bestätigt, der darauf hinwies, dass der Iran bereits vor den Angriffen alle angereicherten Kernmaterialien an einen sicheren Ort gebracht habe. Dieser Schritt sei Teil der Strategie des Iran gewesen, um im Falle einer erwarteten Eskalation den Schaden zu minimieren.

Der ehemalige US-Marine-Geheimdienstoffizier argumentierte, dass die Iraner eine sehr effektive Vergeltungsmaßnahme gestartet hätten, die die Vereinigten Staaten „in Verlegenheit gebracht“ habe.

Mit dieser „großen Theateraufführung“, so Ritter abschließend, „konnte der Präsident sein Gesicht wahren und sich möglicherweise aus diesem Fiasko zurückziehen“.

