Ein Demonstrant hält während einer friedlichen Solidaritätskundgebung zur Verurteilung Israels wegen der Angriffe auf den Iran und den Gazastreifen am 20. Juni 2025 in Kuala Lumpur, Malaysia, ein Plakat mit der Aufschrift „Verhaftet Netanjahu“.

(Foto: Faris Hadziq/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

„Die Welt sieht dich, Netanjahu“: Israels Angriffe auf den Iran gelten als „Ablenkungsmanöver“ inmitten des Völkermords in Gaza

„Dieser ‚Krieg‘ ist ein unprovozierter, einseitiger Angriff, ein krimineller Akt der Aggression, und er soll die Welt davon ablenken, gegen den Völkermord Israels vorzugehen“, sagte ein israelischer Kritiker.

Julia Conley

21. Juni 2025

Als Israel am Samstag eine „langwierige Kampagne“ gegen den Iran ankündigte und eine neue Runde von Luftangriffen auf eine Atomanlage und Raketenstellungen startete, warfen zahlreiche Kritiker dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu vor, einen „Ablenkungskrieg“ zu führen, während sein Militär die Massaker an Palästinensern im Gazastreifen fortsetzt.

Das iranische Gesundheitsministerium teilte am Samstag mit, dass mehr als 400 Iraner – die meisten davon Zivilisten – getötet worden seien, als Israel in den letzten Tagen Dutzende von Zielen angegriffen und damit Vergeltungsraketenangriffe des Iran provoziert habe. In Iran wurden mindestens 3.056 Menschen verletzt. In Israel gaben Beamte an, dass mindestens 24 Menschen getötet worden seien.

Der Tod der Zivilisten sei „noch schrecklicher“ geworden, sagte der israelische Wissenschaftler Ori Goldberg, da Israel seine Angriffe als „Ablenkungsmanöver“ begonnen habe – mit der Behauptung, die Angriffe seien notwendig, um den Iran daran zu hindern, Atomwaffen zu entwickeln, obwohl das Land gerade mit den USA über sein Atomprogramm verhandelt, das es wiederholt als friedlich und für zivile Zwecke bezeichnet hat.

„Dieser ‚Krieg‘ ist ein unprovozierter, einseitiger Angriff, ein krimineller Akt der Aggression, und er soll die Welt davon ablenken, gegen den Völkermord Israels vorzugehen“, sagte Goldberg. „So verzweifelt ist Israel.“

Israel behauptete, am Samstag drei hochrangige Kommandeure der iranischen Revolutionsgarde getötet zu haben – Todesfälle, die von Iran nicht sofort bestätigt wurden.

US-Präsident Donald Trump verschob Anfang dieser Woche die Bekanntgabe einer Entscheidung darüber, ob das US-Militär direkt in den Angriff Israels auf den Iran einbezogen werden soll, aber am Samstag zeigten Flugverfolgungsdaten, dass B-2-Bomber der US-Luftwaffe vom US-amerikanischen Festland aus über den Pazifik flogen – nur wenige Tage, nachdem weitere Kampfflugzeuge auf dem Weg nach Europa gesichtet worden waren.

Die B-2-Flugzeuge „könnten mit den 30.000-Pfund-Bunkerbrecher-Bomben ausgerüstet sein, deren Einsatz Trump gegen die unterirdischen Atomanlagen im iranischen Fordo in Betracht zieht“, berichtete die New York Times am Samstag. Die Anlagen in Fordo gehören zu den größten des Iran und wurden bisher noch nicht angegriffen.

Unterdessen wurden bei den jüngsten israelischen Angriffen auf Hilfsstellen einer von den USA und Israel unterstützten Stiftung in Gaza mindestens elf weitere Palästinenser getötet. Sie gehörten zu insgesamt 26 Palästinensern, die am Samstag von den israelischen Streitkräften (IDF) getötet wurden, wie Al Jazeeraberichtete.

Israel blockiert weiterhin humanitäre Hilfslieferungen nach Gaza, mit Ausnahme der Verteilungsstellen der Gaza Humanitarian Foundation, die von US-Sicherheitskräften betrieben werden. Das Gesundheitsministerium in Gaza gab an, dass seit der Eröffnung der GHF-Einrichtungen Ende Mai mehr als 400 Palästinenser von Israel getötet wurden; seit Beginn der Bombardierung des Gazastreifens durch die IDF im Oktober 2023 als Vergeltung für einen von der Hamas angeführten Angriff auf den Süden Israels wurden mehr als 55.000 Menschen von israelischen Streitkräften getötet.

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz erklärte diese Woche, dass die „überwiegende Mehrheit” der Menschen, die seit Beginn des Betriebs der GHF-Standorte in seinem Feldlazarett behandelt wurden, bei dem Versuch, Zugang zu Hilfsgütern zu erhalten, verletzt worden seien.

Die BBC berichtete am Samstag, dass Augenzeugen „in fast allen Fällen” angaben, die IDF habe das Feuer eröffnet; in einigen Fällen gab es auch Berichte über „lokale bewaffnete Männer”, die auf palästinensische Menschenmengen geschossen hätten.

Die US-Senatorin Elizabeth Warren (D-Mass.) sagte, Netanjahu könnte fälschlicherweise „denken, dass niemand bemerkt, was er in Gaza tut, während er den Iran bombardiert“.

Am Donnerstag wies die Journalistin Samira Mohyeddin darauf hin, dass Israel auch das Flüchtlingslager Al-Shati im Norden Gazas bombardiert und dabei mindestens 13 Menschen in provisorischen Zelten getötet habe.

„Während Israel weiterhin versucht, die Augen der Welt von seinem Ablenkungskrieg gegen den Iran abzulenken, treibt es seinen Völkermord in Gaza mit aller Grausamkeit voran“, sagte Mohyeddin.

Der israelische Wissenschaftler Shaiel Ben-Ephraim wies darauf hin, dass Netanjahu bereits in der Vergangenheit „neue Konflikte ausgelöst hat, um vom Thema abzulenken“ – indem er die Westbank, den Libanon und Syrien angegriffen hat.

„Jede Eskalation dient als Nebelkerze, um von dem Leid und der Zerstörung abzulenken, die unter seinem Kommando geschehen“, sagte Ben-Ephraim. „Jetzt ist der Iran seine neueste und wirksamste Ablenkung. Das ist kein Zufall. Es ist ein kalkulierter Schachzug, um die internationale Aufmerksamkeit zu spalten und den Druck auf ihn zu verringern.“

„Netanjahu muss nicht nur abgewählt werden, er sollte vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gestellt werden, um sich für den Tod und die Zerstörung, die er verursacht hat, zu verantworten.“

Übersetzt mit Deepl.com

