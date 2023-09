US reconnaissance flights near Crimea triple since start of 2023 Flightradar24 data show that from September 18 to 24, US and allies reconnaissance aircraft and strategic drones carried out 21 flights near the peninsula.

US-Aufklärungsflüge nahe der Krim verdreifachen sich seit Anfang 2023

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

26. September 2023

Die Daten von Flightradar24 zeigen, dass vom 18. bis 24. September 21 Flüge von Aufklärungsflugzeugen und strategischen Drohnen der USA und ihrer Verbündeten in der Nähe der Halbinsel durchgeführt wurden.

Die Daten des Portals Flightradar24 zeigen, dass die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Verbündeten die Zahl der Aufklärungsflüge in der Nähe der Krim seit Beginn dieses Jahres verdreifacht haben.

In der Woche vom 18. bis 24. September führten Aufklärungsflugzeuge und strategische Drohnen der USA sowie Flugzeuge ihrer NATO-Verbündeten 21 Flüge in der Nähe der Halbinsel durch, so die Daten von Flightradar24.

Insbesondere überflogen die US-Flugzeuge P-8A Poseidon, EP-3E Aries II und E-3A Sentry sowie das britische Flugzeug RC-135W Rivet Joint die Ostküste Rumäniens, während die strategischen Aufklärungsdrohnen RQ-4B Global Hawk der USA den mittleren und östlichen Teil des Schwarzen Meeres überflogen.

Das Portal zeigt, dass die meisten Aufklärungsflüge – 16 von 21 – von US-Flugzeugen durchgeführt wurden.

Im Vergleich dazu führten US- und NATO-Flugzeuge zu Beginn dieses Jahres und im Frühjahr im Durchschnitt einen Flug pro Tag über der Schwarzmeerregion durch.

Insbesondere in der Woche vom 16. bis 22. Januar führten NATO-Flugzeuge nur sieben Flüge durch, in der Woche vom 15. bis 21. Mai nur fünf.

Es bestehe also ein Zusammenhang zwischen der Intensität der Flüge westlicher Aufklärungsflugzeuge und der Intensität der Angriffe der ukrainischen Streitkräfte auf die Krim, so Sputnik.

Am Freitag erklärte das russische Verteidigungsministerium, das historische Hauptquartier seiner Schwarzmeerflotte auf der Krim sei durch einen ukrainischen Raketenangriff beschädigt worden, wie der Gouverneur der größten Stadt der Krim, Sewastopol, Michail Raswoshajew, sagte. Das Ministerium teilte mit, dass einer seiner Soldaten nach dem Angriff vermisst wird.

Die Ukraine übernahm die Verantwortung für den Raketenangriff. Die ukrainische Armee teilte auf Telegramm mit, dass „die ukrainischen Verteidigungskräfte einen erfolgreichen Angriff auf das Hauptquartier des Kommandos der russischen Schwarzmeerflotte“ in Sewastopol durchgeführt hätten.

Die Ukraine behauptete letzte Woche, sie habe einen Militärflugplatz in der Nähe der Krim-Stadt Saky angegriffen, während die Kiewer Streitkräfte wiederholt die einzige Brücke angegriffen haben, die die Halbinsel mit dem russischen Festland verbindet.

Russische Beamte erklärten am Freitag, dass der Verkehr über die Brücke vorübergehend eingestellt worden sei, während der Seeverkehr nach dem Angriff auf Sewastopol kurzzeitig gestoppt wurde.

Während die drakonischen Sanktionen des Westens gegen Russland die weltweite Wirtschaftskrise verschärfen und die russischen Truppen trotz des Zustroms von Militärhilfe in die Ukraine immer mehr an Boden gewinnen, wird die direkte Beteiligung der USA an den über ganz Osteuropa verteilten Biolabors und das Aufbegehren von Neonazi-Gruppen aufgedeckt… Wie werden sich die Dinge entwickeln? Übersetzt mit Deepl.com



