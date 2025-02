US-Bürger kommt am 26. Februar wegen Protestes gegen Atomwaffen in ein deutsches Gefängnis

https://www.counterpunch.org/2025/02/13/u-s-citizen-enters-a-german-prison-for-anti-nuclear-weapons-protest-on-february-26/



13. Februar 2025

Brian Terrell

Foto: Brian Terrell.

Während der Teilnahme an einem internationalen Friedenscamp am 14. Juli 2019, das von Nukewatch und GAAA organisiert wurde, wurden Susan Crane aus Redwood City, Kalifornien, und Susan van der Hijden aus Amsterdam und ich von der deutschen Militärpolizei festgenommen, nachdem wir ein Loch in den Sicherheitszaun geschnitten und den Flugplatz in Büchel, Deutschland, mit einem Banner betreten hatten, auf dem stand: „Atomwaffen sind illegal – Fliegelhorst Büchel ist ein Tatort!“ (Atomwaffen sind illegal, der Flugplatz Büchel ist ein Tatort). Obwohl wir den Soldaten, die die Basis bewachten, versicherten, dass wir nicht die Absicht hatten, gegen das Gesetz zu verstoßen, sondern auf das Verbrechen aufmerksam machen wollten, das die 702. Munitionsunterstützungsstaffel der US-Luftwaffe begeht, indem sie etwa 20 nukleare B61-Bomben dort lagert, wurden wir der Zivilpolizei übergeben, vorgeladen und wieder freigelassen.

Erst als ich zwei Jahre später, im Juli 2021, erneut zu einem Protest am Büchel zurückkehrte, wurden mir von der örtlichen Polizei Dokumente zugestellt, in denen ich darüber informiert wurde, dass das Gericht in Cochem im Juli 2020 einen Strafbefehl gegen mich erlassen und eine Geldstrafe von 900 Euro wegen Hausfriedensbruchs und rechtswidriger Sachbeschädigung verhängt hatte. Susan und Susan hatten beide zuvor die gleichen Papiere erhalten und bereits Einspruch eingelegt, also legte auch ich Einspruch ein, in der Hoffnung, meinen Fall in einem deutschen Gerichtssaal verhandeln zu können.

Wenn die Gerichte in den überfüllten Gefängnissen der Vereinigten Staaten mit einem riesigen Fleischwolf verglichen werden können, der die Körper und Leben derer, die in ihn geraten, gedankenlos und mit blinder und gefühlloser Gleichgültigkeit zermalmt, wo ein ordnungsgemäßes Verfahren ein Luxus ist, der normalerweise nur den wenigen Privilegierten gewährt wird, könnten die Gerichte in Deutschland mit einer Getreidemühle verglichen werden, die langsam und mit sorgfältiger Präzision die Spreu vom Weizen trennt, und so komme ich jetzt für ein „Verbrechen“ ins Gefängnis, das ich vor mehr als fünf Jahren begangen habe.

Letztendlich sind die deutschen Gerichte jedoch nicht eher bereit, bereit, ein vernünftiges Argument anzuhören, dass die amerikanischen Atombomben, die in Büchel im Rahmen eines NATO-Abkommens über die „nukleare Teilhabe“ gelagert werden und bereit sind, auf deutsche Flugzeuge verladen und auf Befehl „ausgeliefert“ zu werden, gegen zahlreiche Gesetze verstoßen, darunter den Atomwaffensperrvertrag von 1970, der jegliche Weitergabe von Atomwaffen zwischen Vertragsunterzeichnern verbietet, ganz zu schweigen von einer existenziellen Bedrohung für alles Leben auf diesem Planeten. Nachdem meine beiden Komplizen und etwa 18 weitere Widerstandskämpfer in den letzten Jahren mit ihren Einsprüchen bei den verschiedenen deutschen Gerichten, einschließlich des Bundesverfassungsgerichts und bis hin zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, keinen Erfolg hatten, beschloss ich, nicht mehr auf meinen Tag vor Gericht zu warten und ließ meinen eigenen Einspruch fallen.

Am 12. Dezember 2024 schickte mir das Gericht in Koblenz einen Brief, in dem es mich an die Geldstrafe von 900 Euro (plus 77,50 Euro Kosten) erinnerte und mir auftrug, diese zu zahlen oder mich am 26. Februar im Gefängnis in Wittlich, Deutschland, zu melden, um eine 15-tägige Haftstrafe zu verbüßen. Ich entschied mich für das Gefängnis.

Die Welt ist heute ein gefährlicherer Ort als vor fünf Jahren, als wir mit Bolzenschneidern Büchel „entmilitarisierten“. Zum einen werden die alten B61-Atombomben, die seit 1968 in Büchel und an fünf weiteren europäischen Stützpunkten bereitgehalten wurden, jetzt durch neue, „flexiblere“ und „einfacher einsetzbare“ B61-12-Bomben ersetzt.

Im Januar 2022 verkündeten Beamte des Kansas City National Security Campus, 160 Kilometer von meinem Zuhause in Iowa entfernt, den Abschluss der ersten Produktionseinheit des B61-12 Life Extension Program: „Wir sind sehr stolz und freuen uns, dass die B61-12 die FPU erreicht hat“, sagte Eric Wollerman, Präsident von Honeywell Federal Manufacturing & Technologies, das den Campus verwaltet und betreibt.

Drei Jahre später, am 7. Januar 2025, gab die National Nuclear Security Administration (NNSA) die Fertigstellung der letzten Produktionseinheit der B61-12 bekannt. Vor wenigen Wochen, am 16. Januar, als meine Komplizin Susan Crane für ihre „Verbrechen“ in Büchel aus dem Gefängnis entlassen wurde, sprach die NNSA-Administratorin Jill Hruby in einer Ansprache am Hudson Institute voller Begeisterung über „die Zukunft des Unternehmens für nukleare Sicherheit“. Trotz der Herausforderungen, vor denen wir stehen, „ist nicht alles düster und untergangen“, denn, so sagte sie, „die neuen B61-12-Schwerkraftbomben sind vollständig vor Ort stationiert, und wir haben die Sichtbarkeit der NATO für unsere nuklearen Fähigkeiten erhöht.“ Die B61-12, die vermutlich in Büchel stationiert ist, ist nur ein Teil eines 2-Billionen-Dollar-Programms zur Verlängerung der „Lebensdauer“ und zur Ausübung der „Verantwortung“ über den US-Atomwaffenbestand.

„Ich möchte sagen, und das ist sehr wichtig: Am Ende hatten wir Glück“, schrieb William McNamara, US-Verteidigungsminister während der Kubakrise, in seinen Memoiren von 1995. ‚Es war Glück‘, betonte McNamara, nicht sorgfältige Diplomatie oder irgendeine Machtdemonstration, ‚das einen Atomkrieg verhindert hat‘ in jenen Jahren des Kalten Krieges.

Es war jedoch nicht nur Glück, sondern auch das Beharren der Anti-Atomkraft-Aktivisten in den 1980er und 90er Jahren, das die Welt vom Rand der nuklearen Zerstörung wegbrachte, indem sie sinnvolle internationale Abkommen und drastische Reduzierungen der Atomwaffenbestände forderten und durchsetzten. Heute betrachten Profiteure wie Eric Wollerman und Bürokraten wie Jill Hruby die Reduzierung der Atomwaffen in den letzten Jahrzehnten nicht als lebensrettenden Fortschritt auf dem Weg zu einer friedlicheren und nachhaltigeren Welt, auf der man aufbauen kann, sondern als Jahre bedauerlicher Vernachlässigung. Heute haben sie Grund, „die langfristige Zukunft des Arsenals“ zu feiern. „Es war mir eine Ehre, als Administratorin der NNSA zu dienen, und es war mir eine Freude, die Fortschritte zu beobachten“, sagte Jill Hruby am 16. Januar. “Ich sage gerne, dass meine stolzeste Leistung darin besteht, dass wir bei der NNSA wieder in Schwung gekommen sind.“

Während die offiziell erklärte „grundlegende Rolle der US-Atomwaffen“ laut der Nuclear Posture Review von 2022 darin besteht, „nukleare Angriffe abzuschrecken“, ermöglichen sie es auch, „die Ziele des Präsidenten zu erreichen, wenn die Abschreckung versagt“. Die neue Kommando- und Kontrolleinrichtung des US-Strategischen Kommandos (USSTRATCOM) auf der Offutt Air Force Base in der Nähe von Omaha wird laut einer Pressemitteilung von USSTRATCOM „strategische Planung und Kampfeinsätze durchführen, den nationalen Befehlsstellen und den Kommandostellen der Streitkräfte ein globales Situationsbewusstsein vermitteln, den Entscheidungsprozess des Präsidenten bei nuklearen Reaktionen unterstützen und, falls erforderlich, in allen Bereichen eine entscheidende Reaktion liefern“.

Einfach ausgedrückt sind „Ziele des Präsidenten“ und „eine entschiedene Reaktion in allen Bereichen“ beides Möglichkeiten, sich auf die geplante totale Vernichtung allen Lebens auf diesem Planeten zu beziehen. Wenn eine solche Macht im persönlichen Ermessen des Präsidenten der Vereinigten Staaten vor der Wahl 2024 weniger Anlass zur Sorge gab, sollte sie heute ein erschreckender Gedanke sein.

Mein erster Besuch in Deutschland fand im Oktober 1982 statt, einer Zeit, die als „langer heißer Herbst“ bezeichnet wird, eine aufregende Zeit, in der Millionen von Deutschen auf die Straße gingen, um gegen die Kurzstrecken-Atomraketen des Typs Pershing II zu protestieren, die damals von den USA auf Lastwagen stationiert wurden, die an der Grenze zwischen Ost und West unterwegs waren. In Solidarität mit den Aktivisten, die weltweit protestierten, wurde das Pershing-Programm erfolgreich beendet.

Die Notwendigkeit einer Massenbewegung, wie sie die Welt damals erlebte, könnte heute nicht dringender sein als damals. Ich blicke mit Furcht und Hoffnung auf eine solche Bewegung. In der Zwischenzeit weiß ich, dass Massenbewegungen nicht von Menschen gemacht werden, die auf eine Massenbewegung warten. Eine Massenbewegung wird von Menschen aufgebaut, die sich mit anderen zusammenschließen, um für den Frieden zu sprechen und zu handeln, so gut sie es unter ihren Umständen können, und die bereit sind, das Risiko einzugehen, dass ihre Bemühungen scheinbar scheitern.

Am 23. Februar findet ein weltweiter Aktionstag zur Schließung von Militärbasen statt, der an Militärstandorten auf der ganzen Welt abgehalten wird. Zwei Tage später, am Tag bevor ich mich im Gefängnis von Wittlich einliefern lasse, werde ich mich niederländischen und deutschen Freunden anschließen, die erneut vor den Toren von Büchel und der NATO-Atomwaffenbasis in Volkel, Niederlande, protestieren werden. Während ich vom 3. bis 7. März still in einem deutschen Gefängnis protestiere, wird die Atlantic Life Community in den Straßen von New York City beim 3. Treffen der Vertragsstaaten des Vertrags über das Verbot von Kernwaffen bei den Vereinten Nationen vertreten sein. Zur gleichen Zeit wird sich die Pacific Life Community am anderen Ende des Landes in einem Kloster in St. David, Arizona, auf ihre zukünftigen Aktionen vorbereiten. Ich bin dankbar, Teil dieser großartigen Bewegung zu sein.

Während ich mich auf meinen kurzen Aufenthalt in Wittlich vorbereite, freue ich mich darauf, meine Freunde in Europa zu treffen, die mich verabschieden und bei meiner Entlassung begrüßen werden. Ich bin dankbar für die Unterstützung und die Gebete vieler Freunde, für Betsy, die mit Hilfe von Freunden und Nachbarn unseren Bauernhof in Iowa am Laufen halten wird, und für die Unterstützung meiner Kollegen von der Nevada Desert Experience, mit denen ich im April an unserem jährlichen Sacred Peace Walk von Las Vegas zum Nevada Test Site teilnehmen werde.

Brian Terrell ist ein in Iowa ansässiger Friedensaktivist. Er kann erreicht werden unter: brian1956terrell@gmail.com

Übersetzt mit Deepl.com

