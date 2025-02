Waffenruhe im Gazastreifen? Israel hat sie 270 Mal gebrochen – und es werden immer mehr.

https://www.mintpressnews.com/289075-israel-has-violated-the-gaza-ceasefire-270-times-and-counting/289075/



Robert Inlakesh

13. Februar 2025

Während die Hamas eine Verzögerung der nächsten Runde des Gefangenenaustauschs ankündigte – was zu Vorwürfen führte, sie habe den Waffenstillstand verletzt – hat Israel seit den ersten Stunden seiner Umsetzung am 19. Januar gegen das Abkommen verstoßen. Premierminister Benjamin Netanjahu machte von Anfang an deutlich, dass er das Abkommen lediglich als eine vorübergehende Pause ansah.

Nur einen Tag vor Inkrafttreten des Waffenstillstands erklärte Netanjahu öffentlich: „Präsident [Donald] Trump und Präsident [Joe] Biden haben das Recht Israels, wieder zu kämpfen, uneingeschränkt unterstützt“ und betonte, dass der Waffenstillstand nicht von Dauer sein würde.

Der Waffenstillstand sollte am 19. Januar um 8:30 Uhr Ortszeit beginnen. In den letzten 30 Minuten vor seiner Umsetzung drohten israelische Beamte jedoch, das Abkommen zu annullieren, und führten als Grund die Verzögerung der Hamas bei der Vorlage einer Liste von drei israelischen Gefangenen an, die später am Tag gegen Hunderte palästinensische Gefangene ausgetauscht werden sollten. Das Abkommen enthielt keine Klausel, die es Israel erlaubt hätte, den Waffenstillstand aus diesen Gründen zu verschieben.

Am Morgen des Waffenstillstandsdatums kündigte der israelische Militärsprecher Daniel Hagari an, dass die Militäroperationen fortgesetzt würden, bis die Hamas die erforderliche Liste der Gefangenen vorlege. In der Zwischenzeit gingen die Palästinenser kurzzeitig auf die Straße und feierten das ihrer Meinung nach offizielle Ende des Krieges. Der Moment war nur von kurzer Dauer. Innerhalb von 15 Minuten kehrten israelische Drohnen in den Himmel zurück, gefolgt von Luftangriffen und Schüssen israelischer Streitkräfte, bei denen mindestens 19 Palästinenser getötet wurden.

Die Hamas reichte die Liste kurz darauf ein und bestand wiederholt darauf, dass die Verzögerung auf ein technisches Problem zurückzuführen sei. Die Waffenruhe trat jedoch erst um 11:15 Uhr offiziell in Kraft. Trotz der Verzögerung hielt sich die Hamas an ihren Teil der Vereinbarung und ließ drei israelische weibliche Gefangene rechtzeitig frei. Israel hingegen verschob die Freilassung von 92 palästinensischen Frauen und Kindern von 15:00 Uhr auf 3:00 Uhr am nächsten Morgen. Israelische Streitkräfte schossen auch auf Familien, die in der Nähe von Ramallah im Westjordanland auf die Freilassung ihrer Verwandten warteten.

Am 20. Januar, dem ersten Tag der Waffenruhe, verbreitete sich ein erschütterndes Video in den sozialen Medien, das die Hinrichtung des 15-jährigen Zakariya Hameed Yahya Barbakh zeigt. Das Filmmaterial zeigt einen israelischen Scharfschützen in Rafah, der den palästinensischen Teenager erschießt. Als der Zuschauer Nader Ajlan versuchte, Barbakhs Leiche in Sicherheit zu bringen, geriet auch er unter israelisches Feuer.

Trotz des formellen Waffenstillstands gingen die Luftangriffe, Überfälle und Schießereien weiter. Am 28. Januar tötete ein israelischer Luftangriff auf einen Pferdewagen im Gazastreifen zwei palästinensische Zivilisten, darunter die fünfjährige Nadia Mohammed al-Amoudi. In der Zwischenzeit hatten die Hamas und andere palästinensische Fraktionen nicht mit einer einzigen Kugel oder Rakete reagiert.

Ein hochrangiger Hamas-Beamter hat MintPress News und anderen Medien ein Dokument vorgelegt, in dem die Gruppe 270 dokumentierte israelische Verstöße gegen das Waffenstillstandsabkommen zwischen dem 19. Januar und dem 11. Februar auflistet. Laut Hamas führten diese Verstöße zum Tod von 26 Palästinensern und zur Verletzung von 59 weiteren. Der Bericht behauptet außerdem 105 Luftraumverletzungen, 36 Fälle von Schüssen, neun Bombardierungen, 29 nicht autorisierte Bodenangriffe und die Inhaftierung von fünf Fahrern und Fischern.

In dem Dokument heißt es: „Die Flugzeuge der Besatzungsmacht flogen weiterhin fast täglich während der festgelegten Verbotszeiten (10–12 Stunden täglich). Insgesamt wurden 105 Verstöße verzeichnet, bei denen Aufklärungsflugzeuge und Drohnen (Hermes 450, Hermes 900, Super Heron, Zoveit, Quad Copter) eingesetzt wurden, von denen viele Munition transportierten, insbesondere über Gebieten, die für die Übergabe von Gefangenen vorgesehen waren.“

In Bezug auf den Gefangenenaustausch wird Israel in dem Dokument vorgeworfen, die Übergabe einer Liste von 400 palästinensischen Gefangenen verzögert zu haben. Insbesondere heißt es darin, dass die Freilassung der Häftlinge der dritten Gruppe von 11:00 Uhr auf 17:00 Uhr verschoben wurde. Darüber hinaus behauptet die Hamas, dass palästinensische Gefangene bei ihrer Entlassung aus israelischen Haftanstalten geschlagen und gedemütigt wurden.

Das Dokument hebt auch hervor, dass Israel weiterhin die Einfuhr von humanitärer Hilfe, Treibstoff und lebenswichtigen Gütern nach Gaza behindert, ein Verstoß, der von mehreren unabhängigen Quellen dokumentiert wurde. Die israelischen Behörden verweigern nachweislich die Einfuhr wichtiger Hilfsgüter für die Zivilbevölkerung.

Ramy Abdu, Vorsitzender des Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, unterstrich die Schwere der Lage und erklärte: „Nur 9.500 Zelte – klein und von schlechter Qualität – sind in Gaza angekommen, während 120.000 dringend benötigt werden. Hunderttausende sind weiterhin ohne Obdach, doch Israel hat seine Verpflichtungen im Rahmen des Waffenstillstands nicht erfüllt.“

Von Anfang an hat der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu seine Absicht signalisiert, den Waffenstillstand zu untergraben, bevor er in seine zweite Phase übergehen konnte. Einige israelische Beamte schlugen sogar vor, die erste Phase des Abkommens zu verlängern, um ein Ende des Krieges zu verhindern und den laufenden Gefangenenaustausch aufrechtzuerhalten. Unterdessen hat US-Präsident Donald Trump eine aggressive Haltung eingenommen und davor gewarnt, dass er „die Pforten der Hölle öffnen“ werde, wenn die Hamas bis Samstagmittag nicht alle israelischen Gefangenen freilasse.

Titelbild | Palästinenser gehen durch die Zerstörung, die durch die israelische Luft- und Bodenoffensive im Flüchtlingslager Jabalia im nördlichen Gazastreifen am 12. Februar 2025 verursacht wurde. Majdi Fathi | AP

Robert Inlakesh ist ein politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer, der derzeit in London, Großbritannien, lebt. Er hat aus den besetzten palästinensischen Gebieten berichtet und dort gelebt und moderiert die Sendung „Palestine Files“. Regisseur von „Steal of the Century: Trump’s Palestine-Israel Catastrophe“. Folgen Sie ihm auf Twitter @falasteen47

