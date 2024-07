https://countercurrents.org/2024/07/us-german-missile-plans-at-nato-summit-threaten-cities-deep-inside-russia/



US-Deutsche Raketenpläne auf NATO-Gipfel bedrohen Städte tief in Russland

von Johannes Stern und Alex Lantier

12. Juli 2024

Die neue Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) wird während der Operation Thunderbolt Strike auf der Cape Canaveral Space Force Station, Florida, am 3. März 2023 ausgestellt [Foto: US Army]

Die zum Abschluss des NATO-Gipfels in Washington am Donnerstag gefassten Beschlüsse zeigen, dass die imperialistischen NATO-Mächte eine direkte militärische Intervention gegen das atomar bewaffnete Russland planen. Am Vortag hatte die NATO-Allianz die Einrichtung eines Büros in der Ukraine und eines NATO-Kommandos in Deutschland angekündigt, um die Kriegsoffensive gegen Russland zu koordinieren.

Die NATO-Mächte sagten diese Woche weitere 40 Milliarden Dollar an Militärausgaben für das ukrainische Regime zu und erklärten, dass sie die Ukraine schließlich in das 75 Jahre alte Militärbündnis aufnehmen würden. Besonders provokant: Washington und Berlin vereinbarten die Stationierung von auf Russland gerichteten Langstreckenlenkraketen in Deutschland. In einer gemeinsamen Erklärung der amerikanischen und der deutschen Regierung heißt es:

Die Vereinigten Staaten werden im Jahr 2026 mit der episodischen Stationierung der Langstreckenfeuerfähigkeiten ihrer Multi-Domain Task Force in Deutschland beginnen, als Teil der Planung für eine dauerhafte Stationierung dieser Fähigkeiten in der Zukunft. Im Endausbau werden diese konventionellen Langstreckenfeuereinheiten SM-6, Tomahawk und die in der Entwicklung befindlichen Hyperschallwaffen umfassen, die eine wesentlich größere Reichweite haben als die derzeitigen landgestützten Feuerwaffen in Europa.

Nachdem die NATO-Staaten die Raketenangriffe der Ukraine auf die russische Zivilbevölkerung in Belgorod und Sewastopol übersehen haben, schaffen sie nun die Voraussetzungen für Raketenangriffe auf fast alle größeren Bevölkerungszentren Russlands. Tomahawk-Marschflugkörper mit einer Reichweite von über 2000 Kilometern können tief in Russland eindringen. Die kürzeste Entfernung zwischen Berlin und Moskau beträgt knapp 1.600 Kilometer.

Die Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) hat eine Reichweite von 2.776 Kilometern (1.725 Meilen) und kann sich Raketenabwehrsystemen entziehen. Nach Angaben der US-Armee ist dieses landgestützte System, das von einem Lastwagen aus gestartet wird, mit Hyperschallraketen bewaffnet, die weit über 3.800 Meilen pro Stunde fliegen können. Sie können den oberen Rand der Erdatmosphäre erreichen und bleiben knapp außerhalb der Reichweite von Luft- und Raketenabwehrsystemen, bis diese einsatzbereit sind, und dann ist es zu spät, um zu reagieren.“

Die in Deutschland stationierten LRHWs könnten nicht nur die größten russischen Städte, Moskau und Sankt Petersburg, treffen. Sie könnten auch russische Städte tief in Eurasien erreichen, wie Nischni-Nowgorod, Perm, Ufa, Saratow und große Teile Westkasachstans.

Auch die großen EU-Mächte planen die Entwicklung von Langstreckenangriffsfähigkeiten, um russische Städte anzugreifen. Gestern unterzeichneten die Verteidigungsminister Deutschlands, Frankreichs, Italiens und Polens in Washington eine Absichtserklärung zur Entwicklung eigener Präzisionswaffen mit großer Reichweite.

Ziel dieses Beschlusses ist es, so die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), „eine landgestützte Waffe mit einer Reichweite von deutlich mehr als tausend Kilometern zu entwickeln“. Es handele sich „entweder um einen Marschflugkörper oder um einen ballistischen Flugkörper, letzterer auch mit Überschallgeschwindigkeit“. Solche Waffen, so die FAZ weiter, könnten dann „von Deutschland aus auf russische Ziele gerichtet werden, mit einer Reichweite von 2.000 Kilometern auch auf Moskau.“

Der deutsche Imperialismus, der bei seinen Versuchen, Russland in den beiden Weltkriegen des 20. Jahrhunderts zu unterwerfen, völkermörderische Verbrechen begangen hat, steht wieder einmal an der Spitze der Kriegseskalation. Langstreckenraketensysteme seien notwendig, sagte der sozialdemokratische Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, um „einem möglichen russischen Aggressor deutlich zu machen, dass wir in der Lage und willens sind, uns zu verteidigen“. Pistorius drohte: „Jeder Schlag gegen uns wird auch beantwortet werden – und zwar konventionell.“

Der sozialdemokratische Bundeskanzler Olaf Scholz brüstete sich zu Beginn des NATO-Gipfels damit, dass Deutschland noch mehr „Verantwortung“ für die NATO-Offensive gegen Russland übernehmen wolle. „Deutschland ist das größte Land in Europa innerhalb des NATO-Bündnisses. Das gibt uns eine ganz besondere Verantwortung“, behauptete Scholz und fügte hinzu, er könne „klar und deutlich sagen: Wir werden, ich werde dieser Verantwortung gerecht.“

Scholz rühmte wiederholt den von ihm initiierten 100-Milliarden-Euro-Sonderfonds für die Bundeswehr und den „Kurswechsel zu einer so massiven Unterstützung unserer Verteidigungsfähigkeit“ „in diesem Jahr und in allen Folgejahren“. Deutschland werde „vor allem mit der Brigade in Litauen, vor allem mit dem gemeinsamen Kommando im Ostseeraum in Rostock, vor allem mit der Bereitstellung der schnell verfügbaren Streitkräfte von 35.000 Männern und Frauen im nächsten Jahr wichtige Aufgaben übernehmen, um die Sicherheitsaufgaben unseres Bündnisses gewährleisten zu können.“

Was Scholz als „Sicherheitsaufgaben“ bezeichnet, bedeutet in Wirklichkeit, Russland mit Krieg zu drohen und Europa und die Welt auf die Palme zu bringen, damit die NATO im Handumdrehen Raketenangriffe auf Russland starten kann. Die Abschlusserklärung des Washingtoner Gipfels machte deutlich, dass sich die NATO nicht nur auf einen Krieg mit Russland, sondern auch mit Russlands Großmächten in ganz Eurasien vorbereitet.

„Russland stellt nach wie vor die größte und unmittelbarste Bedrohung für die Sicherheit unserer Verbündeten dar“, heißt es in der Erklärung, in der Russland beschuldigt wird, „den Frieden und die Stabilität im euro-atlantischen Raum zu zerstören und die globale Sicherheit ernsthaft zu untergraben“. Die NATO-Mächte, so heißt es weiter, seien entschlossen, Russlands aggressive Handlungen einzuschränken und zu bekämpfen und seiner Fähigkeit entgegenzuwirken, destabilisierende Aktivitäten gegenüber der NATO und ihren Verbündeten durchzuführen.

Dies sind Lügen. Der Einmarsch des russischen Präsidenten Wladimir Putin in die Ukraine war reaktionär, aber es ist die NATO, nicht Russland, die die aggressivste Rolle in diesem Krieg spielt. Die Bevölkerung der NATO übersteigt die Russlands um 900 Millionen zu 144 Millionen, und sie hat 3,3 Millionen Soldaten im aktiven Dienst gegenüber 1,3 Millionen in Russland. Die NATO-Staaten haben ihre Truppen bis an die Grenzen Russlands herangeführt, nicht umgekehrt, und nun bombardiert die NATO russische Städte und droht mit deren Bombardierung.

Nach jahrzehntelangen unpopulären Angriffskriegen im Nahen Osten, in Zentralasien und Afrika planen die imperialistischen NATO-Mächte eine weitere globale Kriegseskalation zur Unterwerfung Russlands und zur Vorbereitung eines Krieges gegen China.

Die NATO-Erklärung schweigt über den von der NATO unterstützten israelischen Völkermord in Gaza und bedroht stattdessen den Iran, Nordkorea und vor allem China, wenn sie ihre Beziehungen zu Russland aufrechterhalten. Sie lautet wie folgt: „Die VRC [Volksrepublik China] ist durch ihre so genannte ‚No Limits‘-Partnerschaft und ihre umfangreiche Unterstützung der russischen Verteidigungsindustrie zu einem entscheidenden Ermöglicher von Russlands Krieg gegen die Ukraine geworden. … Die VR China kann den größten Krieg in Europa in der jüngeren Geschichte nicht ermöglichen, ohne dass sich dies negativ auf ihre Interessen und ihren Ruf auswirkt.“

Der Schritt der NATO, russische Städte mit Raketenangriffen zu bedrohen und auch China zu bedrohen, muss als Warnung verstanden werden: Sie setzt einen Konflikt in Gang, in dem auch Arbeiter und Jugendliche in den NATO-Ländern selbst katastrophale Verluste erleiden würden.

Russische Offizielle reagierten mit einer Verurteilung des Washingtoner Gipfels und drohten mit militärischen Gegenmaßnahmen. „Die Spannungen auf dem europäischen Kontinent eskalieren“, warnte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Russland betrachte „die Entscheidungen der NATO, separate Logistikzentren in Städten am Schwarzen Meer einzurichten, sowie die Eröffnung zusätzlicher Einrichtungen in Europa“, fuhr er fort und nannte dies „eine sehr ernste Bedrohung für die nationale Sicherheit unseres Landes, [die] durchdachte, koordinierte und wirksame Antworten zur Abschreckung und Bekämpfung der NATO erfordert.“

Der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow versprach, „zuallererst eine militärische Antwort auf dieses neue Spiel zu entwickeln“, berichtete die Nachrichtenagentur Interfax.

Diese Antwort entlarvt den Bankrott des korrupten russischen kapitalistischen Regimes, das durch die Auflösung der Sowjetunion durch den Stalinismus entstanden ist. Eine militärische Antwort auf die Drohungen der NATO – die Ausarbeitung von Plänen, damit russische Raketentruppen Berlin, London, Paris, Rom und Madrid schnell bombardieren können – bringt die Welt nur einen Schritt näher an einen katastrophalen nuklearen Flächenbrand. Die einzige fortschrittliche Lösung für die Kriegstreiberei der NATO ist die Mobilisierung der Massenopposition gegen imperialistischen Krieg in der Arbeiterklasse in einer internationalen, sozialistischen Antikriegsbewegung.

