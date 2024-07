https://www.commondreams.org/news/biden-500-pound-bombs



US-Friedensbefürworter verurteilen Bidens Entscheidung, Israel 1.700 500-Pfund-Bomben zu schicken, aufs Schärfste

Von Jake Johnson

12. Juli 2024

„Die Biden-Administration trägt die volle Verantwortung für das Abschlachten von Zivilisten in Gaza und sollte für ihre Rolle bei der Unterstützung von Israels schockierenden Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen werden.“

Die Entscheidung der Biden-Administration in dieser Woche, den Stopp für die Lieferung von 500-Pfund-Bomben an das israelische Militär aufzuheben, hat die Empörung von US-Friedensbefürwortern hervorgerufen, die davor gewarnt haben, dass die Waffen für weitere Kriegsverbrechen im Gazastreifen verwendet werden könnten, der seit neun Monaten durch unerbittliche israelische Angriffe pulverisiert wird.

Sara Haghdoosti, Geschäftsführerin von Win Without War, sagte am Donnerstag in einer Erklärung, dass wir die Entscheidung der Regierung, eine Lieferung von 1.700 500-Pfund-Bomben für das israelische Militär freizugeben, das seit dem von der Hamas geführten Angriff am 7. Oktober mehr als 38.000 Menschen im Gazastreifen getötet hat, auf das Schärfste verurteilen“. Die Lieferung wurde im Mai gestoppt, als Israel seinen tödlichen Angriff auf Rafah vorbereitete.

„Wir sind bestürzt, weil diese Bomben mit ziemlicher Sicherheit eingesetzt werden, um noch mehr Unschuldige im Gazastreifen zu töten, wo die wahllosen Bombardierungen weitergehen und sich die Hungerkrise nur verschlimmert“, sagte Haghdoosti. „Und wenn sie dort nicht eingesetzt werden, besteht die Gefahr, dass sie im Libanon eingesetzt werden, wo die Zivilbevölkerung erneut die Hauptlast eines möglichen katastrophalen Krieges zwischen der Hisbollah und der israelischen Regierung zu tragen hätte“.

„Wir sind verblüfft, weil das Weiße Haus wieder einmal Waffentransfers nutzt, um seine erklärten politischen Ziele direkt zu untergraben – sowohl um einen Waffenstillstand zu sichern und die Zivilbevölkerung in Gaza zu schützen als auch um einen umfassenden Krieg zwischen Israel und der Hisbollah zu vermeiden, der die Region verwüsten würde“, so Haghdoosti weiter. „Die Freigabe dieses Transfers signalisiert der israelischen Regierung, dass der Krieg in Gaza fortgesetzt werden kann, wenn die Waffenstillstandsgespräche erneut ins Stocken geraten, und dass ein massiver Konflikt mit der Hisbollah beginnen kann, ohne dass die USA wirklich dagegen vorgehen.“

Präsident Joe Biden „muss diese Entscheidung rückgängig machen, die weder politisch noch politisch sinnvoll ist“, fügte sie hinzu.

Biden, der sich mit zunehmenden Forderungen konfrontiert sieht, seine Wiederwahlkampagne fallen zu lassen, wurde während seiner vielbeachteten Pressekonferenz zum Abschluss des NATO-Gipfels 2024 in Washington, D.C. am späten Donnerstag nicht nach der Rücknahme gefragt.

Die Entscheidung der Regierung, den Lieferstopp aufzuheben, kam nach dem, was die WashingtonPost als „eine Druckkampagne des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, des Verteidigungsministers Yoav Gallant und pro-israelischer Lobbyisten in den Vereinigten Staaten, einschließlich des American Israel Public Affairs Committee, die die Wiederaufnahme aller Waffenlieferungen unabhängig von ihrer Tödlichkeit forderten“, beschrieb.

Letzten Monat veröffentlichte Netanjahu, gegen den möglicherweise ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) vorliegt, ein Video, in dem er sich darüber beschwerte, dass die US-Regierung Israel „Waffen und Munition vorenthält“.

Die USA sind Israels wichtigster Waffenlieferant und haben Israel seit dem 7. Oktober Waffen und andere militärische Ausrüstung im Wert von Milliarden von Dollar geschickt – Waffen, die Israel wiederholt für Gräueltaten in Gaza eingesetzt hat.

Ein namentlich nicht genannter Regierungsbeamter sagte der Post, dass die USA vor allem über die 2.000-Pfund-Bomben besorgt seien, die Teil der ursprünglich geplanten Lieferung waren, und nicht über die 500-Pfund-Bomben. Die 2.000-Pfund-Bomben werden auf Eis gelegt, sagte der Beamte.

Democracy for the Arab World Now (DAWN) schloss sich Win Without War an und forderte die Biden-Administration auf, ihre Entscheidung, den Lieferstopp für die 500-Pfund-Bomben aufzuheben, zurückzunehmen. Sie warnte, dass „die Bereitstellung solch massiver, explosiver Waffen mit großflächiger Wirkung trotz Israels systematischem und absichtlichem Einsatz solcher Bomben in bebauten zivilen Gebieten im gesamten Gazastreifen die US-Beamten einer Strafverfolgung wegen Kriegsverbrechen aussetzt“.

„Allein in dieser Woche hat Israel US-Waffen eingesetzt, um während eines Fußballspiels eine Schule anzugreifen und dabei zahlreiche Kinder zu töten, und die Zwangsevakuierung von Hunderttausenden verzweifelter Zivilisten aus Gaza-Stadt angeordnet“, sagte DAWN-Berater Josh Paul, der im vergangenen Jahr wegen der fortgesetzten Aufrüstung Israels durch die Biden-Administration aus dem US-Außenministerium zurückgetreten war.

„Die Aufhebung des Lieferstopps für 500-Pfund-Bomben, mit denen die Invasion von Rafah verhindert werden sollte, um dann Israel diese Bomben zu schicken, um die weitere Zerstörung von Gaza-Stadt zu ermöglichen, ist nicht nur ein Akt der Perversität, sondern auch ein gesetzloser“, sagte Paul.

Raed Jarrar, DAWNs Advocacy-Direktor, forderte den IStGH auf, „gegen US-Beamte wegen ihrer Mitschuld an den völkermörderischen Gräueltaten in Gaza zu ermitteln, da sie darauf bestehen, Israel mit einigen der tödlichsten Waffen der Welt zu versorgen, obwohl sie wissen, dass Israel sie unrechtmäßig gegen palästinensische Zivilisten einsetzt“.

„Die Biden-Administration trägt die volle Verantwortung für das Abschlachten von Zivilisten in Gaza und sollte für ihre Rolle bei der Beihilfe zu Israels schockierenden Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Rechenschaft gezogen werden“, fügte Jarrar hinzu.

