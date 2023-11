Covering Gaza: Dehumanisation of an entire population In their coverage of the war in Gaza, some in the British media are repeating the disastrous mistakes of the past.

Eines der Hauptprobleme bei der britischen Berichterstattung über den andauernden Krieg ist das scheinbar universelle Beharren darauf, ihn als eine Konfrontation darzustellen, die erst am Morgen des 7. Oktober begann, schreibt Harb [Mohammed Fayq Abu Mostafa/Reuters].

In ihrer Berichterstattung über den Gaza-Krieg wiederholen einige britische Medien die katastrophalen Fehler, die sie nach dem 11. September begangen haben.

Die Berichterstattung über Gaza: Dehumanisierung einer ganzen Bevölkerung

Von Zahera Harb

Autorin, Forscherin und ehemalige Journalistin



3. November 2023

Palästinenser versammeln sich am 2. November 2023 am Ort der israelischen Angriffe auf Häuser in Bureij im zentralen Gazastreifen. REUTERS/Mohammed Fayq Abu Mostafa TPX IMAGES OF THE DAY

Britische Medienorganisationen und die für sie arbeitenden Journalisten bemühen sich seit Jahrzehnten um eine genaue und unparteiische Berichterstattung über den israelisch-palästinensischen Konflikt. Wie wir alle mit eigenen Augen und Ohren gesehen haben, haben Untersuchungen im Laufe der Jahre eindeutig gezeigt, dass die Nahost-Berichterstattung der meisten britischen Mainstream-Medien von israelischen Narrativen und Standpunkten dominiert wird, was dazu führt, dass die Palästinenser zum Schweigen gebracht, ausgelöscht und entmenschlicht werden.

Die unverkennbare Pro-Israel-Darstellung in den meisten britischen Berichten über Israels andauernden Krieg gegen den Gazastreifen – die das israelische Leiden, die Bedrohungswahrnehmung und die geopolitischen Bestrebungen über alles andere stellt – kam also für niemanden, der die Nachrichtenlandschaft des Landes vor dieser jüngsten Gewaltepisode aufmerksam verfolgte, eine Überraschung.

Dennoch ist es an diesem Tag, an dem Bomben mit noch nie dagewesener Wucht auf die belagerten Palästinenser im Gazastreifen niedergehen und sich ein größerer regionaler Krieg abzeichnet, wichtig, auf dieses Problem hinzuweisen, ist es von entscheidender Bedeutung, erneut auf dieses problematische journalistische Verhalten hinzuweisen, in der Hoffnung, dass es einige Mitglieder des britischen Medienestablishments dazu ermutigt, ihre Verantwortung als Journalisten anzuerkennen und eine wirklich unparteiische Haltung gegenüber dem Konflikt einzunehmen – ein Richtungswechsel, der nicht nur allen von diesem Krieg Betroffenen bei ihrer Suche nach Sicherheit und Gerechtigkeit helfen, sondern auch das sich verschlechternde Verhältnis der britischen Öffentlichkeit zu ihrer nationalen Presse und ihr Vertrauen in sie verbessern könnte.

Eines der Hauptprobleme bei der britischen Berichterstattung über den laufenden Krieg ist das scheinbar durchgängige Beharren darauf, ihn als eine Konfrontation darzustellen, die erst am Morgen des 7. Oktober begann.

In den meisten britischen Medienberichten über diesen Krieg wird die jahrzehntelange israelische Unterdrückung und militärische Besatzung der Palästinenser oder die israelische Geschichte der Landnahme, die die palästinensische – und die breitere arabische – Wahrnehmung von, die Reaktionen auf und die Interaktion mit Israel im Gazastreifen und darüber hinaus prägt, kaum erwähnt. Dieser blinde Fleck in der Berichterstattung trägt zur Entmenschlichung der Palästinenser bei und verschafft Israel einen Freibrief, sie als „Barbaren“ darzustellen, mit denen man nicht vernünftig reden kann und die daher die auf sie niederprasselnden Bomben verdient haben.

Diese Bemühungen um die Entmenschlichung der Palästinenser haben noch viele andere Aspekte.

In den letzten drei Wochen wurden mehr als zwei Millionen Palästinenser in Gaza, die Hälfte davon Kinder, wahllos bombardiert, ausgehungert und zu Tausenden getötet. Dies ist eine Tatsache. Videos und Fotos, die ihr Leiden, ihren gewaltsamen Tod, ihre Angst und Verzweiflung belegen, sind leicht verfügbar und werden von palästinensischen Journalisten in Gaza veröffentlicht.

Trotzdem haben „Gäste“ und „Experten“ mit eindeutigen Verbindungen zur israelischen Regierung im britischen Fernsehen behauptet, dass den palästinensischen Zahlen „nicht zu trauen“ sei, ohne dass erfahrene Journalisten, die es eigentlich besser wissen müssten, etwas dagegen unternommen hätten.

Nach Angaben der Vereinten Nationen sind die Zahlen des Gesundheitsministeriums in Gaza, die derzeit bei über 9000 Toten liegen, korrekt. Auch führende internationale Nichtregierungsorganisationen sagen, dass sie korrekt sind. Die palästinensischen Behörden, die die Namen und ID-Nummern der Opfer veröffentlicht haben, bestehen darauf, dass sie korrekt sind. Wir haben die Fotos. Wir haben die Videos. Wir haben die Massengräber. Vor allem aber haben wir die Palästinenser, die um ihre Toten trauern und uns auf jede erdenkliche Weise und auf jeder Plattform, die sie finden können, mitteilen, dass sie abgeschlachtet werden.

Dennoch sagt die israelische Regierung, die Zahlen seien „aufgebauscht“, der Präsident der Vereinigten Staaten stimmt dem zu, und viele britische Journalisten sind sich plötzlich nicht mehr so sicher, ob das Gemetzel, das sich vor ihren Augen abspielt, real ist. Dies gibt Israel die Möglichkeit, seine wahllosen Bombardierungen und das Töten von Zivilisten im Gazastreifen fortzusetzen, ohne sich Gedanken über die Kontrolle der Medien machen zu müssen.

Es gibt auch eine andere Seite der Medaille. Seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober haben viele britische Medien alle Informationen, die von israelischen Behörden kamen, als Fakten akzeptiert. Von 40 enthaupteten Babys bis hin zu Hamas-Kommandozentralen, die unter Krankenhäusern voller vertriebener und verwundeter Zivilisten versteckt sind, haben britische Medienorganisationen selbst die aufrührerischsten und folgenreichsten Behauptungen der israelischen Behörden als Tatsachen übernommen, ohne sich die Zeit zu nehmen, die ihnen vorgelegten Informationen zu überprüfen.

Als Journalistin und Medienwissenschaftlerin, die über Konflikte berichtet und deren Berichterstattung analysiert hat, weiß ich zweifellos, wie schwierig es ist, bestimmte Informationen in Kriegszeiten zu überprüfen. Aber ich weiß auch, wie wichtig es ist, nachrichtenwürdige, aber nicht überprüfbare Behauptungen eindeutig den Quellen zuzuordnen, und welch großen Schaden solche nicht überprüften Behauptungen, die als Fakten dargestellt werden, anrichten können.

Erinnern Sie sich an die Tage vor der Invasion des Irak 2003?

Die USA und das Vereinigte Königreich behaupteten, das Regime von Saddam Hussein im Irak sei im Besitz von Massenvernichtungswaffen. Die anglo-amerikanischen Medien, darunter die BBC, nahmen diese Behauptung für bare Münze und stellten sie als Tatsache dar. Das Ergebnis war ein unrechtmäßiger Krieg, jahrelange Instabilität, grenzenloses menschliches Elend und Hunderttausende von toten Irakern.

Heute scheint sich die Geschichte zu wiederholen, und aus den schwerwiegenden Fehlern, die nach dem 11. September gemacht wurden, wurden keine Lehren gezogen.

So berichtete die BBC am 22. Oktober über einen israelischen Angriff auf eine Moschee im Flüchtlingslager Jenin im Westjordanland mit der Überschrift „Israel strikes Jenin Mosque targeting Hamas cell“. Die Behauptung, dass es sich bei der angegriffenen Moschee tatsächlich um eine „Hamas-Zelle“ handelte, wurde niemandem zugeschrieben oder in Anführungszeichen gesetzt, so dass der Eindruck entstand, dass die BBC selbst die Existenz dieser Zelle in einem Gotteshaus irgendwie verifiziert hat. Diese nachlässige Haltung im Umgang mit Behauptungen eines Militärs, das sich im Krieg befindet, ist nicht nur ein offensichtliches journalistisches Fehlverhalten, sondern auch ein moralisches Versagen, das als grünes Licht für weitere Gräueltaten dienen könnte.

Ein weiteres Problem bei der Berichterstattung über den anhaltenden Konflikt ist die offensichtliche Akzeptanz von Hassreden – wenn sie gegen die Palästinenser gerichtet sind.

Medienorganisationen haben die Pflicht, keine Ansichten und Äußerungen zu verbreiten oder zu veröffentlichen, die eine hasserfüllte Aufstachelung gegen eine Gruppe von Menschen auf der Grundlage ihrer nationalen Identität, Religion oder eines anderen Wesensmerkmals darstellen. Die britischen Medien scheinen jedoch kein Interesse daran zu haben, den Palästinensern diesen entscheidenden Schutz zu bieten.

Seit Beginn dieser jüngsten Runde des israelisch-palästinensischen Konflikts durften israelfreundliche Experten und Beamte im britischen Fernsehen wiederholt antipalästinensische Hassreden halten, ohne dass die Journalisten, die sie moderierten oder interviewten, etwas dagegen unternahmen.

Israels ehemaliger Botschafter bei der UNO, Dan Gillerman, durfte beispielsweise in einem Interview mit Sky News die Palästinenser als „schreckliche, unmenschliche Tiere“ bezeichnen.

Auf die Frage nach der Besorgnis der UNO über Israels „kollektive Bestrafung“ der Palästinenser im Gazastreifen durch eine Blockade und das Abschneiden von Treibstoff antwortete Gillerman:

„Ich bin sehr verwundert über die ständige Besorgnis, die die Welt für das palästinensische Volk an den Tag legt und tatsächlich für diese schrecklichen, unmenschlichen Tiere, die die schlimmsten Gräueltaten begangen haben, die dieses Jahrhundert gesehen hat.“

„Ich kann mich nicht erinnern, dass die Menschen Tränen für die Taliban vergossen haben“, fügte er hinzu.

Wenige Stunden nach diesem empörenden Auftritt, der von dem Journalisten, der ihn interviewte, nicht ernsthaft gerügt wurde, durfte Gillerman in der BBC-Sendung Newsnight die gleiche hasserfüllte Rhetorik wiederholen.

Auf die Forderung, aus humanitären Gründen Treibstoff nach Gaza zu schicken, sagte Gillerman: „Es ist sehr schwierig, denn wir haben keine andere Wahl: „Es ist sehr schwer, weil wir es mit Mördern und Lügnern zu tun haben.“ Wieder einmal wurden seine hasserfüllten Worte über das palästinensische Volk von der Moderatorin nicht in Frage gestellt.

Natürlich wissen wir alle, dass britische Fernsehsender niemals zulassen würden – und das zu Recht -, dass einer ihrer Gäste oder Experten solche Verallgemeinerungen über Israelis macht. Aus irgendeinem Grund, so scheint es, gelten die Regeln und Normen der britischen Medien in Bezug auf Hassreden nicht für die Palästinenser.

Nicht nur die Palästinenser und andere Völker des Nahen Ostens werden die Folgen dieser journalistischen Versäumnisse zu spüren bekommen. Wenn sich der Staub des Krieges gelegt hat und die Wahrheit über das, was wirklich geschehen ist, ans Licht kommt, werden alle britischen Medienorganisationen und insbesondere die öffentlich-rechtliche BBC ebenfalls einen erheblichen Imageschaden erleiden.

In der Tat geschieht dies bereits.

Das arabische und muslimische Publikum in Großbritannien und auf der ganzen Welt ist bereits desillusioniert von den Behauptungen der BBC, wahrheitsgemäß und unparteiisch zu berichten, und wendet sich anderen Quellen zu, insbesondere Al Jazeera, um die Entwicklungen im Nahen Osten zu verfolgen. In den arabischen sozialen Medien ist es inzwischen weithin als Tatsache akzeptiert, dass die BBC „lügt“ und man ihren Berichten über Israel-Palästina nicht trauen kann.

Das Gleiche geschah 2003, als die BBC es versäumte, über die von den USA angeführte Invasion im Irak und deren schwerwiegende Folgen genau und unparteiisch zu berichten. Zwei Jahrzehnte später besteht nun kein Zweifel mehr daran, dass die BBC sich geirrt hat und die abweichenden Araber mit dem Irak-Krieg richtig lagen. Dennoch scheint der Sender diese Fehler immer wieder zu wiederholen.

Nicht nur die Zuschauer sind enttäuscht und wütend. Es wurde berichtet, dass BBC-Journalisten wegen der Israel-Gaza-Berichterstattung des Senders „auf den Toiletten weinen“. Einige von ihnen schickten eine E-Mail an Generaldirektor Time Davies, in der sie sich darüber beschwerten, dass die BBC in ihrer Berichterstattung über den laufenden Krieg „israelische Leben als wertvoller als palästinensische Leben“ behandelt.

In einer kürzlich abgegebenen Erklärung erklärte die BBC-Nachrichtenchefin Deborah Turness, dass die BBC-Berichterstattung über Israel-Palästina von „beiden Seiten“ kritisiert worden sei, fügte aber hinzu, dass die BBC „es sich nicht leisten kann, einfach zu sagen, dass wir die Dinge richtig machen, wenn wir von beiden Seiten kritisiert werden“. Sie verpflichtete sich, alle Informationen den entsprechenden Quellen zuzuordnen, und räumte ein, dass die BBC mit der Semantik vorsichtig sein müsse. Sie räumte ein, dass die BBC den Eindruck erweckt habe, dass sie einige Todesfälle für wichtiger halte als andere, indem sie in einem ihrer Tweets schrieb, dass Menschen in Gaza „starben“ und in Israel „getötet wurden“, und sagte, dass ihre Journalisten in Zukunft „sorgfältiger“ nachdenken würden, wenn sie über den Tod von Zivilisten sprechen.

Dies ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, aber er reicht nicht aus.

Journalisten haben nicht nur die Pflicht, unparteiisch, sachlich und fair zu sein, wenn sie über einen Krieg berichten, sondern auch gegen Hass aufzustehen und eklatante Kriegsverbrechen, die sie beobachten, anzuprangern. Sie haben eine Verantwortung, nicht zur Entmenschlichung eines ganzen Volkes beizutragen. Indem sie zulassen, dass ein Staat seine PR-Narrative auf ihre Berichterstattung überträgt, lassen viele britische Medien die britische Öffentlichkeit im Stich und ebnen den Weg für weitere Gräueltaten gegen die Palästinenser.

Mit meiner Enttäuschung über die Berichterstattung der britischen Medien über diesen Krieg bin ich nicht allein. Dutzende von Wissenschaftlern, die im Bereich Medien und Kommunikation forschen, haben sich ebenfalls gegen die unangemessene Berichterstattung ausgesprochen. In einem offenen Brief beklagen sie die Doppelmoral und den hetzerischen Sprachgebrauch, der die Palästinenser pauschal als Schuldige darstellt.

Wir haben schon oft gesehen, am deutlichsten unmittelbar nach dem 11. September, was passiert, wenn führende Medienorganisationen des Westens beschließen, dass die Wahrheit den staatlichen Erzählungen nicht in die Quere kommen sollte. Lassen Sie uns die katastrophalen Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen. Übersetzt mit Deepl.com

Dr. Zahera Harb ist Mitherausgeberin des Middle East Journal of Culture and Communication und Mitherausgeberin der IB Tauris Buchreihe Political Communication & Media Practices in the Middle East and North Africa. Zu ihren Veröffentlichungen gehört ein Buch mit dem Titel Reporting the Middle East, The Practice of News in the 21st Century.



