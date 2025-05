https://consortiumnews.com/2025/05/30/us-veterans-fast-against-israels-starvation-of-gaza/



US-Veteranen fasten gegen Israels Aushungerung des Gazastreifens

30. Mai 2025

Die Fastenden fordern uneingeschränkte humanitäre Hilfe für den Gazastreifen unter der Aufsicht der Vereinten Nationen und ein Ende der US-Waffenlieferungen an Israel, berichtet Marjorie Cohn.

Mitglieder der Organisation „Veterans For Peace“ beginnen am 27. Mai die erste Woche eines 40-tägigen Fastens zur Unterstützung des Gazastreifens. (Veterans for Peace via X)

Von Marjorie Cohn

Truthout

Während die Zahl der Todesopfer unter den Palästinensern weiter steigt und mehr als eine halbe Million Menschen in Gaza am Rand einer Hungersnot stehen, haben die in den USA ansässige Organisation Veterans For Peace und mehrere verbündete Organisationen einen 40-tägigen „Fasten für Gaza“ gestartet.

Vom 22. Mai bis zum 30. Juni fasten 600 Menschen in den USA und im Ausland und fordern uneingeschränkte humanitäre Hilfe für Gaza unter der Aufsicht der UNO sowie ein Ende der US-Waffenlieferungen an Israel.

Mary Kelly Gardner, eine Lehrerin aus Santa Cruz, Kalifornien, erklärte gegenüber Truthout, sie habe sich dem Fasten angeschlossen, um ihrem verstorbenen Vater zu gedenken, einem Soldaten in Vietnam, der „ein entschiedener Gegner des US-Militarismus“ gewesen sei.

Er habe „den sogenannten ‚Krieg gegen den Terror‘ und die anhaltende Gewalt der USA gegen Länder im Nahen Osten“ abgelehnt, sagte sie. Gardner beschränkt sich in den ersten zehn Tagen des Fastens auf 250 Kalorien. „Dann werde ich auf Fasten während des Tages umsteigen (wie Muslime, die den Ramadan einhalten).“

Die Palästinenser im Gazastreifen sind gezwungen, mit 245 Kalorien pro Tag zu überleben; 250 Kalorien pro Tag gelten als Hungerkost, da der Körper Muskeln und anderes Gewebe abbaut. Längeres Fasten kann zu Dehydrierung, Herzproblemen, Nierenversagen und sogar zum Tod führen.

Gardner ist verzweifelt, weil ihre „Steuergelder verwendet werden, um diese schreckliche Gewalt“ (die ihrer Meinung nach Völkermord darstellt) „in Form von Waffenlieferungen zu finanzieren“. Sie fühlt sich verpflichtet, ihre Meinung zu sagen.

Zerstörung des Lagers Jabalia durch Israel im Gazastreifen, Oktober 2024. (Al Jazeera/Wikimedia Commons)

Gardner sagte, ihr Ziel sei es, „mit einer sinnvollen Aktion die Aufmerksamkeit der Menschen zu erregen“ und „mich auf eine Praxis einzulassen, die mich herausfordert, mich persönlich stärker mit dem menschlichen Leid in Gaza auseinanderzusetzen“. Sie „bereitet sich bewusst Unbehagen und Unannehmlichkeiten“, ohne sich jedoch „zu verletzen“.

Seit elf Wochen blockiert Israel mit Hunger als Kriegswaffe alle Lieferungen von Lebensmitteln, Medikamenten und anderen Hilfsgütern in den Gazastreifen, wo 2,1 Millionen Palästinenser leben. Nun kommt unter der Schirmherrschaft der Gaza Humanitarian Foundation (GHF) langsam Hilfe ins Land. Die GHF ist ein von den USA und Israel eingerichtetes Lieferprogramm, das die UN umgeht, einen Anschein von Hilfe vermittelt und die weltweite Empörung über Israels Hungerpolitik abschwächt.

Die Gefahr einer Hungersnot wächst, während Israel seine Militäraktion verschärft. Am 27. Mai meldete das palästinensische Gesundheitsministerium, dass seit dem 7. Oktober 2023 mindestens 54.056 Menschen getötet wurden, darunter mindestens 17.400 Kinder, und mindestens 123.129 Menschen in Gaza verletzt wurden.

Am sechsten Tag des Fastens sagte Kathy Kelly, Vorstandsvorsitzende von World BEYOND War, gegenüber Truthout:

„Am sechsten Tag des Fastens hilft uns die Beschränkung auf 250 Kalorien pro Tag, uns auf die Menschen in Gaza zu konzentrieren, für die keine Hilfe in Sicht ist. Aber die Palästinenser sind intensiven Risiken ausgesetzt: Luftangriffen, Scharfschützenangriffen, Hauszerstörungen, gewaltsamer Vertreibung und Völkermorddrohungen durch Israel und seine Verbündeten, die sie auslöschen wollen.

Am sechsten Tag des Fastens denke ich an Ron Feiner, den israelischen Reservisten, der vor drei Tagen wegen seiner Weigerung, nach Gaza zu gehen, ins Gefängnis gesteckt wurde. Wie geht es ihm? Er sagte dem Richter, der ihn zu 20 Tagen Haft verurteilte, dass er nicht mit der Sabotage der Waffenstillstandsabkommen durch Premierminister Netanjahu kooperieren könne. Wir brauchen dringend seine Zeugenaussage. Ich hungere nach Solidarität.

Am sechsten Tag des Fastens erinnern wir uns an die Namen und das Alter der Kinder von Dr. Alaa al-Najjar. Ihre verkohlten Leichen wurden ihr gebracht, als sie in der Kinderstation des Khan-Younis-Krankenhauses in Gaza Dienst hatte. Ihr Ehemann, Dr. Hamdi al-Najjar, wurde bei einem israelischen Militärangriff auf ihr Haus schwer verletzt – ein Angriff, den nur eines ihrer Kinder überlebte.

Kelly nannte die Namen und das Alter der Kinder von al-Najjar: Yahya, 12 Jahre alt; Rakan, 10 Jahre alt; Eve, 9 Jahre alt; Jubran, 8 Jahre alt; Ruslan, 7 Jahre alt; Reval, 5 Jahre alt; Sadin, 3 Jahre alt; Luqman, 2 Jahre alt; und Sidar, 6 Monate alt. Der elfjährige Adam, das einzige überlebende Kind, wurde bei dem israelischen Bombenangriff schwer verletzt.

Hilfsplan der USA und Israels stößt auf wachsende Kritik

Der Fastenaufruf erfolgt, nachdem die USA und Israel gemeinsam mit der GHF einen Plan auf den Weg gebracht haben. Der Plan soll von ehemaligen Marines, ehemaligen CIA-Agenten sowie Söldnern mit Verbindungen zum israelischen Geheimdienst umgesetzt werden. Die GHF steht zunehmend in der Kritik der UNO und Dutzender internationaler humanitärer Organisationen.

Zehn Menschen wurden diese Woche getötet und mindestens 62 verletzt, als hungernde Palästinenser sich an einer Hilfsgüterausgabestelle der GHF in Rafah im Süden des Gazastreifens versammelten. Obwohl Israel angibt, dass 388 Lastwagen in der vergangenen Woche in den Gazastreifen eingefahren sind, reicht diese Zahl bei weitem nicht an die 500 bis 600 Lastwagen heran, die täglich vor der vollständigen Einstellung der Hilfslieferungen durch Israel am 2. März einfuhren.

Im Januar, nachdem es monatelang unbegründete Anschuldigungen gegen das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) erhoben hatte, verbot Israel dessen Tätigkeit in den besetzten palästinensischen Gebieten. Die UNRWA ist die Organisation, die seit 1949 palästinensische Flüchtlinge mit Lebensmitteln, Gesundheitsversorgung und Bildung versorgt.

UN-Generalsekretär António Guterres erklärte, dass „die UNRWA für die Bereitstellung grundlegender Dienstleistungen für die Palästinenser unverzichtbar ist“ und „die UNRWA das Rückgrat der humanitären Hilfsmaßnahmen der Vereinten Nationen“ in Gaza bildet.

Frau in Palästina mit einer Hilfstüte der UNRWA im Hintergrund, 2010. (EU-Katastrophenschutz und humanitäre Hilfe, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Guterres kritisierte die GHF scharf und erklärte, die Hilfsaktion verstoße gegen internationales Recht. In einer gemeinsamen Erklärung kritisierten zwei Dutzend Länder – darunter Großbritannien, mehrere EU-Mitgliedstaaten, Kanada, Australien und Japan – das Modell der GHF. Sie warfen ihr vor, dass sie die Hilfe nicht in dem erforderlichen Umfang effektiv leisten und die Hilfe an militärische und politische Ziele knüpfen würde.

Ein durchgesickertes UN-Memo warnte Berichten zufolge vor einer Beteiligung der UN an der GHF und erklärte, dass diese „in die Schaffung eines Systems verwickelt werden könnte, das den rechtlichen Verpflichtungen Israels als Besatzungsmacht nicht gerecht wird“. Der UN-Nothilfekoordinator Tom Fletcher bezeichnete das Vorhaben als „bewusste Ablenkung“ und „Feigenblatt für weitere Gewalt und Vertreibung“.

Die GHF wurde eingerichtet, nachdem Israel behauptet hatte, die Hamas plündere Hilfsgütertransporte, was von Cindy McCain, Exekutivdirektorin des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen (WFP) und Witwe des republikanischen Senators John McCain, zurückgewiesen wurde.

„Derzeit leben 500.000 Menschen in Gaza, die unter extremer Nahrungsmittelknappheit leiden und kurz vor einer Hungersnot stehen könnten, wenn wir ihnen nicht helfen, diese zu überwinden.

Wir müssen dort hinein, und wir müssen in großem Umfang hinein, nicht nur mit ein paar Tropfen [sic] von Lastwagen, wie ich bereits sagte, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein„, sagte McCain in der Sendung “Face the Nation with Margaret Brennan„.

In einem Bericht vom März stellte die UN-Behörde, die Hungersnöte überwacht, fest, dass 470.000 Menschen im Gazastreifen “Phase 5: Katastrophe/Hungersnot„ erreicht haben, was bedeutet, dass die Haushalte unter extremem Mangel an Nahrungsmitteln und/oder anderen Grundbedürfnissen leiden. Darüber hinaus sind 96 Prozent der Bevölkerung Gazas von “akuter Ernährungsunsicherheit„ betroffen, und 22 Prozent der Menschen in Gaza leiden unter “katastrophaler“ Ernährungsunsicherheit.

McCain sagte: „Diese Menschen sind verzweifelt, und wenn sie einen Lastwagen des Welternährungsprogramms kommen sehen, rennen sie los. Das hat nichts mit der Hamas oder irgendeiner Art von organisierter Kriminalität zu tun. Es hat einfach damit zu tun, dass diese Menschen hungern und sterben.“

GHF verfolgt ein zynisches Ziel. Es „zielt darauf ab, die Bewohner des Nordens zur Umsiedlung nach Süden zu zwingen, um dort nach Nahrung zu suchen – ein Schritt in Richtung ihrer vollständigen Vertreibung aus Gaza“, sagte UNRWA-Generalkommissar Philippe Lazzarini. „Früher hatten wir 400 Verteilungsstellen, Zentren in Gaza.

Mit diesem neuen System sprechen wir von maximal drei bis vier Verteilungsstellen. Es ist also auch eine Möglichkeit, Menschen zur gewaltsamen Vertreibung zu bewegen, um humanitäre Hilfe zu erhalten.“

Philippe Lazzarini, Generalkommissar des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA), am 24. April 2024. (UN Photo/Evan Schneider)

Issam Abu Shaweesh, Direktor eines WFP-Hilfszentrums im Westen der Stadt Gaza, sagte, die GHF-Hilfspakete enthielten keine lebenswichtigen Lebensmittel wie Fleisch, Eier, Gemüse, Obst und Babynahrung – ein Beweis dafür, dass das Ziel lediglich darin bestehe, „die Menschen vor dem Hungertod zu bewahren“, anstatt ihren Grundnahrungsbedarf zu decken.

Das Regierungsmedienbüro in Gaza veröffentlichte eine Erklärung, in der es heißt: „Die sogenannten ‚sicheren Verteilungsstellen‘ sind nichts anderes als ‚rassistisch isolierte Ghettos‘, die unter der Aufsicht der Besatzungsmacht in exponierten und isolierten Militärgebieten eingerichtet wurden und ein erzwungenes Modell für die mit Sprengfallen versehenen ‚humanitären Korridore‘ sind, die als Deckmantel für die Sicherheitsagenda der Besatzungsmacht dienen.“

Zwei hochrangige Vertreter der GHF sind zurückgetreten: Der Geschäftsführer Jake Wood sagte, die Pläne der Organisation stünden im Widerspruch zu den „humanitären Grundsätzen der Menschlichkeit, Neutralität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit“. Auch der CEO David Burke trat zurück.

Die Rücktritte erfolgten wenige Tage, nachdem die Schweizer Behörden erwogen hatten, eine Untersuchung gegen die in Genf registrierte GHF einzuleiten. Am 29. Mai hatten die Schweizer Behörden festgestellt, dass die Organisation gegen Schweizer Recht verstößt.

„Wir müssen mehr tun“

Unterdessen protestieren die Fastenden weiter gegen den Völkermord Israels in Gaza.

„Nachdem ich gesehen habe, was Krieg nicht nur Menschen, sondern allen Lebewesen antut, muss ich einfach mehr tun, als bei einer Demonstration ein Schild hochzuhalten“, sagte Mike Werner, ehemaliger nationaler Direktor von Veterans For Peace und Mitorganisator des Fastens, gegenüber Truthout.

„Viele, viele Menschen denken genauso, und deshalb haben sich in nur fünf Tagen über 600 Menschen in den USA und darüber hinaus zur Teilnahme angemeldet“, sagte er und fügte hinzu: „Bis die Amerikaner tatsächlich ihre Regierung selbst führen und unseren Reichtum für die Erhaltung des Lebens einsetzen, müssen wir auf die stärkstmögliche Weise protestieren.“

„Der Marine-Veteran, der mit mir den Hungerstreik begonnen hat, Phil Tottenham, sagte, dieser Völkermord schmerze ihn so sehr, dass er das Gleiche tun wolle wie Aaron Bushnell, aber nicht den Mut dazu habe. ‚Aber was ist das Maximum, das wir tun können?‘, fragte Tottenham“, berichtete Ferner.

Bushnell, ein Mitglied der US-Luftwaffe, starb, nachdem er sich am 25. Februar 2024 vor dem Eingangstor der israelischen Botschaft in Washington, D.C., aus Protest gegen den Völkermord Israels in Gaza selbst in Brand gesetzt hatte.

„Zu sehen, wie jeden Tag Hunderte von Menschen verstümmelt, verbrannt und getötet werden, zerreißt mir das Herz – es ist fast so, als würde ich wieder Hunderte von Verwundeten aus unserem Krieg in Vietnam versorgen“, sagte Ferner in einer Pressemitteilung des Institute for Public Accuracy. „Ich faste, um die Wiederaufnahme der humanitären Hilfe unter der Autorität der Vereinten Nationen zu fordern und zu verhindern, dass US-Waffen den Völkermord weiter anheizen.“

Marjorie Cohn ist emeritierte Professorin an der Thomas Jefferson School of Law, Dekanin der People’s Academy of International Law und ehemalige Präsidentin der National Lawyers Guild. Sie ist Mitglied des nationalen Beirats von Veterans For Peace und Assange Defense und US-Vertreterin im kontinentalen Beirat der Association of American Jurists. Zu ihren Büchern gehört „Drones and Targeted Killing: Legal, Moral and Geopolitical Issues“ (Drohnen und gezielte Tötungen: Rechtliche, moralische und geopolitische Fragen).

Dieser Artikel wurde zuerst veröffentlicht von Truthout.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Consortium News wider.

