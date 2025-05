https://www.palestinechronicle.com/we-must-not-fail-gaza-tribunal-urges-end-to-genocide-zionism-impunity/



„Wir dürfen nicht scheitern“: Gaza-Tribunal fordert Ende des Völkermords, des Zionismus und der Straflosigkeit

31. Mai 2025

Öffentliche Sitzung des Gaza-Tribunals in Sarajevo. (Foto: via International University of Sarajevo)

Von Romana Rubeo

In seiner Abschlusserklärung forderte das Gaza-Tribunal in Sarajevo umfassende globale Rechenschaftspflicht, Widerstand und die Abschaffung der Systeme, die die Unterdrückung der Palästinenser aufrechterhalten.

In einer umfassenden und kompromisslosen Abschlusserklärung verurteilte das in Sarajevo einberufene Gaza-Tribunal den „fortdauernden Völkermord in Palästina“ und machte Israel für eine Vielzahl von Verbrechen verantwortlich, darunter Apartheid, Siedlerkolonialismus und systematische Ausrottung.

Das Gaza-Tribunal wurde im November 2024 in London von einer Koalition aus Akademikern, Intellektuellen, Menschenrechtsaktivisten und Vertretern zivilgesellschaftlicher Organisationen offiziell ins Leben gerufen.

Unter der Leitung von Richard Falk, Experte für internationales Recht und ehemaliger UN-Sonderberichterstatter für die besetzten palästinensischen Gebiete, soll das Gaza-Tribunal laut einer Medienerklärung eine Plattform für die „umfassende Untersuchung der rechtlichen, ethischen und geopolitischen Dimensionen“ der „anhaltenden Krisen“ im Gazastreifen „aus der Perspektive des Völkerrechts und der Menschenrechte“ bieten.

„Wir, die Mitglieder des Gaza-Tribunals, die vom 26. bis 29. Mai 2025 in Sarajevo zusammengekommen sind, erklären unsere kollektive moralische Empörung über den anhaltenden Völkermord in Palästina“, heißt es in der Erklärung, in der die Solidarität mit dem palästinensischen Volk und die Verpflichtung zur Beendigung der Straflosigkeit für „Täter und Mittäter“ bekräftigt werden.

Die Erklärung kritisierte das israelische Regime scharf und warf ihm „jahrzehntelange Politik und Praktiken des Siedlerkolonialismus, der ethnischen Vorherrschaft, der Apartheid, der Rassentrennung und der Verfolgung“ sowie „Zwangsaushungerung“ und ‚Ausrottung‘ vor.

Das Tribunal forderte den „sofortigen Rückzug der israelischen Streitkräfte und die Beendigung des Völkermords, aller israelischen Militäraktionen, der Zwangsumsiedlungen und Vertreibungen (sowie) der Siedlungsaktivitäten“.

Außerdem forderte es „die sofortige und bedingungslose Freilassung aller Gefangenen, einschließlich der Tausenden palästinensischen Frauen, Männer und Kinder, die in missbräuchlichen israelischen Haftanstalten festgehalten werden“.

Die Erklärung verschonte auch die internationale Gemeinschaft nicht, verurteilte eine „historische Untätigkeit“ und forderte Regierungen und internationale Organisationen auf, „das Völkerrecht zu wahren, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen und dem palästinensischen Volk sofortige Hilfe und Schutz zu gewähren“.

Westliche Regierungen, Medien und akademische Einrichtungen wurden alle als mitschuldig daran genannt, israelische Verbrechen zu ermöglichen oder abweichende Meinungen zu unterdrücken.

Die Erklärung verurteilte die „Welle der Verfolgung und Unterdrückung von Menschenrechtsverteidigern, Friedensaktivisten, Studenten, Akademikern, Arbeitern, Fachleuten und anderen“, während sie das Recht bekräftigte, sich ohne Vergeltungsmaßnahmen zu äußern und sich gegen Unterdrückung zu wehren.

In einer eindringlichen Erklärung erklärte das Tribunal: „Wir lehnen die ungerechte Taktik ab, alle, die es wagen, sich zu äußern und zu handeln, um die Rechte des palästinensischen Volkes zu verteidigen und die Ungerechtigkeiten und Gräueltaten des israelischen Regimes zu verurteilen, als ‚Antisemiten‘ oder ‚Unterstützer des Terrorismus‘ zu diffamieren.“

In Bezug auf die ideologischen Grundlagen des israelischen Staates lehnte das Tribunal den Zionismus offen ab, bezeichnete ihn als „die offizielle Staatsideologie des israelischen Regimes … der Kräfte, die Palästina kolonisiert haben“ und forderte seine Ersetzung durch „eine Ordnung, die auf gleichen Menschenrechten für Christen, Muslime, Juden und andere basiert“.

Das Recht der Palästinenser auf Widerstand wurde im Einklang mit dem Völkerrecht bekräftigt.

„Wir erkennen das Recht des palästinensischen Volkes auf Widerstand gegen ausländische Besatzung, koloniale Herrschaft und Apartheid an … einschließlich des Rechts auf bewaffneten Kampf, in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht und wie von der Generalversammlung der Vereinten Nationen bestätigt.“

Das Tribunal lobte die Bemühungen des Internationalen Gerichtshofs und des Internationalen Strafgerichtshofs, israelische Führer zur Rechenschaft zu ziehen, begrüßte die „wegweisende beratende Stellungnahme“ des IGH und forderte die Umsetzung aller vorläufigen Maßnahmen in dem von Südafrika angestrengten Völkermordverfahren.

Außerdem forderte es alle Staaten auf, „den gesamten Waffenhandel mit dem israelischen Regime einzustellen und Sanktionen gegen dieses zu verhängen“ sowie die weltweiten Bemühungen um „Boykott, Desinvestition, Sanktionen, ein Militärembargo (und) den Ausschluss aus internationalen Organisationen“ zu unterstützen.

Die Erklärung schloss mit einem feierlichen Aufruf zum Handeln an die globale Zivilgesellschaft:

„Wir sind überzeugt, dass die Herausforderung der Gerechtigkeit nun bei den Menschen mit Gewissen überall, bei der Zivilgesellschaft und den sozialen Bewegungen, bei uns allen liegt. Daher werden wir unseren Beitrag in den kommenden Monaten dieser Herausforderung widmen. Das Leben der Palästinenser steht auf dem Spiel. Die internationale moralische und rechtliche Ordnung steht auf dem Spiel. Wir dürfen nicht versagen. Wir werden nicht nachgeben.“

(The Palestina Chronicle)

– Romana Rubeo ist eine italienische Schriftstellerin und Chefredakteurin des Palestine Chronicle. Ihre Artikel erschienen in vielen Online-Zeitungen und akademischen Zeitschriften. Sie hat einen Master-Abschluss in Fremdsprachen und Literatur und ist auf audiovisuelle und journalistische Übersetzungen spezialisiert.

