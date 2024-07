US-Waffen für das Baltikum: Ein aggressiver Schritt gegen Russland von Hamzah Rifaat

https://www.trtworld.com/opinion/us-arms-to-baltics-an-aggressive-move-against-russia-18179905



US-Waffen für das Baltikum: Ein aggressiver Schritt gegen Russland

Hat eine fehlgeleitete Wahrnehmung der russischen Bedrohung dazu geführt, dass die USA ihre militärische Unterstützung für die baltischen Staaten aufgestockt haben?

Von Hamzah Rifaat

4. Juli 2024

Der Rat der Ostseestaaten hielt am 14. Juni 2024 in Porvoo, Finnland, eine Ministersitzung zur regionalen Sicherheit ab (Reuters)

Idealerweise sollten in Krisenzeiten die Bemühungen um Deeskalation an die Stelle alarmistischer Erzählungen treten.

Genau das ist in den baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland vonnöten, da die USA sie weiterhin aufrüsten und Russland aus seiner westlichen Einflusssphäre heraus provozieren.

Die USA haben die NATO aufgefordert , ihre Unterstützung für die baltischen Mitgliedstaaten durch rasche Verstärkung zu erhöhen, wie auf dem kürzlich abgeschlossenen NATO-Gipfel in Washington erwähnt wurde.

Die Bedrohungswahrnehmung ist jedoch fehlgeleitet. Die amerikanische Rechtfertigung für die Unterstützung der Region als potenzielle Front im Falle einer Ausweitung des Ukraine-Krieges ist nur dann plausibel, wenn ein militärischer Angriff Russlands droht.

Das ist aber nicht der Fall.

Verschlechterte Beziehungen

DieSpannungen zwischen den baltischen Staaten und dem Kreml sind seit Beginn des Ukraine-Krieges wegen der eindeutigen Unterstützung der Ukraine durch den Kremleskaliert.

Moskau hat auch Vorwürfe erhoben, dass in Estland, Lettland und Litauen im Zuge der Verschärfung des Ukraine-Krieges Gedenkstätten aus der Sowjetzeit entfernt wurden.

Die eindeutige Unterstützung der baltischen Länder – die auch NATO-Mitglieder sind – für die Regierung Zelenskyj in Kiew hat die Putin-Administration verärgert und sein Regime zu Vergeltungsmaßnahmen veranlasst, darunter die Aufnahme hochrangiger Beamter wie des estnischen Premierministers Kaja Kallas in eine Fahndungsliste wegen der Entfernung von Denkmälern aus der Sowjetzeit. Die Verschlechterung der Beziehungen geht einher mit der Tatsache, dass B-52-Bomber der US-Luftwaffe den baltischen Luftraum überfliegen, um gegen mögliche Luftraumverletzungen durch russische Kampfjets vorzugehen. Dazu gehören auch Flüge in der Nähe der russischen Exklave Kaliningrad, die zwischen Polen und Litauen eingezwängt ist. Die Präsenz amerikanischer Kampfeinsätze aus der Luft hat jedoch nicht zu einer direkten Konfrontation mit Moskau geführt. Stattdessen hat sich Russland für hybride Taktiken wie das Stören von GPS-Signalen kommerzieller Flüge und von Satellitensignalen entschieden, wie im März 2024, als Russland die Signale eines Flugzeugs der Royal Air Force gestört hat.

Russlands Entscheidung für eine hybride Kriegsführung anstelle einer militärischen Konfrontation mit den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten beruht auf der Tatsache, dass eine direkte Annäherung nicht zu gewinnen wäre und nur zu einer größeren internationalen Isolation führen würde.

Fehlgeleitete Bedrohungswahrnehmung

Die jüngste Verletzung des litauischen Luftraums durch ein russisches Zivilflugzeug auf dem Weg in die russische Exklave Kaliningrad, eine Stadt zwischen Litauen und Polen, hat in Vilnius erneut die Alarmglocken schrillen lassen.

Als Folge des Ukraine-Krieges ist es russischen Flugzeugen untersagt , den Luftraum der EU zu durchfliegen, doch Moskau hat diese Beschränkungen ignoriert.

Wichtig ist, dass sich das EU-Verbot von einem vorgeschlagenen NATO-Verbot unterscheidet, das das Militärbündnis abgelehnt hat, weil eine direkte Konfrontation in vollem Umfang möglich ist.

Es gibt also keine Rechtfertigung für die USA, ihre Präsenz im Baltikum wegen Luftraumverletzungen zu verstärken.

Auch die angeblichen Pläne Russlands, einen Teil der Ostsee zu inneren Meeresgewässern zu erklären, haben die baltischen Staaten alarmiert, die dazu aufgerufen haben, ihre Küsten mit Schutzschilden zu sichern.

Die EU ist jedoch in der Frage, wie sie der russischen Bedrohung begegnen soll, intern gespalten und uneins. Mitgliedsstaaten wie Deutschland verfolgen einen dualistischen und heuchlerischen Ansatz.

Einerseits rief Außenministerin Annalena Baerbock Russland auf, hybride Angriffe auf die baltischen Staaten zu verüben. Aber Berlin hat sich auch geweigert, Kiew mit Marschflugkörpern zu beliefern, und die Nord Stream 2-Pipeline als privates Wirtschaftsprojekt und nicht als russisches Projekt bezeichnet, nachdem Moskau zwei abtrünnige Regionen in der Ukraine anerkannt hatte. Dies zeugt von einer doppelzüngigen Haltung gegenüber Russland, die sich auf dem Balkan nicht ändern wird.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat Russland vorgeworfen, hybride Angriffe auf die baltischen Staaten zu verüben (Reuters)

Länder wie Estland werden der Ukraine weiterhin beträchtliche Militärhilfe leisten, während Lettland seine Unterstützung zum Ausdruck bringen wird, so wie es dies auch tat, als der französische Präsident Emmanuel Macron im März 2024 eine ablehnende Haltung gegenüber Moskau einnahm.

Ein umfassender russischer Angriff, der eine verstärkte amerikanische Truppenpräsenz im Baltikum rechtfertigt, bleibt jedoch fraglich.

Und zwar aus folgendem Grund:

Die bisherige Truppenpräsenz hat nicht zu einem russischen Angriff geführt

Erstens gibt es bereits eine beträchtliche Präsenz amerikanischer, französischer und deutscher Truppen im Baltikum, z. B. auf Ausbildungsstützpunkten in Estland. Auch Litauen beherbergt seit 2017 ein von Deutschland geführtes multinationales Bataillon mit 1500 Mann.

Die Präsenz dieser Truppen hat nicht dazu geführt, dass Russland die baltischen Staaten angreift. Und auch eine Verstärkung der amerikanischen Militärpräsenz in der Region würde Russlands Taktik, den Luftraum zu verletzen oder Cyberangriffe zu starten, nicht ändern. Die Kosten einer direkten Konfrontation sind viel zu hoch.

Zweitens ist die Forderung Litauens nach einer unbefristeten Stationierung eines US-Militärbataillons bisher nur mit Scharmützeln im baltischen Luftraum, Cyberangriffen, diplomatischer Züchtigung und dem Stören von Satellitensignalen einhergegangen, was der Standardmethode des Putin-Regimes entspricht.

Auch wenn es keine Anzeichen dafür gibt, dass Russland einen Angriff auf das Baltikum plant, könnte eine verstärkte amerikanische Truppenpräsenz Moskau verärgern und die Spannungen in der Region verschärfen.

Russland steckt in der Ukraine fest

Drittens ist Russland derzeit durch seinen Krieg in der Ukraine blockiert , was in Estlands eigenem Jahresbericht über Sicherheitsbedrohungen für 2024 eingeräumt wird.

Während die Ergebnisse darauf hindeuten, dass Russland die Zahl der an seinen Grenzen stationierten Truppen verdoppeln will, wird die Möglichkeit eines direkten militärischen Angriffs Putins auf den Westen als „unwahrscheinlich“ eingestuft.

Reuters

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt Russland nach wie vor. Das Bild oben zeigt die Folgen eines russischen Luftangriffs in Charkiw, Ukraine, am 22. Juni (Reuters)

Russland wird durch logistische Probleme in der Ukraine unter Druck gesetzt und reagiert empfindlich auf eine stärkere internationale Isolierung, die seine Wirtschaft weiter schädigen könnte. Diese Faktoren sind Teil von Putins strategischem Kalkül, das die Vereinigten Staaten bei der Rechtfertigung der Verstärkung der Verteidigungsanlagen in der Region nicht berücksichtigt haben.

Aufgrund der oben genannten Faktoren ist klar, dass der Ukraine-Konflikt in der Ukraine verbleiben wird, während Russland sich für eine hybride Kriegsführung entscheidet, um gegen scheinbar „feindliche“ Nachbarstaaten wie Estland, Lettland und Litauen vorzugehen.

Für die USA gibt es keine Rechtfertigung, ihre militärische Präsenz im Baltikum zu verstärken.

Hamzah Rifaat

Er erwarb Abschlüsse in Friedens- und Konfliktstudien in Islamabad, Pakistan, und in Weltangelegenheiten und professioneller Diplomatie am Bandaranaike Diplomatic Training Institute in Colombo, Sri Lanka. Hamzah Rifaat war außerdem 2016 Gastwissenschaftler am Stimson Center in Washington, DC, für South Asian Voices.

