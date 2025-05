https://www.haaretz.com/israel-news/2025-05-26/ty-article/.premium/israel-rejects-latest-gaza-cease-fire-proposal-doubles-down-on-witkoff-plan/00000197-0b83-d3df-addf-9b8bda690000



USA angeblich leugnen Zustimmung der Hamas zu Witkoff-Waffenstillstand und Geiselabkommen

Hamas soll einem amerikanischen Plan zugestimmt haben; zuvor hatte Israel Berichten zufolge einen auf dem Witkoff-Plan basierenden Vorschlag abgelehnt, der eine 60-tägige Waffenruhe und die Freilassung von 10 lebenden Geiseln vorsah, während der unter Trumps Garantie Gespräche zur Beendigung des Krieges geführt werden sollten.

Israelis fordern in Tel Aviv am Samstag die Freilassung der Geiseln in Gaza. Bildnachweis: Nir Elias/Reuters

Jack Khoury

Liza Rozovsky

Jonathan Lis

Reuters

26. Mai 2025

Die Hamas hat einem Vorschlag des US-Sonderbeauftragten Steve Witkoff für einen Waffenstillstand in Gaza zugestimmt, wie ein der Gruppe nahestehender palästinensischer Beamter am Montag gegenüber Reuters erklärte. Witkoff dementierte den Bericht.

Der neue Vorschlag, der die Freilassung von zehn Geiseln und eine 70-tägige Waffenruhe vorsieht, wurde der Hamas über Vermittler übermittelt. „Der Vorschlag sieht die Freilassung von zehn lebenden israelischen Geiseln, die von der Hamas in zwei Gruppen festgehalten werden, im Gegenzug für eine 70-tägige Waffenruhe und einen teilweisen Rückzug aus dem Gazastreifen vor“, sagte die Quelle.

US-Sonderbeauftragter Steve Witkoff vor dem Weißen Haus im März. Bildnachweis: Leah Millis/Reuters

Der Vorschlag sieht auch die Freilassung einer Reihe palästinensischer Gefangener durch Israel vor, darunter Hunderte von Personen, die lange Haftstrafen verbüßen.

Witkoff dementierte den Bericht, wie Axios-Reporter Barak Ravid mitteilte. Laut Ravid bezeichnete Witkoff die Reaktion der Hamas auf sein Angebot als „enttäuschend und völlig inakzeptabel“.

„Das Angebot liegt auf dem Tisch. Die Hamas sollte es annehmen“, sagte Witkoff laut Berichten und merkte an, dass Israel nur einer vorübergehenden Waffenruhe und einer teilweisen Freilassung von Geiseln zustimmen würde, die „zu substanziellen Verhandlungen über einen Weg zu einer dauerhaften Waffenruhe führen würden, deren Vermittlung ich zugesagt habe“.

Ein israelischer Beamter wies am Montag den jüngsten Waffenstillstandsvorschlag der Hamas zurück und erklärte, keine verantwortungsbewusste Regierung könne ein solches Abkommen akzeptieren. Er wies auch die Behauptung der Hamas zurück, das Abkommen entspreche dem Vorschlag des US-Sonderbeauftragten Steve Witkoff.

Israelische Streitkräfte im Gazastreifen. Laut Al Mayadeen beinhaltet Bahbahs Vorschlag eine persönliche Garantie von Trump für Verhandlungen zur Beendigung des Krieges. Quelle: IDF Spokesperson’s Unit

Der Beamte, der unter der Bedingung der Anonymität mit Reuters sprach, sagte, die Hamas sei an einer Einigung nicht interessiert.

Am Montag zuvor hatte Israel ebenfalls einen neuen Vorschlag für einen Waffenstillstand und die Freilassung von Geiseln abgelehnt, der vom palästinensisch-amerikanischen Bishara Bahbah vorgelegt worden war, der als Vermittler in den Gesprächen um die Freilassung des israelisch-amerikanischen IDF-Soldaten Edan Alexander fungiert hatte, wie ein hochrangiger Vertreter der Palästinensischen Autonomiebehörde am Montag gegenüber Al Mayadeen erklärte.

Dem Bericht zufolge basierte Bahbahs Vorschlag auf dem „Witkoff-Plan“, der vom US-Nahost-Beauftragten Steve Witkoff entwickelt wurde. Nach Witkoffs Vorschlag sollte die Hälfte der israelischen Geiseln am ersten Tag freigelassen werden, und wenn eine dauerhafte Waffenruhe erreicht wird, sollen die restlichen Geiseln freigelassen werden. Bahbahs Vorschlag sah eine 60-tägige Waffenruhe vor, während der 10 lebende Geiseln in zwei Phasen freigelassen worden wären.

Dem Bericht zufolge beinhaltet Bahbahs Vorschlag auch die Zusage Israels, während der Waffenruhe unter der persönlichen Garantie des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump über ein Ende des Krieges zu verhandeln.

Die Gespräche hätten sich auf zwei Hauptpunkte konzentriert: die Verpflichtung der Hamas, keine Wiederbewaffnung oder militärische Operationen gegen Israel durchzuführen, und Diskussionen über die Zukunft des Gazastreifens, einschließlich der Einrichtung einer professionellen Regierung zur Verwaltung des Gebiets und zur Leitung seines Wiederaufbaus. Bahbah legte den Vorschlag in Abstimmung mit Witkoff vor.

Laut einer israelischen Quelle lehnte Israel den Vorschlag mit der Begründung ab, dass er „von keiner verantwortungsbewussten Regierung akzeptiert werden kann“. Die Quelle sagte, „die Hamas habe kein echtes Interesse daran, eine Einigung zu erzielen“.

Die Hamas ihrerseits soll einen Gegenvorschlag für eine 70-tägige Waffenruhe vorgelegt haben, wonach in der ersten Woche fünf lebende Geiseln und fünf Leichen freigelassen werden sollen. Die Gruppe forderte außerdem, dass während der Waffenruhe täglich 1.000 Lkw mit humanitären Hilfsgütern in den Gazastreifen einfahren dürfen. Weiterlesen in haaretz.com

