USA bekräftigen Israels Recht auf Selbstverteidigung“ nach Beschlagnahme der Pufferzone mit Syrien

Außenministerium sagt, Israel habe das Recht, „gegen terroristische Organisationen vorzugehen

Israelische Soldaten stehen am 9. Dezember 2024 am Zaun der Pufferzone, die die von Israel besetzten Golanhöhen von Syrien trennt (Menahem Kahana/AFP)

Von MEE-Mitarbeitern

Veröffentlichungsdatum: 9. Dezember 2024

Das US-Außenministerium erklärte am Montag, dass Israel in Selbstverteidigung gehandelt habe, als sein Militär nach dem Sturz der Regierung von Bashar al-Assad durch Rebellengruppen in syrisches Gebiet jenseits der entmilitarisierten Pufferzone eindrang.

Am Sonntag rückten die israelischen Streitkräfte von den besetzten Golanhöhen in die Pufferzone zwischen Israel und Syrien ein und erklärten, das Ende von Assads Herrschaft bedeute, dass das „Abzugsabkommen“ von 1974 zwischen den beiden Ländern zusammengebrochen sei und „die syrischen Streitkräfte ihre Positionen aufgegeben haben“.

„Ich habe das [israelische Militär] gestern angewiesen, die Pufferzone und die Kommandopositionen in der Nähe einzunehmen. Wir werden nicht zulassen, dass sich eine feindliche Kraft an unserer Grenze niederlässt“, sagte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu.

Mehrere israelische Beamte erklärten jedoch gegenüber der New York Times, dass die israelischen Streitkräfte über diese Pufferzone hinaus auf syrisches Gebiet vorgedrungen seien.

Dem Bericht zufolge kontrollierte das israelische Militär die syrische Seite des Berges Hermon und mehrere andere Orte.

Der Generalstabschef des israelischen Militärs, Herzi Halevi, sagte ebenfalls am Samstagabend, dass Israel „Truppen auf syrisches Gebiet entsandt“ habe. Halevi ging nicht näher darauf ein, aber seine Äußerungen lassen den Schluss zu, dass die israelischen Streitkräfte über die Pufferzone hinaus vorgedrungen sind.

In einer Pressekonferenz des Außenministeriums am Montag verteidigte der Sprecher Matthew Miller den israelischen Einmarsch mit Netanjahus Argumenten.

US-Beamte diskutierten die Vorteile der Aufhebung des 10-Millionen-Dollar-Kopfgeldes auf den HTS-Anführer

Mehr lesen „

„Die syrische Armee hat ihre Stellungen im Bereich der ausgehandelten israelisch-syrischen Pufferzone aufgegeben, wodurch ein Vakuum entstanden ist, das von terroristischen Organisationen hätte gefüllt werden können, die den Staat Israel bedrohen würden“, sagte Miller.

„Jedes Land hat das Recht, gegen terroristische Organisationen vorzugehen“.

Miller sagte, es sei wichtig, dass es „Sicherheit entlang der Grenze“ gebe und dass „Israel gesagt hat, dass diese Aktionen vorübergehend sind“.

„Letztendlich wollen wir eine dauerhafte Sicherheit zwischen Israel und Syrien erreichen, und das bedeutet, dass wir alle Seiten dabei unterstützen, das Rückzugsabkommen von 1974 einzuhalten“, fügte er hinzu.

Israel hat am Wochenende außerdem 100 verschiedene Orte in Syrien bombardiert.

Blinken warnt vor Wiedererstarken der Gruppe Islamischer Staat

Bei einer separaten Veranstaltung des Außenministeriums am Montag sagte Außenminister Antony Blinken, die USA würden nicht zulassen, dass die Gruppe Islamischer Staat (IS) in Syrien wieder Fuß fasse.

Am Sonntag starteten die USA Dutzende von Luftangriffen in Zentralsyrien, die nach eigenen Angaben auf IS-Stellungen abzielten.

„Die Geschichte zeigt, wie schnell Momente der Verheißung in Konflikt und Gewalt umschlagen können. ISIS wird versuchen, diese Zeit zu nutzen, um seine Fähigkeiten wiederherzustellen und sichere Zufluchtsorte zu schaffen“, sagte Blinken, der ein anderes Akronym für die Gruppe verwendete.

„Wie unsere Präzisionsschläge am Wochenende zeigen, sind wir entschlossen, das nicht zuzulassen.“

Die USA haben den Sturz von Assad begrüßt, der das Ergebnis einer am 27. November begonnenen Offensive der Rebellen war. Die Rebellen eroberten rasch die größte Stadt Syriens, Aleppo, und brachten innerhalb von zwei Wochen die Hauptstadt Damaskus unter ihre Kontrolle, während der ehemalige syrische Präsident nach Russland floh.

Die Regierung Biden erklärte, sie werde die Situation genau beobachten, und betonte, dass die Gruppe Hayat Tahrir al-Sham, die die Rebellenoffensive angeführt hat, von den USA als terroristische Gruppe eingestuft wird.

Am Sonntag sagte ein hochrangiger arabischer Beamter, der von US-Beamten informiert wurde, gegenüber Middle East Eye, dass die USA über die Aufhebung eines Kopfgeldes von 10 Millionen Dollar auf den HTS-Anführer Ahmed al-Sharaa, besser bekannt als Abu Mohammad al-Jolani, diskutierten.

