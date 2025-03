https://english.almayadeen.net/news/politics/us-blocks-g7-proposal-on-russia-s-shadow-fleet-task-force–b



USA blockieren G7-Vorschlag zur Taskforce für Russlands Schattenflotte: Bloomberg

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Bloomberg

8. März 2025

Der Begriff „Schattenflotte“ bezieht sich auf alternde Öltanker, die verdeckt operieren, um die westlichen Sanktionen zu umgehen, die Moskau nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine im Jahr 2022 auferlegt wurden.

Die Vereinigten Staaten haben einen kanadischen Vorschlag zur Einrichtung einer Task Force abgelehnt, die sich mit der sogenannten Schattenflotte von Öltankern Russlands befassen soll, während die Regierung von Präsident Donald Trump ihre Haltung innerhalb multilateraler Organisationen neu bewertet, wie Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen berichtet.

Kanada, das in diesem Jahr die rotierende G7-Präsidentschaft innehat, wird nächste Woche in Charlevoix, Québec, ein Außenministertreffen ausrichten. Während der Verhandlungen über eine gemeinsame Erklärung zu maritimen Fragen haben sich die USA für eine stärkere Sprache gegenüber China eingesetzt und gleichzeitig versucht, die Bezugnahmen auf Russland abzuschwächen, so die Quellen, die aufgrund der Sensibilität der Diskussionen anonym bleiben wollten.

Zusätzlich zum Veto gegen den Vorschlag Kanadas, eine Task Force zur Überwachung von Sanktionsverstößen einzurichten, geht aus dem von Bloomberg News geprüften Entwurf der G7-Erklärung hervor, dass Washington darauf drängte, den Begriff „Sanktionen“ zu streichen, ebenso wie Formulierungen, die einen Zusammenhang zwischen den Öleinnahmen Russlands und seiner Fähigkeit, den Krieg in der Ukraine aufrechtzuerhalten, herstellen. Stattdessen wurde der Begriff „Einnahmen erzielen“ gewählt.

In Bezug auf die Sicherheit und Gefahrenabwehr im Seeverkehr versuchten die USA, China ausdrücklich zu nennen, und wiesen auf die angeblichen Risiken für „Leben und Lebensgrundlagen“ hin, die durch die Durchsetzung „rechtswidriger maritimer Ansprüche“, Luftmanöver und Aktivitäten im Südchinesischen Meer entstehen.

Die Kommuniqués der G7 werden erst fertiggestellt, wenn alle Mitglieder einen Konsens erzielt haben, was bedeutet, dass der Wortlaut vor oder während des Gipfels noch erheblich überarbeitet werden könnte.

Die Spannungen zwischen den USA und ihren westlichen Verbündeten haben sich jedoch verschärft. So hat die Gruppe im vergangenen Monat beispielsweise keine gemeinsame Erklärung zum dritten Jahrestag des Krieges in der Ukraine veröffentlicht – was sie in den Vorjahren getan hatte –, nachdem die USA Einwände gegen eine scharfe Verurteilung Moskaus erhoben hatten.

Washington habe sich auch gegen Hinweise auf die Nachhaltigkeit der Meere und gegen Initiativen zur Schaffung einer maritimen Beobachtungsstelle zur Verfolgung von Grenzänderungen ausgesprochen – ein Thema, das bei globalen Seestreitigkeiten, auch im Südchinesischen Meer, von zentraler Bedeutung sei, fügten die Quellen hinzu.

US-Diplomaten haben ihre Amtskollegen darüber informiert, dass die Unfähigkeit Washingtons, neue Initiativen zu unterstützen, auf eine umfassendere Neubewertung multilateraler Verpflichtungen zurückzuführen ist, so die Quellen.

In Trumps zweiter Amtszeit wurden langjährige außenpolitische Normen schnell über Bord geworfen, was Verbündete dazu veranlasste, nach unabhängigen Sicherheitsgarantien zu suchen. Die europäischen Staats- und Regierungschefs kamen diese Woche in Brüssel zu einem Sondergipfel zusammen, bei dem es um eine deutliche Erhöhung der Verteidigungsausgaben ging, da die US-Beteiligung an Bündnissen wie der NATO ungewiss ist.

Ein separater Entwurf des Hauptkommuniqués, der auch von Bloomberg geprüft wurde, zeigt, wie sich Trump auf traditionelle US-Verbündete auswirkt: Die Erwähnung der „russischen Aggression“ wurde gestrichen und stattdessen die Unterstützung für „alle Bemühungen“ um einen Waffenstillstand in der Ukraine zum Ausdruck gebracht.

Während die drakonischen, vom Westen geführten Sanktionen gegen Russland die Wirtschaftskrise weltweit verschärfen und russische Truppen trotz des Zustroms von Militärhilfe in die Ukraine an Boden gewinnen, die direkte Beteiligung der USA an Biolabors in ganz Osteuropa und das Aufkommen von Neonazi-Gruppen aufgedeckt werden … Wie werden sich die Dinge entwickeln?

