Ein amerikanisches F-15-Kampfflugzeug, das im Rahmen der regionalen Aufrüstung von Präsident Joe Biden nach der Widerstandsoffensive vom 7. Oktober, die die israelische Armee zurückwarf, eingesetzt wurde. Twitter

USA entsenden Streitkräfte nach Jordanien inmitten einer Aufstockung zur „Verteidigung von Israel

Ali Abunimah und Tamara Nassar

The Electronic Intifada

29. Oktober 2023

Jordanien hat den völkermörderischen Krieg Israels gegen den Gazastreifen scharf verurteilt, und seine Diplomaten waren maßgeblich an der Verabschiedung einer Resolution der UN-Generalversammlung am Freitag beteiligt, in der ein Waffenstillstand gefordert wird.

Der jordanische König Abdullah ordnete rasch humanitäre Hilfe für den Gazastreifen an, noch bevor die ersten Hilfsgüter eintrafen.

Der Monarch hat außerdem ein Ende der israelischen Bombenangriffe auf den Gazastreifen und eine Aufhebung der erdrückenden Belagerung des Gebiets durch Israel gefordert.

Er hat auch davor gewarnt, dass israelische Versuche, die Palästinenser gewaltsam zu vertreiben, ein Kriegsverbrechen darstellen würden.

Und die jordanische Königin Rania erntete im In- und Ausland viel Lob für ihre unverblümte Verurteilung von Israels „massenhaftem Gemetzel“ an palästinensischen Zivilisten in einem kürzlich geführten Interview mit Christiane Amanpour von CNN.

„Warum wird jedes Mal, wenn Israel diese Gräueltaten begeht, von Selbstverteidigung gesprochen, aber wenn Palästinenser Gewalt ausüben, wird dies sofort als Terrorismus bezeichnet?“ fragte Königin Rania.

„Hier wird wirklich mit zweierlei Maß gemessen“, fügte sie hinzu und brachte damit zweifellos die Gefühle von Millionen Jordaniern zum Ausdruck.

Jordanien muss im Einklang mit seiner Politik handeln

Gleichzeitig sorgen Berichte darüber, dass Jordanien den USA die Stationierung zusätzlicher Streitkräfte auf seinem Boden gestattet, während Israel die Palästinenser im Gazastreifen auslöscht, für Unruhe.

Bei einer Demonstration in der Nähe der israelischen Botschaft in Amman am 24. Oktober brachten Jordanier ihren Widerstand gegen die amerikanische Militärpräsenz in ihrem Land zum Ausdruck. Auf einem Schild war beispielsweise zu lesen: „Nein zu US-Militärbasen“, und ein anderes verurteilte den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und US-Präsident Joe Biden als „Partner im Verbrechen“.

Die Arabische Organisation für Menschenrechte in Großbritannien kritisierte Jordanien dafür, dass es den USA erlaubt, sein Territorium zu nutzen, um im Rahmen eines amerikanischen Einsatzes zur Verteidigung Israels militärische Ausrüstung in die Region zu transportieren.

Die Gruppe forderte Amman auf, „im Einklang mit seiner Politik und den starken Erklärungen der jordanischen Regierung zu handeln, die bestätigt, dass sie gegen den ungerechten Krieg ist, den Israel mit westlicher Unterstützung gegen den Gazastreifen führt“.

„Es ist inakzeptabel, dass Jordanien öffentlich dazu aufruft, den Krieg zu beenden, während es die militärische Unterstützung Israels durch die USA zulässt“, so AOHR UK.

Diese Meinung wird wahrscheinlich in der gesamten Region geteilt, auch von der jordanischen Bevölkerung selbst.

„Die Verteidigung Israels“

Doch welche Rolle spielt Jordanien bei der von Präsident Biden angeordneten Aufstockung des US-Militärs nach der Offensive der palästinensischen Widerstandskämpfer im Gazastreifen am 7. Oktober, die Israels hochgerüstete Armee innerhalb weniger Stunden ausschalteten?

Der regionale US-Einsatz soll „bei der Verteidigung Israels helfen“, erklärte Verteidigungsminister Lloyd Austin am 21. Oktober.

Er umfasst die Stationierung von zwei Flugzeugträger-Kampfgruppen im östlichen Mittelmeer, die Verstärkung der Luftabwehr in der gesamten Region sowie „eine zusätzliche Anzahl von Streitkräften, die auf ihren Einsatz vorbereitet werden“, wie Austin erklärte.

In der Zwischenzeit sind bis letzten Sonntag mehr als 60 amerikanische und israelische Frachtflugzeuge in Israel gelandet. Sie sind Teil einer von Biden angeordneten Luftbrücke, die sicherstellen soll, dass Tel Aviv nicht die Bomben ausgehen, die es auf palästinensische Familien in Gaza abwerfen kann.

„Die meisten von ihnen sind zivile Flugzeuge, die geleast wurden, um Waffen und Ersatzteile zu transportieren“, so die israelische Zeitung Haaretz.

Diese Zahl hat sich in den letzten Tagen sicherlich deutlich erhöht.

Kampfflugzeuge in Jordanien

In demselben Artikel vom 24. Oktober berichtet Haaretz, dass US-Militärtransportflugzeuge überall in der Region gelandet sind.

Unter Berufung auf öffentlich zugängliche Informationen berichtete die Zeitung, dass acht Schwerlastflugzeuge, die von Versorgungszentren in den USA und Europa gestartet waren, auf einem jordanischen Stützpunkt gelandet seien.

Das Wall Street Journal berichtete am 24. Oktober, dass die USA „im Vorfeld der erwarteten israelischen Invasion des Gazastreifens fast ein Dutzend Luftabwehrsysteme in Länder des Nahen Ostens verlegen“ und nannte Jordanien als einen von sechs arabischen Staaten, in denen die USA Patriot-Boden-Luft-Raketensysteme stationieren würden.

Und einem Bericht von Haaretz vom 16. Oktober zufolge wurde „ein Geschwader von US-Bombern des Typs F-15E Strike Eagle, das in Großbritannien stationiert ist, … auf dem Luftwaffenstützpunkt Muwaffaq Salti östlich der jordanischen Hauptstadt Amman stationiert“, zusammen mit einem Geschwader von A-10-Bodenangriffsflugzeugen und amerikanischen Spezialkräften aus Florida.

Im Einklang mit diesen Berichten teilte die US-Luftwaffe am 14. Oktober mit, dass einen Tag zuvor „die F-15E Strike Eagle der 494th Expeditionary Fighter Squadron im Verantwortungsbereich des US Central Command“ eingetroffen sei.

In der Air Force Times heißt es, dass die F-15 eingesetzt wurden, „da die USA ihre Position in der Region inmitten des anhaltenden Konflikts zwischen Israel und der militanten Gruppe Hamas stärken wollen“.

Das US-Militär gab nicht bekannt, in welches Land die Kampfflugzeuge genau entsandt wurden, aber das Gebiet des US-Zentralkommandos – auch CENTCOM genannt – erstreckt sich über eine Reihe von Ländern, darunter Jordanien.

CENTCOM veröffentlichte Bilder von der Ankunft der Flugzeuge in der Region:

Ein Konto auf der Social-Media-Plattform X (früher Twitter), das sich als das eines französischen Luftbeobachters in Jordanien ausgab, verortete das Flugzeug anhand der CENTCOM-Fotos und anderer öffentlich zugänglicher Bilder auf dem Luftwaffenstützpunkt Muwaffaq Salti östlich von Amman.

Die Website Aviationist berichtete, dass OSINT – Open-Source Intelligence – Tracker „das Gerücht“ über den Bestimmungsort der amerikanischen Kampfflugzeuge schnell verifizieren konnten.

„Tatsächlich landeten die Flugzeuge auf dem Luftwaffenstützpunkt Muwaffaq Salti/Al-Azraq in Jordanien, einem der üblichen Einsatzorte für US-Flugzeuge in dieser Region“, so The Aviationist.

Bereits einige Tage zuvor waren Eurofighter-Kampfflugzeuge der deutschen Luftwaffe auf demselben jordanischen Luftwaffenstützpunkt gelandet, und zwar im Rahmen einer zuvor geplanten Übung namens Desert Air 23.

Avi Scharf, der frühere Chefredakteur von Haaretz und jetzige Redakteur für nationale Sicherheit, Cyber und OSINT (Open Source Intelligence) der Zeitung, dokumentierte die Ankunft von mindestens 15 amerikanischen Schwerlastflugzeugen, zwei Jagdgeschwadern und Spezialeinheiten in Jordanien seit dem 7. Oktober.

OSINT zeigt, dass die USA mehr Waffen und Truppen nach Israel, Jordanien und Zypern entsenden

Rund 80 Schwerlastflugzeuge der USAF sind seit dem Hamas-Angriff in der Region eingetroffen

■ 2. Angriffsgruppe soll am kommenden Wochenende in das Mittelmeer eindringen, könnte aber auch nach Süden in die Region Arabisches Meer/Persischer Golf weiterziehenhttps://t.co/womJe3gH9L pic.twitter.com/QOJOprq34x

– avi scharf (@avischarf) October 23, 2023

Unabhängig davon gab das Pentagon am 24. Oktober bekannt, dass es ein Geschwader von F-16-Kampfjets in das CENTCOM-Gebiet entsandt hat, „um die US-Truppen zu schützen“.

Das Land, in dem die in New Jersey stationierten Kampfflugzeuge stationiert werden sollen, wurde nicht genannt.

Beziehungen zwischen den USA und Jordanien

Während diese Stationierungen Teil von Bidens regionaler militärischer Aufrüstung sind, ist Jordanien seit langem ein Stützpunkt für US-Militärpersonal.

Im Juni dieses Jahres, Monate vor der aktuellen Eskalation im Gazastreifen, bestätigte das Weiße Haus in einem Schreiben an den Kongress, dass fast 3.000 US-Militärs in Jordanien stationiert sind – eine Tatsache, die im Land selbst selten offiziell anerkannt wird.

In den letzten 15 Jahren hat sich die US-Hilfe für Jordanien verdreifacht, so der Congressional Research Service, ein offizielles Gremium, das Informationen für US-Gesetzgeber und die Öffentlichkeit bereitstellt.

„Jordanische Luftwaffenstützpunkte waren besonders wichtig für die Durchführung von Aufklärungs-, Überwachungs-, Zielerfassungs- und Aufklärungsmissionen (ISR) in Syrien und im Irak“, so der Dienst.

Die USA haben die Nutzung des Luftwaffenstützpunkts Muwaffaq Salti erst nach einer Vereinbarung von 2021 offiziell bestätigt, aber der Congressional Research Service zitiert Berichte, wonach „Satellitenbilder zeigen, dass dort seit mindestens 2016 unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) und schnelle Jets der US Air Force (USAF) stationiert sind.“

Massive Proteste

Die engen politischen, wirtschaftlichen und militärischen Beziehungen Jordaniens zu Washington, dem Hauptverursacher des israelischen Völkermords im Gazastreifen, stehen im Widerspruch zu der Tatsache, dass die jordanische Bevölkerung die Palästinenser in ihrem Befreiungskrieg gegen die israelische Besatzung, den Kolonialismus und die Apartheid nachdrücklich und mit überwältigender Mehrheit unterstützt.

Im Jahr 2017 ergab eine Umfrage des Pew Research Center, dass die Jordanier die Vereinigten Staaten von allen Ländern der Region am negativsten sehen: 82 Prozent der Befragten bewerten sie negativ. Es gibt wenig Grund zu der Annahme, dass sich diese Zahlen seither verbessert haben könnten.

Eine Meinungsumfrage, die von der israelfreundlichen Denkfabrik Washington Institute for Near East Policy im Juni in Auftrag gegeben wurde, ergab, dass 84 Prozent der Jordanier gegen Geschäftsbeziehungen mit israelischen Unternehmen sind, selbst wenn dies ihrer Wirtschaft helfen würde“.

Die Umfrage ergab auch, dass „eine Mehrheit (60 Prozent) der Jordanier das Abfeuern von Raketen durch die Hamas auf Israel zumindest etwas positiv sieht“.

Auch diese Ansichten werden sich wohl kaum in eine positive Richtung für Israel verändert haben.

Seit Israels Vernichtungsfeldzug im Gazastreifen Anfang des Monats hat es in Amman große und fast ununterbrochene Proteste gegeben.

Ein besonderer Schwerpunkt der Proteste war die al-Kalouti-Moschee, weniger als eine Meile von der israelischen Botschaft entfernt. Die Moschee ist die nächstgelegene Moschee, die die jordanischen Sicherheitskräfte den Demonstranten erlauben, sich der diplomatischen Vertretung des zionistischen Staates zu nähern.

Bei den wenigen Gelegenheiten, bei denen Demonstranten versuchten, näher an die Botschaft heranzukommen, feuerten jordanische Kräfte Tränengas ab und schlugen sie zurück.

عاجل: إطلاق قنابل مسيلة للدموع باتجاه شبان اقتربوا من السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان. pic.twitter.com/Y5vKJ7AxR9

– الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) October 27, 2023

تغطية صحفية: الأمن الأردني يعتدي على متظاهرين احتشدوا قرب سفارة الاحتلال في عمان بعد المجازر في قطاع غزة. pic.twitter.com/4likeixGnu

– شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 28, 2023

وسائل إعلام أردنية: قوات الأمن تسيطر على محاولات اقتحام #السفارة_الإسرائيلية في #عمّان pic.twitter.com/lhqNC8ELie

– الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 17, 2023

Am Freitag protestierten Jordanier massiv in der Innenstadt von Amman und forderten die Annullierung des jordanisch-israelischen Friedensvertrags, einen Tag nach dem 29. Jahrestag seiner Unterzeichnung.

مسيرة شعبية حاشدة في وسط البلد في عمّان، انتصارًا لغزة، وللمطالبة بفك الارتباط بالاحتلال الإسرائيلي في الذكرى التاسعة والعشرين لمعاهدة وادي عربة.#الأردن #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/jR5tx4XPt3

– 7iber | حبر (@7iber) October 27, 2023

تدعوكم الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (#غاز_العدو_احتلال)،

وبالشراكة مع الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، للمشاركة في المسيرة الشعبية الحاشدة التي ستنطلق وسط البلد في عمّان، من ساحة المسجد الحسيني، بعد صلاة ظهر يوم الجمعة 27 / 10 / 2023 pic. twitter.com/oTW9Q5qmrn

– Jordan BDS (@BDSJordan) October 26, 2023

Inmitten der Empörung in der gesamten Region über das barbarische Abschlachten von Zivilisten im Gazastreifen hat Israel letzte Woche seine Botschaften in mehreren Ländern evakuiert, darunter Jordanien, Bahrain, Marokko und Ägypten.

Doch trotz der wachsenden Wut über den von Washington unterstützten Massenmord an palästinensischen Zivilisten im Gazastreifen hat kein einziges arabisches Land, das offizielle Beziehungen zu Israel unterhält, diese offiziell abgebrochen.

Tamara Nassar ist Mitherausgeberin und Ali Abunimah ist geschäftsführender Direktor von The Electronic Intifada. Übersetzt mit Deepl.com



--

