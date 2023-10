The Western greenlighting of genocide | Red Flag The „second stage“ of Israel’s war on Gaza has begun. The three-week-long aerial bombardment has already killed close to 8,000 people. Several thousand more are reported missing and presumed buried-dead and alive-under the rubble of obliterated residential apartment buildings.

Westliches grünes Licht für den Völkermord

von Redakteuren

29. Oktober 2023

Die „zweite Phase“ des israelischen Krieges gegen Gaza hat begonnen. Bei den dreiwöchigen Luftangriffen wurden bereits fast 8.000 Menschen getötet. Mehrere Tausend weitere gelten als vermisst und sind vermutlich unter den Trümmern der zerstörten Wohnhäuser begraben – tot oder lebendig.

Die Angriffe auf den Boden – unterstützt durch intensiveren Beschuss und die Unterbrechung der Kommunikationswege in den und aus dem Gazastreifen – führen zu einer Ausweitung der Zerstörungsmaßnahmen und damit zwangsläufig zu einer Erhöhung der Zahl der in dem Gebiet ermordeten Menschen.

„Ich bin schockiert über das unerträgliche Ausmaß des menschlichen Leids“, schrieb Mirjana Spoljaric, die Leiterin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, am 29. Oktober auf X.

„Menschen werden getötet und gewaltsam aus ihren Häusern vertrieben, und Wasser und Treibstoff werden knapp. Die Gräueltaten haben ein Ausmaß erreicht, das es in Gaza noch nie gegeben hat“, so Ärzte ohne Grenzen in einer Medienmitteilung vom Vortag.

Angesichts dieser absoluten Barbarei mussten westliche Politiker zumindest ein Lippenbekenntnis zur Humanität ablegen. So wurden zunehmend Forderungen laut, Israel solle sich an das Völkerrecht halten und das Leben der Zivilbevölkerung schützen, indem es Hilfsgüter nach Gaza lässt.

Aber das sind nur Lippenbekenntnisse. Seit Wochen gibt die „zivilisierte Welt“ grünes Licht für diesen Völkermord und leistet moralische, diplomatische und militärische Unterstützung.

Vor zwei Wochen, als die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen 2.500 überstieg, die zivile Infrastruktur zerstört wurde und die Belagerung die Versorgung und die Krankenhäuser in dem Gebiet lahmlegte, hielt die australische Außenministerin Penny Wong eine Rede im Senat, in der sie bekräftigte, dass Israel – der Apartheidstaat, der einen Völkermord begeht – „wie immer … das Recht hat, sich zu verteidigen“.

Die 193 Mitglieder zählende Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedete am Freitag eine Resolution, in der sie „einen sofortigen, dauerhaften und nachhaltigen humanitären Waffenstillstand, der zu einer Einstellung der Feindseligkeiten führt“, fordert. Trotz all der öffentlich dokumentierten Gräuel, die über den Gazastreifen hereinbrechen, hat sich Australien der Stimme enthalten. Dies ist ein unverzeihliches Verhalten der Labor-Regierung, die sich erneut an die Vorrechte der USA gebunden hat.

Der UN-Antrag war für niemanden bindend. Es handelte sich um ein Meinungsbild, einen sehr begrenzten Test, der die Regierungen in aller Welt lediglich fragte: „Soll dieses Verbrechen weitergehen?“ Doch die australische Regierung konnte nur zweideutig antworten.

Wenn irgendjemand früher das internationale Getue von Penny Wong ernst genommen hat, mit all der vorgetäuschten Besorgnis über die Menschenrechtsverletzungen in anderen Ländern, hat diese Regierung jetzt sicherlich jede Glaubwürdigkeit verloren.

Auch hier haben die USA (die dagegen gestimmt haben) und Australien dem Apartheidregime mehr moralische Unterstützung gewährt. Trotz der veränderten diplomatischen Sprache und der allgemeinen Aufrufe zur Zurückhaltung auf internationaler Ebene hat es kein Nachlassen gegeben. Die israelische Eskalation erfolgte während der Tagung der Generalversammlung.

Im Westen herrscht nun eindeutig Unbehagen über die geopolitischen Auswirkungen des anhaltenden Massenmords in Gaza. Das hat zu einer Änderung der diplomatischen Sprache der UNO und einer Reihe von Staaten geführt. Diese Veränderungen im Ton ändern nichts. Sie sprechen auch den Westen nicht von seiner Mitschuld an diesen Gräueltaten frei.

Bei aller angeblichen Besorgnis über die humanitäre Krise und die Tötung von Zivilisten im Gazastreifen ist es bemerkenswert, dass es keinen Vorschlag für Sanktionen gegen Israel gibt. Die Hilfsgelder fließen weiter, die Handelsmissionen bleiben offen, keine Vermögenswerte wurden eingefroren.

Das Einzige, was wir sehen, sind leere Worte, ein unverbindlicher Antrag, ein bisschen mehr Gehabe von einigen, um den Anschein von Ausgewogenheit zu erwecken.

In den kommenden Wochen könnte Druck auf Israel ausgeübt werden, sich zurückzuziehen. Australien und die USA könnten irgendwann umschwenken und eine Einstellung der Feindseligkeiten fordern. Auch das wird nichts ändern.

Sie haben Blut an ihren Händen. In jedem entscheidenden Moment haben sie diese kriminellen Handlungen gedeckt.

Und das gilt nicht nur für Gaza. Im besetzten Westjordanland wurden seit dem 7. Oktober mehr als 100 Palästinenser getötet und mehr als 1.500 verhaftet („Verhaftung“ oder „Verwaltungshaft“ nennt Israel es, wenn es palästinensische Geiseln nimmt). Das Militär hat Waffen an jüdische Siedler verteilt, die Berichten zufolge ihre Angriffe auf palästinensische Bewohner und Bauern verstärkt haben.

Innerhalb Israels scheint eine pogromistische Atmosphäre zu herrschen. „Seit Ausbruch des Krieges haben viele israelische Araber [„Palästinenser“, Anm. d. Red.] Angst, ihre Häuser zu verlassen“, berichten Deiaa Haj und YahiaEden Solomon in Haaretz. „Sie berichten von Angriffen, Morddrohungen, Demütigungen und rassistischen Flüchen, die ihnen entgegengeschleudert werden, sowie von der Beendigung ihrer Beschäftigung in jüdischen Städten. Viele beschreiben das Gefühl mit einem Wort: Furcht“.

Al Jazeera berichtet, dass Tausende von palästinensischen Arbeitern „von der israelischen Armee zusammengetrieben“ und weggebracht wurden – wohin, scheint niemand zu wissen.

„Zu jedem Zeitpunkt befinden sich Tausende von Palästinensern … in israelischer Verwaltungshaft“, sagte Miriam Marmur, eine Sprecherin der israelischen Menschenrechtsorganisation Gisha, dem Nachrichtensender. „Aber dies sind die ersten Palästinenser, die in Massen festgehalten werden. Die Art der Inhaftierung, der Entzug der Aufenthaltsgenehmigungen und die Tatsache, dass Israel sich bisher weigert, Informationen über den Verbleib der Palästinenser preiszugeben … so etwas habe ich noch nicht erlebt.“

Was hat Australiens „Partei der Arbeit“ zu all dem gesagt? Nichts. Null. Nada. Sie ist der große Ermöglicher. Übersetzt mit Deepl.com



