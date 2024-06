https://electronicintifada.net/blogs/maureen-clare-murphy/us-blames-hamas-while-israel-prolongs-gaza-war



USA geben Hamas die Schuld, während Israel den Gaza-Krieg verlängert

Von Maureen Clare Murphy

Rechte und Rechenschaftspflicht

14. Juni 2024

US-Außenminister Antony Blinken mit dem israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant am 10. Juni in Tel Aviv. Polaris

Nachdem Washington im UN-Sicherheitsrat mehrfach sein Veto gegen einen Waffenstillstand eingelegt und sich dann bei anderen Forderungen der Stimme enthalten hatte, wurde am Montag seine Forderung nach einem Drei-Phasen-Abkommen zur Beendigung der Feindseligkeiten zwischen Israel und der Hamas und einem Austausch von Gefangenen angenommen.

Antony Blinken, der US-Außenminister, war diese Woche wieder in der Region, um zu versuchen, die Hamas und Israel zur Annahme des Abkommens zu bewegen. Washingtons Spitzendiplomat bezeichnete die Hamas als die unnachgiebige Partei, obwohl Benjamin Netanjahu immer noch darauf besteht, den Krieg bis zur „Eliminierung der Hamas“ fortzusetzen.

Die Hamas hingegen begrüßte den Vorschlag, den US-Präsident Joe Biden in einer Rede am 31. Mai unterbreitete, in der er Israel vor einem „unbefristeten Krieg auf der Suche nach einer unbekannten Vorstellung vom totalen Sieg“ warnte.

Er sagte, dass dies „Israel im Gazastreifen nur ausbremsen, die wirtschaftlichen, militärischen und menschlichen Ressourcen aufzehren und Israels Isolation in der Welt weiter vorantreiben würde“.

Am Mittwoch demonstrierte Blinken seine völlige Unzulänglichkeit in der Kunst der Diplomatie, indem er einzig und allein der Hamas die Schuld dafür gab, dass sie den Biden-Plan, den die USA trotz aller gegenteiligen Beweise als israelischen Vorschlag bezeichnet haben, nicht sofort akzeptierte.

Konsequent

Die Hamas besteht darauf, dass sie nur geringfügige Änderungen an Washingtons Vorschlag wünscht, einschließlich Garantien von Vermittlern, damit Israel sich nicht „seiner Verantwortung entzieht“, wie Osama Hamdan, ein hoher Beamter der Widerstandspartei, am Mittwoch sagte.

Die Haltung der Hamas, die im Gegensatz zu Netanjahu den Krieg beenden will, ist unverändert geblieben.

Die Hamas, die sich auf die Forderungen der Palästinenser stützt, die monatelang einen Völkermord im Gazastreifen erdulden mussten, fordert einen dauerhaften Waffenstillstand, einen vollständigen Rückzug des israelischen Militärs aus dem Gebiet, einen Austausch von Gefangenen, keine Verkleinerung des Gazastreifens und keine Veränderung seiner Bevölkerungsstruktur sowie die Rückkehr der Binnenvertriebenen in ihre Häuser.

Auf einer Konferenz, die von einer israelischen Lobbygruppe in Washington organisiert wurde, sagte Jake Sullivan, Bidens nationaler Sicherheitsberater, dass die Regierung immer noch Netanjahus Ziel teilt, die Hamas als Regierungsbehörde zu beseitigen.

Biden „sagte ausdrücklich, dass der Weg in die Zukunft ein Gazastreifen ist, in dem die Hamas nicht mehr an der Macht ist“, sagte Sullivan während des American Jewish Committee Global Forum am Dienstag.

Sullivan fügte hinzu, dass ein Waffenstillstand im Gazastreifen zu „Ruhe im Libanon“ führen und den aus dem Norden vertriebenen Israelis die Rückkehr in ihre Häuser ermöglichen würde (Zehntausende von Menschen wurden auch im Libanon vertrieben, aber das scheint Sullivan weniger zu interessieren).

Eine Abkühlung der so genannten Nordfront Israels wäre keine Kleinigkeit. Die USA bemühen sich um eine Deeskalation, nachdem die Hisbollah am Mittwoch mehr als 200 Raketen und Drohnen auf Israel abgefeuert und am Donnerstag neun militärische Einrichtungen angegriffen hat, nachdem am Dienstag ein ranghoher Widerstandskommandant getötet worden war.

In dieser Woche hat die libanesische Widerstandsgruppe den stärksten Beschuss Israels seit Beginn eines Konflikts mittlerer Intensität nach dem 7. Oktober erlebt. Bei den grenzüberschreitenden Angriffen wurden nach Angaben von Reuters mehr als 300 Hisbollah-Kämpfer und etwa 80 Zivilisten im Libanon sowie 18 Soldaten und 10 Zivilisten in Israel getötet.

Die Hisbollah hat wiederholt deutlich gemacht, dass eine Deeskalation nur nach einem Waffenstillstand im Gazastreifen möglich ist. Die Widerstandsgruppe hielt sich während einer einwöchigen Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im November zurück.

Sullivan sagte außerdem, dass eine Einigung im Gazastreifen auch die Beteiligung der arabischen Staaten an der Stabilisierung und dem Wiederaufbau“ des Gebiets einleiten und den Weg für eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel ebnen würde.

Dieser Plan für den „Tag danach“ zeigt, dass die Biden-Administration nach wie vor die palästinensische Selbstbestimmung umgehen und einen Regimewechsel in Gaza herbeiführen will.

Israels derzeitiger Einsatz von Hunger als Kriegswaffe und der Einsatz von humanitärer Hilfe als Druckmittel ist eine natürliche Weiterentwicklung der 2007 verhängten Belagerung. Diese Blockade war ein Versuch, die Bevölkerung gegen die Hamas aufzubringen, hat aber nur dazu geführt, dass die Palästinenser in Gaza in Armut und Verzweiflung versinken.

Die Belagerung und die wiederholten Militäroffensiven Israels im Gazastreifen, die sich durch gezielte Angriffe auf Zivilisten und zivile Infrastrukturen auszeichneten, ebneten den Weg für den Völkermord, der heute stattfindet. Die Straffreiheit, die Israel von den USA gewährt wird, ist ein Hauptgrund dafür, dass sich die Lage in Gaza so unvorstellbar verschlechtert hat und von Tag zu Tag schlimmer wird.

Schockierend

Die Mitschuld Washingtons an dem Völkermord ist hinlänglich bekannt, aber die Art und Weise, wie sie zum Ausdruck kommt, ist schockierend.

Sowohl Sullivan als auch Blinken lobten eine israelische Militäroperation, bei der vier israelische Gefangene im Gazastreifen befreit und dabei fast 300 Palästinenser getötet wurden.

Sullivan lobte die Aktionen des israelischen Militärs, die zeigen, dass sich die Regierung Biden völlig von der schrecklichen Realität, die die Palästinenser vor Ort ertragen müssen, und der Normalisierung des Gemetzels in Gaza entfernt hat. Er bezeichnete die „gewagte Operation“ als „erfolgreich“ und erwähnte dabei nicht die Palästinenser, die ohne Vorwarnung erschossen und bombardiert wurden.

Das Lob des US-Beamten kam, während ein Großteil der Welt entsetzt über die Videos und Fotos war, die bald nach der Operation auftauchten und Zivilisten zeigten, die auf der Straße erschossen wurden, sowie tote und lebende Kinder mit entblößten Organen.

Sullivans Ton war nüchterner, als er am nächsten Tag in einer Sonntags-Talkshow auftrat und einräumte, dass „unschuldige Menschen bei dieser Operation auf tragische Weise ums Leben gekommen sind“. Er beschuldigte die Hamas, „auf eine Art und Weise zu operieren, die sie ins Kreuzfeuer bringt“ und „Geiseln mitten in belebten zivilen Gebieten“ zu nehmen.

Doch nichts von dem, was Sullivan über die Hamas sagte, würde Israel von seinen Verpflichtungen nach dem Kriegsrecht entbinden, wie der ehemalige Beamte des Außenministeriums Brian Finucane in den sozialen Medien erklärte.

Nach dem Massaker von Nuseirat erklärte das Büro des UN-Menschenrechtskommissars, dass die Geiselnahme durch bewaffnete palästinensische Gruppen im Gazastreifen „nach dem humanitären Völkerrecht verboten ist“.

Das UN-Büro fügte hinzu, dass die Geiselnahme in dicht besiedelten Gebieten „das Leben der palästinensischen Zivilisten und der Geiseln selbst“ zusätzlich gefährde.

Das Büro sagte jedoch, es sei „zutiefst schockiert über die Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung“ während der Razzia in Nuseirat.

„Die Art und Weise, wie die Razzia in einem so dicht besiedelten Gebiet durchgeführt wurde, wirft ernsthaft die Frage auf, ob die israelischen Streitkräfte die Grundsätze der Unterscheidung, der Verhältnismäßigkeit und der Vorsichtsmaßnahmen, wie sie im Kriegsrecht festgelegt sind, beachtet haben“, fügte das UN-Büro hinzu.

In einem ersten Bericht von drei palästinensischen Menschenrechtsgruppen heißt es, dass in den rund 75 Minuten, in denen die israelischen Streitkräfte als Zivilisten getarnt operierten, mindestens 274 Menschen getötet wurden, „was auf das Kriegsverbrechen der Perfidie hinauslaufen könnte“.

„Bizarrer Tanz“

Die Linie, die von Biden immer noch wiederholt wird – vielleicht als Reaktion auf den weit verbreiteten Glauben, dass der US-Präsident Netanjahu mit einem einzigen Telefonanruf befehlen kann, den Krieg zu beenden – ist, dass die Hamas das Blutvergießen mit einem einzigen Wort beenden kann, indem sie dem Vorschlag Washingtons zustimmt“.

„Die Kämpfe könnten heute aufhören – und die Geiseln könnten heute nach Hause kommen -, wenn die Hamas dem Abkommen zustimmt“, sagte Linda Thomas-Greenfield, Bidens Botschafterin bei der UNO, am Montag, während sie darauf bestand, dass Israel dem Abkommen zugestimmt hat, obwohl es das nicht getan hat.

Craig Mokhiber, ein ehemaliger hochrangiger UN-Beamter, sagte, dass „dieser bizarre Tanz der USA um das Waffenstillstandsabkommen ein zynischer Versuch zu sein scheint“, die Aufmerksamkeit von Israels Verletzung der rechtsverbindlichen Forderungen des Weltgerichtshofs abzulenken und die Schuld auf die Hamas zu schieben.

Er sagte, es scheine auch ein Versuch der USA zu sein, „der UNO die Kontrolle über den Prozess zu entreißen … und die Welt von Israels anhaltenden Gräueltaten abzulenken“.

Mokhiber zufolge „funktionieren diese Bemühungen nicht“.

Aber die Bemühungen der USA verlängern Israels völkermörderischen Krieg, in dessen Verlauf mehr als 37.000 Palästinenser in Gaza getötet wurden.

Viele der am 7. Oktober gefangen genommenen und in Gaza festgehaltenen Israelis und Ausländer haben ebenfalls ihr Leben verloren.

Der Vater eines russisch-israelischen Mannes, der am Samstag aus der Gefangenschaft im Gazastreifen befreit wurde, sagte, er und seine Frau hätten gehofft, dass ihr Sohn auf diplomatischem Wege freigelassen würde, doch hätten sie die Hoffnung darauf verloren, als keine Einigung zustande kam.

Er beklagte den Tod von Palästinensern, die während der Operation getötet wurden, und sagte: „Wenn es eine Möglichkeit gäbe, diese Opfer zu vermeiden, wäre es viel besser.“

Die Möglichkeit war immer gegeben, wenn die USA bereit gewesen wären, etwas anderes zu tun als Israels wichtigster Erfüllungsgehilfe zu sein.

Übersetzt mit deepl.com



