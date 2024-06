https://www.richardsilverstein.com/2024/06/13/growing-us-complicity-in-gaza-genocide/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_source_platform=mailpoet



Wachsende US-Komplizenschaft im Gaza-Völkermord USA bieten

Geheimdienst zur Ermordung von Sinwar an

Von Richard Silverstein

13. Juni 2024

Wir kennen die vielfältigen Formen der Mitschuld der USA am Völkermord in Gaza. Die Milliarden an Waffen, Geheimdienstinformationen, UN-Vetos, usw. Tatsächlich lieferten US-Predator-Drohnen entscheidende Informationen, die es den IDF ermöglichten, das Nuseirat-Massaker durchzuführen. Die USA haben auch versucht, hochrangige Hamas-Führer ausfindig zu machen, um den IDF die Möglichkeit zu geben, sie zu ermorden. Marwan Issa, der dritte Befehlshaber der Hamas, wurde Berichten zufolge dank dieser wichtigen Informationen ermordet.

Sinwar, vom US-Geheimdienst zur Ermordung vorgesehen

Letzten Monat berichtete Middle East Eye, dass die USA den obersten Hamas-Führer Yahya Sinwar ins Visier genommen haben, in der Hoffnung, ihn Israel auf dem Silbertablett zu überreichen:

US-Präsident Joe Biden spielte letzte Woche auf diese Strategie an, als er CNN sagte: „Ich habe zu Bibi (dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu) gesagt: ‚Machen Sie nicht den gleichen Fehler wie wir in Amerika. Wir wollten bin Laden kriegen. Wir werden euch helfen, Sinwar zu kriegen‘.“

Einem Bericht der Washington Post zufolge versorgen die US-Geheimdienste Israel mit wichtigen Daten, die den Aufenthaltsort der Hamas-Führungsspitze genau bestimmen:

Die Biden-Administration, die dringend daran arbeitet, eine israelische Invasion in Rafah zu verhindern, bietet Israel wertvolle Hilfe an, um es zu überzeugen, sich zurückzuhalten, einschließlich sensibler Informationen, die dem israelischen Militär helfen sollen, den Aufenthaltsort von Hamas-Führern zu bestimmen.

Das Verbot der USA, ausländische Führer zu ermorden, geht auf das Church Amendment von 1975 zurück. Weder Bin Laden noch Sinwar würden als ausländische Führer gelten. Außerdem würden die USA den Mord nicht ausführen. Sie würden dies israelischen Attentätern überlassen. Damit wäre die Sache rechtlich, wenn auch nicht moralisch, sauber.

Vor der israelischen Invasion in Rafah suchten die USA verzweifelt nach Möglichkeiten, ein erwartetes Blutbad zu vermeiden, und genau das ist geschehen. Biden bot detaillierte Informationen über die beiden Spitzenfunktionäre der Hamas, Sinwar und Mohammed Deif, an. Er hoffte, dass Israel zufrieden sein würde, wenn es seine militärischen Ziele ohne eine Invasion erreicht hätte:

Den Beamten zufolge will Washington Israels Energie darauf konzentrieren, wichtige Hamas-Führer wie Sinwar und Mohammad Deif, den Chef der al-Qassam-Brigaden, ausfindig zu machen, um einen umfassenden Angriff auf Rafah zu verhindern.

Obwohl dieser Versuch, eine Invasion zu verhindern, scheiterte (Netanjahu hörte in der Regel auf Bidens Bitte – und ignorierte sie prompt) und Israel einmarschierte, sucht der US-Geheimdienst zweifellos weiterhin nach Hamas-Führern, um sie zu ermorden.

Dieser Attentatsplan war in vielerlei Hinsicht tollkühn. Sinwar mag ein äußerst fähiger Anführer sein, aber die Hamas wird keinen Schritt auslassen, wenn er getötet wird. Eine solche Aussicht ist zweifellos in ihre operative Struktur eingebaut. Wenn ein Kommandeur im Kampf stirbt, nimmt ein anderer seinen Platz ein.

Für die Palästinenser würde die Ermordung einer der wichtigsten öffentlichen Persönlichkeiten Palästinas jede Chance auf einen Waffenstillstand zunichte machen. Die Hamas würde sich vollständig von einem solchen Abkommen abwenden. Der Tod Sinwars würde den palästinensischen Widerstand sowohl im Gazastreifen als auch im Westjordanland anheizen. Es ist undenkbar, dass die Regierung Biden einen solchen Plan in Erwägung gezogen hätte (den sie möglicherweise immer noch verfolgt).

Darüber hinaus zeigt Bidens Glaube, dass die Weitergabe solcher Informationen Netanjahu für die Interessen der USA empfänglicher machen würde, dass er und sein militärischer Geheimdienstapparat sowohl Netanjahu als auch die Hamas grundlegend missverstehen.

Der israelische Staatschef verfolgt seine eigenen Interessen, unabhängig davon, welche Schmeicheleien ihm angeboten werden. Er nimmt gerne, was man ihm anbietet, und gibt nichts zurück. Das ist sein Modus Operandi und das schon seit Jahrzehnten. Es ist ein großer Fehler, ihn wie einen Weltführer zu behandeln, der die Regeln der internationalen Beziehungen beachtet und Verpflichtungen einhält. Bibi hat noch nie eine Vereinbarung getroffen, die er nicht gebrochen hätte.

IDF-Hubschrauber vor dem Abflug mit Geiseln (US-Pier im Hintergrund)

In den sozialen Medien wurden Beweise für eine angebliche direkte Beteiligung der USA an dem Massaker von Nuseirat verbreitet. Der IDF-Hubschrauber landete und startete mit den Geiseln nur wenige Meter von der von den USA errichteten Seebrücke entfernt. In den ersten Sekunden dieses Videos ist der Pier deutlich zu sehen und wie nah er am Hubschrauber liegt. Sicherlich hätten die Israelis die US-Streitkräfte über diesen Plan informiert und die Genehmigung erhalten. Möglicherweise haben die IDF dies sogar absichtlich getan, um den Eindruck zu erwecken, dass die USA die Operation, einschließlich des damit verbundenen Massakers, gebilligt haben.

Offenbar – so behauptet zumindest das Pentagon – wurde weder der Pier benutzt noch waren US-Streitkräfte an dem Angriff beteiligt. Ein Sprecher des Pentagons leugnete dies jedoch nicht pauschal, da der US-Geheimdienst bei der Suche nach den Geiseln eine entscheidende Rolle spielte.

Unabhängig davon, ob der Pier benutzt wurde, war es töricht, eine solche Nähe zuzulassen, was nur den Eindruck verstärkt hat, dass die USA eine größere Rolle gespielt haben, als sie zugeben. Dies macht unsere Mitschuld an dem anschließenden Massaker noch beunruhigender. Es schafft mehr Misstrauen unter den Menschen im Gazastreifen in die humanitäre Hilfe, die von der Seebrücke ermöglicht wurde. Es verstärkt auch die Abscheu des amerikanischen Volkes gegenüber dem israelischen Völkermord und Bidens Kollaboration mit diesem. Dies ist ein wichtiger Faktor für seine miserablen Umfrageergebnisse, die zeigen, dass er in fast allen Umfragen hinter Trump zurückliegt.

Ein weiterer Faktor, der den Eindruck von US-Stiefeln auf dem Boden verstärkt, ist die Aussage eines kleinen palästinensischen Jungen, dessen Haus angegriffen wurde (er wurde erschossen und sein Bruder getötet). Er sagte, er habe US-Ranger in der Angriffsgruppe gesehen. Er behauptete, er habe sie an ihren Abzeichen erkannt.

Nutzer sozialer Medien haben seine Aussage als schlüssigen Beweis für die Beteiligung von US-Streitkräften herangezogen. Es ist jedoch problematisch, dies als Beweis heranzuziehen, da ein 11-jähriger Junge zwei verschiedene Uniformen von IDF- und Yamam-Truppen (die er wahrscheinlich noch nie gesehen hatte) verwechselt haben könnte.

Dennoch kann Präsident Biden niemandem sonst die Schuld für das Misstrauen gegenüber den US-Behauptungen geben. Er hat sich voll und ganz hinter die israelische Mordmaschine gestellt. Es ist nur natürlich, dass die Weltöffentlichkeit in jeder Tragödie, die Gaza heimsucht, unsere Hand sieht.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …