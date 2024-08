https://www.indianpunchline.com/us-has-ukraines-back-in-kursk-incursion/



USA halten der Ukraine beim Einmarsch in Kursk den Rücken frei

von M. K. BHADRAKUMAR

15. August 2024

Kriegsvertriebene Menschen erhalten humanitäre Hilfe an einer Verteilerstelle des Russischen Roten Kreuzes in Kursk, 15. August 2024

Während der ukrainische Einmarsch in die russische Region Kursk weitergeht, herrschen in Russland zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg wieder Kriegsbedingungen. Es ist eine überwältigende Erfahrung, dass schätzungsweise 180.000 Menschen zu Binnenflüchtlingen geworden sind.

Dem ukrainischen Militär ging offenbar die Puste aus, wie es in Russland heißt. Aber die ukrainische Beherrschung der kombinierten Kriegsführung ist beeindruckend – sie setzt alles ein, von der Luftabwehr über die elektronische Kriegsführung bis hin zu Panzern und Infanterie. Die Ukraine hat gezeigt, dass sie in der Lage ist, einen Angriff mit kombinierten Waffen durchzuführen und den Russen Schmerzen zuzufügen.

Die beste Ausrede, die pro-russischen Analysten einfiel, war, dass der Kreml eine Falle gestellt hatte, damit die ukrainischen Soldaten wieder einmal durch den Fleischwolf gedreht werden konnten. Das ist Papperlapapp. Es ist unmöglich, die nackte Wahrheit zu vertuschen, dass das russische Militär mit heruntergelassenen Hosen erwischt worden ist.

Natürlich werden die Russen irgendwann genug Kräfte aufbieten, um die eindringenden Ukrainer zu überwältigen, aber das kann dauern, da es keine Front gibt. Kiew, das behauptet, 1000 Quadratkilometer russischen Territoriums zu kontrollieren, sagt, es sei nicht daran interessiert, „Territorium zu erobern“, sondern werde seine Offensive fortsetzen, bis Moskau einem „gerechten Frieden“ zustimmt. Die Ukraine hat jedoch eine Kommandozentrale in Russland eingerichtet, was auf eine längere Besetzung hindeutet.

Dies ist zweifellos ein großer politischer und diplomatischer Rückschlag für Russland und macht deutlich, dass ein russischer Sieg auf den ukrainischen Schlachtfeldern noch keine ausgemachte Sache ist. Das ist nicht verwunderlich, denn dieser Clausewitz’sche Krieg ist ein absoluter Krieg– „der Zusammenstoß zweier lebendiger Kräfte“ – und daher ein Komplex von Wechselwirkungen, der vielschichtig und oft unvorhersehbar ist und in dem die Ziele der kriegführenden Staaten unweigerlich durch den Verlauf des Krieges beeinflusst werden.

Clausewitz schrieb in seinem klassischen Werk Über den Krieg, die Komplexität des Krieges zeige sich in einer, wie er es nannte, „bemerkenswerten Dreifaltigkeit“ aus Leidenschaft, Vernunft und Zufall, die dem Krieg zugrunde liegt.

Die Leidenschaft des Krieges, so analysierte er, ist die „ursprüngliche Gewalt, der Hass und die Feindschaft“, die die Menschen zum Kämpfen motivieren; die Vernunft des Krieges ist die Berechnung der Mittel, um die Ziele zu erreichen, und die Abwägung von Kosten und Nutzen; und der Zufall durchzieht das ganze Unternehmen.

Die Forderungen von Präsident Wladimir Putin zur Beendigung des Krieges, die er in seiner eindringlichen Rede im Moskauer Außenministerium am 14. Juni formulierte, waren möglicherweise der Auslöser für diese neue Phase des Krieges, die am 6. August begann. Es gibt viele Spekulationen über die Absichten von Präsident Selensky.j Pentagon-Sprecher Patrick Ryder beharrt darauf, dass die Ukraine Washington nicht im Voraus über ihre Pläne informiert habe, aber ein ukrainischer Beamter sagte der Zeitung Independent, dass „es Diskussionen zwischen den Partnermächten gab, nur nicht auf öffentlicher Ebene“.

Putin selbst schätzte ein, dass „der Feind mit Unterstützung seiner westlichen Hintermänner seine Direktiven ausführt und der Westen die Ukrainer als Stellvertreter in diesem Konflikt benutzt. Es scheint, dass der Gegner darauf abzielt, seine Verhandlungsposition für die Zukunft zu stärken“.

Putin fügte hinzu, dass „diese Aktionen eindeutig darauf abzielen, ein primäres militärisches Ziel zu erreichen: den Vormarsch unserer Streitkräfte in ihrem Bemühen um die vollständige Befreiung der Gebiete der Volksrepubliken Lugansk und Donezk, der Region Noworossija (das von den Kosaken und den Osmanen eroberte ehemalige russische Reichsgebiet, das die heutigen acht Oblaste im Südosten der Ukraine umfasst: Odessa, Mykolajiw, Cherson, Dnipropetrowsk, Saporischschja, Charkow, Donezk, Luhansk).

Karte der Region Noworossija

Insgesamt hat Selenskyj Putins Konzept einer „Sicherheitszone“ jenseits der Frontlinie in Frage gestellt. Putin sprach davon erstmals im März in einer Rede nach seiner Wiederwahl. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte: „Vor dem Hintergrund der (ukrainischen) Drohnenangriffe und des Beschusses unseres Territoriums – öffentliche Einrichtungen, Wohngebäude – müssen Maßnahmen zur Sicherung dieser Gebiete ergriffen werden. Sie können nur gesichert werden, indem eine Art Pufferzone geschaffen wird, so dass alle Mittel, die der Feind einsetzt, um uns zu treffen, außer Reichweite sind.“

Putin selbst rechtfertigte später – interessanterweise während eines Besuchs in China – den Beginn der russischen Offensive am 10. Mai in der nordöstlichen ukrainischen Region Charkow damit, dass Moskau das Ziel habe, „eine Sicherheitszone, eine Sanitätszone zu schaffen. That’s what we are doing.“

Aber die Ukraine hat sich das russische Konzept inzwischen zu eigen gemacht. Die stellvertretende Ministerpräsidentin und Ministerin für die Wiedereingliederung der vorübergehend besetzten Gebiete, Iryna Vereshchuk, gab gestern bekannt, dass die ukrainischen Streitkräfte eine „Sicherheitszone“ innerhalb Russlands nahe der Grenze zur Ukraine schaffen, um humanitäre Operationen durchzuführen, Evakuierungskorridore (sowohl in Richtung Russland als auch in Richtung Ukraine) zu öffnen und internationalen Organisationen den Zugang zum Konfliktgebiet zu ermöglichen.

Vereshchuk teilte mit, dass die entsprechenden Vorbereitungen und Konsultationen derzeit im Gange sind. Farhan Haq, stellvertretender Sprecher des UN-Generalsekretärs, erklärte am Freitag gegenüber den Medien: „Diese Entwicklungen sind wirklich besorgniserregend. Wir haben keine Präsenz vor Ort in dieser Region… wir fordern alle Beteiligten auf, verantwortungsvoll zu handeln und den Schutz der Zivilbevölkerung zu gewährleisten. Wir bräuchten mehr Informationen über die Geschehnisse, um genau zu verstehen, welcher Art der Konflikt in der Region Kursk ist“.

Unterdessen schrieb Selenskyj gestern in den sozialen Medien: „Treffen zur Lage in der Region Kursk. Wir haben wichtige Themen besprochen. Sicherheit, humanitäre Hilfe, Einrichtung von Militärkommandanturen, falls erforderlich.“ Während die Ukraine ihre Operationen in der Region Kursk internationalisiert, weitet sie parallel dazu die Operationen auch auf die an Kursk angrenzenden Oblaste aus.

Die große Frage ist, ob Moskau in den letzten Monaten den Blick vom Ball abgewandt hat und mit verführerischen Gedanken zu träumen begann – Selenskyjs „Bereitschaft“ zu Gesprächen; die Aussicht auf eine Präsidentschaft von Donald Trump in den USA; (reale oder eingebildete) Spannungen zwischen Washington und Kiew; die Erwartung eines baldigen Zusammenbruchs der Ukraine und so weiter. Die harte Realität ist jedoch, dass die Annexion der Krim und die Schlacht im Donbass noch nicht abgeschlossen sind.

Berichten zufolge haben ukrainische Langstreckendrohnen in der Nacht zum 14. August vier russische Luftwaffenstützpunkte getroffen – der größte Angriff auf Flugplätze in diesem Krieg. Während die Sommermonate im Oktober dem Herbst weichen, ist die viel gepriesene russische Offensive zur Beendigung des Krieges nicht in Sicht.

Wie geht es nun weiter, nachdem die „rote Linie“ des Kremls bei den episodischen ukrainischen Drohnenangriffen auf russisches Territorium in Kursk mit „Boots on the Ground“ massiv durchbrochen wurde? In der Tat könnte die Ukraine Russlands zahlenmäßige Überlegenheit an Personal und überlegenen Waffen unterschätzen, und die Herausforderung, Einheiten zu verlagern, um den grenzüberschreitenden Angriff durchzuführen und aufrechtzuerhalten, sowie die überlastete Logistik sind in der Tat entmutigend.

Auf der anderen Seite ist der lahme US-Präsident Joe Biden ein „X-Faktor“ – ein verbitterter Mann, der von seinem Hass auf Putin zerfressen ist. Er hat noch fünf Monate absolute Macht, mehr als Präsident Barack Obama brauchte, um die Beziehungen zwischen den USA und Russland auf Jahre hinaus vor vollendete Tatsachen zu stellen.

Die Ukraine setzt bei ihrem anhaltenden Einmarsch in Russland Waffen ein, die von westlichen Regierungen, darunter dem Vereinigten Königreich, den USA und Deutschland, bereitgestellt wurden. Deutsche und US-amerikanische gepanzerte Kampffahrzeuge sowie britische Panzer waren an der Bodenoperation der Ukraine beteiligt. Dies zeigt, dass die verbalen Drohungen des Kremls in den westlichen Hauptstädten immer weniger Gewicht haben.

Die Ukraine mag sich mit aller Macht gegen Russlands verheerende Gleitbomben zur Wehr setzen. Doch jedes Mal, wenn Putin taktische Atomwaffen erwähnt, ist dies eine Botschaft der Abschreckung. Der kühne Vorstoß der Ukraine, den Krieg auf russisches Territorium zu tragen, könnte diesen nuklearen Moment durchaus auslösen.

Wenn es darauf ankommt, könnte Biden dem Einsatz taktischer Atomwaffen durch Russland mit einer konventionellen (d.h. nicht-nuklearen) Antwort begegnen, die Russland zu verlieren droht. Das könnte Bidens Spielplan sein.

Botschafter MK Bhadrakumar war drei Jahrzehnte lang Berufsdiplomat im indischen Auswärtigen Dienst mit mehrjährigen Einsätzen in der ehemaligen Sowjetunion, Pakistan, Iran, Afghanistan und der Türkei. MK schreibt ausführlich über die Geopolitik Eurasiens, Chinas, Westasiens und die Strategien der USA. Er ist Kolumnist bei The Cradle, schreibt einen beliebten Blog mit dem Titel Indian Punchline und ist weltweit als Kolumnist tätig.

