Was geschah wirklich in Kursk?

Von Pepe Escobar

16. August 2024

© Foto: Public domain

In ausgewählten Kreisen der Macht/Intelligenz in Moskau ist bereits eine äußerst ernsthafte Debatte im Gange.

In ausgewählten Kreisen der Macht/Intelligenz in Moskau ist bereits eine äußerst ernsthafte Debatte im Gange – und der Kern der Angelegenheit könnte nicht glühender sein.

Um es auf den Punkt zu bringen: Was geschah wirklich in Kursk? Wurde das russische Verteidigungsministerium überrumpelt? Oder hat man es kommen sehen und profitiert, um Kiew eine tödliche Falle zu stellen?

Gut informierte Akteure, die bereit sind, unter der Bedingung der Anonymität ein paar Informationen weiterzugeben, betonen alle, wie heikel das Ganze ist. Ein Geheimdienstprofi hat jedoch einen wertvollen Hinweis gegeben: „Es ist ziemlich überraschend, dass eine solche Konzentration von Kräften von der Satelliten- und Drohnenüberwachung bei Kursk unbemerkt blieb, aber ich würde ihre Bedeutung nicht übertreiben.“

Ein anderer Geheimdienstprofi zieht es vor zu betonen, dass „die ausländische Geheimdienstabteilung schwach ist, da sie sehr schlecht geführt wurde.“ Dies ist eine direkte Anspielung auf die Situation, nachdem der frühere Sicherheitsbeauftragte Nikolai „Yoda“ Patruschew im Zuge von Putins Umbildung nach der Amtseinführung von seinem Posten als Sekretär des Sicherheitsrats zu einem Sonderberater des Präsidenten versetzt wurde.

Die vorsichtigen Quellen scheinen sich auf eine sehr ernste Möglichkeit zu einigen: „Es scheint eine Panne bei den Geheimdiensten gegeben zu haben; sie scheinen die Ansammlung von Truppen an der Grenze zu Kursk nicht bemerkt zu haben“.

Ein anderer Analyst hat jedoch ein weitaus konkreteres Szenario vorgeschlagen, demzufolge eine im Verteidigungsministerium und im Geheimdienstapparat verstreute Falkenfraktion – die dem neuen Verteidigungsminister Belousov, einem Wirtschaftswissenschaftler, feindlich gesinnt ist – die ukrainische Invasion mit zwei Zielen vorantreibt: eine Falle für Kiews oberste feindliche Befehlshaber und Truppen zu stellen, die von der – zusammenbrechenden – Donbass-Front abgelenkt wurden, und zusätzlichen Druck auf Putin auszuüben, damit er endlich den Kopf der Schlange angreift und den Krieg beendet.

Diese Falkenfraktion hält Generalstabschef Gerasimow übrigens für „völlig inkompetent“, wie ein Geheimdienstprofi sagt. Es gibt keinen eindeutigen Beweis, aber Gerasimow hat angeblich mehrere Warnungen vor einer ukrainischen Aufrüstung nahe der Grenze zu Kursk ignoriert.

Ein Geheimdienstprofi im Ruhestand ist sogar noch umstrittener. Er beklagt, dass „russische Verräter“ tatsächlich „drei Regionen von Truppen befreit haben, um sie den Ukrainern zu überlassen“. Jetzt können diese „Verräter Russlands“ „die Stadt Suzha gegen den Austritt aus dem falschen Land Ukraine ‚eintauschen‘ und dies als unvermeidliche Lösung anpreisen.“

Übrigens hat Belousov erst an diesem Donnerstag mit der Leitung einer Reihe von Sitzungen zur Verbesserung der Sicherheit in den „drei Regionen“ – Kursk, Belgorod und Brjansk – begonnen.

Die Falken im Silowiki-Apparat machen keinen Hehl daraus, dass Gerasimow entlassen und durch den sagenumwobenen General Sergej „Armageddon“ Surowikin ersetzt werden sollte. Sie unterstützen auch enthusiastisch Alexander Bortnikow vom FSB – der de facto die äußerst undurchsichtige Prigoschin-Affäre gelöst hat – als den Mann, der jetzt wirklich das große Ganze in Kursk überwacht.

Und der nächste ist Belgorod

Nun, es ist kompliziert.

Die Reaktion von Präsident Putin auf den Einmarsch in Kursk war an seiner Körpersprache abzulesen. Er war wütend: über das eklatante militärische und intellektuelle Versagen; über den offensichtlichen Gesichtsverlust; und über die Tatsache, dass damit jede Möglichkeit eines rationalen Dialogs über die Beendigung des Krieges begraben ist.

Dennoch gelang es ihm, die Situation in kürzester Zeit zu wenden, indem er Kursk zu einer Anti-Terror-Operation (CTO) erklärte, die vom FSB-Mitarbeiter Bortnikow überwacht wird und bei der keine Gefangenen gemacht werden dürfen. Jeder Ukrainer in Kursk, der nicht bereit ist, sich zu ergeben, ist ein potenzielles Ziel, das eliminiert werden soll. Jetzt oder später, egal wie lange es dauert.

Bortnikow ist der praktische Spezialist. Und dann ist da noch der Aufseher über die gesamte militärisch-zivile Reaktion: Alexey Dyumin, der neue Sekretär des Staatsrats, der zuvor unter anderem stellvertretender Leiter der Abteilung für Sondereinsätze des GRU (militärischer Geheimdienst) war. Dyumin ist weder dem Verteidigungsministerium noch dem FSB direkt unterstellt: Er berichtet direkt an den Präsidenten.

Übersetzung: Gerasimow scheint jetzt bestenfalls eine Galionsfigur in dem ganzen Kursk-Drama zu sein. Die verantwortlichen Männer sind Bortnikov und Dyumin.

Das Kursk-PR-Gambit ist zum Scheitern verurteilt. Im Wesentlichen bewegen sich die ukrainischen Streitkräfte von ihren Kommunikations- und Nachschublinien weg auf russisches Gebiet. Man kann eine Parallele zu dem ziehen, was Feldmarschall von Paulus in Stalingrad passierte, als die deutsche Armee überfordert war.

Die Russen sind bereits dabei, den Ukrainern in Kursk den Weg abzuschneiden und ihre Nachschublinien zu unterbrechen. Was von den in Kursk eingesetzten Soldaten übrig geblieben ist, müsste umkehren und sich den Russen sowohl an der Front als auch im Rücken stellen. Eine Katastrophe bahnt sich an.

Der unnachgiebige Kommandeur der Achmat-Spezialkräfte, Generalmajor Apti Alaudinow, bestätigte im Fernsehsender Rossiya-1, dass mindestens 12.000 ukrainische Streitkräfte (UAF) in Kursk einmarschiert sind, darunter viele Ausländer (Briten, Franzosen, Polen). Das wird sich als „keine Gefangenen machen“ in großem Stil herausstellen.

Jeder mit einem IQ über Zimmertemperatur weiß, dass es sich bei Kursk um eine NATO-Operation handelt, die mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer anglo-amerikanischen Combo geplant wurde, die das ukrainische Kanonenfutter überwacht.

Alles, was Kiew tut, hängt von amerikanischen ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) und NATO-Waffensystemen ab, die natürlich von NATO-Personal bedient werden.

Michail Podoljak, Berater des verschwitzten grünen T-Shirt-Schauspielers in Kiew, gab zu, dass Kiew den Angriff „mit westlichen Partnern“ besprochen habe. Die „westlichen Partner“ – Washington, London, Berlin – in vollem feigen Ornat, leugnen es.

Bortnikow lässt sich nicht täuschen. Er gab lapidar zu Protokoll, dass es sich um einen vom Westen unterstützten Terroranschlag in Kiew handelte.

Wir treten jetzt in die Phase des harten Stellungskampfes ein, bei dem Dörfer und Städte zerstört werden. Es wird hässlich werden. Russische Militäranalysten weisen darauf hin, dass bei Beibehaltung einer Pufferzone bereits im März 2022 die Aktivitäten der Mittelstreckenartillerie auf ukrainisches Gebiet beschränkt worden wären. Eine weitere umstrittene Entscheidung des russischen Generalstabs.

Russland wird das Kursk-Drama schließlich lösen, indem es kleine ukrainische Gruppen auf methodisch tödliche Weise zerschlägt. Doch die sehr heiklen Fragen, wie es dazu kam – und wer es zuließ – werden nicht einfach verschwinden. Es werden – im übertragenen Sinne – Köpfe rollen müssen. Denn dies ist erst der Anfang. Der nächste Übergriff wird in Belgorod stattfinden. Machen Sie sich bereit für mehr Blut auf den Gleisen.

Übersetzt mit deepl.com

