USA, Israel und Deutschland Victor Grossman

5. Februar 2025

Victor Grossman

Das Jahr 2025 begann mit einem Paukenschlag. Ein neuer Premierminister in Frankreich und bald auch in Kanada, eine neue Koalition in Österreich, neue Präsidenten in Georgien und Moldawien trotz Protestkundgebungen, ein wiedergewählter Präsident in Belarus (ohne Protestkundgebungen), ein zurückgetretener Premierminister in Serbien und ein abgesetzter Präsident in Südkorea, inmitten riesiger Kundgebungen. Am erfreulichsten ist jedoch ein begrenzter, wackeliger Waffenstillstand im Gazastreifen, der einigen weiblichen thailändischen und israelischen Geiseln nach 15 Monaten in Gefangenschaft und 300 männlichen und weiblichen Palästinensern im Alter von 16 bis 67 Jahren nach bis zu 39 Jahren im Gefängnis, einschließlich extremer Überbelegung, ständiger Demütigung und häufiger Folter, die Freiheit brachte. Neben den Bildern der Freude auf allen Seiten gab es herzzerreißende Videos von Tausenden, die in die Ruinen ihrer Häuser im Norden von Gaza zurückkehrten, Bilder, die (trotz des Tabus, solche Zusammenhänge auch nur zu denken) an das Warschauer Ghetto nach seinem letzten mutigen, vergeblichen Kampf erinnerten. Aber mehr dazu später. Israel und Deutschland stehen nun ebenfalls vor einem bemerkenswerten Wechsel an der Spitze.

Am prominentesten war der Wechsel der Bewohner des Weißen Hauses. Sein neuer Bewohner machte sich sofort daran, sowohl sein Land als auch die Weltkarte zu verändern. Obwohl er möglicherweise nicht in der Lage ist, Sibirien von Liberia zu unterscheiden, benannte er den Golf von Mexiko persönlich um und schwor, die Karte von Grönland, Panama und möglicherweise sogar Kanada zu ändern. Er bewies, dass er es ernst meinte, indem er drohte, die Wirtschaft Kolumbiens zu ruinieren, wenn das Land weiterhin Landungen von US-Flugzeugen mit gefesselten, in Handschellen gelegten Menschen, die aus ihren Häusern in den USA deportiert wurden, ablehne. (Das hat sich inzwischen geändert.)

Trumps Einstellung und Vorgehensweise haben eine lange Tradition, wie das Massaker an 400–700 Männern, Frauen und Kindern der Pequot durch die Puritaner im Jahr 1637 oder die Vertreibung von 60.000 Angehörigen der „Fünf zivilisierten Stämme“ zwischen 1830 und 1850 – der „Trail of Tears“. Nachdem das „manifest destiny“ Mexiko 1848 besiegt hatte und den Pazifik erreicht hatte, blickte es nach Süden und unterwarf die schwachen jungen Länder Mittelamerikas, darunter Puerto Rico, Kuba und, weiter entfernt, Hawaii, Guam und die Philippinen.

1917 entstand eine neue Barriere gegen eine unbegrenzte weitere Expansion. Das grundlegende Ziel der US-Außenpolitik bestand neben der Ausweitung ihres wirtschaftlichen, militärischen und politischen Einflusses darin, einen Cordon sanitaire aus kleinen, rechtsgerichteten Staaten um die neu gegründete Sowjetunion herum zu schaffen und deren weltweite Förderung der Freiheit von Kolonialherrschaft abzuwehren. Diese Politik umfasste Toleranz, ja sogar Unterstützung, für faschistische Eroberungen in Äthiopien, Spanien, Österreich und der Tschechoslowakei. 1941 kam es zu einer vierzigmonatigen Unterbrechung, als es für notwendig erachtet wurde, sich einem Bündnis gegen Hitler anzuschließen. Nachdem die Rote Armee den Eroberungsversuch der Nazis zurückgeschlagen hatte, wurde die Hauptpolitik der USA gegenüber der UdSSR wieder aufgenommen. Jeder Versuch, in irgendeiner Weise sozialistische Züge anzunehmen, wurde mit einem sorgfältig geplanten, stark finanzierten Angriff beantwortet, vor allem gegen eine umgekehrte Verteidigungslinie, die die UdSSR in Osteuropa schützen sollte.

1993 war diese Gegenabsperrung durchbrochen und die von der Sowjetunion angeführte sozialistische Herausforderung auf wenige Überreste reduziert. Doch dieser Triumph reichte nicht aus. US-Milliardäre strebten nach grundlegender Kontrolle über das riesige russische Territorium, wie es bereits von Chile und Kongo bis zum Kosovo unternommen und oft erreicht wurde. Mit Jelzin, einer betrunkenen Marionette, waren sie erfolgreich, wurden aber von Wladimir Putin gestoppt, dessen Aufstieg zur Macht die russische Wirtschaft in letzter Minute rettete und darauf abzielte, den verlorenen Status als Weltmacht ersten Ranges wiederzuerlangen. Daher wurden keine Mühen gescheut, um den alten Cordon sanitaire wiederzubeleben und dann unter der Ägide der NATO voranzuschreiten, um das, was zu einem der beiden größten Hindernisse für die Welthegemonie geworden war, zu umzingeln und zu ersticken. Die nächsten Ziele waren Georgien und vor allem die Ukraine. Eine Schar hochfinanzierter NGOs gab 5 Milliarden Dollar aus, um dort einen Putsch zu organisieren, eine korrupte, aber demokratisch gewählte Regierung zu stürzen, die Russland und dem Westen gegenüber offen war, und eine Regierung unter der Führung eines Mannes einzusetzen, der im kanadischen Parlament begeistert einem ehemaligen Freiwilligen in Nazi-Mördertruppen zujubelte, der Tausende von Juden, Russen, Polen, pro-sowjetischen Ukrainern und indirekt auch US-amerikanische und kanadische Soldaten ermordete, die im Zweiten Weltkrieg gegen die Nazis kämpften. Die Unterstützung solcher Bandera-Anhänger konnte nur Ärger bedeuten!

Bereits 2008 warnte William Burns, damals US-Botschafter in Moskau und bis heute CIA-Chef, in einem geheimen Memo, das von Assanges Wikileaks aufgedeckt wurde:

„Die NATO-Bestrebungen der Ukraine und Georgiens treffen nicht nur einen wunden Punkt in Russland, sondern geben auch Anlass zu ernsthafter Sorge über die Folgen für die Stabilität in der Region. Russland sieht sich nicht nur eingekreist und es werden Anstrengungen unternommen, den russischen Einfluss in der Region zu untergraben, sondern es befürchtet auch unvorhersehbare und unkontrollierbare Folgen, die die russischen Sicherheitsinteressen ernsthaft beeinträchtigen würden. Experten sagen uns, dass Russland besonders besorgt ist, dass die starken Spaltungen in der Ukraine in Bezug auf die NATO-Mitgliedschaft, wobei ein Großteil der ethnisch russischen Gemeinschaft gegen eine Mitgliedschaft ist, zu einer großen Spaltung führen könnten, die mit Gewalt oder im schlimmsten Fall mit einem Bürgerkrieg einhergeht. In diesem Fall müsste Russland entscheiden, ob es intervenieren will; eine Entscheidung, der sich Russland nicht stellen will.“

Und so geschah es im Jahr 202 – notwendigerweise oder kriminell, wie Sie es beurteilen – aber durchaus vorhersehbar, denn der Ukraine-Krieg wurde eindeutig von Menschen provoziert, die Burns‘ Warnung und alle friedlichen Ansätze ignorierten. Und Putins Angriff, wie auch immer man ihn verurteilen mag, zielte darauf ab, Russland vor der Strangulierung zu schützen, einer Weigerung, eine Unterwerfung im Jelzin-Stil und eine Degradierung zu innerer Armut und einem Status als Dritte-Welt-Land zu akzeptieren, entweder durch einen inszenierten Aufstand wie auf dem Maidan-Platz, eine Zersplitterung nationaler Gruppen wie die, die gegen Jugoslawien organisiert wurde, oder einen militärischen Zusammenstoß, der durch eine Provokation wie die falsche Verminung der „Maine“ in Kuba oder der gefälschte Angriff auf die Bucht von Saigon, gefolgt von Verwüstungen aus der Luft wie in Vietnam, Laos, Kambodscha, Irak, Libyen und Serbien. All dies mag Putin möglich erschienen sein, einschließlich der Gefahr einer Wiederholung des Juni 1941, als die Wehrmacht einmarschierte und so viel von der UdSSR zerstörte.

+++

Ein vollständiges Bild der Welt muss sich jedoch auch zwei Juniorpartnern zuwenden, die zwar gelegentlich Rivalen sind, aber dennoch an den Unternehmungen der US-Milliardäre beteiligt sind. Einer davon ist Israel, ein sehr kleines Land mit sehr ehrgeizigen Herrschern. 1938 definierte sein Anführer David Ben Gurion die Richtung:

„Lasst uns die Wahrheit nicht ignorieren … politisch gesehen sind wir die Aggressoren und (die Araber) verteidigen sich … Das Land gehört ihnen, weil sie dort leben, während wir hierherkommen und uns niederlassen wollen, und ihrer Meinung nach wollen wir ihnen ihr Land wegnehmen. … Hinter ihrem Terrorismus steht eine Bewegung, die zwar primitiv ist, aber nicht frei von Idealismus und Selbstaufopferung.„ (“Zionism and the Palestinians“, Simha Flapan, S. 141)

Aber 1948 schrieb Ben Gurion, Israels erster Premierminister, in sein Tagebuch:

„Wir sollten uns auf den Übergang zur Offensive vorbereiten. Unser Ziel ist es, den Libanon, Transjordanien und Syrien zu zerschlagen … Wir werden … Transjordanien eliminieren; Syrien wird uns zufallen. Dann bombardieren und rücken wir vor und nehmen Port Said, Alexandria und den Sinai ein.“ (Michael Bar Zohar, ‚Ben-Gurion: the Armed Prophet‘, S. 157).

Israels führende Likud-Partei wurde 1977 von Menachem Begin gegründet, einem Mann, der von der britischen Regierung als ‚Führer der berüchtigten Terrororganisation‘ Irgun beschrieben wurde – berüchtigt für ihre Bombenanschläge. Er wurde Premierminister mit der Politik: „Das Recht des jüdischen Volkes auf das Land Israel ist ewig und unumstößlich … daher werden Judäa und Samaria keiner ausländischen Regierung übergeben; zwischen dem Meer und dem Jordan wird es nur die israelische Souveränität geben.“

Der derzeitige Regierungschef Benjamin Netanjahu hält an diesem Ziel fest: „Jeder weiß, dass ich es bin, der seit Jahrzehnten die Gründung eines palästinensischen Staates blockiert, der unsere Existenz gefährden würde.“ Nach dem 7. Oktober 2023 wiederholte er: „Israel wird auf jeden Fall die volle Sicherheitskontrolle über alle Gebiete westlich des Jordan behalten“, womit sowohl Gaza als auch das Westjordanland gemeint sind. Und dann vielleicht noch mehr.

Israels Machthaber führten ihre Expansionspolitik als Partner der US-Regierung durch, die dieses kleine Land mit seiner mächtigen Armee, darunter viele in den Dünen versteckte Atomsprengköpfe, als wichtigen Verbündeten im Nahen Osten betrachtete. Unabhängig davon, wer im Weißen Haus residierte, versorgte es Israel jährlich mit Milliarden an Hilfsgeldern, hauptsächlich in Form von Waffen.

Dies war ein zweischneidiges Schwert; der israelische Einfluss, der sich in der AICAP oder anderen eng verbundenen Organisationen manifestierte, spielte eine wichtige Rolle in der US-Politik und entschied sogar über Wahlen, indem er die Karrieren aller Gegner von Waffen für Israel zerstörte. Netanjahu widersetzte sich gelegentlich diesem großzügigen Gönner und demütigte sogar Präsidenten, wie bei seiner Rede vor dem Kongress im Jahr 2015, trotz Obamas kalter Schulter, oder mit provokativen Genehmigungen für Siedlungen im Westjordanland, trotz milder Missbilligung aus Washington. Oder gelegentliche wackelige rote Linien, die bald ignoriert wurden. Dennoch bleiben die Beziehungen eng, ihre Ziele sind nicht widersprüchlich, und 2000 Pfund schwere Bomben „Made in USA“ mit einem tödlichen Splitterradius von 365 Metern können immer noch mehrere Wohnhäuser mit allen Bewohnern dem Erdboden gleichmachen. Seit dem 7. Oktober sind über 50.000 Menschen gestorben.

+++

Deutschland ist der andere wichtige Juniorpartner bei der Expansion von Washington, Wall Street und Pentagon, obwohl es auch hier Widersprüche gibt.

Nach seiner Niederlage im Jahr 1945 hat Deutschland die Hoffnung aufgegeben, den ersten Platz zu erreichen, und denkt nicht an eine geografische Expansion. Aber in Bezug auf die Wirtschaftskraft gilt Deutschland als drittstärkste Nation der Welt. Auch hier ist ein kurzer Blick zurück aufschlussreich. Am 21. Juli 1945 berichtete ein Unterausschuss des Senats unter der Leitung von Harley Kilgore (Demokraten, West Virginia) Folgendes:

„Es gibt Belege dafür, dass die deutsche Industrie von einer Reihe von Konzernen und inländischen Monopolen beherrscht wurde … und die Anführer dieser Konzerne waren zusammen mit den Junkers und Nazis die Hauptkriegstreiber Deutschlands … es waren die Kartell- und Monopolmächte … die zu den frühesten und aktivsten Unterstützern der Nazis gehörten, die sie zur Beschleunigung ihrer Pläne zur Welteroberung nutzten … diese Industriellen sind nach wie vor die Hauptverantwortlichen für die Pläne Deutschlands für eine erneute Aggression.“

Diese Männer sind schon lange tot, größtenteils unbestraft und wurden bis zuletzt sogar geehrt. Aber ihre riesigen Unternehmen, mit ein paar weniger oder mehr, florieren wieder. Bayer, BASF, Thyssen-Krupp, Siemens, Daimler und Rheinmetall dominieren nach wie vor die deutsche Wirtschaft, Innen- und Außenpolitik und haben Tochtergesellschaften von Siemens in Goa bis Mercedes in Tuscaloosa, Volkswagen in Mlada Boleslav und Rheinmetalls Pläne für die Ukraine.

Bis 1990 gab es einige Einschränkungen ihrer Macht. Der Ostblock, vor allem die DDR, war ein teilweises Hindernis für die Osterweiterung, und sie konnten wegen der Vergleiche mit der DDR nicht zu hart gegen die westdeutschen Arbeitnehmer vorgehen. Auch militärische Exkursionen trauten sie sich nicht zu. Aber mit der Kolonisierung Ostdeutschlands waren die Barrieren gefallen, ein „vereintes Deutschland“ konnte nun gegen die arbeitende Bevölkerung im In- und Ausland vorgehen und sich den USA bei militärischen Konflikten in Serbien, Westafrika und Afghanistan anschließen, wo Verteidigungsminister Peter Struck das Engagement halbherzig rechtfertigte: „Unsere Sicherheit wird nicht nur, sondern auch in den Hindukusch-Bergen verteidigt.“

Nach zwei Rezessionen, einer Covid-Epidemie und drei Jahren unter einer von dem Sozialdemokraten Olaf Scholz geführten Koalition sind Kinder und Senioren zunehmend von Armut bedroht, während Erwerbstätige mit unerschwinglichen Lebensmittelpreisen, erschreckenden Mieterhöhungen, einer Verschlechterung der medizinischen Versorgung und Kinderbetreuung, baufälligen öffentlichen Schulen, Tafeln, die die immer länger werdenden Schlangen nicht mehr versorgen können, sowie immer mehr Insolvenzen und Schließungen großer Einzelhandelsketten konfrontiert sind. Selbst Giganten wie Volkswagen schließen Werkstätten und haben Mühe, mit der ausländischen Konkurrenz mitzuhalten. Obwohl es immer noch eine der wohlhabendsten Nationen ist, rutscht es mit einem inländischen Wachstum von 0,3 % oder Status quo schnell ab. Und Status quo bedeutet, zu verlieren!

Dennoch wurden Milliarden für eine militärische Aufrüstung für einen von Olaf Scholz angekündigten Sonderfonds bewilligt. Wirtschaftsminister Habeck will das riesige 2-prozentige Kriegsbudget auf 3,5 % erhöhen (und Trump drängt auf 5 % in Europa). Verteidigungsminister Pistorius will die Wehrpflicht wieder einführen, möglicherweise auch für Frauen, und fordert „Kriegsbereitschaft“, während er an Militär- und Seemanövern rund um Russland teilnimmt und Truppen an ständige Stützpunkte in Litauen entsendet, wo Deutsche einst gegen Russen kämpften.

Im Dezember brach die Regierung, die sich in einem desaströsen Zustand befand, auseinander, als die rechtsgerichteten Freien Demokraten Steuersenkungen für die Reichen forderten, aber Kürzungen bei der Unterstützung für die Armen, was zu einer Spaltung führte. Scholz sah sich gezwungen, ein Misstrauensvotum zu beantragen, wohl wissend, dass er es verlieren würde, und forderte daher schnelle Neuwahlen am 23. Februar anstelle der regulär geplanten Wahlen im September.

Die Christdemokraten (CDU) und ihr bayerischer Partner (CSU) – zusammen die „Union“ – liegen in den Umfragen mit etwa 30 % weit vorne und werden mit Sicherheit gewinnen. Der nächste Kanzler scheint fast sicher zu sein: der steife Friedrich Merz, einst Finanzlobbyist, von 2016 bis 2020 Vorstandsvorsitzender der deutschen Niederlassung des weltweit tätigen Vermögensverwalters Blackrock und ein energischer Befürworter der Militarisierung. Seine Politik ist der Trumps sehr ähnlich, abgesehen von der Drohung, die schmerzhaften Zölle auf deutsche Importe zu erhöhen.

Aber 30 % bringen nicht genug Abgeordnete, um eine Mehrheit zu erreichen. Es muss ein Partner gefunden werden. Die Freien Demokraten (FDP), die den Kabinettskollaps provoziert haben, würden gerne gewählt werden. Aber die Umfragen zeigen, dass sie unter die notwendige 5-%-Marke rutschen. Sie könnten nicht nur ohne Kabinettssitze dastehen, sondern auch draußen in der winterlichen Kälte, völlig aus dem Bundestag ausgeschlossen. Sie sind nutzlos.

Die Grünen, die von den bayerischen Christen zwar immer noch als gefährliche radikale Klimaskeptiker und aufgeweckte Radikale abgelehnt werden, haben ihre frühere radikale Rolle längst aufgegeben und sind die lautesten Befürworter einer antirussischen Kriegstreiberei, mit Außenministerin Baerbock als Dirigentin. Sie wollen, dass die Waffen immer höher reichen – und an immer mehr Standorten: Raketenabschussbasen. Selbst ihr Hauptverkaufsargument, die Rettung der Umwelt, hat jetzt Löcher wie Schweizer Käse. Während sie sich bei ihren Mentoren in Washington immer mehr als wohl fühlten, könnten sie jetzt Schwierigkeiten haben, sich an Donald Trump anzuschmiegen.

Die wahrscheinlichsten Juniorpartner für die Christliche Union sind die Sozialdemokraten (SPD), die einst etwa gleich beliebt waren. Aber ihre wiederholten Versprechen vor den Wahlen an ihre traditionelle, jahrhundertealte Wählerbasis, die Arbeiterklasse, wurden allzu oft verwässert oder danach vergessen, und sie sind auf 15 % gesunken – gerade noch genug, um ihren Stolz zu überwinden und Juniorpartner der Union zu werden. Sie sind eine gespaltene Partei, und Olaf Scholz zögert, Selenskyjs Ukraine uneingeschränkt zu unterstützen, insbesondere die Lieferung von Taurus-Raketen, die Moskau treffen und einen großen Krieg bedeuten könnten. Aber da Boris Pistorius wild entschlossen ist, Kriegsfieber zu schüren und Kriegsmacht aufzubauen, denke ich, dass, wenn die SPD Juniorpartner der Christdemokraten unter Merz wird, Pistorius wahrscheinlich den Posten des Vizekanzlers erhält – und Scholz seine Kündigung.

Mit 21 % an zweiter Stelle der Umfragen steht die quasi-faschistische Alternative für Deutschland (AfD), deren Hauptthema rassistische, fremdenfeindliche Hetze ist. Sie hat sich die Unzufriedenheit und Enttäuschung zunutze gemacht, insbesondere in Ostdeutschland, und steht für den Protest gegen die alten Parteien, denen sie vorwirft, Deutschland und die guten Deutschen zu verraten, indem sie Flüchtlinge und Einwanderer verwöhnen und sich den bisher „allzu liberalen USA“ beugen. Aber während sie sich gegen Hilfe für die Ukraine ausspricht und ein Ende des Krieges dort fordert, was sie auf die wirtschaftliche Rivalität der USA mit billigen russischen Öl- und Gasimporten zurückführt, ist sie rein nationalistisch und prokapitalistisch, will Wehrpflicht und militärische Aufrüstung, niedrigere Steuern für die Reichen, keine Hilfe für diejenigen, die Schwierigkeiten haben, über die Runden zu kommen, und eine Rückkehr zu guten alten Traditionen – sie ist gegen die Homo-Ehe („Wir brauchen mehr deutsche Kinder“), obwohl ihre charismatische Kanzlerkandidatin Alice Weidel eine im Ausland geborene Ehefrau hat. Aber obwohl sie die Schuld der Nazis herunterspielt oder fast leugnet, unterstützt sie eifrig die Anhänger von Netanjahu – weil sie antimuslimisch sind! Ein freundschaftlicher Meinungsaustausch – mit ähnlichen Ansichten – zwischen Weidel und Egon Musk könnte die Position der AfD bei der Wahl verbessern, obwohl Musk in Deutschland trotz seines riesigen neuen Tesla-Werks in der Nähe von Berlin kaum bewundert wird.

Seit der Gründung der AfD im Jahr 2013 und zum Teil aufgrund allzu faschistischer Äußerungen einiger ihrer Anführer galt jegliche Zusammenarbeit, Übereinkunft oder Koalition mit ihr für alle anderen Parteien als absolutes Tabu. Viele fordern sogar, dass sie verboten wird. Trotzdem hat die AfD bei den Wahlen im September in drei ostdeutschen Bundesländern in Sachsen und Brandenburg nur knapp den ersten Platz verpasst und in Thüringen gewonnen, wo alle anderen Parteien, sogar die Wagenknecht-Partei BSW und die LINKE, gemeinsam eine AfD-Landesregierung und einen AfD-Ministerpräsidenten verhindern mussten. Doch allmählich bröckelt dieses Tabu, das trotz unzähliger großer, gut organisierter Kundgebungen als „Brandmauer“ bezeichnet wird, und verschwindet in einigen Dorf- und Stadträten – und manchmal auch darüber hinaus.

Letzte Woche lief ein Einwanderer aus Saudi-Arabien, ein heftiger Islamgegner und eindeutig psychotisch, in einem Park im bayerischen Aschaffenburg Amok und tötete ein Kindergartenkind (marokkanischer Herkunft) und einen Mann, der versuchte, die Kinder zu schützen. Der Mörder hätte schon vor langer Zeit abgeschoben werden sollen. Obwohl es in Deutschland jedes Jahr Hunderte von Morden gibt, war dieser sehr tragische Fall genau das, was die Medien wollten; eine riesige Welle einwanderungsfeindlicher Hasspropaganda schwappte über das Land, und die rechtsgerichtete Christliche Union, die Freien Demokraten und die AfD stürzten sich darauf, um bei den bevorstehenden Wahlen Stimmen zu gewinnen.

Diese Woche brachte Unionsfraktionschef Herz im Bundestag einen Antrag ein, in dem eine strenge Kontrolle aller deutschen Grenzen, die Inhaftierung abgelehnter Asylbewerber bis zu ihrer Abschiebung und die Verschärfung aller Regeln für Nicht-Staatsbürger gefordert wurden. Ganz wie bei Trump! Diese „Empfehlung“ war den Grünen und Sozialdemokraten zu brutal, die es zusammen mit der LINKEN trotz aller Hysterie wagten, dagegen zu stimmen. Aber die AfD stimmte dafür, wobei Merz sagte, die Union würde „Ja“-Stimmen von jedem akzeptieren, selbst von einer Tabupartei. Sie gewann mit einer Mehrheit von drei Stimmen und die AfD triumphierte, indem sie dies als einen großen Durchbruch in dieser Brandmauer bezeichnete und ihren Paria-Status überwand. Aber große Menschenmengen, sowohl die großen Kirchen als auch viele Christdemokraten, sogar die pensionierte Angela Merkel und der Berliner Bürgermeister Wegner, kritisierten Merz. Eine zweite Abstimmung zwei Tage später, diesmal über ein rechtsverbindliches Gesetz, wurde abgelehnt, da zu viele Überläufer der Partei mit Nein stimmten oder sich der Stimme enthielten, was eine zukünftige Koalition plötzlich weniger sicher macht und zu dramatischen Veränderungen führen könnte.

Wo waren die Linken bei all diesem Lärm? Die LINKE, die verzweifelt versucht, die 5-Prozent-Hürde zu nehmen und im Bundestag zu bleiben, schwankt nun zwischen 4 und 5 Prozent. Selbst mit weniger könnte sie ihren Anteil an Sitzen erreichen, wenn mindestens drei Abgeordnete in ihren Heimatwahlkreisen gewinnen; sie konzentriert sich auf den ehemaligen thüringischen Ministerpräsidenten Ramelow, ihren bekanntesten Mitbegründer Gregor Gysi in Berlin und den Fraktionsvorsitzenden Dietmar Bartsch aus Rostock und nennt sie ihre „Drei Silberlocken“. Vier weitere haben ebenfalls Chancen, alle in ostdeutschen Gebieten. Trotz des Medienrummels lehnen sie weiterhin jegliche Aussagen gegen Einwanderer ab. Zum ersten Mal klopfen sie in großem Umfang an Türen und fragen die Wähler nach ihren Bedürfnissen, Wünschen und Hoffnungen. Einige eingefleischte Netanjahu-Fans haben die Partei verlassen, aber abgesehen von der Forderung, jegliche Waffenlieferungen zu stoppen, Waffenstillstände und Verhandlungen zu fordern und US-Raketenabwehrstellungen abzulehnen, sind die Pro-Israel-Fans und Quasi-NATO-Apologeten immer noch stärker, wenn auch nicht mehr so laut und aggressiv, und der innerparteiliche Konflikt, der zwar für die Wahl unterbrochen wurde, bleibt von entscheidender Bedeutung, wobei sein Ausgang ungewiss ist.

Was ist mit der „Bündnis für Soziale Demokratie – Die Wahlalternative“ (BSW), einst die Hoffnung der Marxisten und all jener, die nicht nur das Arbeitsrecht, die Kinderbetreuung und die Renten, sondern das ganze verdammte System verändern wollten? Die Abspaltung von einer konformistischen, akademischen, den Genderismus betonenden und verblassenden LINKEN durch einige der führenden Köpfe der Partei führte dazu, dass die neue Allianz in der Wählergunst erstaunlich stark zulegte, und zwar im ostdeutschen Brandenburg und Thüringen so stark, dass sie aufgrund ihres dritthöchsten Ergebnisses für Regierungskoalitionen mit der SPD oder sogar der Union benötigt wurde, um die wählerstarke AfD zu verhindern.

Die Rolle der BSW als Protestpartei wurde jedoch geschwächt, als sie Kompromisse einging, um den beiden Landesregierungen beizutreten. Und während die BSW weiterhin die Hauptforderung stellt, den Ukraine-Krieg zu beenden und keine Waffen an Kiew – oder Israel – zu liefern, hält sie auch an ihrer grundsätzlich einwanderungsfeindlichen Position fest und geht sogar so weit, sich bei der Bundestagsabstimmung über Merz‘ brutale einwanderungsfeindliche Resolution der Stimme zu enthalten, obwohl ihre zehn Stimmen ausgereicht hätten, um sie zu verhindern, und dann bei dem Gesetzesvorschlag erstaunlicherweise mit „Ja“ zu stimmen – zusammen mit der AfD und den meisten Abgeordneten von Union und FDP!

Und Sahra Wagenknechts Politik, nur wenige Mitglieder aufzunehmen, und das auch nur nach einer Überprüfung auf höchster Ebene, hat dazu geführt, dass es fast keine Enthusiasten mehr gibt, die an Türen klopfen, Plakate aufhängen, Kundgebungen organisieren und daran teilnehmen. In Bayern, dem größten Bundesland Deutschlands, hat die BSW nur 30 Mitglieder! Aber zum Glück hat Sahra angekündigt, dass ihr Name bald aus dem Namen der Allianz gestrichen wird.

In den Umfragen ist die BSW auf ein Tief zwischen 4 % und 7 % gefallen, während die LINKE, die zwischen 4 % und 5 % liegt, sie überraschenderweise überholen könnte. Aber in diesem unglücklichen Rennen stehen beide linken Parteien vor einer totalen Wahlniederlage und einem daraus resultierenden politischen Zusammenbruch, und das zu einer Zeit, in der eine starke linke Kraft in Deutschland, in Europa und in der Welt so dringend benötigt wird! Die Gefahr eines großen, sogar eines Atomkrieges, nimmt alarmierend zu, die Offensive der Titanen der Öl- und Gasindustrie, die Aufrüstung, die technischen und jetzt auch KI-Netzwerke werden immer aggressiver, angeführt vor allem von US-Milliardären und Unternehmen, aber verflochten mit ihren beiden wichtigsten Partnern, Deutschland und Israel, und mit den Atommächten Frankreich und Großbritannien, die nicht weit dahinter liegen.

Ihre Offensive stößt auf neue Hindernisse oder Rivalen, vor allem auf die wachsende BRICS-Gruppe. Nicht, dass ihre Mitglieder ideale Helden wären; abgesehen vom Ukraine-Krieg hat Russland viele gierige Oligarchen, China eine lange Liste von Milliardären, ganz zu schweigen von den Herrschern Indiens, des Iran oder Ägyptens. Aber im Gegensatz zu einer totalen Weltkontrolle, die von den USA dominiert und von Leuten wie Musk, Bezos, Zuckerberg und Koch symbolisiert wird, könnte ein multipolares System in der Welt, das auf Gleichheit basiert, wie es von Putin befürwortet wird, eine teilweise Antwort auf den Giganten sein, der immer noch weltweit der stärkste ist, militärisch, wirtschaftlich und zumindest bis zur jüngsten Amtseinführung auch politisch. Dringend notwendig für jetzt und die Zukunft ist eine Formierung und Stärkung genuin linkssozialistischer Kräfte, vor allem in den USA, Palästina-Israel und in Deutschland. Hier und da sind auch einige gute Zeichen des Widerstands sichtbar – mögen sie 2025 gedeihen und blühen!

Victor Grossman schreibt das Berlin Bulletin, das Sie kostenlos abonnieren können, indem Sie eine E-Mail an wechsler_grossman@yahoo.de senden.

Übersetzt mit Deepl.com

--

