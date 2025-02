https://www.aljazeera.com/opinions/2025/2/5/it-is-time-to-move-the-un-and-international-law-out-of-the-west



Es ist an der Zeit, die UNO und das Völkerrecht aus dem Westen zu entfernen.

Die Straflosigkeit Israels hat uns an einen Wendepunkt gebracht, an dem das derzeitige internationale System nicht mehr tragfähig ist.

Veröffentlicht am 5. Februar 2025

Israels UN-Botschafter Gilad Erdan zerstört ein Blatt Papier mit dem Titel der UN-Charta, während er am 10. Mai 2024 vor den Delegierten der UN-Generalversammlung in New York City spricht [Eduardo Munoz/Reuters]

Die außergewöhnliche Immunität, die Israel seit Jahrzehnten genießt, hat das Völkerrecht und seine Institutionen an den Rand des Abgrunds gebracht. Israel hat UN-Mitarbeiter getötet, die UNRWA verboten, UN-Vertretern die Einreise verweigert und die UN und ihre Beamten wiederholt beleidigt.

Aufeinanderfolgende israelische Regierungen und ihre Verbündeten haben auch alle möglichen Mittel eingesetzt, um Druck auf den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) auszuüben, damit dieser die israelischen Verbrechen nicht untersucht – von direkten Drohungen mit körperlicher Gewalt bis hin zu Sanktionen und Verleumdung. Die Angriffe auf den Gerichtshof haben sich erst verstärkt, nachdem er Haftbefehle gegen Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant erlassen hat.

US-Präsident Donald Trump – ein begeisterter Unterstützer Israels – hat bereits eine Durchführungsverordnung zur Wiedereinführung von Sanktionen gegen Mitarbeiter des Internationalen Strafgerichtshofs unterzeichnet. Dies kommt zu anderen Entscheidungen hinzu, die er getroffen hat – darunter der Rückzug der USA aus dem Pariser Klimaabkommen und der Weltgesundheitsorganisation –, die einen direkten Angriff auf den internationalen Multilateralismus darstellen. Am Dienstag stellte der US-Präsident seine völlige Missachtung des Völkerrechts zur Schau, indem er seine Absicht erklärte, Gaza zu „übernehmen“ und „in Besitz zu nehmen“.

All diese Entwicklungen werfen die Frage auf, ob das derzeitige globale System unter der Führung der Vereinten Nationen überhaupt noch zu retten ist.

Obwohl die UNO 1945 mit dem Ziel gegründet wurde, „künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren“, ist es ihr jahrzehntelang nicht gelungen, Konflikte zu verhindern und zu beenden. Ihre Gründung läutete eine Ära des „Friedens für einige“ ein – Frieden für wirtschaftlich fortgeschrittene Staaten, die Stellvertreterkriege in ehemals kolonisierten Staaten führen.Sollen wir die Idee einer internationalen Rechtsordnung also ganz aufgeben?

Angesichts der unmittelbaren Gefahr des Klimawandels und der raschen Eskalation der Militarisierung ist klar, dass wir ein System brauchen, das die Menschen unter dem Ideal der Gerechtigkeit vereint. Eine internationale Rechtsordnung, die nicht die Mächtigen begünstigt, wurde bereits von verschiedenen Denkern vorgeschlagen.

Zum Beispiel schlug der bekannte chilenische Rechtswissenschaftler Alejandro Alvarez vor etwa 70 Jahren ein „neues Völkerrecht“ vor. Während seiner Amtszeit (1946–1955) als Richter am Internationalen Gerichtshof argumentierte er, dass die europäische Rechtstradition, auf der ein Großteil des Völkerrechts beruhte, nicht geeignet sei, Rechtsfragen in Regionen wie Amerika zu behandeln.

In einer Reihe von abweichenden Stellungnahmen in Fällen, über die er beriet, forderte Alvarez ein „neues Völkerrecht“, das dem besonderen historischen Moment der Entkolonialisierung in der ganzen Welt Rechnung trägt und die Interessen und Positionen der entkolonialisierten Staaten widerspiegelt.

Damals gab es einen klaren Versuch von Staaten des globalen Südens, das Völkerrecht zu ihrem Vorteil zu nutzen. Dennoch nutzten wirtschaftlich fortgeschrittene Staaten ihren Einfluss, um solche Versuche zu unterbinden.

Wir befinden uns jetzt an einem historischen Scheideweg, an dem diese Bemühungen erneuert werden müssen, wenn die Idee einer internationalen Rechtsordnung überleben soll. Maßnahmen in Bezug auf Palästina können der Antrieb dafür sein, da der Völkermord in Gaza ein Sinnbild für größere Muster der Herrschaft und Ausbeutung ist, die das derzeitige Weltsystem definieren.

Es gibt bereits Bestrebungen von Staaten des globalen Südens, Israel aus den Vereinten Nationen auszuschließen. In einer von 500 Rechtsgelehrten unterzeichneten Petition wurde die UN-Generalversammlung außerdem aufgefordert, Israel aus dem Gremium auszuschließen, um dessen Legitimität zu wahren.

Als Reaktion darauf sandte der US-Kongress einen Brief an den UN-Generalsekretär Antonio Guterres, in dem er mit dem Entzug der US-Finanzierung drohte, falls eine solche Abstimmung stattfinden sollte.Die Macht der US-Lobby bei den Vereinten Nationen ist zwar kein Geheimnis, aber eine öffentliche Drohung, der UNO die Mittel zu entziehen, wenn sie ihre normalen Aufgaben wahrnimmt, ist eine Form des wirtschaftlichen Zwangs, die die Autorität der Institution und die Grundsätze des Völkerrechts öffentlich untergräbt.

Wenn die USA beschließen, die Finanzierung der gesamten UNO zu kürzen, dann gibt es eine klare Antwort: Verlegt die UNO außerhalb der USA und der Festung Europa an einen Ort im globalen Süden.Die Verlegung des UN-Hauptsitzes aus New York würde die Kosten drastisch senken, die Unterstützung des globalen Südens für die UN fördern und eine stärkere Beteiligung ermöglichen. Es würde das Dilemma einer internationalen Rechtsinstitution mit Sitz in einem Staat beseitigen, der sich als der konsequenteste Verursacher der Verbrechen erwiesen hat, zu deren Verhinderung die Institution geschaffen wurde.

Auf institutioneller Ebene zeigt die Geschichte deutlich, dass institutionelle Strukturen, die imperiale Macht verkörpern, wie der UN-Sicherheitsrat, der Internationale Währungsfonds und die Weltbank, abgeschafft werden müssen. Führende Persönlichkeiten der Entkolonialisierungsbewegung wie Thomas Sankara und Amilcar Cabral forderten die Abschaffung dieser Institutionen.Als Plattformen für die Stimmen des globalen Südens müssen die UN-Generalversammlung und der Internationale Gerichtshof mit mehr Macht ausgestattet werden – dieser Punkt wurde wiederholt vom algerischen Richter Mohammad Bedjaoui bekräftigt. Darüber hinaus kann dies ein Moment der raschen internationalen Gesetzgebung sein, der auf den historischen Bemühungen um die Schaffung einer neuen internationalen Rechtsordnung aufbaut. Die pazifischen Inseln stellen bereits jetzt die Grenzen des Völkerrechts in Frage, indem sie den Internationalen Gerichtshof auffordern, sich mit der Verantwortung der Staaten für den Klimawandel zu befassen.

Progressive International, ein Zusammenschluss progressiver Organisationen aus der ganzen Welt, hat kürzlich versucht, einige frühere Bemühungen wiederzubeleben, indem er ein Projekt zur Entwicklung eines Rahmens für eine neue internationale Wirtschaftsordnung ins Leben gerufen hat. In der Einheit der Stimmen liegt Macht, und die Menschen im globalen Süden sind sich einig in ihrer Erfahrung wirtschaftlicher und physischer Beherrschung und Unterwerfung. Damit ein solcher Wandel stattfinden kann, müssen sich die politischen Strömungen angleichen – und sei es nur für einen kurzen Moment.

Der gegenwärtige Moment des Völkermords, des Neokolonialismus, der Klimakrise und der unerträglichen Straflosigkeit zwingt uns dazu, den Status quo neu zu überdenken. Zynismus können wir uns nicht leisten. Wir müssen damit beginnen, das Fundament für ein neues internationales Rechtssystem zu legen, das Tugendhaftigkeit in Gerechtigkeit und nicht in Macht findet.

Shahd Hammouri Dozentin für Völkerrecht an der University of Kent Dr. Shahd Hammouri ist Dozentin für Völkerrecht an der University of Kent und internationale Rechtsberaterin. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Kriegswirtschaft und kritische Theorie. Sie ist Autorin des in Kürze erscheinenden Buches „Corporate War Profiteering and International Law“.

