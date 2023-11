Warum weigert sich die UNO, Israel als Mörder zu bezeichnen? Von Maureen Clare Murphy

Why is the UN refusing to call Israel a killer? Secretary-General António Guterres parrots „human shields“ Israeli propaganda.

Von Maureen Clare Murphy

9. November 2023

Palästinenser werfen einen letzten Blick auf ihre Angehörigen, als ein Strom von Opfern israelischer Angriffe, darunter mehrere Kinder, am 22. Oktober im Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus in Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens eintrifft. Mohammed Zaanoun ActiveStills

Die Verantwortung Israels für den Tod von Tausenden von Palästinensern zu verschleiern, scheint offizielle UN-Politik zu sein.

In einer Erklärung nach der anderen bringen die Organisationen und ihre führenden Vertreter ihr Entsetzen über die Angriffe im Gazastreifen und die steigende Zahl der Todesopfer zum Ausdruck, erwähnen aber Israel nicht.

Das UNRWA, das UN-Hilfswerk für Palästinaflüchtlinge, sagt, es sei „zutiefst erschüttert“, dass zahlreiche seiner Mitarbeiter in Gaza getötet und verletzt wurden. Aber es kann sich nicht dazu durchringen, zu sagen, wer ihnen Schaden zugefügt hat.

Dass die UNO die Gerechtigkeit untergräbt, indem sie auf Zehenspitzen um Israel herumschleicht, ist nicht neu. Aber es stand noch nie so viel auf dem Spiel wie jetzt, wenn es um das Leben von Palästinensern geht.

António Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, gab am Montag die Propaganda der israelischen Regierung wieder, indem er dazu aufrief, „den Einsatz von Zivilisten als menschliche Schutzschilde zu beenden“.

Guterres scheint Israel einen Vorwand zu liefern, um gezielt Zivilisten und zivile Objekte anzugreifen, indem er die Unterscheidung zwischen zivilen und militärischen Zielen verwischt.

Damit gefährdet Guterres das Leben zahlloser Palästinenser im Gazastreifen, die in den von Israel bedrohten Krankenhäusern im nördlichen Teil des Gazastreifens behandelt werden und dort Schutz suchen.

Ende letzten Monats, wenige Stunden bevor die Kommunikationsnetze zum ersten Mal während des laufenden Krieges zusammenbrachen und Israel seine Angriffe verstärkte, beschuldigten das israelische Militär und Benjamin Netanjahu die Hamas, das Al-Shifa-Krankenhaus – das größte in Gaza – als Kommandozentrale zu nutzen.

Die Hamas hat diese Anschuldigung wiederholt und kategorisch zurückgewiesen, und Israel hat seine Behauptungen nicht glaubwürdig untermauert. Am 5. November lud die Hamas Guterres ein, eine internationale Delegation zu bilden, die Krankenhäuser im Gazastreifen besuchen und Israels „Lügen und eklatante Erfindungen“ zur Rechtfertigung von Angriffen auf Zivilisten widerlegen sollte.

Israel beschuldigt die Hamas seit langem, Krankenhäuser im Gazastreifen als menschliche Schutzschilde zu benutzen, um Zweifel am Schutzstatus ihrer zivilen Ziele zu säen.

Seit 2006 ist es israelische Militärdoktrin, im Gazastreifen und im Libanon gezielt auf zivile Objekte zu zielen und durch den Einsatz unverhältnismäßiger Gewalt eine hohe Zahl ziviler Opfer zu verursachen.

Das Versagen internationaler Institutionen und mächtiger Staaten, Israel für diese Praxis zur Rechenschaft zu ziehen, hat Israel ermutigt, die Gewalt im Gazastreifen auf ein unvorstellbares Niveau zu steigern.

Es ist unvorstellbar unverantwortlich, dass der UN-Generalsekretär Israels vorsätzliche Angriffe auf Zivilisten legitimiert.

Wenn Israel seine Drohung wahr macht, das Al-Shifa-Krankenhaus zu bombardieren, könnte sich die Zahl der Todesopfer in Gaza leicht verdoppeln.

Rechtfertigung des Unrechtmäßigen

Nach dem Völkerrecht gibt es keine Rechtfertigung für einen solchen Angriff.

Wie Human Rights Watch erklärt, sind direkte Angriffe auf zivile Objekte wie Wohnhäuser, Gotteshäuser, Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen sowie Schulen nach dem Kriegsrecht verboten.

Die Anwesenheit von bewaffneten Gruppen oder militärischen Kräften an einem Ort, der normalerweise ein ziviles Objekt ist, kann dazu führen, dass es „Gegenstand eines legitimen Angriffs“ wird. Wenn jedoch Zweifel an der Natur eines Objekts bestehen, muss davon ausgegangen werden, dass es sich um ein ziviles Objekt handelt“, so die Menschenrechtsgruppe.

„Die Kriegsgesetze verbieten wahllose Angriffe“, bei denen militärische Ziele und Zivilisten oder zivile Objekte „ohne Unterschied“ getroffen werden.

Human Rights Watch fügt hinzu, dass „zu den verbotenen wahllosen Angriffen auch Flächenbombardements gehören, d.h. Angriffe mit Artillerie oder anderen Mitteln, bei denen mehrere klar voneinander getrennte militärische Ziele in einem Gebiet, das eine Konzentration von Zivilisten und zivilen Objekten enthält, als ein einziges militärisches Ziel behandelt werden.“

„Ein Angriff auf ein ansonsten legitimes militärisches Ziel ist verboten, wenn er gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verstößt“, so die Gruppe weiter.

„Unverhältnismäßige Angriffe sind solche, bei denen zu erwarten ist, dass sie zufällige Verluste an zivilem Leben oder Schäden an zivilen Objekten verursachen, die im Verhältnis zu dem konkreten und direkten militärischen Vorteil, der von dem Angriff erwartet wird, übermäßig hoch wären.“

Die israelischen Angriffe im Gazastreifen im vergangenen Monat können als wahllos und unverhältnismäßig bezeichnet werden.

Israels Staatspräsident Isaac Herzog sagte, dass „ein ganzes Volk da draußen“ für den von der Hamas geführten Angriff vom 7. Oktober verantwortlich sei, was bedeutet, dass jeder in Gaza ein legitimes Ziel ist.

„Es ist nicht wahr, diese Rhetorik, dass Zivilisten nichts wissen und nicht beteiligt sind“, fügte Herzog hinzu. „Es ist absolut nicht wahr. Sie hätten sich erheben können.“

Die Aktionen des israelischen Militärs und die Äußerungen seiner Führer – Netanjahu berief sich auf biblische Schriften, um die Tötung sogar von Kleinkindern zu rechtfertigen – machen deutlich, dass Israel den Schutz, der Zivilisten nach internationalem Recht zusteht, wenig beachtet.

Umso erschreckender ist es, dass die UNO Israels Begründung für eklatante Verstöße gegen das Völkerrecht aufgreift.

Doch die führenden Vertreter der Weltorganisation scheinen gewillt zu sein, Israel und seinen mächtigen Beschützern einen Gefallen zu tun.

Am Montag wiederholte Guterres, dass er „die abscheulichen Terrorakte der Hamas vom 7. Oktober aufs Schärfste verurteilt“.

Er sagte, dass „nichts die vorsätzliche Folterung, Tötung, Verletzung und Entführung von Zivilisten rechtfertigen kann“.

Die Hamas bestreitet, dass ihre Operation auf Zivilisten abzielte, und das primäre taktische Ziel scheint die Einnahme von Militärstützpunkten rund um den Gazastreifen und die Ergreifung von Soldaten gewesen zu sein, um einen Gefangenenaustausch mit Israel zu erreichen.

Guterres sollte Israel auffordern, eine unabhängige UN-Untersuchung dieser Ereignisse zuzulassen, da Israel Gräuelpropaganda betreibt, um seinen Vernichtungsfeldzug gegen die Palästinenser in Gaza zu rechtfertigen. Inzwischen sind Beweise aufgetaucht, die darauf hindeuten, dass einige, wenn nicht sogar viele der Zivilisten, die an diesem Tag starben, nicht von Palästinensern, sondern von israelischen Sicherheitskräften getötet wurden.

Guterres sollte sagen, dass es keine Rechtfertigung für Israels gezielte Angriffe auf Zivilisten im Gazastreifen gibt, anstatt sich auf Behauptungen Israels zu berufen, das keine Glaubwürdigkeit besitzt, wenn es darum geht, die Anwendung von Gewalt gegen Palästinenser zu rechtfertigen.

Druck

Zweifellos steht Guterres hinter den Kulissen unter großem Druck von Israels mächtigsten Freunden.

Vor zwei Wochen sagte der UN-Chef zu Recht, dass „die Angriffe der Hamas nicht im luftleeren Raum stattgefunden haben“ und dass „das palästinensische Volk 56 Jahre lang unter einer erdrückenden Besatzung gelitten hat“.

Guterres fügte hinzu, dass „die Beschwerden des palästinensischen Volkes die entsetzlichen Angriffe der Hamas nicht rechtfertigen können. Und diese schrecklichen Angriffe können die kollektive Bestrafung des palästinensischen Volkes nicht rechtfertigen“.

Israels Diplomaten bei den Vereinten Nationen und seine Politiker haben nach Guterres‘ Äußerungen einen Wutanfall bekommen, weil sie den offensichtlichen Zusammenhang des Angriffs vom 7. Oktober mit der jahrzehntelangen Besatzung, der Kolonisierung palästinensischen Landes durch Siedler und der 16-jährigen verheerenden Blockade des Gazastreifens zu verschleiern versuchen.

Gilad Erdan, Israels Botschafter bei der UNO, forderte Guterres zum Rücktritt auf.

Ende letzten Monats trat Craig Mokhiber, der Leiter des New Yorker Büros des UN-Hochkommissars für Menschenrechte, von seinem Posten zurück, weil die Weltorganisation nicht angemessen auf den „Lehrbuchfall von Völkermord“ in Gaza reagiert hatte.

In seinem Rücktrittsschreiben erklärt Mokhiber, dass „wichtige Teile der UNO vor der Macht der USA und der Angst vor der Israel-Lobby kapituliert haben“.

Damit habe die UNO ihre Prinzipien und ihre Integrität aufgegeben, und zwar auf Kosten der Palästinenser.

Guterrres‘ Kapitulation vor dem völkermordenden Israel ist ein atemberaubendes Beispiel für diese schändliche Preisgabe von Prinzipien.

