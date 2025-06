https://electronicintifada.net/blogs/nora-barrows-friedman/us-and-israel-turn-aid-centers-slaughter-zones



USA und Israel verwandeln „Hilfszentren“ in Schlachtzonen

Nora Barrows-Friedman Rights and Accountability

6. Juni 2025

Seit Mitte Mai wurden mehr als 100.000 Palästinenser aus dem nördlichen Gazastreifen vertrieben. Gaza-Stadt, 3. Juni.

Omar Ashtawy APA-Bilder

Der folgende Text stammt aus der Nachrichtenzusammenfassung während des Livestreams vom 5. Juni. Die gesamte Folge können Sie hier ansehen.

Israelische Streitkräfte massakrierten zwischen dem 29. Mai und dem 4. Juni mehr als 400 Palästinenser und verletzten mehr als 2.000 bei Luftangriffen, Panzerbeschuss, Drohnenangriffen und mit Scharfschützenfeuer.

Die Angriffe auf Krankenhäuser, medizinische Kliniken, Wohngebäude, zu Notunterkünften umfunktionierte Schulen und innerhalb der demütigenden Todesfallen, die von US-Söldnern und israelischen Soldaten unter dem Vorwand der Verteilung von mageren Snacks an Millionen hungernder Menschen errichtet wurden, gingen weiter – während echte internationale Hilfe seit mehr als drei Monaten in Lastwagen hinter den Grenzübergängen feststeckt.

Allein zwischen dem 3. und 4. Juni wurden laut Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza fast 100 Palästinenser getötet und 440 verletzt.

Am Montag, dem 2. Juni, zerstörten israelische Luftangriffe ein Haus in Gaza-Stadt und begruben ein Baby und seinen 5-jährigen Bruder unter den Trümmern.

Dieser Clip, aufgenommen vom Al-Jazeera-Reporter Anas al-Sharif, zeigt den Moment, in dem die beiden Kinder von palästinensischen Ersthelfern und Mitarbeitern des Zivilschutzes gerettet wurden.

Die Kinder wurden in die Arme ihres Vaters gelegt. Al-Sharif berichtet, dass der 5-jährige Karim zusammen mit seinem kleinen Bruder und ihrer Mutter stundenlang unter den Trümmern begraben war, aber alle lebend geborgen werden konnten.

Seit drei Monaten hat Israel die Grenzübergänge abgeriegelt und verhindert so, dass internationale Hilfsorganisationen Lebensmittel, Wasser, Medikamente, Treibstoff, Ersatzteile für die Infrastruktur und andere lebensnotwendige Güter liefern können, wodurch eine regelrechte Hungersnot herbeigeführt wurde.

Am 27. Mai eröffneten Israel und seine US-Partner vier sogenannte Hilfsverteilungszentren als Teil der privaten, undurchsichtigen Gaza Humanitarian Foundation und bezeichneten dies als eine Maßnahme, um zwei Millionen hungernden Palästinensern Hilfe zukommen zu lassen.

Seitdem wurden mehr als 100 Palästinenser getötet und Hunderte verletzt, als sie um magere Portionen Lebensmittelhilfe baten.

Das Medienbüro der Regierung in Gaza erklärte am Dienstag, dem 3. Juni, dass die israelische Besatzungsmacht diese Hilfsgüterverteilungszentren „in Massensterbefallen und Blutbäder verwandelt“.

An diesem Tag wurden mindestens 27 Palästinenser erschossen und mehr als 90 verletzt.

Zwei Brüder, der 15-jährige Ahmad Muhammad Zeidan und der 17-jährige Abdul Rahman Zeidan, wurden Zeugen der Ermordung ihrer Mutter Reem, als sie am Dienstag versuchten, ein Hilfspaket zu erhalten.

Abdul Rahman sagte, er sei neben seiner Mutter gestanden, als sie von einem israelischen Scharfschützen in den Kopf geschossen wurde.

Als sie dachten, es sei sicher, weiterzugehen, sagte Abdul Rahman: „Meine Mutter sagte mir, ich solle mich ducken und weitergehen. Wir gingen mit gesenkten Köpfen weiter, als sie plötzlich sagte: ‚Pass auf deinen Bruder auf.‘ Der Scharfschütze hatte ihr in den Kopf geschossen.“

Der fünfzehnjährige Ahmad sagte: „Wir wussten nicht, was los war. Wir sind nur Kinder. Zivilisten. Unter uns waren keine Kämpfer. Niemand von uns hat die Zionisten angegriffen. Dennoch haben die Zionisten angefangen, uns überall zu bombardieren. Geht nicht zu den Hilfszentren. Ihr werdet eure Geschwister verlieren. Geht nicht.“

„Für einen Gutschein, der nicht einmal 50 Schekel wert ist, lohnt es sich nicht, unser Leben zu opfern.“

Am Tag zuvor, am Montag, dem 2. Juni, wurden mindestens drei Palästinenser in der Nähe der sogenannten Hilfsverteilungsstelle in Rafah getötet und 35 verletzt.

Und am Sonntag, dem 1. Juni, verübte Israel Massaker an zwei Hilfsstellen in Rafah und im Netzarim-Korridor südlich von Gaza-Stadt.

Zeugen berichten, dass in Rafah gegen 3:30 Uhr morgens, als Menschen in einer Schlange auf die Öffnung der Hilfsstelle um 6 Uhr warteten, israelische Streitkräfte und Drohnen direkt in die Menge schossen und Chaos und Massenopfer verursachten. Mindestens 30 Menschen wurden auf der Stelle getötet.

Ärzte ohne Grenzen war an den Masseneinsätzen im Nasser Medical Complex in Khan Younis beteiligt.

Patienten berichteten der medizinischen Gruppe, dass „sie von allen Seiten von Drohnen, Hubschraubern, Booten, Panzern und israelischen Soldaten am Boden beschossen wurden“.

Nour Alsaqa, Kommunikationsbeauftragte von Ärzte ohne Grenzen, erklärte: „Die Krankenhausflure waren voller Patienten, aber anders als bei meinen früheren Einsätzen, bei denen die meisten Patienten Frauen und Kinder waren, waren heute hauptsächlich Männer. Sie lagen in ihren Betten in den Fluren, weil die Zimmer bereits mit Verletzten überfüllt waren. Sie hatten sichtbare Schusswunden an den Gliedmaßen, und ihre Kleidung war blutgetränkt. Sie sahen erschüttert und verzweifelt aus, nachdem sie versucht hatten, Essen für ihre Kinder zu beschaffen, und stattdessen verletzt und mit leeren Händen zurückgekehrt waren.“

Mansour Sami Abdi, Vater von vier Kindern, beschrieb Ärzte ohne Grenzen das Chaos.

„Die Menschen stritten sich um fünf Paletten. Sie sagten uns, wir sollten Essen nehmen – dann schossen sie aus allen Richtungen. Ich rannte 200 Meter, bevor ich merkte, dass ich angeschossen worden war. Das ist keine Hilfe. Das ist eine Lüge. Sollen wir Essen für unsere Kinder holen und sterben?“

Im Nasser Medical Complex berichtete Dr. Ahmed Abu Sweid über die zahlreichen Opfer nach den Massakern vom 1. Juni.

Der Instagram-Nutzer Ramy Nassar dokumentierte seine Reise unter Beschuss an einem der Hilfspunkte am Tag zuvor, am Samstag, dem 31. Mai.

Das Medienbüro der Regierung in Gaza erklärte am 31. Mai: „Wir versichern der ganzen Welt, dass es sich hierbei um den systematischen und böswilligen Einsatz von Hilfsgütern als Kriegswaffe handelt, um hungernde Zivilisten zu erpressen und sie gewaltsam an ungeschützten Orten zusammenzutreiben, die von der Besatzungsarmee kontrolliert und überwacht werden und von der Besatzungsmacht und der US-Regierung finanziert und politisch gedeckt werden, die die volle moralische und rechtliche Verantwortung für diese Verbrechen tragen.“

Nachdem in den acht Tagen seit Beginn der Operationen mehr als 100 Menschen getötet worden waren, kündigte die private US-geführte Söldnerfirma an, dass sie ihre Operationen am Mittwoch, dem 4. Juni, für diesen Tag aussetzen werde.

Das Palästinensische Zentrum für Menschenrechte forderte unterdessen die vollständige und sofortige Auflösung dieser undurchsichtigen Firma.

Die „Beharrlichkeit der israelischen Armee, diesen tödlichen Mechanismus der Hilfsgüterverteilung aufrechtzuerhalten – trotz des Chaos, das er verursacht hat, und der täglichen Opfer und Verletzten – zeigt deutlich, dass die israelischen Besatzungstruppen nicht die Absicht haben, der hungernden Bevölkerung Gazas Hilfe zu leisten“, erklärte das Menschenrechtszentrum .

„Vielmehr wollen sie diesen Mechanismus zu Fallen des Todes, der Demütigung und Entmenschlichung der palästinensischen Zivilbevölkerung machen, die seit Monaten unter einer beispiellosen, absichtlichen Aushungerung leidet.“

Nachdem der amerikanische CEO der Gaza Humanitarian Foundation zurückgetreten war, noch bevor die Hilfsstellen ihre chaotischen, inkompetenten und tödlichen Operationen aufgenommen hatten, wurde diese Woche ein neuer CEO ernannt: Johnnie Moore, ein christlich-zionistischer evangelikaler Führer mit engen Verbindungen sowohl zu US-Präsident Donald Trump als auch zum israelischen Premierminister und Kriegsverbrecher Benjamin Netanjahu.

Die Tel Aviver Zeitung Haaretz berichtet, dass Moore Präsident des Kongresses christlicher Führer ist und Verbindungen zu wichtigen politischen Persönlichkeiten am Golf unterhält, nachdem er während des ersten Besuchs evangelikaler Führer in Saudi-Arabien während Trumps erster Amtszeit mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman zusammengetroffen war.

Moore hat bestritten, dass Israel in der vergangenen Woche Palästinenser angegriffen und getötet hat, die Hilfe suchten.

Krankenhäuser bombardiert

Israel hat Krankenhäuser in ganz Gaza angegriffen, während sich der Gesundheitssektor nach mehr als 600 Tagen Völkermord und drei Monaten totaler Blockade weiterhin in einer katastrophalen Lage befindet.

Der renommierte palästinensisch-britische Chirurg Dr. Ghassan Abu Sitta sagte, die Krise sei so akut, dass die Blutbank in Gaza derzeit keine Blutspenden mehr annehmen könne, obwohl der Bedarf an Blut kritisch sei.

Das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza gab bekannt, dass in Operationssälen, Intensivstationen und Notaufnahmen lebensrettende Medikamente, medizinische Hilfsgüter und diagnostische Bildgebungsgeräte fehlen, sodass dringende chirurgische Eingriffe bei verwundeten Patienten nicht durchgeführt werden können.

Am 4. Juni bombardierte Israel das Dach des Hauptgebäudes des Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhauses in Deir al-Balah im Zentrum von Gaza, womit das Krankenhaus seit Oktober 2023 zum elften Mal angegriffen wurde.

Am 1. Juni bombardierten israelische Streitkräfte das Dialysezentrum Noura al-Kaabi im Norden Gazas, die einzige Klinik für Nierenpatienten im belagerten Norden.

Das Gesundheitsministerium erklärte, die Zerstörung der Klinik stelle eine „katastrophale Bedrohung” für die Gesundheit der Dialysepatienten dar, deren Folgen unvorhersehbar seien.

Mehr als 40 Prozent der Nierenversagenpatienten seien in den letzten 20 Monaten gestorben, weil ihnen der Zugang zu Dialysezentren verwehrt worden sei, fügte das Ministerium hinzu, zusammen mit der Zerstörung von ausgewiesenen Kliniken und nephrologischen Abteilungen.

Am 29. Mai wurde das Al-Awda-Krankenhaus in Jabaliya nach einer zweiwöchigen Belagerung der medizinischen Einrichtung durch israelische Streitkräfte von Patienten und Personal geräumt.

Zusammen mit der Zwangsschließung des Indonesischen Krankenhauses Anfang dieser Woche ist laut Berichten der Vereinten Nationen kein einziges Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen mehr geöffnet oder funktionsfähig.

Am 5. Juni griff Israel das Al-Ahli Arab Hospital in Gaza-Stadt an und tötete mindestens drei Journalisten, die laut Hani Mahmoud von Al Jazeera gerade Schutzunterkünfte vor der Hitze errichteten.

Er sagte, dass dies das achte Mal seit Oktober 2023 sei, dass das Krankenhaus von israelischen Streitkräften getroffen wurde.

Es wurde erst vor zwei Wochen nach einem kürzlichen Angriff wiedereröffnet, so Dr. Fadel Naim, der im Krankenhaus arbeitet.

Mahmoud sagte, dass die drei Journalisten „vor Ort getötet worden seien und Fleischstücke auf dem einst gepflegten Garten der medizinischen Einrichtung verstreut lagen“.

„Ein weiterer Journalist wurde schwer verletzt und wird derzeit mit minimaler Ausrüstung im Krankenhaus operiert. Es gibt weitere Schwerverletzte durch Splitter. Diese Drohnenraketen sind tödlich, weil sie mit Nägeln und Metallstücken gefüllt sind. Wenn sie explodieren, durchbohren sie den Körper und verursachen schwere Blutungen“, berichtete er.

Schrumpfende Gebiete

Inmitten der Massaker schränkt die israelische Armee die Gebiete, in denen Palästinenser in Gaza leben, weiter ein.

Das humanitäre Büro der Vereinten Nationen erklärte am Mittwoch, dass nach den neuesten Zahlen allein in den letzten drei Wochen mehr als 100.000 Menschen aus dem Norden Gazas und dem Gebiet um Gaza-Stadt fliehen mussten.

Die UNO sagt, dass in den letzten drei Monaten, seit Israel den Waffenstillstand gebrochen hat, mehr als 640.000 Menschen erneut vertrieben wurden, während die israelischen Behörden keine Hilfsgüter für Notunterkünfte ins Land lassen.

Arzt stirbt an seinen Verletzungen

Im Livestream vom 29. Mai berichteten wir letzte Woche über die Familie al-Najjar, deren Haus am 24. Mai in Khan Yunis bei einem israelischen Luftangriff getroffen wurde.

Dr. Alaa al-Najjar, eine Kinderärztin, war im Nasser Medical Complex im Einsatz, als ihr Haus in der Nähe bombardiert wurde. Dabei wurden neun ihrer zehn Kinder verbrannt und getötet.

Ihr Sohn, der elfjährige Adam, überlebte, wurde jedoch schwer verletzt und liegt weiterhin auf der Intensivstation.

Ihr Ehemann, der Arzt Hamdi al-Najjar, überlebte den Bombenangriff zunächst, erlag jedoch am Samstag, dem 31. Mai, seinen Verletzungen.

Alaa und ihr Sohn Adam sind nun die einzigen Überlebenden ihrer zwölfköpfigen Familie.

Hervorhebung der Widerstandsfähigkeit

Abschließend möchten wir, wie immer, Menschen vorstellen, die in Palästina und auf der ganzen Welt Freude, Entschlossenheit und Widerstandsfähigkeit zeigen.

Eine kleine Gruppe internationaler Freiwilliger will die Blockade des Gazastreifens durchbrechen.

Das kleine Boot „Madleen” ist von Italien aus über das Mittelmeer unterwegs und soll am 7. Juni die Küste Palästinas erreichen.

Die Besatzung hat Hilfsgüter für die Palästinenser in Gaza an Bord: Babynahrung, Mehl, Reis, Windeln, Damenhygieneartikel, Wasserentsalzungsgeräte, medizinische Hilfsgüter, Krücken und Prothesen für Kinder.

An Bord der „Madleen“ befindet sich die junge Klimaaktivistin Greta Thunberg, die sich lautstark und unermüdlich für die Befreiung Palästinas einsetzt und gegen den Völkermord Israels protestiert.

Am 3. Juni, als das Schiff in internationalen Gewässern in der Nähe von Griechenland fuhr, schwebten Drohnen über den Köpfen der Aktivisten. Es stellte sich heraus, dass es sich um Herons handelte, von Israel Aerospace Industries entwickelte Überwachungsdrohnen, die im Rahmen einer Partnerschaft mit Israel an Griechenland verkauft wurden und dem israelischen Militär einen potenziellen Hintertürzugang ermöglichen.

Die 22-jährige Thunberg erklärte kürzlich gegenüber Middle East Eye, warum Klimaschutzaktivismus mit der Solidarität mit Palästina verbunden ist.

Übersetzt mit Deepl.com

