https://english.almayadeen.net/articles/opinion/us-zionism-versus-palestine–some-words



USA/Zionismus gegen Palästina: Einige Worte

Von Arnold August

Quelle: Al Mayadeen English

20.April 2025

Arnold August argumentiert, dass Gaza heute Auschwitz widerspiegelt, die US-zionistische Achse als genozidale Kraft entlarvt und bedingungslose westliche Unterstützung für die Achse des Widerstands fordert.

Spaltet eine moralische Kluft die Welt erneut in einem Ausmaß, wie es seit der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg und dem Krieg selbst nicht mehr gesehen wurde? Wenn nicht, kann man dann mit Sicherheit sagen, dass Palästina zum entscheidenden Moment für die Welt im 21. Jahrhundert geworden ist? In dieser Situation ist es verständlich, dass ein Großteil der Menschheit der palästinensischen Apokalypse offenbar sprachlos gegenübersteht.

Die Geschichte ist einer der besten Kompasse für angemessene Worte und Taten. Die Geschichte erklärt und liefert die Begriffe, die die Gegenwart beschreiben. Welche historischen Präzedenzfälle können der US-amerikanischen/zionistischen Narrative am meisten schaden?

Palästina-Worte: Gaza ist das Auschwitz-Holocaust-Vernichtungslager von heute

Ist das eine übertriebene Anschuldigung? Nein. Sind die USA/der Zionismus schlimmer? Der Einsatz von Gaskammern in Europa kam zustande, nachdem deutsche Nazi-Truppen über Kampfmüdigkeit und seelische Qualen klagten, die durch das Erschießen einer großen Anzahl von Frauen und Kindern verursacht wurden. Das Vergasen erwies sich auch als kostengünstiger. Dies wird von der BBC bestätigt: „Hinter den Linien experimentierten Nazi-Kommandeure mit Methoden zur Massenvernichtung. Sie befürchteten, dass das Erschießen von Menschen für ihre Soldaten zu stressig sei, und so entwickelten sie effizientere Mittel zum Mord.“ Die US-amerikanische/zionistische Kriegsmaschinerie gegen Gaza zeigt nicht nur keine Reue, sondern die Zionisten prahlen sogar aktiv und öffentlich mit ihren Errungenschaften in den Todeslagern.

Der britische Filmemacher Richard Sanders ist ein preisgekrönter TV-Produzent, der sich auf Geschichte, Nachrichten und aktuelle Ereignisse spezialisiert hat. Er hat über 50 Filme gedreht, hauptsächlich für Channel 4 in Großbritannien. Sanders erklärt, dass die Selbstgefälligkeit der von den USA und dem Westen unterstützten „israelischen“ Streitkräfte hinsichtlich ihrer Errungenschaften in den Todeslagern keine obskure Subkultur der „israelischen“ Gesellschaft ist. Im Gegenteil, so Sanders, spiegele diese Politik genau die zionistische Mainstream-Gesellschaft wider. Er beantwortet die Frage: Warum zeigt das Regime im Fernsehen viele Filmaufnahmen, die von Soldaten gemacht wurden? Um den Mainstream in „Israel“ zu befriedigen, damit er noch härter zuschlägt. „Die Bewohner Gazas werden nicht schlecht genug behandelt.“

Die amerikanische Journalistin und Filmemacherin Abby Martin hat lange Zeit im besetzten Palästina verbracht und zufällige jüdische Besatzer auf der Straße zu ihrer Meinung über die Palästinenser befragt. Wie der oben zitierte britische Filmemacher Richard Sanders behauptet sie, dass „weniger als 2 % der Israelis der Meinung sind, dass sie zu viel Feuerkraft einsetzen … Das Problem ist die faschistische Gesellschaft, nicht nur Netanjahu.“

Es sind Aufnahmen aufgetaucht, die zeigen, wie israelische Besatzungstruppen einen palästinensischen Gefangenen aus Gaza im berüchtigten israelischen Konzentrationslager Sde Teiman sexuell missbrauchen. Sie wurden im israelischen Fernsehsender Channel 12 ausgestrahlt. Das gewünschte Ergebnis: „65 % der israelischen Juden lehnen eine strafrechtliche Verfolgung von Soldaten ab, die der Vergewaltigung palästinensischer Häftlinge verdächtigt werden.“

Dieser israelische Skandal um sexuelle Folter, bei dem am 29. Juli 2024 neun Soldaten wegen mutmaßlicher körperlicher und sexueller Folter an palästinensischen Männern verhaftet wurden, wurde in den westlichen Medien als Abweichung von den üblichen Foltermethoden „Israels“ dargestellt. Damit wird suggeriert, dass zionistische Folterer palästinensischer Gefangener diese normalerweise nicht vergewaltigen. Allerdings „wendet die israelische Armee seit mindestens 1967 systematisch körperliche und sexuelle Folter gegen Palästinenser an.“ Andere Quellen behaupten, dass diese Praxis aus dem Jahr 1948 stammt, wie aus einem dokumentierten Artikel mit der Überschrift „Festgenommene Soldaten wegen Vergewaltigung angeklagt und als ‚Helden‘ bezeichnet“ hervorgeht.

Die Rolle der zionistischen Mainstream-Medien: Der gemäßigte Fernsehsender Channel 12 gab den Anwälten der Soldaten unkritisch Raum. Der rechtsgerichtete Fernsehsender Channel 14 ging sogar noch einen Schritt weiter und strahlte ein zehnminütiges Videointerview mit einem der Angeklagten aus. Die Rolle der Medien in diesem Vergewaltigungsfall bestätigt Sanders‘ Ansicht, dass die Gestaltung von Geschichten dazu dient, die Blutgier der Mainstream-Gesellschaft zu befriedigen und zu verstärken.

„Die Rechte will, dass die Geschichte gerechtfertigt wird und verschwindet, damit Soldaten weiterhin ungestraft palästinensische Häftlinge misshandeln können. Die Mitte und die Linke wollen, dass sie strafrechtlich verfolgt wird, damit sie ein paar ’schwarzen Schafen‘ angelastet werden kann. In dieser Geschichte geht es um den systematischen Einsatz sexueller Gewalt als Waffe des Völkermords. Und Sde Teiman [Gefängnis] ist nur ein Spiegelbild der israelischen Gesellschaft, ein Rädchen in einem Netzwerk der Folter, das eine allgemeine Vergewaltigungskultur widerspiegelt und reproduziert.“

Im Jahr 2014 wird ein zionistischer Universitätsprofessor im besetzten Palästina (mainstreamiger geht es nicht) in einer Zeitung mit der Aussage zitiert, dass „Vergewaltigung als ‚Terrorabschreckung‘ dienen würde“. Ist er immer noch Professor? Ja.

Palästina-Worte: „Nie wieder“ oder die Wiedergeburt des deutschen Nationalsozialismus in „Israel“?

Neben den Worten für Palästina als „Auschwitz-Holocaust-Todeslager von heute“ können wir uns auch mit dem falschen deutschen Versprechen „nie wieder“ auseinandersetzen. Al Mayadeen verwendete in einem Bericht über die Lage in Deutschland ein Piktogramm mit der Aufschrift „NEVER AGAIN“ (Nie wieder). Nach den USA ist Deutschland der zweitgrößte Waffenexporteur nach „Israel“ und macht zwischen 2019 und 2023 30 % der Importe aus. Im Jahr 2024 stiegen die deutschen Ausgaben trotz gegenteiliger Zusicherungen weiter an. Deutschland ist genauso böse wie die USA, wenn es um die Verfolgung von Palästina-Unterstützern geht. Tatsächlich zeigen Medienberichte über die physische Unterdrückung von Palästina-Unterstützern von 2024 bis heute, dass die brutale Gewalt so weit verbreitet ist, dass das Land, das „nie wieder“ versprochen hat, schlimmer ist als die USA.

Man kann Nazi-Deutschland nicht als ein zeitlich begrenztes Phänomen betrachten, das auf den Zweiten Weltkrieg beschränkt ist. Das Todeslager in Gaza ist nur die Spitze des Eisbergs. Es ist kein Zufall, dass das heutige Deutschland als zweitwichtigster Unterstützer „Israels“ seinen hässlichen Nazi-Kopf erhebt, um die Wahrheit in der Welt zugunsten der US-zionistischen Narrative auf den Kopf zu stellen. Der 9. Mai 2025 ist ein Wendepunkt für den gesamten Planeten, der 80. Jahrestag der Befreiung von Nazi-Deutschland am 9. Mai 1945. Warum ist der 9. Mai für das russische Volk so heilig?

Der Tag des Sieges ist ein Feiertag, an dem der Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland im Jahr 1945 gefeiert wird. Er wurde erstmals in den 15 Republiken der Sowjetunion nach der Unterzeichnung der deutschen Kapitulationsurkunde am späten Abend des 8. Mai 1945 (9. Mai Moskauer Zeit) begangen.

Laut einer zuverlässigen maschinellen Übersetzung des streng vertraulichen Berichts der Berliner Zeitung hat das deutsche Außenministerium jedoch beschlossen, dass die offiziellen Vertreter Russlands und Weißrusslands bei den Gedenkfeierlichkeiten am 9. Mai in Berlin und Brandenburg nicht willkommen sind. In dem Handout wird empfohlen, dass Bezirke und Gemeinden davon absehen, russische oder belarussische Diplomaten einzuladen – und gegebenenfalls sogar ungebetene Gäste wegschicken. „Sollten Vertreter Russlands oder Belarus unangemeldet zu Veranstaltungen in Deutschland erscheinen, können die Institutionen nach eigenem Ermessen und mit Augenmaß von ihrem Hausrecht Gebrauch machen …“

Andererseits werden mehr als zwanzig Staats- und Regierungschefs zur Siegesparade am 9. Mai in Moskau erwartet, darunter der chinesische Präsident Xi Jinping, der indische Premierminister Narendra Modi, der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva, der serbische Präsident Aleksandar Vucic, der slowakische Ministerpräsident Robert Fico, der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko, der venezolanische Präsident Nicolas Maduro, der kubanische Präsident Miguel Díaz-Canel, Burkina Fasos Präsident Ibrahim Traore, der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Vietnams To Lam, der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas und die israelische Botschafterin Simone Halperin. Ob US-Präsident Donald Trump nach Moskau kommen wird, um den Tag des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg zu feiern, ist unbekannt. Dies wurde am 13. Februar bei einer Pressekonferenz des Kreml-Sprechers Dmitri Peskow bekannt gegeben.

Am 9. Mai geht es um die westliche Narrative. Sie versucht, die Täter des Nationalsozialismus, Deutschland, zu Opfern dessen zu machen, was der Westen als heutigen Faschismus bezeichnet, zum Beispiel den palästinensischen Widerstand. Im Jahr 2025 steht Gaza im Mittelpunkt dieses Ideenkrieges, von dem sich die Unterstützer Palästinas im Westen nicht fernhalten können. Die Nazifizierung „Israels“ hat ihre Wurzeln im ursprünglichen Nazi-Deutschland und seinem aktuellen neuen Gesicht.

Palästina-Worte: Treffen Sie den Goebbels von heute

„Eine Lüge, die oft genug wiederholt wird, wird zur Wahrheit“ wird Hitlers Nazi-Propagandaminister Joseph Goebbels zugeschrieben. Ebenso ist das Erbe Goebbels‘ nicht in der Zeit fixiert, eine Anekdote aus der Vergangenheit, die heute angeblich nicht mehr zutrifft. Das mag einige schockieren, aber schalten Sie Ihren Fernseher auf CNN English-language news. Sie werden die heutige Ausgabe von Goebbels sehen, die Ihnen ins Gesicht starrt. Ohne Kooptation kann man die Innen- und Außenpolitik der USA nicht verstehen. Darüber hinaus führt die Vereinfachung des politischen Systems der USA als „Duopol“ oder „beide Parteien sind gleich“ dazu, dass wir nicht erkennen, wie es sich seit Jahrzehnten aufrechterhält, und uns damit der Sozialdemokratie, dem „linken Flügel“ der Demokratischen Partei, ausliefern.

Eine konsequente und detaillierte Analyse der Rolle von CNN in der Gaza-Frage zeigt, wie Kooptation funktioniert. In der ersten Phase des Krieges gegen Gaza nach dem 7. Oktober 2023 strömten prominente CNN-Reporter und -Analysten nach „Israel“. Sie konzentrierten sich ausschließlich auf eine lückenlose Berichterstattung gegen die Hamas als „abscheulich“ unter Verwendung der Schlüsselwörter „Terrorismus“ und entlarvten „Vergewaltigungsvorwürfe“ als Rechtfertigung für den „israelischen“ Krieg gegen Gaza. Als sich jedoch das Blatt sowohl militärisch (die Unfähigkeit der Zionisten, die Hamas zu besiegen) als auch im Bereich der Ideen gegen die von den USA unterstützte zionistische Operation zu wenden begann, kehrten sie in die Behaglichkeit ihrer amerikanischen Studios zurück und änderten ihre Geschichte. Um die wachsende Opposition zu kooptieren, konzentrierten sie sich auf Netanjahu als Problem, um sowohl von der Verantwortung der USA als auch von der nazifizierten israelischen Gesellschaft abzulenken.

Ein klassischer Fall von Vereinnahmung, um die Unterstützung der amerikanischen und internationalen Öffentlichkeit für Krieg und Aggression zu gewinnen, ist die Förderung von Barack Obama. Zbigniew Brzeziński, von 1977 bis 1981 nationaler Sicherheitsberater von Jimmy Carter, sagte in einem Interview, in dem er Obamas erste Wahlkampagne gegen Hillary Clinton unterstützte, dass Obama „erkennt, dass die Herausforderung ein neues Gesicht, eine neue Ausrichtung, eine neue Definition der Rolle Amerikas in der Welt ist“. Darüber hinaus erklärte 2008 ein führender US-Thinktank, der Council on Foreign Relations, in Bezug auf die internationale öffentliche Meinung: „Die Wahl eines Afroamerikaners hat der Propaganda über den Rassismus in den USA wirksam entgegengewirkt.“

Obamas „Akte nach acht Jahren im Amt macht ihn jedoch zu einem der pro-israelischsten amerikanischen Präsidenten seit Harry S. Truman. Obama hat ‚Israel‘ erheblich mehr Geld und Waffen gegeben als jeder seiner Vorgänger. Darüber hinaus initiierte Obama die gewaltsame Politik des Regimewechsels in Libyen und Syrien und unterstützte später voll und ganz den von Biden und Harris angeführten Völkermord.

Eine der abscheulichsten aktuellen Lügen im Westen besteht in der Schlüsselphrase „Antizionismus ist Antisemitismus“. In den USA und Kanada mussten jedoch aufgrund des mutigen Kampfes jüdischer Jugendlicher zusammen mit anderen Studenten sogar die Mainstream-Medien einige Clips der spektakulärsten Vorfälle zeigen, an denen Juden gegen den Zionismus beteiligt waren. Doch die amerikanische „Identitätspolitik“, die Obama gegenüber so sklavisch war, konnte diesen aktuellen bedeutenden antizionistischen Trend nicht „identifizieren“. Die amerikanischen Fernsehnachrichten blenden diese unangenehmen antizionistischen Szenen aus und wiederholen mit ernster Miene die Lüge, dass „Antizionismus antisemitisch ist“.

Palästina-Worte: Achse des Widerstands

Machen wir uns nichts vor. Das Ziel der USA und des Zionismus ist die Auslöschung des palästinensischen Volkes, genau wie die Nazis die Juden ins Visier genommen haben. Angesichts dessen sollte die erste Reaktion von uns im Westen (neben Boykott, Forderungen nach Desinvestition und direkten Aktionen gegen Waffenlieferanten) auch die vollständige und bedingungslose Unterstützung der Achse des Widerstands sein. Dies setzt sich in der pro-palästinensischen Bewegung zunehmend durch. Angesichts der aktuellen Lage in Gaza und im besetzten Westjordanland sollte dieser ermutigende Trend jedoch noch deutlich verstärkt werden.

Was hält dies zurück? Es ist die bedauerliche, auf die USA ausgerichtete Vorurteile gegenüber Befreiungs- und antikolonialen Kämpfen. Was sagt jedoch die Islamische Republik Iran, das wichtigste Bindeglied der Widerstandsbewegung, dazu? Am 31. März 2025 erklärte Imam Khamenei, Führer der Islamischen Revolution, in einer Predigt:

„Im Laufe der Geschichte war der Widerstand gegen Kolonialismus und Imperialismus eine natürliche Reaktion freier Völker gegen Unterdrückung. Wo immer Nationen oder Mächte nach Vorherrschaft strebten, entstanden Widerstandsbewegungen zur Verteidigung von Unabhängigkeit und Freiheit. Dieser Kampf ist nicht auf Westasien beschränkt; Beispiele für antikolonialen Widerstand gibt es weltweit. In Südamerika wurde Che Guevara zum Symbol des Widerstands gegen den US-Imperialismus und führte an der Seite von Fidel Castro die kubanische Revolution an.“

Was sagte außerdem der ermordete Führer der Hisbollah, Sayyed Hassan? Hören Sie gut zu. Er ist mehr als nur die Hisbollah. Er ist die Verkörperung des heldenhaften libanesischen und palästinensischen Volkes. Unser Kollege Tim Anderson schrieb:

„Selten hat die Welt einen großen spirituellen Führer gesehen, der gleichzeitig ein führender politischer Analyst und Oberbefehlshaber einer mächtigen Armee war … Ohne das „konfessionelle“ libanesische System zu zerstören, schuf Sayyed Hassan ein Widerstandsnetzwerk, das schließlich die Mehrheit der libanesischen Bevölkerung umfasste und zu einem Bezugspunkt für die regionale Allianz unabhängiger Völker wurde. Diese Allianz überschritt Konfessions- und Religionsgrenzen.“

Darüber hinaus dient das Folgende vielleicht als Lackmustest für diejenigen, die noch zögern, den Widerstand offen zu unterstützen. Was hat Sayyed Hassan über die „Kontrolle Israels über die USA“ gesagt? Hat er sich gegen die „Kontrolle der Juden über die USA“ geäußert? Im Gegenteil, seine Ansicht ist wissenschaftlicher und faktenbasierter als die vieler Menschen im Westen, die von US-zentrierten Vorstellungen geblendet sind. Wie Tim Anderson zitiert, sagte Sayyed Hassan:

„Einigen Theorien zufolge kontrolliert Israel Amerika. Nein, Sir. Es ist Amerika, das Israel kontrolliert. Die Geschichte über die jüdische und zionistische Lobby ist … ein Witz, den sich die Araber ausgedacht haben, damit sie nicht gegen Israel kämpfen müssen. Sie tun dies, damit sie nach Amerika gehen, dort ihr Geld deponieren und Beziehungen zu Amerika aufbauen können, unter dem Vorwand, dass sie eine arabische Lobby aufbauen, um mit der jüdischen Lobby zu konkurrieren. Nach 75 Jahren können wir sehen, was aus der arabischen Lobby geworden ist. Das arabische Geld stapelt sich in den amerikanischen Staatskassen, aber das ist auch schon alles.“

Ein Denkanstoß, der hoffentlich zu einer offeneren Unterstützung der Achse des Widerstands gegen den US-amerikanischen/zionistischen Nazismus im Westen führen wird.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …