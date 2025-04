https://www.wsws.org/en/articles/2025/04/23/ulhi-a23.html?pk_campaign=wsws-newsletter&pk_kwd=wsws-daily-newsletter



Venezolaner verschwindet in El Salvador, nachdem er auf einer Brücke falsch abgebogen ist und von der US-Einwanderungsbehörde festgenommen wurde

Jacob Crosse

22. April 2025

Ricardo Prada Vásquez [Foto: Hugo Prada via New York Times]

Ricardo Prada Vásquez, ein 32-jähriger venezolanischer Einwanderer mit legalem Wohnsitz in den Vereinigten Staaten, ist offenbar nach El Salvador in das berüchtigte Zentrum für Terrorismusbekämpfung (CECOT) verschleppt worden, nachdem er versehentlich auf die Ambassador Bridge in Detroit, Michigan, abgebogen war.

Die Brücke, eine der verkehrsreichsten internationalen Grenzübergänge Nordamerikas, verbindet Detroit mit Windsor in Ontario. Aufgrund der Komplexität der nahe gelegenen Autobahnen nehmen selbst Einheimische gelegentlich die falsche Ausfahrt. Für Prada führte dieser harmlose Fehler zu seiner Verhaftung, Inhaftierung und Abschiebung – und schließlich zu seinem Verschwinden in einem ausländischen Gefängnis.

Lkw fahren am Montag, dem 3. Februar 2025, in Detroit über die Ambassador Bridge aus Ontario, Kanada, in die Vereinigten Staaten. [AP Photo/Paul Sancya]

Am Dienstagmorgen berichtete die New York Times über Pradas Abschiebung und merkte an, dass sein derzeitiger Aufenthaltsort unbekannt sei. Mehr als zehn Stunden lang weigerte sich das Heimatschutzministerium (DHS), seinen Aufenthaltsort bekannt zu geben. Erst gegen 16:00 Uhr gab DHS-Sprecherin Tricia McLaughlin auf X (Twitter) eine Erklärung ab, in der sie erklärte, dass Prada am 15. März „nach El Salvador abgeschoben“ worden sei.

McLaughlin behauptete ohne Beweise, dass Prada ein „Mitglied der TDA-Gang“ und eine „Gefahr für die öffentliche Sicherheit“ sei. Sie behauptete, dass ein Einwanderungsrichter am 27. Februar seine Abschiebung angeordnet habe.

Pradas Einwanderungsstatus war eindeutig geklärt. Wie die Times als erste berichtete, war Prada im November 2024 legal in die USA eingereist, nachdem er über die CBP One-App einen Termin vereinbart hatte. Unter der Trump-Regierung wurde die App von einer Asylplattform in ein Instrument zur erzwungenen „Selbstabschiebung“ umgewandelt und in CBP Home umbenannt.

Nach seiner Ankunft in den USA ließ sich Prada in Detroit nieder und arbeitete als Lieferfahrer. Am 15. Januar, als er eine Bestellung bei McDonald’s abholte, bog er versehentlich falsch ab und musste die Ambassador Bridge nach Kanada überqueren. Anstatt ihn umkehren zu lassen, verhafteten ihn die Einwanderungsbehörden wegen angeblichen Versuchs der „Wiedereinreise“ in die Vereinigten Staaten – trotz seines legalen Status.

Während seiner Inhaftierung in einem texanischen Internierungslager rief Prada am 15. März einen Freund in Chicago, Javier, an. In diesem Anruf – seinem letzten bekannten Kontakt – sagte Prada, er glaube, dass er nach Venezuela zurückgeschickt werde. In derselben Nacht begann die Trump-Regierung mit geheimen Flügen, um Einwanderer, die meisten ohne Vorstrafen, in das CECOT-Gefängnis in El Salvador abzuschieben.

Diese Abschiebungen verstießen direkt gegen eine Anordnung des Richters James E. Boasberg vom US-Bezirksgericht für D.C., der angeordnet hatte, dass Flüge gestoppt oder umgedreht werden müssen, wenn sie sich bereits in der Luft befinden.

Seitdem hat niemand mehr etwas von Prada gehört. Sein Name taucht nicht auf der unvollständigen Liste auf, die von Anwälten und Bürgerrechtsgruppen erstellt wurde und die 288 Männer aus Venezuela und El Salvador dokumentiert, die im März illegal in das CECOT-Gefängnis gebracht wurden. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass diese Männer verschwunden sind: Die US-Regierung weigert sich, eine vollständige Liste aller in dem Gefängnis inhaftierten Personen vorzulegen, geschweige denn Erklärungen abzugeben.

Unabhängige Untersuchungen bestätigen, dass die überwiegende Mehrheit der in CECOT inhaftierten Personen keiner Straftat beschuldigt wurde. Unter den Inhaftierten befinden sich Andry Hernandez Romero, ein schwuler Maskenbildner, Arturo Suárez Trejo, ein Musiker, Jerce Reyes Barrios, ein professioneller Fußballspieler und Trainer, sowie Kilmar Abrego Garcia, ein langjähriger Einwohner von Maryland, der mit einer US-Bürgerin verheiratet ist und drei Kinder mit US-Staatsbürgerschaft hat.

Bei einer Gerichtsverhandlung am 4. April gab der erfahrene DOJ-Anwalt Erez Reuveni zu, dass Abrego Garcia aufgrund eines „Verwaltungsfehlers“ zu Unrecht abgeschoben worden war. Für dieses Eingeständnis wurde Reuveni beurlaubt und am 15. April entlassen, weil er angeblich die Position der Regierung nicht „mit Nachdruck vertreten“ habe – dass die Regierung die uneingeschränkte Befugnis habe, jeden, auch US-Bürger, ohne ordentliches Verfahren oder gerichtliche Überprüfung abzuschieben.

Trumps Behauptung, er habe die Macht, Personen unter dem Label „Terrorist“ verschwinden zu lassen, ist eine ernsthafte Bedrohung für die Demokratie. Diese Regierung tritt die Verfassung und die demokratischen Rechte mit Füßen, ohne dass es nennenswerten Widerstand seitens der Demokraten oder offizieller Institutionen gibt.

Während am 5. und 19. April landesweit Massenproteste gegen Trumps autoritäre Politik, einschließlich seiner Angriffe auf Einwanderer und internationale Studenten, stattfanden, haben demokratische Politiker seine Rechtfertigungen heruntergespielt oder wiederholt. Auf einer Pressekonferenz am 18. April tat der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom – ein wahrscheinlicher Präsidentschaftskandidat für 2028 – den Fall Abrego Garcia als „Ablenkungsmanöver des Tages“ ab. Er wiederholte sogar Trumps Rhetorik und sagte, die Demokraten würden sich selbst angreifbar machen, wenn sie sich der Frage stellen müssten: „Verteidigen sie die MS-13?“

Ähnlich berichtete Axios, dass ein demokratischer Abgeordneter in Frage stellte, ob Abschiebungen ‚ein großes Thema für die Demokraten sein sollten‘, und ein anderer die öffentliche Empörung als bloße ‚Tagesaktualität‘ abtat und behauptete, Trump würde ‚eine Falle stellen‘.

Die Demokratische Partei leistet keinen Widerstand, sondern hilft vielmehr dabei, Trumps faschistische Agenda umzusetzen – indem sie den Reichtum an die Finanzelite umleitet und gleichzeitig einen globalen Krieg vorbereitet. Die Arbeiter können sich nicht auf die Gerichte verlassen, denen sich Trump bereits widersetzt. Wenn eine falsche Entscheidung einen unschuldigen Mann in einen ausländischen Kerker bringen kann, was schützt dann einen Arbeiter – unabhängig von seiner Staatsangehörigkeit –, der es wagt, sich gegen die faschistische Politik des Trump-Regimes zu wehren?

Zwangsverschleppungen ohne Gerichtsverfahren sind nicht das Handeln einer Demokratie. Sie erinnern an die dunkelsten Kapitel der imperialistischen Außenpolitik der USA, wie die Unterstützung der Schreckensherrschaft in Südamerika, bekannt als Operation Condor, das Pinochet-Regime in Chile, den „Schmutzigen Krieg“ in Argentinien und die Militärdiktatur in Brasilien.

Die Arbeiter müssen unabhängig handeln, um dieses gesetzlose Regime zu stoppen. Auf die „nächsten Wahlen“ zu warten, ist töricht. Trump strebt offen eine verfassungswidrige dritte Amtszeit an und verspricht gleichzeitig, „Einheimische“, also US-Bürger, auszuweisen.

Die Arbeiter können sich auch nicht auf die nationalistischen Gewerkschaften verlassen. Shawn Fain von der United Auto Workers und Sean O’Brien von den Teamsters schließen sich Trumps nationalistischem Handelskrieg an. Während die Vorbereitungen für den Dritten Weltkrieg eskalieren, bieten sie sich als „Arbeitspolizei“ für den angehenden Diktator an und unterstützen seine Angriffe auf Einwanderer.

Um demokratische Rechte zu verteidigen, müssen die Arbeiter in jedem Betrieb – in Fabriken, Schulen, Krankenhäusern – unabhängige Basisausschüsse bilden. Der Kampf gegen den Faschismus ist ein Klassenkampf. Die Mittel, die heute gegen Einwanderer eingesetzt werden, werden gegen alle eingesetzt werden, die Widerstand leisten.

