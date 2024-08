Venezuela: Während US-Politiker von Betrug sprechen, billigen amerikanische Wahlbeobachter die Ergebnisse Von Alan MacLeod

https://www.mintpressnews.com/venezuela-while-us-politicians-call-fraud-american-election-observers-endorse-results/288010/



Von Alan MacLeod

30. Juli 2024

Sehr zum Leidwesen der US-Regierung hat der sozialistische Kandidat Nicolas Maduro am Sonntag eine dritte Amtszeit in Folge gewonnen und seine von den USA unterstützten Gegenkandidaten Edmundo Gonzalez und Maria Corina Machado mit sieben Punkten Vorsprung besiegt.

Fast unmittelbar nach Bekanntgabe der Ergebnisse begannen amerikanische Beamte, die Wahlen als Farce zu bezeichnen. „Wir loben den Mut und das Engagement des venezolanischen Volkes für die Demokratie im Angesicht der Unterdrückung“, sagte Außenminister Anthony Blinken in einer Rede am Sonntagabend:

Wir haben ernsthafte Bedenken, dass das verkündete Ergebnis nicht den Willen oder die Stimmen des venezolanischen Volkes widerspiegelt. Es ist entscheidend, dass jede Stimme fair und transparent ausgezählt wird. Die Wahlbeamten müssen unverzüglich Informationen an die Opposition und unabhängige Beobachter weitergeben und die Wahlbehörden müssen die detaillierte Auszählung der Stimmen veröffentlichen. Die internationale Gemeinschaft beobachtet dies sehr genau und wird entsprechend reagieren.

Senator Marco Rubio, ein langjähriger Gegner Venezuelas, ging noch weiter und erklärte: „Jeder weiß, dass eine massive Wahlbeteiligung wie die heutige in Venezuela zu einer massiven Niederlage Maduros führen würde. Die einzige Möglichkeit, wie er gewinnen kann, ist massiver Betrug.

Er fuhr fort, dass Maduro mit 40 Punkten verloren hätte und sofort eine Nachrichtensperre im ganzen Land verhängen würde, um seine Herrschaft zu zementieren (was nicht geschah).

Aussagen wie diese stehen im völligen Gegensatz zu den Berichten und Aussagen von Dutzenden amerikanischer Wahlbeobachter in Venezuela, von denen viele mit MintPress News sprachen.

„Ich stimme nicht mit Marco Rubio überein“, erklärte Wyatt Souers, ein Vertreter der International People’s Assembly, und erklärte, dass:

Die USA haben versucht, jede venezolanische Wahl der letzten Zeit zu destabilisieren und ihre Legitimität zu untergraben. Vor der Wahl veröffentlichen sie immer Erklärungen und Medienbeiträge, in denen sie die Wahl für einen Betrug erklären, bevor sie überhaupt stattgefunden hat. Aber was wir in dieser Woche gesehen haben, ist die große Unterstützung der Bevölkerung für die Regierung Maduro.“

Souers besuchte mehrere Wahllokale in der Region Caracas und stellte fest, dass die Wahlbeteiligung „massiv“ war, mit Hunderten von Menschen in den Wahllokalen zu jeder Zeit.

Wir durften hineingehen und den Wahlvorgang beobachten. Alles verlief nach dem Protokoll. Ich würde also sagen, dass diese Wahlen legitim sind, und wir unterstützen voll und ganz das Recht des venezolanischen Volkes, seine Zukunft selbst zu bestimmen.

Roger D. Harris, ein Beobachter der Task Force on the Americas, verbrachte den Tag damit, die Wahlzentren im Bundesstaat Miranda zu beobachten. Er und andere Beobachter berichteten MintPress, dass die Anhänger der Opposition durchaus bereit waren, öffentlich ihre Zugehörigkeit zu verkünden und ihren Unmut über die Regierung zum Ausdruck zu bringen. Trotz ihrer Ablehnung des Sozialismus behielten die meisten ihr Vertrauen in das Wahlsystem. Wie Harris bemerkte:

Ich habe mit einer Person gesprochen, die gegen Maduro stimmt, einer Fachfrau, die in San Francisco Psychologie studiert hat. Sie hoffte auf einen Wandel. Sehr wichtig war jedoch, dass sie das Wahlverfahren für frei und fair hielt. Insgesamt hatten wir bei unseren Besuchen in den verschiedenen Wahllokalen den Eindruck, dass die Menschen uns internationalen Beobachtern gegenüber sehr aufgeschlossen waren und sehr stolz darauf waren, für ihr Land zu wählen.“

Kein Vergleich mit den USA

Viele US-Wahlbeobachter, die mit MintPress sprachen, verglichen das venezolanische System schnell mit ihrem eigenen. „Ich bin wirklich beeindruckt, wie fortschrittlich dieses System ist, vor allem im Vergleich zur Rückständigkeit der USA“, sagte Jodi Dean, Professorin und Politikwissenschaftlerin.

„Wir waren in mehreren Wahllokalen und haben keine Unregelmäßigkeiten oder Anzeichen für Betrug oder Unrechtmäßigkeit gesehen. Das Wahlverfahren ist hier viel strenger als in den Vereinigten Staaten“, so Souers gegenüber MintPress. „Sie haben hier ein sehr gutes Verfahren.“

Elizabeth Burley, Vertreterin der Unión de Vecinos, einer Mietergewerkschaft in Los Angeles, beobachtete am Wahltag die Stimmabgabe im Bundesstaat La Guaira und wies auf eine Reihe hervorragender Merkmale der venezolanischen Demokratie hin, darunter die Tatsache, dass das Wahlsystem automatisiert und von Ort zu Ort völlig einheitlich ist. Außerdem würden die Wahlen in Venezuela am Sonntag und nicht wie in den USA mitten in der Woche abgehalten, so dass mehr Menschen teilnehmen könnten. Burley merkte an, dass sie in die Wahllokale gehen und alles beobachten konnte und dass sowohl Vertreter der Regierungs- als auch der Oppositionsparteien anwesend waren. Abgesehen von einigen verbalen Auseinandersetzungen zwischen linken und rechten Wählern seien die Ereignisse ruhig verlaufen, sagte sie.

MintPress wurde jedoch Zeuge, wie eine Menge von über 100 Oppositionsanhängern um 18 Uhr vor einem Wahllokal im Zentrum von Caracas eintraf und versuchte, die Wahllokale zu zwingen, pünktlich zu schließen. Die Menge versuchte, Nachzügler an der Stimmabgabe zu hindern, jedoch ohne Erfolg. Ein Oppositionsanhänger, der die Tür blockierte, sagte: „Niemand sollte wählen dürfen, es sei denn, er ist von unserer Seite.“

Medien unterminieren einen vertrauenswürdigen Prozess

Die westlichen Medien schienen ebenso eifrig wie die US-Regierung darauf bedacht zu sein, die Wahlen in Venezuela zu untergraben und politische Unruhen zu schüren. „Venezuelas Autokrat wird zum Sieger einer verfälschten Wahl erklärt“, titelte die New York Times. Die BBC bezeichnete Maduros Feier als „choreografiert“ und deutete damit an, dass er keine breite Unterstützung genießt. Elon Musk, der milliardenschwere Besitzer von Twitter, retweetete einen Aufruf des rechtsextremen argentinischen Politikers Javier Milei an das venezolanische Militär, einen Staatsstreich gegen Maduro durchzuführen. „Schande über Diktator Maduro“, schrieb Musk.

Auch in den sozialen Medien kursieren Fake News: Bilder von Dieben, die angeblich Wahlurnen mit Stimmzetteln stehlen, sind im Umlauf. Auf diesen Videos sind jedoch eindeutig Menschen zu sehen, die riesige Klimaanlagen stehlen. Die Wahlurnen in Venezuela bestehen aus brauner Pappe und sind kaum größer als ein Schuhkarton. Die riesigen weißen Geräte, die die Diebe in dem Video mit sich herumschleppen, haben keinerlei Ähnlichkeit mit Wahlurnen.

Falsche Bilder, die angeblich das Hauptquartier des Nationalen Wahlrats (CNE) mit Bildschirmen zeigten, die alle das „echte“ Ergebnis (einen Sieg der Opposition) anzeigten, verbreiteten sich ebenso wie ein Screenshot einer Infografik von TeleSUR, die fälschlicherweise angab, dass drei kleinere Oppositionsparteien jeweils 4,6 % der Stimmen erhielten, anstatt sie zusammen zu erhalten. Dies bedeutete, dass die gesamte Wahlbeteiligung in der Grafik von TeleSUR 109 % betrug. Dieser relativ kleine Fehler bei der Dateneingabe reichte aus, um das Bild weltweit zu verbreiten und angeblich einen gigantischen Betrug zu beweisen, obwohl die Quelle lediglich ein Fernsehsender und nicht der CNE selbst war.

In Wirklichkeit ist das venezolanische Wahlsystem vielleicht das fortschrittlichste der Welt. Um ihre Stimme abzugeben, müssen die Wähler ihren Personalausweis vorlegen. Außerdem werden ihre Fingerabdrücke gescannt. Wenn sowohl der Ausweis als auch die Fingerabdrücke mit denen in der nationalen Datenbank übereinstimmen, können sie an einem elektronischen Wahlgerät mit Touchscreen wählen. Die elektronische Stimmabgabe wird an die Zentrale der Nationalen Wahlkommission in Caracas geschickt, wo ein Stimmzettel ausgedruckt wird. Die Wähler müssen den Stimmzettel ankreuzen und in eine Box einwerfen. Danach müssen sie ihren Daumen auf einen Tintenklecks legen und ihn neben ihrem Namen in ein Wählerverzeichnis stempeln, um zu beweisen, dass sie gewählt haben. Anschließend unterschreiben sie ihren Namen neben dem Fingerabdruck. Nach Schließung der Wahllokale werden die Stimmzettel vor Zeugen aller Parteien ausgezählt und mit der elektronischen Stimmauszählung verglichen. Gibt es Unstimmigkeiten, wird eine vollständige Prüfung durchgeführt. Im Jahr 2013 lag die Genauigkeit der elektronischen Stimmabgabe bei 99,98 %. Das lag daran, dass in ganz Venezuela 22 Personen, die an den Maschinen gewählt hatten, ihren Stimmzettel nicht in die Wahlurne gesteckt hatten.

2012 bezeichnete Präsident Jimmy Carter (dessen Carter Center regelmäßig Wahlen weltweit überwacht) den venezolanischen Prozess als „den besten der Welt“.

„Alles war so ruhig, dass es fast schon langweilig war“, sagte Dean über den Wahlprozess und fügte hinzu:

Die Menschen sind glücklich und heißen Unmengen von Ausländern willkommen, die sich ansehen, was sie tun, und es geduldig, mit Vertrauen und echter Begeisterung für die Demokratie erklären. Ich glaube, einer der Gründe, warum es in den Vereinigten Staaten so viel Zynismus gegenüber der Demokratie gibt, ist, dass die Menschen dem System nicht trauen. Und hier besteht ein Teil ihrer Begeisterung darin, dass sie viel Vertrauen in ihr System haben, dass ihre Stimme gehört wird.“

Ein wirtschaftlicher, politischer und psychologischer Krieg

Nicolas Maduro kam 2013 in einer ähnlich streng überwachten Wahl an die Macht. Die Ergebnisse wurden fast ausnahmslos weltweit anerkannt; nur die Vereinigten Staaten weigerten sich, seinen Sieg anzuerkennen.

Seit seiner Machtübernahme hat Washington einen unerbittlichen Wirtschaftskrieg gegen Venezuela geführt, um seine Regierung zu strangulieren. Derzeit sind über 900 US-Sanktionen gegen das Land verhängt. Die Auswirkungen sind verheerend: Unter der Last der amerikanischen Blockade ist die venezolanische Ölindustrie zusammengebrochen, wodurch das Land 99 % seiner internationalen Einnahmen verloren hat. Unter der Androhung weiterer Sanktionen weigerten sich Länder und Unternehmen, mit Venezuela Handel zu treiben, was zu massiven Engpässen bei Lebensmitteln und anderen notwendigen Gütern führte.

Ein vom Center for Economic and Policy Research, einem Think Tank in Washington, veröffentlichter Bericht kam zu dem Ergebnis, dass die US-Blockade zwischen 2017 und 2018 mehr als 40.000 Menschen getötet hat. Ein amerikanischer Vertreter der Vereinten Nationen, der das Land besuchte, beschrieb die Situation als „mittelalterliche Belagerung“ und erklärte die USA für schuldig an Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Der Wirtschaftskrieg wird von einem politischen Krieg begleitet, da Washington versucht, Venezuela international zu isolieren. Auch die Medien haben ihren Teil dazu beigetragen, indem sie Venezuela ständig als gescheiterten Staat mit einer Diktatur an der Spitze dämonisierten. In seiner Siegesrede am Sonntagabend erklärte Maduro, das Ergebnis sei ein Sieg der Wahrheit über die Lüge, und verurteilte den „schmutzigen Krieg“ gegen Venezuela, der in der Presse und in den sozialen Medien geführt werde.

Die USA haben mehrere Putschversuche gegen Maduro und seinen Vorgänger Hugo Chávez unterstützt. Außerdem haben sie Dutzende von Millionen für die Finanzierung von Oppositionsgruppen, darunter Nichtregierungsorganisationen, Studentenorganisationen und politische Parteien, ausgegeben. Marina Corina Machado ist ein typisches Beispiel dafür. Die „Menschenrechts“-Gruppe der Oppositionsführerin, Súmate, wurde von der CIA-Tarnorganisation National Endowment for Democracy finanziert.

Die von den USA unterstützte Oppositionsführerin Maria Machado spricht zu einer Menschenmenge während einer politischen Tournee in San Cristobal, Venezuela, 27. Juni 2024. Jorge Mantilla |AP

Kampf gegen den US-Imperialismus

Venezuela wurde zur Zielscheibe, weil es eine alternative Vision davon bietet, wie die Gesellschaft organisiert werden sollte. Unter Hugo Chavez verstaatlichte Venezuela seine riesige Ölindustrie und verwendete die Gewinne zur Finanzierung massiver Sozialprogramme, darunter kostenlose Gesundheitsversorgung, Bildung und Wohnraum. Unter Chavez wurde die Armut um die Hälfte und die extreme Armut um drei Viertel reduziert. Der Analphabetismus wurde ausgerottet, und die Zahl der Studenten stieg auf die viertgrößte der Welt. Venezuela wurde weltweit zur Inspiration, vor allem, weil es die Bewegung für eine multipolare Welt anführte, die Befreiung der Palästinenser uneingeschränkt unterstützte und sein Öl kostenlos an arme Länder und Gemeinden verschenkte, darunter auch an die schwarze und indianische Bevölkerung in den USA, die ihre Häuser dank der venezolanischen Regierung kostenlos oder zu stark ermäßigten Preisen heizen konnten.

Die US-Sanktionen haben das Land verwüstet. Doch die Regierung Maduro scheint das Schlimmste des Sturms überstanden zu haben. Die Läden sind wieder voll, die Inflation wurde eingedämmt, und Venezuela produziert inzwischen 96 % der verbrauchten Lebensmittel selbst. Darüber hinaus hat Maduros Wohnungsbaupolitik, Misión Gran Vivienda Venezuela, gerade den Bau der fünfmillionsten Wohnung gefeiert. „Venezuela heilt“ ist ein landesweit verbreiteter Slogan.

Während Leute wie Anthony Blinken und Marco Rubio den Wahlprozess in Venezuela verurteilen, werden ihre Positionen nicht von den Dutzenden von Amerikanern unterstützt, die in der vergangenen Woche tatsächlich vor Ort in Venezuela waren. Es ist jedoch zweifelhaft, dass die Worte und Aussagen dieser Beobachter von den Machthabern beachtet werden. Schließlich sind für das US-Imperium einige Themen zu wichtig, als dass die Wahrheit in den Weg gestellt werden könnte.

Feature-Foto | Venezolanische Bürger in Kolumbien tragen patriotische Kleidung und Make-up während der Präsidentschaftswahlen 2024 in Venezuela, in Bogota, Kolumbien, 28. Juli 2024. Sebastian Barro | AP

Alan MacLeod ist Senior Staff Writer für MintPress News. Nach Abschluss seiner Promotion im Jahr 2017 veröffentlichte er zwei Bücher: Bad News From Venezuela: Twenty Years of Fake News and Misreporting und Propaganda in the Information Age: Still Manufacturing Consent, sowie eine Reihe von akademischen Artikeln. Er hat auch Beiträge für FAIR.org, The Guardian, Salon, The Grayzone, Jacobin Magazine und Common Dreams verfasst.

