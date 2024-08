Warum der 7. Oktober? Von Helga Baumgarten, Jerusalem

https://www.jungewelt.de/artikel/480546.nahostkonflikt-warum-der-7-oktober.html



Warum der 7. Oktober?

Der US-Journalist Jeremy Scahill hat Mitglieder der Palästinenserorganisation Hamas befragt

Von Helga Baumgarten, Jerusalem

Mohammed Salem/REUTERS Auch wenn vom eigenen Haus nur noch Trümmer stehen – Palästina wird bleiben (Khan Junis, 29.11.2023)

Mit seiner neuen Internetseite Dropsite News erfüllt der US-amerikanische Journalist, Autor und frühere Chefredakteur der Plattform The Intercept, Jeremy Scahill, exemplarisch die Aufgabe einer freien und kritischen Presse. In zwei langen Artikeln vom 9. und 12. Juli versucht er zum Beispiel, seinen Lesern ein Bild der Hamas zu vermitteln. Zunächst führte er ausführliche Interviews mit einer Reihe von Palästina-Kennern, die sowohl über Palästina und den Gazastreifen als auch über den politischen Islam und zur Hamas gearbeitet haben.

Damit folgt Scahill dem Beispiel von Helena Cobban aus Washington, D. C., unter den Palästina-Spezialisten in den USA eine der allerersten. Helena Cobban startete im Mai ihr Projekt »Versuch, Hamas zu verstehen, und warum es wichtig ist«. Auf ihrer Webseite »Just World Educational« gab sie fünf Hamas-Kennern die Chance, ausführliche Analysen vorzulegen und sich anschließend der Diskussion zu stellen.

Scahill ging jedoch noch einen Schritt weiter. Er versuchte, auch mit Hamas-Mitgliedern Interviews zu führen. Erstaunlicherweise gelang ihm das. Eine Reihe von Aktivisten sprach mit ihm, bestanden aber auf Anonymität. Zwei waren bereit, unter ihrem Namen zu sprechen: Ghāzi Hamad, Mitglied des Hamas-Politbüros, und Bassem Naim, ebenfalls Mitglied des Politbüros und ehemaliger Gesundheitsminister der Regierung in Gaza. Bassem Naim hat übrigens in Deutschland Medizin studiert. Weiterlesen in jungewelt.de

