Verborgene Geschichte: Wie Israel Atomwaffen erlangte

Kit Klarenberg

Quelle: Al Mayadeen English

13. Juni 2025,

Kit Klarenberg enthüllt das Atomwaffenprogramm der zionistischen Entität und dessen dunkle, verborgene Geschichte, die weiterhin globale Instabilität schürt und sich dabei jeder Kontrolle entzieht.

Am 13. Juni führte die zionistische Entität einen weitreichenden, unprovozierten, kriminellen Militärschlag gegen den Iran durch, angeblich um das Streben der Islamischen Republik nach der Entwicklung von Atomwaffen zu unterbinden. Teheran hat jegliche Andeutung, solche Ambitionen zu hegen, konsequent zurückgewiesen, und ein im November 2007 veröffentlichter Bericht der US-Geheimdienste drückte „hohe Zuversicht aus, dass im Herbst 2003“ das Land jegliche Forschung auf diesem Gebiet „eingestellt“ habe. Diese Einschätzung blieb mehrere Jahre lang unverändert und wurde angeblich auch vom Mossad geteilt.

Im Gegensatz dazu hat Benjamin Netanjahu fast jährlich erklärt, dass der Iran nur noch wenige Jahre davon entfernt sei, eine Atommacht zu werden, und daher militärische Maßnahmen gefordert. Die Ängste des langjährigen israelischen Staatschefs sind krankhaft ironisch, wenn man bedenkt, dass Tel Avivs eigenes Atomwaffenprogramm das am schlechtesten gehütete „Geheimnis“ in den internationalen Beziehungen ist. Über Jahrzehnte hinweg haben zahlreiche Regierungsvertreter und prominente Persönlichkeiten diese monströse Kapazität effektiv – oder sogar direkt – zugegeben. Darüber hinaus hat sich „Israel“ offen zur „Samson-Option“ bekannt.

Unter dieser schrecklichen Prämisse behält sich die Entität das Recht vor, präventive Atomschläge nicht nur gegen regionale Gegner, sondern auch gegen ihre westlichen Sponsoren durchzuführen, wenn sie sich ausreichend bedroht fühlt. Der in den Niederlanden geborene israelische Militärtheoretiker Martin van Creveld prahlte im September 2003:

„Wir verfügen über mehrere hundert Atomsprengköpfe und Raketen und können sie auf Ziele in alle Richtungen abschießen, vielleicht sogar auf Rom. Die meisten europäischen Hauptstädte sind Ziele … Wir haben die Fähigkeit, die Welt mit uns in den Abgrund zu reißen. Und ich kann Ihnen versichern, dass dies geschehen wird, bevor Israel untergeht.“

Trotz dieser eklatanten Enthüllungen hält die zionistische Entität rigide an einer Politik der „bewussten Zweideutigkeit“ fest und weigert sich, den Besitz von Atomwaffen offiziell zu bestätigen oder zu dementieren. Als einer der Minister von Benjamin Netanjahu im November 2023 offen dafür eintrat, Gaza mit Atomwaffen anzugreifen, wurde er gerügt und suspendiert. Diese Strafe ist jedoch nichts im Vergleich zum Schicksal von Mordechai Vanunu, einem ehemaligen israelischen Nukleartechniker, der 1986 Details über das Atomwaffenprogramm Tel Avivs an die britischen Medien weitergab.

Von Mossad nach Rom gelockt, wurde er dann ausgeliefert und in einem geheimen Prozess verurteilt. Vanunu verbrachte anschließend 18 Jahre im Gefängnis, davon die meiste Zeit in Einzelhaft. Seit seiner Freilassung im Jahr 2004 unterliegt er einer Vielzahl von Einschränkungen seiner Rede- und Bewegungsfreiheit und wurde wiederholt wegen Verstoßes gegen die strengen Auflagen seiner Bewährung verhaftet und inhaftiert. Seit jeher verurteilen zahlreiche Organisationen, darunter Amnesty International, die dreiste Verletzung der grundlegenden Menschenrechte Vanunus durch Tel Aviv.

Zum Zeitpunkt von Vanunus heldenhafter Enthüllung waren westliche Regierungen und Geheimdienste seit fast drei Jahrzehnten über die Entwicklung von Atomwaffen durch „Israel“ informiert und zutiefst besorgt darüber. Wie die zionistische Entität an Atomwaffen gelangte, ist eine wenig bekannte Geschichte von Diebstahl, Täuschung, geheimnisvollen Spionagespielen, gefährlichen Absprachen und vielem mehr. Das gesamte Ausmaß ist bis heute unklar. Angesichts der aktuellen Ereignisse ist es jedoch von entscheidender Bedeutung, dass das, was über diese schmutzige, verborgene Geschichte bekannt ist, nun erzählt wird.

„Face Value”

„Israels” Atomwaffenprogramm war von Anfang an „ein Geheimnis innerhalb eines Geheimnisses”. 1957 unterzeichnete Frankreich ein geheimes Abkommen mit der zionistischen Entität, das zur Errichtung des Atomkraftwerks Dimona führte. Paris war offenbar nicht bewusst, dass der Komplex bald die Grundlage für eine geheime unterirdische Wiederaufbereitungsanlage bilden würde, in der waffenfähiges Plutonium hergestellt werden konnte. Die USA wussten offenbar bis Dezember 1960 nichts von der Existenz Dimonas, geschweige denn von seiner Eignung zur Herstellung von Atomwaffen.

In diesem Monat skizzierte eine geheime CIA-Einschätzung die „Auswirkungen des Erwerbs von Atomwaffenfähigkeiten durch Israel“. Das Dokument äußerte kaum Zweifel daran, dass ein „Hauptzweck“ von Dimona die „Plutoniumproduktion für Waffen“ sei, und führte mehrere schwerwiegende Auswirkungen des Strebens Tel Avivs nach Atomwaffen auf. Zum einen würde eine Aufdeckung unweigerlich „Bestürzung“ in Nordafrika und Westasien auslösen und möglicherweise „bedrohte“ arabische und muslimische Staaten dazu veranlassen, sich an die Sowjetunion um militärische Hilfe zu wenden.

Darüber hinaus prognostizierte die CIA, dass westliche Interessen in der Region insgesamt angegriffen werden könnten und dass die israelische Initiative „einige Hemmnisse für die Entwicklung von Atomwaffen“ in anderen Teilen der Welt beseitigen könnte. Am 19. Januar 1961, einen Tag vor seiner Amtseinführung, besuchten John F. Kennedy und seine neue Regierung das Weiße Haus, um sich mit dem scheidenden Präsidenten Dwight D. Eisenhower zu treffen. Das Atomprogramm „Israels“ spielte in den Gesprächen zwischen den beiden Staatsmännern eine wichtige Rolle.

Am 31. Januar desselben Jahres traf sich Kennedy mit dem scheidenden US-Botschafter in „Israel“, Ogden Reid, zu einer umfassenden Unterrichtung. Freigegebene Dokumente verweisen auf das „besondere Interesse“ des Präsidenten an Dimona. Als Kongressabgeordneter in den 1950er Jahren hatte Kennedy wiederholt eine entschiedene Haltung nicht nur gegen die Verbreitung von Atomwaffen, sondern auch gegen Atomtests eingenommen, da er glaubte, dass Letztere Erstere fördern würden. Er war unerbittlich gegen die Beschaffung von Atomwaffen durch Tel Aviv und begann unmittelbar nach seinem Amtsantritt, den damaligen israelischen Premierminister David Ben-Gurion intensiv unter Druck zu setzen, US-Inspektionen in Dimona zuzulassen.

Reid sagte Kennedy, er glaube, dass Ben-Gurions „Versicherungen“, Dimona sei lediglich ein „Forschungsreaktor“, der „den Bedürfnissen der Industrie, der Landwirtschaft, der Gesundheit und der Wissenschaft dienen“ solle, „für bare Münze genommen“ werden könnten. Der Präsident war damit überhaupt nicht einverstanden und teilte dem israelischen Premierminister unmissverständlich mit, dass regelmäßige Inspektionen von Dimona eine Kernbedingung für die Normalisierung der Beziehungen zwischen den USA und Israel seien. Tel Aviv gab schließlich im Mai 1961 nach, und ein amerikanisches Inspektionsteam wurde vor Ort entsandt.

Ihr Bericht kam zu dem Schluss, dass Dimona ausschließlich für die Erzeugung von Kernenergie und ohne militärische Anwendung bestimmt sei. Diese falsche Feststellung wurde dadurch erreicht, dass französische und israelische Techniker die US-Inspektoren offen belogen und gleichzeitig umfangreiche Anstrengungen unternahmen, um Bereiche der Anlage, die der Forschung und Entwicklung von Atomwaffen dienten, zu tarnen und zu verbergen. Erst im März 1967 deckte ein Bericht des Geheimdienstes und der Forschungsabteilung des Außenministeriums diese grobe Täuschung auf und enthüllte, dass Tel Aviv in der Lage war, in dem Komplex Atomwaffen herzustellen.

„Gräulich inkompetent”

In der Zwischenzeit kamen mehrere US-Untersuchungen zu Dimona zu dem gleichen Ergebnis wie die erste. Dennoch blieb Kennedy bis zu seinem Tod im November 1963 davon überzeugt, dass die zionistische Entität entschlossen war, Atomwaffen zu entwickeln, und dies möglicherweise bereits getan hatte. Sechs Monate vor seiner Ermordung schrieb er ein privates Telegramm an Ben-Gurion, in dem er vor den „beunruhigenden Auswirkungen auf die Weltstabilität warnte, die mit der Entwicklung von Atomwaffen durch Israel einhergehen würden“. Er betonte auch die „Dringlichkeit“ regelmäßiger Inspektionen in Dimona.

Angesichts der tiefen Abneigung des Präsidenten gegenüber den nuklearen Ambitionen „Israels“ ist es kaum verwunderlich, dass seit Jahren Theorien kursieren, Tel Aviv sei auf die eine oder andere Weise an seiner Ermordung beteiligt gewesen. Im Jahr 2004 erhob Mordechai Vanunu ausdrücklich diesen Vorwurf und erklärte, es gebe „nahezu sichere Hinweise“ darauf, dass Kennedy ermordet wurde, weil er „Druck auf Ben-Gurion ausgeübt hatte“, „Licht in die Angelegenheit des Atomreaktors in Dimona zu bringen“. Seitdem sind keine eindeutigen Beweise für diese Behauptung aufgetaucht, obwohl kürzlich auf Anordnung von Donald Trump freigegebene sensible Dokumente eindeutig in diese Richtung weisen.

Im Jahr 1992 stellte der investigative Journalist Samuel Katz die These auf, dass der langjährige Chef der CIA-Spionageabwehr, James Jesus Angleton, jahrelang heimlich die Geheimdienstunterstützung für „Israels“ Atomwaffenprogramm geleitet habe. Heute, viele Jahre später, belegen die kürzlich freigegebenen JFK-Akten, wie Angleton, einer der Gründer der CIA, seine Position während seiner langjährigen Amtszeit systematisch missbraucht hat, um die zionistische Entität zu unterstützen. Unter den neu freigegebenen Akten befindet sich ein Memo vom Juni 1953, in dem Angletons wichtigste Informationsquelle als „Israel“ angegeben ist.

Andere freigegebene Dokumente deuten darauf hin, dass Angleton effektiv eine Behörde innerhalb der CIA leitete, deren letztendlicher Nutznießer Tel Aviv war. Ein Bericht des FBI vom Juni 1975 über die „israelischen Fähigkeiten zur Informationsbeschaffung“ in den USA beschreibt Angletons „besondere Beziehung“ zu dieser Organisation recht detailliert und erwähnt, dass er regelmäßig „äußerst sensible Informationen“ persönlich an die Botschaft „Israels“ in Washington DC übergab.

Gleichzeitig befand sich das FBI im zehnten Jahr seiner Ermittlungen, wie 93 Kilogramm hochangereichertes Uran auf mysteriöse Weise aus der Nuclear Materials and Equipment Corporation in Washington verschwunden waren. Im Mittelpunkt der FBI-Ermittlungen stand der NUMEC-Präsident Zalman Shapiro, ein hardcore Zionist mit hochrangigen Regierungskontakten und bedeutenden Geschäftsinteressen in „Israel”. Dazu gehörte ein Vertrag über den Bau von atomgetriebenen Generatoren.

Offiziell ist der NUMEC-Skandal bis heute ungeklärt, trotz jahrelanger intensiver Ermittlungen der Atomenergiekommission, des FBI, der CIA und anderer US-Regierungsbehörden. Eine vernichtende Untersuchung des Rechnungshofs von Washington aus dem Jahr 1978 kam zu dem Schluss, dass die Ermittlungsbehörden ihre Untersuchungen zu dem Vorfall zugunsten der zionistischen Entität absichtlich sabotiert hatten:

„Der NUMEC-Vorfall und die damit verbundenen 13-jährigen Ermittlungen verdeutlichen die derzeitige Unfähigkeit dieses Landes, wirksam gegen mögliche Abzweigungen von Kernmaterial vorzugehen … Die USA müssen ihre Bemühungen verbessern, um wirksam auf Vorfälle von verschwundenem oder nicht nachweisbarem waffenfähigem Kernmaterial reagieren und diese untersuchen zu können … Wir glauben, dass eine rechtzeitige, konzertierte Aktion dieser … Behörden die Aufklärung der NUMEC-Abzweigungen erheblich erleichtert und möglicherweise sogar gelöst hätte, wenn sie dies gewollt hätten.“

Es gab einen offensichtlichen Grund dafür, dass die CIA, das FBI und andere nicht daran interessiert waren, das Rätsel um den Verbleib des verschwundenen hochangereicherten Urans von NUMEC zu lösen. Wie der Kennedy-Attentatsexperte Jefferson Morley gegenüber den Mainstream-Nachrichtensendern erklärte, stellte James Jesus Angleton den mutmaßlichen Mörder des Präsidenten, Lee Harvey Oswald, im November 1959 unter Beobachtung der CIA. Dies bedeutete eine intensive „Überwachung seiner politischen Aktivitäten, seines Privatlebens, seiner Auslandsreisen und seiner Kontakte“ bis zu dem Tag, an dem der Präsident ermordet wurde. Morley erklärte die Bedeutung dieser Überwachung wie folgt:

„Angleton hatte eine Woche vor Kennedys Reise nach Dallas im November 1963 eine 180-seitige Akte über Oswald auf seinem Schreibtisch liegen … Diese Geschichte wirft also die Frage auf: War die CIA in Bezug auf Lee Harvey Oswald unglaublich, grauenhaft inkompetent, oder hat Angleton tatsächlich eine Operation durchgeführt, an der Oswald beteiligt war?“

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Mayadeen wider.

Investigativer Journalist.

