Trumps „Hilfschef“ überwacht tödliche Lebensmittelverteilung in Gaza

Michael F. Brown

Rechte und Rechenschaftspflicht

14. Juni 2025

Ein palästinensisches Kind ruht sich im Nasser Medical Complex aus, nachdem es von israelischen Besatzungstruppen in den Bauch geschossen wurde, als es in einer „Todesfalle“ der Gaza Humanitarian Foundation nach Lebensmitteln suchte.

Moaz Abu Taha SIPA/Newscom

Vom 1. bis 3. Juni beschoss das israelische Militär Palästinenser in Gaza, die verzweifelt versuchten, an Lebensmittel zu gelangen, die von der Gaza Humanitarian Foundation unverantwortlich bereitgestellt worden waren. In den letzten Tagen wurden diese Gebiete als „Lebensmittel-Todesfalle“ bezeichnet.

Die Stiftung, die von einem pro-Trump religiösen und politischen Aktivisten geleitet wird, arbeitet eng mit genau dem Militär zusammen, das in Gaza die Politik des Völkermords und der Aushungerung betreibt. In weniger als drei Wochen wurden etwa 250 Palästinenser getötet – „erschossen oder erschossen von israelischen Truppen“ –, als sie versuchten, sich Lebensmittel der GHF zu sichern.

Dennoch erklärte der neue Leiter der GHF, Rev. Johnnie Moore, ehemals an der evangelikalen Liberty University von Jerry Falwell Sr. und Jerry Falwell Jr., in der Überschrift seines Fox News-Kommentars vom 4. Juni, dass seine Organisation ihre Hilfsmission „ohne Zwischenfälle“ durchgeführt habe. Moore verbreitete den Kommentar stolz über seinen X-Account.

Dies ist schamlose Propaganda, die nichts mit den Fakten zu tun hat, wie sie später von CNN über palästinensische Todesfälle in der Nähe von GHF-Standorten berichtet wurden. Seine Stiftung ist mitschuldig an einer abscheulichen und tödlichen Verteilung von Nahrungsmittelhilfe nach Art der Hunger Games.

Der US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, ein Freund von Moore, stellte sich auf die Seite der GHF, leugnete die Schuld der Organisation und beschuldigte die New York Times, CNN und Associated Press der falschen Berichterstattung über den Vorfall.

„Die rücksichtslose und unverantwortliche Berichterstattung der großen US-Nachrichtenagenturen“, behauptete er, „trägt zu einem antisemitischen Klima bei, das letzten Monat zur Ermordung zweier junger Menschen bei einer Veranstaltung der israelischen Botschaft in Washington und am Sonntag zum versuchten Mord und Terroranschlag auf eine Gruppe pro-israelischer Demonstranten in Colorado geführt hat.“ Trotz der sich häufenden Beweise für die Mitverantwortung der GHF am Tod palästinensischer Zivilisten hat Huckabee seine Äußerungen nicht zurückgenommen.

Bemerkenswert ist, dass Huckabee am Donnerstag, nur wenige Stunden vor den israelischen Angriffen auf den Iran, ein freundschaftliches Treffen mit den faschistischen israelischen Ministern Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir hatte.

Huckabee twitterte: „Freut mich, Finanzminister Bezalel Smotrich und Nationaler Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir zu begrüßen.“ Er behauptete, sie seien „von fünf Nationen lächerlich sanktioniert“ worden – in Anspielung auf die kürzlich von Großbritannien, Australien, Norwegen, Kanada und Neuseeland ergriffenen Maßnahmen – und bezeichnete dies trotz der von ihnen geförderten Gewalt der Siedler im Westjordanland und der von ihnen angestrebten ethnischen Säuberung im Gazastreifen als „empörende Heuchelei“.

Moores Abwertung der palästinensischen Todesopfer ist nicht überraschend, da er seit langem Propaganda betreibt, die darauf abzielt, eine möglichst gewaltsame Reaktion gegen die Hamas und damit gegen die Palästinenser im Gazastreifen zu erreichen. Francesca Albanese, Sonderberichterstatterin für die Menschenrechtslage in den seit 1967 besetzten palästinensischen Gebieten und am Donnerstag zu Gast im Livestream von The Electronic Intifada, hat die GHF als „kriminelles Unternehmen“ bezeichnet.

Das Friends Committee on National Legislation (FCNL), eine Lobbygruppe der Quäker, hat davor gewarnt, dass die GHF „die Hilfe militarisiert“. In einem Dokument des FCNL von Hassan El-Tayyab, dem Legislativdirektor der Gruppe für Nahostpolitik, heißt es: „Die GHF wird von bewaffneten Auftragnehmern geleitet. Dies verstößt gegen die humanitären Grundsätze der Neutralität, Unabhängigkeit und Unparteilichkeit. Selbst der Geschäftsführer der GHF, Jake Wood, trat am 25. Mai aus Protest zurück und erklärte, dass er nicht in einer Weise arbeiten könne, die den „humanitären Grundsätzen“ entspreche.

Dennoch könnte das US-Außenministerium der GHF über USAID, eine Behörde, die von der Trump-Regierung dezimiert und in das Außenministerium eingegliedert wurde, 500 Millionen Dollar zur Verfügung stellen.

Das Center for Constitutional Rights hat die GHF „auf ihre potenzielle rechtliche Haftung für Beihilfe zu Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord an Palästinensern durch Israel hingewiesen. Im Gegensatz zu dem von den Vereinten Nationen betriebenen System, das sie in Gaza ersetzen sollte, koordiniert die GHF ihre Operationen eng mit der israelischen Regierung.“

Moores Propaganda

Am 7. Oktober 2023, dem Tag des von der Hamas angeführten Angriffs auf Israel, bei dem mehr als 1.000 israelische Zivilisten und Soldaten ums Leben kamen, twitterte Moore, dass „die Hamas ISIS ist“. Doch weniger als zwei Jahre später hat der rechtsextreme israelische Politiker Avigdor Lieberman Premierminister Benjamin Netanjahu beschuldigt, ISIS in Gaza zu bewaffnen – und er bezog sich dabei nicht darauf, dass die Hamas ISIS sei, sondern auf Gruppen, die gegen die Hamas sind.

Moore, der bald 2025-26 Agora-Stipendiat an der Johns Hopkins University sein wird, behauptet, dass GHF „jeden Tag mehr lernt“, aber zu welchem Preis? Seine Organisation ersetzt Gruppen, die besser wissen, wie man diesen Beitrag leistet, und als Folge davon werden Palästinenser getötet.

Er geht sogar so weit, die Vereinten Nationen zu beschuldigen, sich „einem von Terroristen angeführten BOYCOTT einer Initiative der VEREINIGTEN STAATEN anzuschließen, die den Bewohnern Gazas Lebensmittel auf eine Weise zur Verfügung stellen will, die verhindert, dass die Hilfe kontrolliert, gestohlen, verkauft und zur Verlängerung des Krieges verwendet werden kann. Die UNO sollte mit Amerika zusammenarbeiten.“ Er ignoriert dabei einfach, dass die US-Initiative Dutzende von Palästinensern das Leben gekostet hat.

Lieberman behauptet auch, dass die Initiative vom Mossad finanziert wird, der Spionage- und internationalen Mordorganisation des Apartheidstaates Israel.

Laut Lieberman „kommt das Geld für die humanitäre Hilfe vom Mossad und vom Verteidigungsministerium – Hunderte Millionen Dollar auf Kosten der israelischen Bürger“.

Moore, der sich seines fähigeren Rivalen bei der UNO sehr wohl bewusst ist, hat wiederholt mit „historisch harten“ Kürzungen der Finanzmittel gedroht, sollte die UNO nicht mit den USA bei der Begehung des Völkermords in Gaza kooperieren. Seiner Ansicht nach war das bisherige System „profane Korruption“, und unter Nutzung seiner Erfahrung im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit behauptete er: „Sicherlich werden diese alten, von den USA und der EU finanzierten humanitären Organisationen die Menschen nicht hungern lassen, nur um ‚Recht zu haben‘, wenn sie wissen, dass ihre Beiträge nichts gebracht und einen schrecklichen Krieg sogar noch verschlimmert haben?“

Im Februar lobte Moore Präsident Donald Trump für seine Forderung nach einer ethnischen Säuberung Gazas, seiner Kolonisierung und der Umsiedlung einer großen Zahl von Palästinensern in Gebiete in Jordanien und Ägypten.

Ein Mann mit solch zutiefst anti-palästinensischen Ansichten sollte in dieser Position nichts zu suchen haben.

Moore beschuldigte die Hamas Anfang dieser Woche, acht palästinensische Mitarbeiter der GHF getötet zu haben, obwohl die Washington Post feststellte, dass die GHF „keine Beweise vorgelegt hat“.

Der GHF-Führer behauptete auf X: „Es gibt Gut und Böse in dieser Welt. Was wir tun, ist gut, und was die Hamas diesen Menschen in Gaza angetan hat, ist absolut böse.“

Er verwendete keine ähnlichen Worte, um die Tötung von etwa 250 Palästinensern durch das israelische Militär zu klassifizieren, die GHF-Hilfe suchten, oder für die Misshandlungen, denen GHF-Söldner angeblich ausgesetzt waren.

Moore versuchte auch, dies zu einem Religionskrieg zu eskalieren, als er hinzufügte: „Die GHF ist zwar keine religiöse Organisation, aber ich bin ein gläubiger Christ und stütze mich in Momenten wie diesen besonders auf meinen Glauben.“

Er zitierte die Worte des Apostels Paulus „an die Christen, die vor zweitausend Jahren vom Römischen Reich brutal gefoltert wurden: ‚Bald wird der Gott des Friedens den Satan unter unseren Füßen zertreten.‘ Römer 16:20.“

Diese Behauptung wird aufgestellt, während er einen Völkermord in Gaza unterstützt und Nahrungsmittelhilfe in einen tödlichen Sprint unter israelischem Beschuss verwandelt. Chefkoch José Andrés, dessen eigene Mitarbeiter in Gaza vom israelischen Militär getötet wurden, hat Recht, dass humanitäre Helfer nicht zur Zielscheibe werden dürfen.

Es ist jedoch auch richtig, dass humanitäre Helfer nicht mit einer Organisation zusammenarbeiten sollten, die mit einer Besatzungsarmee zusammenarbeitet, die auf Überlebende von Kriegsverbrechen und Völkermord schießt, die nach Nahrung suchen. Dies ist Neuland in Gaza, mit dem Ziel, die Vereinten Nationen und das UN-Hilfswerk für Palästinaflüchtlinge (UNRWA) auszuschließen und etablierten, effektiven Hilfsorganisationen den Zugang zu verweigern. Im weiteren Sinne zielen diese Bemühungen darauf ab, die Rechte palästinensischer Flüchtlinge zu beschneiden, deren angestammtes Land nur wenige Kilometer jenseits der Grenze zu Gaza liegt.

Krieg im eigenen Land?

In einem Fall von „imperialem Bumerang“ gibt sich Trump nicht damit zufrieden, die Palästinenser mit Worten und Bomben zu terrorisieren, und scheitert nun daran, Israel daran zu hindern, den Iran anzugreifen. Stattdessen lässt er seine autoritäre Politik gegen Amerikaner und Migranten ohne Papiere spielen. Er droht Demonstranten in der sogenannten Mehrheitsminderheitenstadt Los Angeles in Kalifornien – Teil einer dissidenten Region des Landes – mit dem US-Militär. Das mexikanische Territorium, einschließlich Kalifornien, wurde 1848 am Ende des Mexikanisch-Amerikanischen Krieges durch Zwangsmaßnahmen für nur 15 Millionen Dollar von den USA gekauft.

Ironischerweise hat der stellvertretende Stabschef des Weißen Hauses, Stephen Miller, der die Besetzung palästinensischer Gebiete durch Israel nicht anerkennt, gesagt, dass „Los Angeles besetztes Gebiet“ sei, und damit ausländische Flaggen verunglimpft, die den Stolz auf das eigene Erbe zum Ausdruck bringen sollen. Trump erklärte auf Truth Social: „Die einst großartige amerikanische Stadt Los Angeles wurde von illegalen Einwanderern und Kriminellen überfallen und besetzt. Jetzt schwärmen gewalttätige, aufständische Mobs aus und greifen unsere Bundesbeamten an, um unsere Abschiebungsmaßnahmen zu verhindern – aber diese gesetzlosen Ausschreitungen stärken nur unsere Entschlossenheit.“

Er spielt mit dem Gedanken an ein weiteres Massaker wie das von Kent State, bei dem 1970 vier studentische Demonstranten und Beobachter von Truppen der Nationalgarde getötet wurden.

Trump hat für Samstag in Washington, D.C., eine höchst ungewöhnliche Militärparade geplant. In einer Tirade gegen die Meinungsfreiheit und friedliche Versammlungen erklärte er am Dienstag: „Wenn irgendwelche Demonstranten auf die Straße gehen wollen, werden sie mit sehr großer Gewalt konfrontiert werden.“

Der Präsident fügte hinzu: „Diejenigen, die protestieren wollen, werden mit sehr großer Gewalt konfrontiert werden. Und ich habe noch nicht einmal von Protesten gehört.“

Außerdem hetzte er junge Soldaten während einer Rede am Dienstag in Fort Bragg in North Carolina gegen seine politischen Feinde auf.

Trumps möglicher Einsatz von US-Marines gegen amerikanische Demonstranten sollte der Welt zeigen, dass dieser Präsident nicht nur eine Bedrohung für Menschen auf der ganzen Welt ist, insbesondere für Palästinenser, deren Völkermord er wie sein Vorgänger unterstützt, sondern auch für sein eigenes Land.

