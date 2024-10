https://www.palestinechronicle.com/crime-of-genocide-arab-league-calls-on-punitive-measures-against-israel/



„Verbrechen des Völkermords“ – Arabische Liga fordert Strafmaßnahmen gegen Israel

23. Oktober 2024

Eine Sitzung der Arabischen Liga in Kairo, Ägypten. (Foto: über RHC-Twitter-Seite)

Von Palestine Chronicle Staff

Die Mitgliedstaaten der Arabischen Liga forderten die Unterstützung des Völkermordverfahrens des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Israel und drängten den IStGH, Haftbefehle gegen Netanjahu und Gallant zu erlassen.

Die Arabische Liga forderte am Dienstag Strafmaßnahmen gegen Israel wegen des anhaltenden Völkermords an den Palästinensern im belagerten Gazastreifen.

Nach ihrer Dringlichkeitssitzung in Kairo, die einberufen wurde, um Wege zur Beendigung des brutalen Krieges Israels gegen Gaza zu erörtern, gab die Liga eine Erklärung ab, in der sie ein sofortiges Ende der „Verbrechen des Völkermords, der Zwangsumsiedlung und der ethnischen Säuberung gegen das palästinensische Volk“ forderte, wie die Nachrichtenagentur Anadolu berichtete.

In der Erklärung wurden auch koordinierte arabische und internationale Bemühungen gefordert, um den seit über einem Jahr andauernden israelischen Völkermord im Gazastreifen zu beenden.

Die arabischen Staaten verurteilten Israels Brutalität bei den Angriffen im Gazastreifen und insbesondere im Norden des Streifens, der seit über zwei Wochen von den israelischen Besatzungstruppen brutal belagert wird.

In der Erklärung wurde betont, dass das Ziel der Belagerung im Norden darin bestehe, einen „systematischen Plan zur vollständigen Entvölkerung des Gebiets“ umzusetzen, und vor den Folgen des ohrenbetäubenden Schweigens der internationalen Gemeinschaft in dieser Angelegenheit gewarnt.

Darüber hinaus kritisierten die arabischen Staaten die Komplizenschaft der Vereinigten Staaten beim Völkermord in Gaza, indem sie Israel weiterhin militärische Hilfe leisten.

Die Mitgliedstaaten forderten strengere Maßnahmen, um israelische Beamte für ihre Verbrechen im Rahmen des anhaltenden Völkermords zur Rechenschaft zu ziehen, darunter die Einleitung rechtlicher Schritte vor internationalen Gerichten und die Aussetzung der Teilnahme Israels an der Generalversammlung der Vereinten Nationen, so Anadolu.

Die Arabische Liga forderte in ihrer Erklärung die Unterstützung des Völkermordverfahrens des Internationalen Gerichtshofs (IGH) gegen Israel und forderte gleichzeitig den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) auf, Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und seinen Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen ihrer Mitschuld am Völkermord in Gaza zu erlassen.

Unter Berufung auf frühere Gipfeltreffen und Ministerbeschlüsse forderten die arabischen Mitgliedstaaten auch die Verhängung von Sanktionen gegen Tel Aviv.

Die Teilnehmer des Treffens forderten außerdem Strafmaßnahmen gegen illegale jüdische Organisationen, indem sie diese als „terroristische Einheiten“ bezeichneten.

Darüber hinaus verurteilte die Arabische Liga die anhaltende Verweigerung Israels, humanitäre Hilfe für Gaza zu leisten, und prangerte die gezielten Angriffe gegen humanitäre Organisationen wie das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) an.

Sie verurteilte die wiederholten israelischen Angriffe auf Mitarbeiter und Einrichtungen der UNRWA und kritisierte das geplante israelische Gesetz, das die Arbeit der Organisation in Israel und im besetzten Palästina verbieten soll.

Arabische Koordination zur Beendigung des Völkermords

Die Mitgliedstaaten der Arabischen Liga haben seit Beginn des israelischen Krieges gegen Gaza vor über einem Jahr an mehr als einem Treffen teilgenommen, um den anhaltenden Völkermord zu erörtern und zu versuchen, den israelischen Gräueltaten gegen die Palästinenser im Gazastreifen ein Ende zu setzen.

Am 13. September forderte ein Ministertreffen, an dem die Kontaktgruppe der Arabischen Liga für Gaza, die Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) und mehrere Minister der Europäischen Union teilnahmen, einen sofortigen Waffenstillstand und den vollständigen Rückzug Israels von der Philadelphi-Route.

Zu den Teilnehmern gehörten der palästinensische Premierminister Mohamed Mustafa und die Außenminister Ägyptens, Jordaniens, Katars, Saudi-Arabiens und der Türkei – allesamt Mitglieder der Arabisch-Islamischen Kontaktgruppe für Gaza – sowie die Leiter der Arabischen Liga und der Organisation für Islamische Zusammenarbeit.

Darüber hinaus war die Europäische Union durch ihren Außenbeauftragten Josep Borrell sowie die Außenminister Irlands, Norwegens, Sloweniens und Spaniens vertreten.

In einer am 13. September veröffentlichten Erklärung bekräftigten die Teilnehmer ihre Unterstützung für die laufenden Verhandlungsbemühungen um einen Waffenstillstand „mitten in der schlimmsten Krise im Nahen Osten seit Jahrzehnten“.

„Wir bekräftigen unsere Forderung nach einem sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand in Gaza und der Freilassung von Geiseln und Inhaftierten„, hieß es in der Erklärung.

„Wir fordern außerdem die vollständige Wiederherstellung der Kontrolle der Palästinensischen Autonomiebehörde über den Grenzübergang Rafah und die übrigen Grenzen sowie den vollständigen Abzug der israelischen Besatzungstruppen aus Gaza, einschließlich des Philadelphi-Korridors“, fügte die Erklärung hinzu.

Die Teilnehmer des Treffens bekräftigten die dringende Notwendigkeit, alle Grenzübergänge zum Gazastreifen zu öffnen, um die ungehinderte Einfuhr humanitärer Hilfsgüter in den belagerten Gazastreifen zu ermöglichen, und lobten die Arbeit des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) und anderer UN-Organisationen im Dienste der Palästinenser in Gaza.

„Wir fordern alle Parteien auf, ihren Verpflichtungen aus dem humanitären Völkerrecht nachzukommen und die Anordnungen des Internationalen Gerichtshofs umzusetzen“, heißt es in der Erklärung.

Völkermord im Gazastreifen geht weiter

Israel missachtet eine Resolution des UN-Sicherheitsrats, die einen sofortigen Waffenstillstand fordert, und wird wegen seiner anhaltenden brutalen Offensive gegen Gaza international verurteilt.

Israel steht derzeit wegen Völkermordes an den Palästinensern vor dem Internationalen Gerichtshof und führt seit dem 7. Oktober einen verheerenden Krieg gegen Gaza.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden seit Beginn des andauernden Völkermords in Gaza am 7. Oktober 2023 durch Israel 42.792 Palästinenser getötet und 100.412 verwundet.

Darüber hinaus werden mindestens 11.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gazastreifen tot sind.

Israel gibt an, dass bei der Al-Aqsa-Flutoperation am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet wurden. Israelische Medien veröffentlichten Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

Palästinensische und internationale Organisationen sagen, dass die Mehrheit der Getöteten und Verwundeten Frauen und Kinder sind.

Der israelische Krieg hat zu einer akuten Hungersnot geführt, vor allem im Norden des Gazastreifens, die zum Tod vieler Palästinenser, vor allem von Kindern, geführt hat.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte Stadt Rafah im Süden nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – der größte Massenexodus in Palästina seit der Nakba von 1948.

Später im Krieg begannen Hunderttausende Palästinenser, auf der ständigen Suche nach Sicherheit vom Süden in das Zentrum von Gaza zu ziehen.

(PC, Anadolu)

Übersetzt mit Deepl.com

