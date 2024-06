https://mondoweiss.net/2024/06/rotten-to-the-core-how-the-gaza-genocide-has-revealed-anti-palestinian-racism-at-apple/



Apple hat Mitarbeiter, die sich für Palästina eingesetzt haben, zum Schweigen gebracht und durch Äußerungen und Handlungen eine Voreingenommenheit gegenüber Israel gezeigt. Damit hat das Unternehmen jede Glaubwürdigkeit als ein Unternehmen verloren, das behauptet, an Rassengleichheit und soziale Gerechtigkeit zu glauben.

Verdorben bis ins Mark: Wie der Völkermord in Gaza den antipalästinensischen Rassismus bei Apple offenbart hat

Von Tariq Ra’ouf

16. Juni 2024

Ich habe über ein Jahrzehnt bei einem der reichsten Unternehmen der Welt gearbeitet: Apple. Ich begann meine Karriere in derselben Woche, in der Steve Jobs verstarb. Seitdem habe ich persönlich miterlebt, wie sich das Unternehmen von einem Unternehmen, das wirklich das Gefühl hatte, an sein Credo zu glauben – ein Credo, das Inklusion, Respekt und die Sorge um die Erde hervorhebt – in ein Konglomerat verwandelt hat, das nicht nur zu einigen der ungeheuerlichsten Gräueltaten in der Welt beiträgt, sondern auch zu sehr darüber steht, um etwas dagegen zu unternehmen.

Der Völkermord, der sich derzeit in Palästina abspielt, hat jede Illusion von Inklusion und Vielfalt zunichte gemacht, an die viele Unternehmen, darunter auch Apple, zu glauben vorgeben. Und täuschen Sie sich nicht, Apple hat sich nicht stillschweigend für soziale Belange eingesetzt. Im Jahr 2020 verschickte CEO Tim Cook kurz nach dem Tod von George Floyd eine E-Mail, in der er erklärte: „Unsere Mission bei Apple war und ist es, Technologien zu entwickeln, die Menschen befähigen, die Welt zum Besseren zu verändern. Wir haben immer aus unserer Vielfalt Kraft geschöpft, Menschen aus allen Gesellschaftsschichten in unseren Läden auf der ganzen Welt willkommen geheißen und uns bemüht, ein Apple zu schaffen, das jeden einschließt.“ Seitdem hat das Unternehmen seine Initiative für Rassengleichheit und Gerechtigkeit (Racial Equity and Justice Initiative, REJI) ins Leben gerufen und deutlich gemacht, dass es sich für einen Wandel in Sachen Rasse und Diskriminierung einsetzen will. Die Aktionen des Unternehmens in den letzten acht Monaten haben jedoch bewiesen, dass es bei der Integration und Vielfalt immer eine Ausnahme gibt, wenn es um Palästina geht.

Am 9. Oktober schickte Cook eine E-Mail an alle Mitarbeiter mit der Betreffzeile „Israel“. Darin drückte er sein Bedauern und sein Mitgefühl für die Israelis aus, die am 7. Oktober ihr Leben oder geliebte Menschen verloren hatten. Acht Monate später gibt es noch immer keine derartige Nachricht, in der palästinensisches Leid oder Verluste anerkannt werden, und das Unternehmen schweigt zu dem anhaltenden Völkermord. Dieses Versagen in der Kommunikation zeigt nicht nur deutlich die Voreingenommenheit von Apple in der Frage Palästina/Israel, sondern hat auch etwas bewiesen, was ich schon seit Jahren weiß: Apple Inc. ist ein zionistisches Unternehmen, das alles tun wird, um einen Konflikt zu vermeiden, in den es sich buchstäblich selbst hineingesteigert hat.

Im Jahr 2012 eröffnete Apple das zweitgrößte Forschungs- und Entwicklungszentrum des Unternehmens in Herzliyeh, wo das Unternehmen seitdem Millionen, wenn nicht sogar Milliarden in die israelische Wirtschaft investiert hat. Um Ihnen eine Vorstellung davon zu vermitteln, wie nahe Apple den Schrecken in Palästina ist, liegt der Hauptsitz des Unternehmens nur etwa 50 Meilen von der Grenze zu Gaza entfernt, was der gleichen Entfernung entspricht, die der Hauptsitz in Cupertino von San Francisco entfernt ist. Es ist merkwürdig, warum ein Unternehmen, das sich rühmt, so inklusiv zu sein, überhaupt in Erwägung zieht, Büros in einem Land zu eröffnen, das von mehreren Organisationen wie Human RIghts Watch und Amnesty International als schuldig befunden wurde, ein System der Apartheid zu betreiben.

Mit der Eröffnung der Niederlassung in Israel hat sich Apple sofort der Kritik ausgesetzt, was es bedeutet, ein amerikanisches Unternehmen an einem solchen Ort zu führen. Es ist kein Geheimnis, wie rassistisch die israelische Gesellschaft ist, wie sehr man ihnen beibringt, die Palästinenser zu verachten, indem sie buchstäblich durch die Straßen Jerusalems randalieren und „Tod den Arabern“ auf Hebräisch skandieren. Daher ist es ehrlich gesagt ein wenig komisch zu glauben, dass ein Unternehmen, das sich so sehr für Rassengleichheit einsetzt, seine Türen in einem der politisch am stärksten gespaltenen Länder der Welt öffnen kann und zu dieser Politik schweigt, obwohl es inzwischen so rassistisch und abscheulich ist, dass die Regierung kontinuierlich einen Völkermord anheizt.

Man könnte sagen, dass das Schweigen eine Art von Respekt ausdrückt. Ein Zeichen dafür, dass Apple vielleicht darüber nachdenkt, wie man die Sache angehen kann, wie man sein Unrecht wiedergutmachen kann. Aber letztendlich wird das Schweigen zu einer Form von Respektlosigkeit und Komplizenschaft, vor allem, wenn es so viele Stimmen gibt, die das Unternehmen auffordern, etwas zu sagen, und seit Monaten gibt es keinerlei Bestätigung.

Als Cook diese E-Mail am 9. Oktober schickte, ging ich sofort in meinen Laden, um eine Antwort zu schreiben, obwohl ich frei hatte. Es war eine sehr sorgfältig geschriebene, respektvolle E-Mail, die alle Gründe aufzeigte, warum seine Antwort verletzend war, und alle Gründe, warum dieses Unternehmen etwas über das Leiden der Palästinenser sagen sollte. Ein paar Tage später kam mein Vorgesetzter auf mich zu und sagte: „Tim hat Ihre E-Mail gelesen.“ Ich war schockiert und stolz, dass nach monatelangen Versuchen, die Unternehmensleitung auf ihre Voreingenommenheit gegenüber Palästina aufmerksam zu machen, jemand Wichtiges meine Nachricht gelesen hatte. Mir wurde gesagt, dass alle, die sie gesehen haben, von ihrem Tonfall und der respektvollen und gut formulierten Botschaft beeindruckt waren. Dennoch schweigt Apple noch immer zum Leid der Palästinenser, und ich habe noch keine direkte Antwort von der Unternehmensleitung erhalten.

Aber ich weiß, dass ich nicht der einzige Apple-Mitarbeiter bin, der seine Besorgnis darüber äußert, wie Apple mit dieser Situation umgeht. Mehrere Kollegen haben mir mitgeteilt, dass sie ebenfalls E-Mails an Tim geschrieben, Gespräche mit ihren Managern geführt und versucht haben, deutlich zu machen, wie sehr uns das Schweigen des Unternehmens verletzt. Und trotzdem schweigt das Unternehmen.

Aus diesem Grund habe ich im März eine Kampagne mit dem Namen Apples4Ceasefire ins Leben gerufen, bei der wir über 400 Unterschriften von derzeitigen und ehemaligen Apple-Mitarbeitern gesammelt haben, um Apple aufzufordern, sein Schweigen zum palästinensischen Leid zu beenden und uns anzuerkennen. Die Anerkennung der Verluste und des Leids der Palästinenser ist das Mindeste, was dieses Unternehmen tun kann, wenn man Tims E-Mail über Israel bedenkt.

Ich habe Apples4Ceasefire nicht nur wegen Tims E-Mail oder der Tatsache ins Leben gerufen, dass ich im Januar 2023 gezwungen war, meine Anstecknadel mit der palästinensischen Flagge zu entfernen, weil sich ein zionistisches Ehepaar darüber beschwert hatte, sondern auch, weil ich mit ansehen musste, wie dieses Unternehmen aktiv Bitten um Hilfe ignorierte, und wir eine Möglichkeit brauchten, uns zusammenzuschließen, um Apple zu sagen, dass nicht nur Palästinenser leiden oder sich Sorgen über ihre Vorgehensweise in dieser Angelegenheit machen.

Bald darauf schickten mir Mitarbeiter aus der ganzen Welt Nachrichten, um mir mitzuteilen, dass Apple jedes Anzeichen von Unterstützung für die Palästinenser im Einzelhandel auf der ganzen Welt abgestellt hatte. Von Schottland bis Australien hat Apple klargestellt, dass man, wenn man im Einzelhandel arbeitet, also in dem Bereich, in dem das Unternehmen am meisten in der Öffentlichkeit steht, keine Unterstützung für Palästina zeigen darf.

Diese Bewegung hat auch andere ausgelöst, darunter einen offenen Brief von einer anderen Gruppe von Mitarbeitern, die Apple aufgefordert haben, keine Organisationen mehr in seine Benevity-Plattform aufzunehmen, die illegale Siedlungen im Westjordanland finanzieren und bewaffnen. Aus Apples Schweigen und Komplizenschaft erwächst eine ständig wachsende Zahl von Mitarbeitern, die sich weigern, die Behandlung zu akzeptieren, die wir in den letzten 8 Monaten erfahren haben – und es gibt noch weitere Beispiele.

Am 1. November schloss Apple die Slack-Kanäle der muslimischen und jüdischen Gemeinschaft, ohne einen Grund zu nennen. Einige Monate später wurde ich von jemandem kontaktiert, der zu dieser Zeit Teil des Kanals war und mir Screenshots von den Ereignissen zur Verfügung stellte, und ich war entsetzt über das, was ich sah. Zionisten innerhalb des Unternehmens drangen in den muslimischen Kanal ein, um die muslimischen Mitarbeiter zu belästigen, und die Masse meldete alles, was sie als beleidigend empfanden. Viele dieser gemeldeten Nachrichten wurden entfernt, ohne dass dem ursprünglichen Poster oder der Gemeinschaft mitgeteilt wurde, warum. Bei einer dieser Meldungen handelte es sich zufällig um einen arabischen Koranvers, und der Mitarbeiter, der diesen Vers gepostet hatte, wurde anschließend ohne Angabe von Gründen entlassen.

Soweit mir bekannt ist, wurde jedoch keinem der Zionisten, die den muslimischen Kanal betreten haben, gekündigt. Und anstatt diese Bereiche zu moderieren, hat Apple sie beide geschlossen. Apple hat so viel Angst davor, sich öffentlich auf eine der beiden Seiten dieses Schreckens zu stellen, dass sie lieber beide Gemeinschaften ständig schließen, als sich mit dem Rassismus auseinanderzusetzen, den der Zionismus ermöglicht. Seit Oktober sind acht Monate vergangen, und beide Kanäle sind immer noch abgeschaltet, ohne dass mit einer baldigen Wiederbelebung zu rechnen wäre.

Seit der Schließung hat Apple jedoch drei Chats mit der muslimischen Gemeinschaft über WebEx veranstaltet, um „der Gemeinschaft zuzuhören“. Ungeachtet der Tatsache, dass die Gemeinschaft das Unternehmen seit Oktober per E-Mail anfleht, sich zu äußern, sind diese Chats ein perfektes Beispiel für den Umgang des Unternehmens mit Palästina geworden. Beim letzten Chat, der vor etwas mehr als zwei Wochen stattfand, waren die Vizepräsidentin für Integration und Vielfalt, Barbara Whye , und ihre direkte Mitarbeiterin, Kisha Modica, eingeladen, zuzuhören, aber keiner von ihnen nutzte die Gelegenheit, sich per Mikrofon oder Chat zu melden oder gar die Kamera einzuschalten.

Nicht allzu lange nach Beginn des letzten Chats wurde es still im Raum. Zwei Mal zuvor war das Zeitfenster für den Austausch mit Leuten gefüllt, die etwas zu sagen hatten. Aber acht Monate, nachdem wir mit ansehen mussten, wie unsere Familie getötet wurde, acht Monate, nachdem wir in den sozialen Medien einen Horror nach dem anderen miterlebt hatten, was gab es da noch zu sagen? Und was noch schlimmer ist, das Schweigen des Unternehmens gegenüber unseren Gefühlen geschah in Echtzeit. Wir weinten buchstäblich vor den Führungskräften und brachten unseren Kummer zum Ausdruck, und sie waren zu ängstlich, um auch nur ein Wort zu erwidern.

Seitdem habe ich über diesen Ansatz, die Führungskräfte zum „Zuhören“ aufzufordern, nachgedacht, und je mehr ich darüber nachdenke, desto problematischer wird er. Hunderte von Mitarbeitern haben offene Briefe unterzeichnet, in denen sie das Unternehmen auffordern, sein Schweigen zum palästinensischen Leid zu beenden. Mehreren Mitarbeitern wurde wegen ihrer Unterstützung für Palästina gekündigt, wir haben bereits mehrere Community-Chats veranstaltet. Und trotzdem ist das Einzige, was die Unternehmensleitung tun kann, einen WebEx-Link zu öffnen und sich nicht einmal blicken zu lassen?

In den Monaten, in denen ich mich bei Apple gegen diese Diskriminierung gewehrt habe, war ich sehr darauf bedacht, so respektvoll, höflich und geduldig zu sein, wie es mir möglich war. Trotz des Verlustes von fast einem Dutzend Familienmitgliedern in Gaza, trotz der Wut, die ich empfinde, weil die Welt diesen Völkermord weiterhin zulässt, achte ich auf jedes Wort, das ich sage, denn die Welt hält die palästinensische Wut immer für gefährlicher als den zionistischen Rassismus.

Aber trotz alledem weiß ich, dass eines wahr ist: In nur acht kurzen Monaten hat Apple jede Glaubwürdigkeit als Unternehmen verloren, das behauptet, an Rassengleichheit und soziale Gerechtigkeit zu glauben. Palästina ist nicht nur der Lackmustest, sondern der Kompass, an dem jede einzelne Organisation und Person auf diesem Planeten gemessen wird, wenn es um diese sozialen Themen geht, und Apple hat nicht nur spektakulär versagt, sondern sich selbst zerstört. Keine noch so große Ankündigung von künstlicher Intelligenz, neuen Produkten oder Ablenkungsmanövern kann von der Tatsache ablenken, dass Apple sich ganz klar auf die Seite eines faschistischen, rassistischen Regimes gestellt hat, das gerade in diesem Moment zusammenbricht.

Was bei Apple geschieht, ist kein Einzelfall, sondern ein allgemeines Problem in vielen Branchen und Unternehmen auf der ganzen Welt. Sie glauben, dass sie Rassismus und Fremdenfeindlichkeit bekämpfen, während sie in Wirklichkeit dazu beitragen. Und wenn sie mit der Tatsache konfrontiert werden, dass sie sich für all die falschen Dinge eingesetzt haben, verstecken sie sich, anstatt das Problem direkt anzugehen. Sie bleiben still. Sie hoffen, dass die Dinge vorbeigehen, damit alles „normal“ weitergehen kann. Aber täuschen Sie sich nicht: Dies ist kein Weltereignis, das einfach an uns vorbeigeht; dies ist kein Aufguss des politischen Erwachens von 2020, das keine Veränderung in der Art und Weise bewirkt hat, wie Polizeikräfte schwarze und braune Menschen ermorden. Die Bewegung für ein freies und befreites Palästina ist ein massives, weltveränderndes Ereignis, das bereits jede einzelne Landschaft, die es berührt, von der Politik bis zur Wirtschaft, drastisch verändert.

Apple hat die Frechheit, sich auf historische Bewegungen zur Bekämpfung von Vorurteilen und Rassismus zu berufen und in den letzten Jahren mehrmals berühmte Bürgerrechtsführer wie Martin Luther King Jr. zu zitieren, aber sie können nicht einmal auf einen der wichtigsten Fälle von sozialer Ungerechtigkeit und Rassismus in der heutigen Zeit reagieren, und dabei entpuppt sich ihre Befürwortung sofort als verkapptes Marketing.

Ich bewundere dieses Unternehmen. Seit ich 15 bin, möchte ich hier arbeiten, und ich habe mich 10 Mal beworben, nur um meinen ersten Job hier zu bekommen. Ich bin der festen Überzeugung, dass Apple-Produkte bemerkenswerte technische Errungenschaften sind und dass sich dieses Unternehmen von vielen anderen unterscheidet. Aber es sind die Ähnlichkeiten, die mich umbringen – die Besessenheit, Geld über Menschen, Investoren über Mitarbeiter, Aktien über Seelen zu stellen. Und es schmerzt so sehr, dass Apple selbst in seinen besten Zeiten einige der schlimmsten Aspekte der Gesellschaft verkörpert, die das palästinensische Volk beschimpfen und erniedrigen. Meine einzige Hoffnung ist, dass der Rest der Welt aufwacht und Apple klar macht, dass wir sein Schweigen nicht länger hinnehmen werden.

