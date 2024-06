https://www.middleeasteye.net/news/israeli-former-knesset-member-moshe-feiglin-invokes-hitler-while-calling-gaza-resettlement



Der Vorsitzende der rechtsextremen israelischen Partei Zehut (Identität), Moshe Feiglin, gibt am 29. August 2019 in Ramat Gan, in der Nähe von Tel Aviv, eine gemeinsame Presseerklärung mit dem Ministerpräsidenten und Likud-Vorsitzenden Benjamin Netanjahu (nicht zu sehen) ab (Jack GUEZ / AFP)

Moshe Feiglin fordert in einem TV-Interview die Umsiedlung des Gazastreifens und die Vertreibung der Palästinenser



Israel: Ehemaliger Parlamentsabgeordneter ruft unter Berufung auf Hitler dazu auf, die „islamisch-nazistische“ Bevölkerung des Gazastreifens zu vertreiben

Von MEE-Mitarbeitern

16. Juni 2024

Der israelische Politiker und ehemalige Likud-Abgeordnete Moshe Feiglin berief sich auf Adolf Hitler, als er in einem Fernsehinterview die Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen forderte, die er als „Islamo-Nazis“ bezeichnete.

In einer Podiumsdiskussion auf Kanal 12 rief Feiglin zur Umsiedlung in den Gazastreifen auf und plädierte dafür, dass Israel die palästinensische Terrorherrschaft in ein „hebräisches Gaza“ umwandeln sollte.

„Wir sind keine Gäste in unserem Land, dies ist unser Land, das ganze Land“, sagte er in dem Video, das am Sonntag in den israelischen sozialen Medien geteilt wurde.

„Wie Hitler sagte: ‚Ich kann nicht leben, wenn nur ein Jude übrig ist‘. Wir können hier nicht leben, wenn ein ‚Islamo-Nazi‘ in Gaza bleibt.“

Feiglin vertrat zwischen 2013 und 2015 den Likud von Premierminister Benjamin Netanjahu, bevor er diesen verließ, um seine eigene rechtsextreme Partei Zehut („Identität“) zu gründen.

Anfang dieses Jahres kündigte er seine Absicht an, bei den nächsten Wahlen gegen den Likud zu kandidieren und sagte, diese Entscheidung sei durch Netanjahus Versagen im Umgang mit dem Gazastreifen ausgelöst worden.

Netanjahu führt seit über acht Monaten einen verheerenden Krieg gegen den Gazastreifen, der über 37.000 Palästinenser getötet und die belagerte Enklave zu einer unbewohnbaren Höllenlandschaft gemacht hat.

Feiglin sagte auf einer rechtsextremen Kundgebung, bei der im Januar die Abschiebung von Palästinensern aus dem Gazastreifen gefordert wurde: „Wir brauchen einen anderen Premierminister, der bereit ist, seinen Kopf hinzuhalten, um zu gewinnen. Zehut wird bei den nächsten Wahlen einen solchen Kandidaten aufstellen.

„Für uns ist der Krieg in Gaza nicht nur ein Verteidigungskrieg. Für uns ist der Krieg in Gaza nicht nur ein Verteidigungskrieg, sondern ein Befreiungskrieg, die Befreiung des Landes von seinen Besatzern“, sagte Feiglin vor einer Menge von Anhängern.

Zuvor hatte Feiglin bereits die „vollständige Zerstörung des Gazastreifens vor der Invasion …“ gefordert. Zerstörung wie Dresden und Hiroshima, ohne Atomwaffen“ in einem Interview mit Al Jazeera im Oktober 2023.

Anfang dieses Monats nahm Feiglin zusammen mit Dutzenden von ultranationalistischen Israelis an provokativen Razzien in der Al-Aqsa-Moschee teil.

Israels rechtsextremer Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir, hat wiederholt die Ausweisung der Palästinenser aus dem Gazastreifen gefordert und argumentiert, dass der Wiederaufbau von Siedlungen in der Enklave die einzige Lösung für den aktuellen Konflikt sei.

In einem Interview mit einem israelischen Fernsehsender sagte Ben Gvir im Mai, er wolle nach dem Ende des Krieges und nach der Wiederbesiedlung der Enklave durch Israel nach Gaza ziehen.

Im Januar sprachen mehrere israelische Minister auf einer Konferenz für die Umsiedlung des Gazastreifens, während die Teilnehmer „Tod den Arabern“ skandierten.

Nach der Eroberung des Gazastreifens im Nahostkrieg 1967 errichtete Israel 21 Siedlungen in der Enklave, die von jüdischen Siedlern bewohnt wurden.

Im Jahr 2005 löste der damalige Ministerpräsident Ariel Sharon die Siedlungen auf und räumte sie, ein Schritt, der von vielen rechten Israelis, darunter auch Ben Gvir, entschieden abgelehnt wurde.

