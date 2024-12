Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/opinion/2024-12-10/ty-article-opinion/.premium/forget-champagne-and-cigars-netanyahu-has-blood-on-his-hands/00000193-b16b-d37b-adbf-f16f7d100000



Meinung |

Vergessen Sie Champagner und Zigarren: Netanjahu hat Blut an seinen Händen

Zvi Bar’el

10. Dezember 2024

Premierminister Benjamin Netanjahu am Dienstag vor dem Bezirksgericht Tel Aviv.Credit: Chaim Goldberg/Flash90

Zvi Bar’el

10. Dezember 2024

Bis auf dieses marginale Ereignis am 7. Oktober hat Premierminister Benjamin Netanjahu alles bis ins letzte Detail geplant. Er hat nichts dem Zufall überlassen. Zuerst kam der Einmarsch in den Gazastreifen und dann der Einmarsch in Rafah. Danach ging es darum, die Kontrolle über den Philadelphi-Korridor zwischen Gaza und Ägypten zu übernehmen und schließlich Yahya Sinwar zu liquidieren.

Der Stufenplan kam auch im Norden zum Tragen. Zunächst ein kleiner Krieg, ein Kleinkrieg mit der Hisbollah. Dann eine große Explosion, bei der den Hisbollah-Anhängern Hände und Füße abgetrennt wurden. Schließlich wurde Nasrallah aus dem Spiel genommen.

Aber halt, da ist noch mehr. Die Truppen von Abu Mohammed al-Golani haben in Abstimmung mit dem Mufti der Balfour Street geduldig gewartet, bis der K.O.-Schlag im Libanon vollzogen war. An dem Tag, an dem der Waffenstillstand erklärt wurde, erhielten sie grünes Licht für den Angriff.

In einer wilden Pressekonferenz, die Netanjahu am Montag für sich selbst organisierte, fehlten nur das Plakat und der Marker, um das perfekte Flussdiagramm zu zeichnen, das von Gaza zum Sturz von Bashar Assad führte. Weiterlesen in haaretz.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …