Die korrekte Antwort auf die Frage nach der totalen NATO hatte einst Joseph Goebbels gegeben. Es solle „totaler und radikaler (werden), als wir ihn uns heute überhaupt noch vorstellen können“. Sicher, die Goebbels-Frage meinte die nach dem totalen Krieg, aber die NATO ist DER KRIEG, und wer heute die Ukraine in die NATO aufnehmen will, der ist auf dem Goebbels-Weg. Und wo der hinführte, ist bekannt: In die totale Niederlage, zu einem total kaputten Deutschland.

Die Herren der Welt

Friedrich Merz will, dass die Ukraine in die NATO aufgenommen wird, und die NATO will den Russen mal zeigen, dass die Herren der Welt in den USA sitzen und dieser Anspruch gern mit militärischen Mitteln durchgesetzt wird.

Giftgas in den Konzentrationslagern

Friedrich Merz war Syndikus (Anwalt) beim Verband der Chemischen Industrie. Das ist jener Verband, der sich bis heute nicht von seiner Nazi-Vergangenheit distanziert hat. Weder von der profitablen Mitarbeit an der Massenvernichtung durch Giftgas (Zyklon B) in den Konzentrationslagern, noch von der Produktion des synthetischen Benzins für den flotten Krieg der Nazis.

Uran aus Russland

Als die Nazis Russland überfielen, hatten sie auch die reichen Bodenschätze der Russen im Auge. Das ist heute nicht anders. Russland liefert zum Beispiel 40 Prozent des angereicherten Uran für Kernkraftwerke. Das US-Unternehmen Centris durfte sogar die Sanktionen gegen Russland unterlaufen und erhielt eine Ausnahmegenehmigung der Regierung für Uranimporte aus Russland. Das russische Uran kann man, hoffen die USA, einfacher und billiger nach einem siegreichen Krieg haben.

Agent für BlackRock

März ist der deutsche Agent für BlackRock. Die 19,37 Milliarden-Dollar-Investions-Krake ist an den russischen und ukrainischen Rohstoffen heftig interessiert. Selbst wenn nach dem anvisierten Krieg mit Russland auf dem Boden Europas nicht mehr viel steht, unter dem Boden Russlands lagert das, was den Krieg für Profiteure so attraktiv macht.

Survival Condo in Kansas

Die Milliardäre, die einen Platz im „Survival Condo“ in Kansas (Preis ca. 4,5 Millionen Dollar) gekauft haben, sind jene Minderheit, die glaubt, einen Krieg gemütlich überleben zu können. Leute wie Merz hoffen, vom Trittbrett der Superreichen seine Nato-Parolen ungestraft in die Welt brüllen zu dürfen. Es gibt immer wieder tödliche Irrtümer.