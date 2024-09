https://electronicintifada.net/content/rape-torture-and-murder-inside-israels-concentration-camps/48386



Vergewaltigung, Folter und Mord: In den Konzentrationslagern Israels

Von Tamara Nassar

The Electronic Intifada

13. September 2024

Palästinenser, die aus israelischer Haft entlassen wurden, werden am 17. Juli 2024 im Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus in Deir al-Balah einer medizinischen Untersuchung unterzogen.

Ali Hamad APA images

Als im Juli in Israel Krawalle ausbrachen, um zehn Soldaten zu unterstützen, die der Gruppenvergewaltigung eines palästinensischen Gefangenen beschuldigt wurden, löste dies weltweit Abscheu und Entsetzen aus.

Doch der schreckliche sexuelle Übergriff war alles andere als eine Ausnahme.

Augenzeugenberichte belegen, dass israelisches Personal systematisch Vergewaltigungen und andere Formen sexueller Gewalt, Folter und grausamen Missbrauch an Tausenden von Palästinensern verübt, die in einem Netzwerk von Gefangenenlagern festgehalten werden.

Während Israel diese Art von Angriffen auf Palästinenser in seinen Gefängnissen seit Jahrzehnten verübt, haben sie seit dem 7. Oktober in einer Atmosphäre staatlich sanktionierter und gelenkter Rache in Menge und Intensität dramatisch zugenommen.

B’Tselem sind mindestens 60 Todesfälle von Palästinensern in israelischer Haft seit dem 7. Oktober bekannt, wobei die Zahl höher sein könnte.

Und während es in Israels Behauptungen über Vergewaltigungen und sexuelle Übergriffe durch Palästinenser am 7. Oktober nicht ein einziges identifiziertes Opfer oder eine Zeugenaussage aus erster Hand, keine forensischen Beweise oder glaubwürdige Augenzeugen gibt, sind die Vergewaltigungen und andere sexuelle Übergriffe auf Palästinenser durch eine große und wachsende Zahl von erschreckenden und übereinstimmenden Opferberichten und Zeugenaussagen dokumentiert.

In dem Fall, der die sogenannten „Recht auf Vergewaltigung“-Unruhen auslöste, wurde ein palästinensischer Häftling im berüchtigten Konzentrationslager Sde Teiman in der Negev-Wüste östlich des Gazastreifens von einer Gruppe israelischer Soldaten vergewaltigt und schwer verletzt.

Zehn Soldaten wurden zunächst wegen des Verdachts der Beteiligung an dem Angriff festgenommen. Fünf von ihnen wurden wieder freigelassen. Fünf befinden sich in Hausarrest.

Darmriss, gebrochene Rippen

Der palästinensische Häftling, der nicht identifiziert wurde, stammt aus Gaza.

Er hatte „einen Darmriss, eine schwere Verletzung am After, Lungenschäden und gebrochene Rippen“, berichtete die Tageszeitung Haaretz aus Tel Aviv unter Berufung auf Informationen, die sie erhalten hatte.

Der Arzt, der den Häftling behandelte, Yoel Donchin, „bestätigte, dass etwas Rundes tief in den Enddarm des Häftlings eingeführt worden war“, wie The Times of Israel berichtet.

Der Staatsanwalt in dem Fall sagte, dass zwei Reservisten und ihr Kommandant den Häftling aus dem Schlaf weckten und mindestens 15 Minuten lang schlugen, bevor sie ihn über den Boden schleiften.

Der Häftling wurde laut der Tageszeitung Haaretz mit einem Taser einem Stromschlag ausgesetzt.

Einer der Soldaten führte ihm dann einen Gegenstand in den Enddarm ein. Haaretz zufolge trugen 100 verschiedene Zeugenaussagen zu den Beweisen bei.

Dies scheint mit durchgesickerten Überwachungsaufnahmen aus Sde Teiman übereinzustimmen, die über 30 Personen zeigen, die mit dem Gesicht nach unten liegen, einige von ihnen ohne Hemd, in einem Bereich, der einem Lagerhaus ähnelt und von Stacheldraht umgeben ist. Ihre Hände scheinen hinter dem Kopf gefesselt zu sein.

Zwei israelische Soldaten heben einen der mit dem Gesicht nach unten liegenden Männer hoch und bringen ihn auf die andere Seite des Raums, wo andere Soldaten durchsichtige Schutzschilde halten. Eine andere Kameraeinstellung zeigt mindestens fünf Soldaten, von denen drei Schilde halten, die etwas mit dem Mann machen, wobei aufgrund der Unschärfe des Videos unklar ist, was genau.

Das Video soll die Vergewaltigung des palästinensischen Häftlings zeigen.

Die Verhaftung der Soldaten löste Proteste auf der Militärbasis Beit Lid aus, wo sie verhört wurden. Abgeordnete und Bürger schlossen sich zusammen, um die beschuldigten Soldaten und ihr Recht, Palästinenser zu vergewaltigen und zu foltern, zu verteidigen.

Die Proteste sind keineswegs nur eine extreme Randerscheinung in der ohnehin radikal anti-palästinensischen Gesellschaft Israels, sondern spiegeln die allgemeine Stimmung unter israelischen Juden wider, dass der Missbrauch von Palästinensern in israelischer Gefangenschaft, einschließlich sexueller Übergriffe, gerechtfertigt oder zumindest entschuldbar ist.

Zwei Drittel der israelischen Juden sind der Meinung, dass die Soldaten nur auf militärischer Führungsebene diszipliniert, aber nicht strafrechtlich verfolgt werden sollten, selbst wenn es starke Beweise für ihre Schuld gibt, wie aus einer Umfrage hervorgeht, die am 18. August vom Institut für Nationale Sicherheitsstudien (INSS) der Universität Tel Aviv veröffentlicht wurde.

Israelis, darunter auch maskierte Reservisten, halten Schilder mit der Aufschrift „Die heldenhaften Soldaten sollten freigelassen werden“ hoch, als sie sich am 30. Juli 2024 auf dem Militärstützpunkt Beit Lid versammeln, um die Soldaten zu unterstützen, die beschuldigt werden, einen palästinensischen Häftling vergewaltigt zu haben.

Matan Golan SIPA USA

Einer der mutmaßlichen Vergewaltiger trat live im nationalen Fernsehen auf, um seine Handlungen zu verteidigen. Er trug seine Militäruniform und eine Maske, die nur seine Augen zeigte.

Anschließend postete er ein Video online, in dem er der Welt stolz sein Gesicht zeigte.

„Willkommen in der Hölle“

Wie bereits erwähnt, ist dieser Fall bei Weitem kein Einzelfall.

Laut einer Reihe von Zeugenaussagen seit dem 7. Oktober haben israelische Wachen wiederholt sexuelle Gewalt gegen Häftlinge verübt. Allerdings wiederholen sie auch frühere Anschuldigungen.

Dazu gehören Schläge auf die Genitalien und Körper nackter Gefangener, auch mit Metallwerkzeugen und Schlagstöcken, das Fotografieren nackter Gefangener, das Greifen nach den Genitalien und das Durchführen von Leibesvisitationen „zum Zwecke der Demütigung und Erniedrigung“, wie B’Tselem in seinem Bericht mit dem Titel „Welcome to Hell“ feststellte.

Der Titel des Berichts leitet sich von einer Bemerkung ab, die ein israelischer Soldat gegenüber einem palästinensischen Gefangenen bei dessen Ankunft im Megiddo-Gefängnis machte. Derselbe Satz stand laut einer anderen Zeugenaussage auch auf einem Schild am Eingang eines Flügels im Ketziot-Gefängnis.

In den Zeugenaussagen wurde auch über sexuelle Gewalt durch Banden und Übergriffe von Wärtern oder Soldaten auf Gefangene berichtet.

In mehreren Fällen versuchten israelische Behörden laut Zeugenaussagen, Häftlinge mit verschiedenen Gegenständen zu vergewaltigen, oder taten dies tatsächlich.

Die vielen Zeugenaussagen, die Folter und sexuelle Gewalt in Sde Teiman dokumentieren, offenbaren ein „düsteres Muster von Missbrauch“, sagte die palästinensische Gefängnisgruppe Addameer.

Ein 41-jähriger Mann berichtete der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge UNRWA von sexuellen Übergriffen durch israelisches Personal.

„Sie zwangen mich, mich auf etwas wie einen heißen Metallstab zu setzen, und es fühlte sich an wie Feuer – ich habe Verbrennungen [im Anus]„, sagte er der UNRWA unter der Bedingung der Anonymität.

„Sie forderten uns auf, aus der Toilette zu trinken, und ließen die Hunde auf uns los“, fügte er hinzu.

„Es gab Menschen, die festgenommen und getötet wurden – vielleicht neun von ihnen. Einer von ihnen starb, nachdem sie ihm den Elektrostab in den Anus gesteckt hatten. Er wurde so krank, dass Würmer aus seinem Körper kamen und er dann starb.“

Der Mann, der auf einem inzwischen berüchtigten Bild zu sehen ist, das von CNN veröffentlicht wurde, erzählte Reportern, dass er in Sde Teiman auch von seinen israelischen Entführern vergewaltigt worden sei.

Ibrahim Atif Salem sagte, dass Soldatinnen laut dem Middle East Eye seine Genitalien berührten und ihm Gegenstände in den After einführten.

Salem sagte, dass dies nicht ungewöhnlich sei, es aber für Palästinenser schwierig sei, darüber zu sprechen – wie für jeden anderen auch –, insbesondere wenn Häftlinge von israelischen Soldatinnen vergewaltigt wurden, oft von Teenagern.

Israelische Soldatinnen beteiligen sich an sexuellen Übergriffen

Salem erzählte die Geschichte eines Mitgefangenen in den Vierzigern, der ihm von seiner eigenen Vergewaltigung durch eine israelische Soldatin berichtete.

„Es war gängige Praxis, dass Soldaten Gefangene nackt auszogen, Gegenstände in ihr Rektum einführten und ihre Genitalien aggressiv betasteten, wenn sie sich umzogen„, berichtete MEE.

„Er erzählte mir, dass er von einer Soldatin vergewaltigt wurde“, sagte Salem zu MEE.

Der Gefangene erzählte Salem, dass er mit Handschellen gefesselt und über einen Schreibtisch gebeugt wurde. Eine israelische Soldatin führte ihm in Anwesenheit eines anderen Soldaten ihre Finger und andere Gegenstände in den After ein.

Ein Palästinenser aus Hebron, der seit April 2022 inhaftiert war, berichtete B’Tselem, wie seine israelischen Entführer versuchten, ihn mit einer Karotte zu vergewaltigen.

Der als A.H. identifizierte Ehemann und Vater war im Ketziot-Gefängnis in der südlichen Naqab-Region inhaftiert. Er beschrieb einen Vorfall am 29. Oktober 2023, als eine israelische Spezialeinheit für Gefängnisse seinen Flügel stürmte.

Er sagte, Gefangene hätten Wasser auf den Boden der Zelle gegossen, um zu wischen, aber die israelischen Streitkräfte gingen davon aus, dass sie dies getan hätten, damit die Wachen ausrutschen würden. Sie zerrten die Gefangenen aus der Zelle und schlugen sie.

„Zwei von ihnen zogen mich aus wie die anderen Gefangenen und warfen mich dann auf die anderen Gefangenen. Einer von ihnen holte eine Karotte und versuchte, sie mir in den Anus zu schieben“, berichtete A.H. seinem B’Tselem-Interviewer.

„Während er versuchte, mir die Karotte hineinzustecken, filmten mich einige der anderen mit ihren Handys. Ich schrie vor Schmerz und Angst. So ging das etwa drei Minuten lang.“

In einem Bericht der New York Times findet sich ein Augenzeugenbericht, in dem eine Soldatin beschrieben wird, die befahl, einem palästinensischen Häftling einen Metallstab in den Enddarm einzuführen.

Younis al-Hamlawi, 39, ein leitender Krankenpfleger, der im November von israelischen Streitkräften entführt wurde, nachdem er das al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt verlassen hatte, berichtete der Times, wie er von seinen israelischen Entführern vergewaltigt wurde

Eine israelische Offizierin befahl zwei Soldaten, al-Hamlawi hochzuheben und „sein Rektum gegen einen Metallstab zu pressen, der am Boden befestigt war“, berichtete die New York Times.

„Herr al-Hamlawi sagte, der Stab sei etwa fünf Sekunden lang in sein Rektum eingedrungen, habe es zum Bluten gebracht und ihm „unerträgliche Schmerzen“ bereitet.“

Systematischer Missbrauch

Seit dem 7. Oktober haben die israelischen Behörden „mehr als ein Dutzend israelische Gefängniseinrichtungen, sowohl militärische als auch zivile“, in ein „Netz von Lagern umgewandelt, die dem Missbrauch von Insassen gewidmet sind“, sagte B’Tselem.

Während in ausführlichen Berichten über Misshandlungen in Sde Teiman berichtet wurde, deckt der B’Tselem-Bericht auf, dass ein ähnliches Muster von Misshandlungen in israelischen Haftanstalten im gesamten historischen Palästina weit verbreitet war.

Aussagen ehemaliger Häftlinge „decken eine systemische, institutionelle Politik auf, die auf die fortwährende Misshandlung und Folter aller palästinensischen Gefangenen ausgerichtet ist“.

Gefangene werden „als homogene, gesichtslose Masse behandelt“, unabhängig davon, ob es sich um Ärzte, Jugendliche oder Mitglieder des bewaffneten Flügels einer palästinensischen Gruppe handelt.

„Alle werden als ‚menschliche Tiere‘ und ‚Terroristen‘ betrachtet, nur weil sie hinter Gittern sitzen, unabhängig davon, ob ihre Inhaftierung gerechtfertigt oder willkürlich, rechtmäßig oder nicht war. So werden Missbrauch, Erniedrigung und Rechtsverletzungen zulässig“, schrieb B’Tselem.

Es ist die „schlimmste Zeit in der Geschichte der Palästinenser in israelischen Gefängnissen“, sagte Sami Khalil, ein 41-jähriger Einwohner von Nablus im nördlichen besetzten Westjordanland, der seit 2003 inhaftiert ist. Er wurde im Ketziot-Gefängnis in der südlichen Naqab-Region festgehalten.

Die Misshandlungen, die durchweg beschrieben wurden, „sind so systematisch, dass es keinen Zweifel an einer organisierten, erklärten Politik der israelischen Gefängnisbehörden gibt“, so B’Tselem.

Nach dem 7. Oktober „bestrafte uns die Gefängnisverwaltung regelmäßig kollektiv“, berichtete S.B., ein Einwohner von Jerusalem, gegenüber B’Tselem.

Die Gefangenen werden in stark überfüllten Zellen festgehalten und dürfen nur selten duschen. Ihnen wird der Zugang zum Hof verweigert, einige „während ihrer gesamten Haftzeit, die manchmal sechs Monate oder länger dauerte“, berichtete B’Tselem.

„191 Tage lang habe ich die Sonne nicht gesehen“, berichtete Thaer Halahleh, ein 45-jähriger Vater von vier Kindern aus Kharas in der Nähe von Hebron im Westjordanland, gegenüber B’Tselem.

Immer häufiger stattfindende Appelle und Durchsuchungen bieten den Wachen die Möglichkeit, Gefangene zu schlagen. Aber die Wachen brauchen keine Entschuldigung, um Gefangene zu misshandeln.

„Gefangene werden in jeder Phase der Haft und Inhaftierung brutal angegriffen“, fand B’Tselem heraus.

Israelische Soldaten, Gefängniswärter und Spezialeinheiten der Gefängnisse waren alle an dieser Gewalt beteiligt und schlugen Gefangene mit Knüppeln, Metallstöcken, Gewehrläufen, Schlagringen und Stöcken. Sie schlugen, traten und hetzten Hunde auf Gefangene. Diese Angriffe führten zu schweren Verletzungen, einschließlich Bewusstlosigkeit, Knochenbrüchen und Tod.

Ashraf al-Muhtaseb, ein 53-jähriger Vater von fünf Kindern aus Hebron, beschrieb einen Angriff von Mitgliedern einer Spezialeinheit unter dem Vorwand, die Zelle nach einem Radio zu durchsuchen.

„Ich konnte mich eine halbe Stunde lang nicht bewegen oder atmen. Alle um mich herum schrien vor Schmerzen, und einige Insassen weinten. Die meisten bluteten. Es war ein unbeschreiblicher Albtraum“, erzählte er B’Tselem.

Ein 30-jähriger Vater von zwei Kindern aus Gaza-Stadt gab an, dass ihm während des Verhörs von einer Soldatin ein Stromschlag in den Nacken versetzt wurde.

Israel setzte auch Schlafentzug, eine Form der Folter, als Teil des routinemäßigen Missbrauchs von Palästinensern ein. Die Gefängnisbehörden schufen auch ein Umfeld systematischer Misshandlung, indem sie palästinensische Gefangene von der Außenwelt isolierten.

Familienbesuche waren verboten, der Zugang zu Anwälten eingeschränkt und die Berichterstattung in den Medien wurde praktisch verboten, sodass die Gefangenen fast keinen Kontakt zur Außenwelt hatten.

Dies schuf ein Klima der Isolation: Die Gefangenen erhielten nur minimale Nachrichten aus der Außenwelt und waren oft auf neu inhaftierte Palästinenser angewiesen, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Gleichzeitig führte die Isolation zu einem Blackout: Die Bedingungen in israelischen Haftanstalten blieben weitgehend vor externer Beobachtung verborgen, sodass die Gefängnisbehörden die Häftlinge mit minimaler Aufsicht und maximaler Straflosigkeit misshandeln, foltern und missbrauchen konnten.

„Gefangene scheinen vom Erdboden zu verschwinden, sobald sie in Gewahrsam genommen werden“, sagte B’Tselem.

Maryan Salhab (21) aus Khirbet Qalqas: „Einmal standen zwei Soldaten etwa drei Minuten lang auf meinem Rücken, und in diesen drei Minuten sagte ich mir: ‚Das war’s, das ist mein Ende‘“.

Sehen und lesen Sie Maryams vollständige Aussage aus dem Bericht „Willkommen in der Hölle“ >> pic.twitter.com/RBbw5Rpi42

– B’Tselem בצלם بתסילם (@btselem) 9. August 2024

Da die Anhörungen hauptsächlich aus der Ferne durchgeführt wurden, waren israelische Richter selten Anzeichen von Misshandlungen an palästinensischen Gefangenen ausgesetzt. In den seltenen Fällen, in denen Gefangene es wagten, den Richtern davon zu erzählen, wurden sie von israelischen Wachen aus Rache geschlagen, wie Zeugenaussagen gegenüber B’Tselem belegen.

Vor dem 7. Oktober befanden sich fast 5.200 Palästinenser in israelischer Haft.

Im vergangenen Monat überstieg die Zahl der Palästinenser in israelischer Gefangenschaft 9.600, wobei fast die Hälfte ohne Anklage, ohne Gerichtsverfahren, ohne Kenntnis der Beweise oder Anschuldigungen gegen sie und ohne Zugang zu rechtlicher Verteidigung festgehalten wurde.

Israel hat in den letzten Monaten „Tausende Palästinenser verschwinden lassen“, so B’Tselem, und „viele von ihnen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch vermisst“.

Der Kampf der Gefangenen

Im Juli erließ das Oberste Gericht Israels im Zusammenhang mit einer anderen Klage eine bedingte Anordnung zur Schließung des Lagers Sde Teiman.

Der Staat antwortete dem Obersten Gericht Berichten zufolge, dass sich nur noch 28 Palästinenser im Lager Sde Teiman befänden.

Die schreckliche Realität, die palästinensische Gefangene ertragen müssen, unterstreicht, warum die Hamas darauf besteht, die Freilassung einer Reihe palästinensischer Gefangener aus israelischer Haft im Austausch gegen israelische Gefangene, die am 7. Oktober gefangen genommen wurden, zu erwirken.

„Das Gefängnissystem ist einer der gewalttätigsten und repressivsten staatlichen Mechanismen, die das israelische Regime einsetzt, um die jüdische Vorherrschaft zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer aufrechtzuerhalten“, sagte B’Tselem.

Die Zahlen sprechen für sich.

„Seit 1967 hat Israel über 800.000 palästinensische Männer und Frauen aus dem Westjordanland (einschließlich Ost-Jerusalem) und dem Gazastreifen inhaftiert, was etwa 20 Prozent der Gesamtbevölkerung und etwa 40 Prozent aller palästinensischen Männer entspricht“, erklärte B’Tselem.

Unabhängige UN-Menschenrechtsexperten sagten im August, dass „die meisten palästinensischen Häftlinge de facto Geiseln einer schrecklichen Besatzung sind“, und bezogen sich dabei auf das Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofs zur israelischen Besatzung.

Die israelische Politik der Massenverhaftungen seit dem 7. Oktober wurde zweifellos teilweise von dem Wunsch angetrieben, die Zahl der Gefangenen zu erhöhen, die bei einem Austausch eingesetzt werden können.

Tatsächlich gab ein „freundlicher Polizeibeamter“ dies während einer Unterrichtung für rekrutierte israelische Soldaten zu, so eine Reservistin, die unter der Bedingung der Anonymität mit Haaretz sprach.

„Es ist wichtig, dass ihr versteht, dass wir für die Rückkehr der Geiseln Gefangene zurückgeben müssen, also halten wir sie für die Verhandlungen fest. Im Moment sind sie ein strategischer Vorteil des [israelischen Militärs]“, erinnerte sie sich an die Worte des Beamten.

Tamara Nassar ist stellvertretende Chefredakteurin von The Electronic Intifada.

