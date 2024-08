Vergewaltigung und Völkermord: die israelische Kriegsmaschine, die wir unterstützen von Eugene Doyle

https://www.counterpunch.org/2024/08/06/rape-genocide-the-israeli-war-machine-we-support/



von Eugene Doyle

6. August 2024

Die obige Schlagzeile ist ungeheuerlich und aufrührerisch – aber sie ist auch zweifellos wahr. Wir haben die Pflicht, Zeugnis davon abzulegen, was die Palästinenser ertragen müssen.

Der große israelische Journalist Gideon Levy schrieb vor ein paar Tagen eindringlich über die Vergewaltigungskultur, die Teil der israelischen Kriegsmaschinerie ist. In dieser Woche kam es im israelischen Gefangenenlager Sde Teiman zu Ausschreitungen zur Unterstützung von Soldaten, die von der israelischen Militärpolizei im Zusammenhang mit Vergewaltigung, Folter und Mord festgenommen wurden. Mitglieder der Knesset, darunter auch Kabinettsminister, beteiligten sich an der Erstürmung des Gefängnisses, das für Hunderte von Palästinensern die Hölle auf Erden ist. Schulen sammeln Spenden zur Unterstützung der angeklagten Soldaten, während hochrangige Militärs öffentlich über die Verhaftungen schimpfen. Aufgrund jahrzehntelanger Präzedenzfälle geht man davon aus, dass niemand mit wirklichen Konsequenzen rechnen muss.

„Vergewaltiger als Helden“, sagte Gideon Levy letzte Woche in der Zeitung Haaretz. „Sie vergewaltigen heldenhaft gefesselte und hilflose Männer. Wie können wir es wagen, uns über ihre Nukhba zu beschweren? [Elitekämpfer der Hamas, von denen einige der Vergewaltigung am 7. Oktober beschuldigt werden].

„Selbst die schockierende Zahl der Gefangenen, die in der Haft gestorben sind, und die Zahl der Amputierten erzählen nicht die ganze Geschichte des Bösen und des Sadismus von Sde Teiman. Die Brutalität, die Folter und die unmenschlichen Bedingungen wurden, soweit bekannt, von verschiedenen Formen sexueller Gewalt begleitet.

„Eines Tages werden wir von dieser Gewalt im Detail hören. Und auch dann werden wir keine Scham empfinden. Und dann werden wir auch verstehen und verzeihen, und vielleicht werden wir sogar stolz darauf sein. Denn schließlich ist die IDF die moralischste Armee der Welt. Das weiß jeder in Israel. Nur in Israel“, sagt Gideon Levy.

Dies ist ein Abu-Ghraib-Moment, der weitgehend ignoriert wird und von dem die USA und Israel hoffen, dass er schnell vergessen wird. Abu Ghraib war ein berüchtigtes, von den USA betriebenes Gefängnis im Irak, in dem irakischen Bürgern verschiedene Misshandlungen zugefügt wurden. Als „Skite“-Fotos auftauchten, erzürnte dies die arabische Welt, beschämte die Amerikaner und stellte die hochtrabenden Erklärungen, warum dieses arme Land der Pax Americana unterworfen werden musste, scharf in Frage.

Wir sollten uns über Sde Temein nicht wundern. Der Oberrabbiner der IDF, Eyal Krim, wurde in sein Amt als Oberhirte der IDF berufen, obwohl er zu Protokoll gegeben hat, dass die Vergewaltigung von Nicht-Juden unter bestimmten Umständen in Ordnung sei:

„Obwohl der Geschlechtsverkehr mit einer Nichtjüdin sehr schwerwiegend ist, wurde er in Kriegszeiten erlaubt … aus Rücksicht auf die Schwierigkeiten der Soldaten“, schrieb er. „Und da es uns um den Erfolg des Kollektivs im Krieg geht, erlaubte die Tora [den Soldaten], den bösen Trieb unter den von ihr festgelegten Bedingungen zu befriedigen, um des Erfolgs des Kollektivs willen.“ (The Times of Israel, 20.7.2016). Mit dieser geistigen Führung wird Sde Teiman weniger überraschend.

Nur 4 % der israelischen Juden sind der Meinung, dass ihre Armee in ihrem Krieg gegen Gaza zu weit gegangen ist, so die jüngste Untersuchung des Pew Research Center in Washington.

Das Kommunikationsteam von Pew hat auf Fragen geantwortet, um die Ansichten der arabischen und palästinensischen Bürger Israels (etwa 20 %) von denen der jüdischen Bürger zu trennen. Die Zahlen sind deprimierend.

+Nur 4 % der israelischen Juden sind der Meinung, dass die IDF „zu weit gegangen“ sind.

+ 42 % der israelischen Juden sagen, die IDF seien „nicht weit genug gegangen“.

+Die tatsächliche Zahl könnte höher sein, da 7 % sich weigerten, diese Fragen zu beantworten.

Ebenso erschütternd ist die Tatsache, dass die Regierungen des Westens dem palästinensischen Leid den Rücken kehren. Das ist etwas, was die Regierungen Australiens, Neuseelands und des Westens im Allgemeinen schon seit Generationen vor dem 7. Oktober getan haben. Sie verlangen eine Antwort auf zwei grundlegende Fragen.

Wer sind Sie? Wofür stehen Sie? Dies sind wahrscheinlich die beiden wichtigsten Fragen, die sich jeder Mensch oder jede Gesellschaft stellen sollte. Sie geben Aufschluss über Grundwerte und Identität. Unsere Führer sagen uns, dass wir „Werte“ mit den Israelis teilen. Deshalb teilen wir Geheimdienstinformationen mit ihnen, helfen ihnen, indem wir die Houthis angreifen, heißen Israelis bei den Olympischen Spielen willkommen, treiben Handel mit ihnen, heißen ihre Soldaten als Touristen willkommen und beteiligen uns auf so viele Arten an der Begehung von Völkermord.

Die Knesset stimmte kürzlich – nur die arabischen Parteien waren dagegen – für eine Resolution, die die Zweistaatenlösung für tot und begraben erklärt.

Die israelische Ermordung von Ismail Haniyeh, dem Hamas-Führer bei den Geiselverhandlungen, diese Woche in Teheran sollte jede Chance auf Frieden zunichte machen. Die Entscheidung, ihn ausgerechnet am Tag der Amtseinführung des neuen iranischen Präsidenten zu töten, war ein klares Signal. Präsident Masoud Pezeshkian hatte erklärt, er wolle einen Krieg vermeiden und versuchen, die Region zu beruhigen. Der Iran wird sich nun gezwungen sehen, darauf zu reagieren.

Altgediente Palästinenserführer wie Dr. Hanan Ashwari verzweifeln, wenn sie die westliche Komplizenschaft mit den Verbrechen Israels und Amerikas betrachten. „Morde im Gangsterstil und außergerichtliche Hinrichtungen sind in Israel an der Tagesordnung. Der Bombenanschlag auf [den Hisbollah-Militärführer] Fuad Shukri in Beirut und die Ermordung von Ismail Haniyyeh in Teheran zielen darauf ab, die gesamte Region zu entflammen und jede Chance auf eine Einigung oder Deeskalation zu sabotieren. Es handelt sich um Angriffe nicht nur auf die Hauptstädte souveräner Staaten, sondern auch auf wichtige Führungspersönlichkeiten, um eine totale Provokation und Destabilisierung zu gewährleisten. Israel ist ein Schurkenstaat, der eine reale und gegenwärtige Gefahr für die ganze Welt darstellt“, sagte sie diese Woche.

Die USA haben den israelischen Staatschef letzte Woche im Kongress empfangen. Netanjahu liebt Amerika; es hat die beste Demokratie, die Israel kaufen kann. Er erhielt über 50 stehende Ovationen – fast eine pro Minute – von seinen Vasallen.

Der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler und geopolitische Kommentator Professor Jeffrey Sachs von der Columbia University sagte diese Woche zu Richterin Napolitano:

„Die Position der USA in der Welt befindet sich in einer Art dramatischem freien Fall. Unsere Außenpolitik ist bankrott. Es gibt Angst [vor den USA], es gibt Macht, aber es gibt sehr wenig Respekt“, so Sachs.

Der Niedergang begann um die Zeit der Präsidentschaft von Bill Clinton, sagt Sachs. „Ich sehe die letzten fünf Präsidenten – Clinton, Bush, Obama, Trump und jetzt Biden – als Fortsetzung des Niedergangs der Vereinigten Staaten in Bezug auf internationalen Respekt, internationale Verantwortung, Rechtmäßigkeit und die Sicherheit der Welt.

„Biden ist einer der schlechtesten Präsidenten in der modernen amerikanischen Geschichte. Er hat uns in immer mehr Krieg und Konflikte geführt.“

Als Kind, das in den 1950er Jahren geboren wurde, habe ich mich wie viele andere gefragt, wie die Nazis das tun konnten, was sie getan haben; wie konnten sich die Menschen in Deutschland das gefallen lassen? Heute kenne ich die Antwort, denn in allen Ländern des Westens haben unsere Regierungen und viele unserer Bürger das Schweigen, die Plattitüden oder die Komplizenschaft der Solidarität und dem sinnvollen Handeln vorgezogen. Die Israelis sind nicht schlimmer als die Deutschen, die Anfang des 20. Jahrhunderts in Namibia einen Völkermord begingen, oder die Briten, die in Kenia Konzentrationslager unterhielten, in denen verschiedene sado-sexuelle Handlungen an Mau-Mau-Aktivisten vorgenommen wurden (und das alles, während die junge Prinzessin Elizabeth das Land bereiste), oder diejenigen, die den Aborigines, Maori, Kanaken und anderen Opfern des Siedlerkolonialismus über Generationen hinweg Gräueltaten zufügten. Wenn man es unkontrolliert lässt (z. B. durch eine verantwortliche Supermacht), passiert etwas im menschlichen Gehirn, und ganze Gesellschaften gleiten in die Finsternis ab. Geschichten von Erweckung, vom auserwählten Volk oder von der Verkörperung des Exzeptionalismus haben alle ihre Schattenseiten, und in diesen Schatten geschehen den Opfern der Starken schreckliche Dinge.

Ich möchte Martin Luther King das letzte Wort überlassen. Sein Volk hat jahrhundertelang unter Rassisten, Vergewaltigern und Rassisten gelitten, aber der Kampf ging bis zu seinem Tod und bis zum heutigen Tag weiter. Ich hoffe, dass die Palästinenser irgendwo diese Worte lesen und einen Hoffnungsschimmer finden, ein Echo der Solidarität in der dunklen Nacht, die sie gerade durchleben:

„Wir werden überwinden, denn Carlyle hat Recht: Keine Lüge kann ewig leben. Wir werden siegen, denn William Cullen Bryant hat Recht: Die auf die Erde gestampfte Wahrheit wird wieder auferstehen. Wir werden siegen, denn James Russell Lowell hat Recht: Die Wahrheit für immer auf dem Schafott, das Unrecht für immer auf dem Thron. Doch dieses Schafott bestimmt die Zukunft. Wir werden überwinden, weil die Bibel recht hat. „Du wirst ernten, was du säst.“ Mit diesem Glauben werden wir in der Lage sein, aus dem Berg der Verzweiflung einen Stein der Hoffnung zu hauen.“

