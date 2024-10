Verhandlungen mit Russland Wagenknecht lobt Appell von Kretschmer, Woidke und Voigt zur Ukrainepolitik

Nach den Landtagswahlen in Ostdeutschland sind die dortigen Landeschefs von CDU und SPD auf eine Zusammenarbeit mit der Partei von Sahra Wagenknecht angewiesen. Die machte ein Bekenntnis der möglichen Koalitionspartner gegen Waffenlieferungen an die Ukraine und gegen die Stationierung von amerikanischen Mittelstreckenraketen zur Bedingung – und zeigt sich nun über ein Entgegenkommen von CDU und SPD erfreut. Weiterlesen in spiegel.de