https://www.middleeastmonitor.com/20241004-hamas-slams-israels-closure-of-ibrahimi-mosque-during-jewish-holidays/



Hamas kritisiert Israels Schließung der Ibrahimi-Moschee während der jüdischen Feiertage

4. Oktober 2024

Israelische Soldaten schließen die Ibrahimi-Moschee in der Stadt Hebron im Westjordanland für muslimische Gläubige unter dem Vorwand des jüdischen Neujahrs „Rosh Hashanah“ nach dem hebräischen Kalender am 3. Oktober 2024. [Mamoun Wazwaz – Anadolu Agency]

Die Hamas kritisierte gestern die Schließung der Ibrahimi-Moschee im besetzten Hebron durch Israel, die von heute bis Sonntag andauert, da Siedler in der Gegend jüdische Feiertage feiern.

Die Bewegung erklärte in einer Stellungnahme, dass die Schändung der heiligen Moschee durch die zionistischen Extremisten, ein regelmäßiges Ritual, bei dem sie in ihr tanzen und jüdische Gebete verrichten, ein „Verbrechen und ein eklatanter Angriff auf eine rein islamische Moschee, eine Verletzung ihrer Heiligkeit und ein Beharren auf der Einschränkung des Rechts der Muslime, ihre religiösen Rituale in ihr zu praktizieren“ sei.

„Diese wiederholte Schließung der Ibrahimi-Moschee, die fortgesetzte Verhinderung des Gebetsrufs im Morgengrauen und die Verhängung von Vergeltungsmaßnahmen gegen die Bewohner der umliegenden Stadtviertel sind nichts anderes als eine unverhohlene zionistische Politik, die ihre Missachtung aller internationalen Normen, Gesetze und Vorschriften offenbart“, hieß es.

Die Hamas forderte die internationale Gemeinschaft auf, Maßnahmen gegen die israelische Besatzungsregierung zu ergreifen, um deren Aggression gegen palästinensisches Land, das palästinensische Volk und seine heiligen Stätten zu stoppen.

Die israelische Besatzung hat den Gebetsruf zum Morgengebet in der Ibrahimi-Moschee zum 22. Mal in Folge verhindert.

Nach dem Massaker an 29 palästinensischen Gläubigen in der Moschee im Jahr 1994 durch den jüdischen Extremisten und Siedler Baruch Goldstein teilten die israelischen Behörden den Moscheekomplex zwischen muslimischen und jüdischen Gläubigen auf. Die Besatzungstruppen schließen die Moschee jedoch regelmäßig für muslimische Gläubige, um den Siedlern die Feier von Festen zu ermöglichen.

In Hebron leben etwa 160.000 palästinensische Muslime und etwa 500 jüdische Siedler, die in einer Reihe von Enklaven, die ausschließlich von Juden bewohnt werden und von israelischen Besatzungstruppen streng bewacht werden, illegal leben.

Lesen Sie: Das Ministerium der Palästinensischen Autonomiebehörde warnt vor einer Normalisierung der jüdischen Präsenz als vollendete Tatsache in der Al-Aqsa-Moschee

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …