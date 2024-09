https://www.stern.de/gesellschaft/regional/sachsen-anhalt/verschobenes-grossprojekt–wagenknecht–intel-subventionen-in-kleinunternehmen-stecken-35070568.html



Verschobenes Großprojekt Wagenknecht: Intel-Subventionen in Kleinunternehmen stecken

Intel legt seine Chipfabrik in Magdeburg auf Eis – Sahra Wagenknecht findet: Dann sollen die vorgesehenen Subventionen anders verwendet werden. Foto © Kay Nietfeld/dpa

Der Bau von Intels Chipfabrik in Magdeburg wird verschoben. Nun sollten die vom Bund eingeplanten Subventionen anders verwendet werden, meint BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht.

Nach der Verzögerung der Intel-Chipfabrik in Magdeburg fordert die BSW-Vorsitzende Sahra Wagenknecht, die dafür eingeplanten Subventionen für „wirklich innovative Kleinunternehmen“ und Neugründungen einzusetzen. Das Geld solle zudem in Infrastruktur fließen, sagte Wagenknecht in Berlin. Weiterlesen in stern.de

