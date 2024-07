https://www.palestinechronicle.com/devastation-in-tal-al-hawa-charred-bodies-burned-homes-found-after-israeli-retreat/



Verwüstung in Tal Al-Hawa-: Verkohlte Leichen, verbrannte Häuser nach israelischem Rückzug gefunden

12. Juli 2024

Der Rückzug der israelischen Streitkräfte offenbarte ein erschütterndes Ausmaß der Zerstörung in Shejaiya. (Foto: via QNN)

Die israelische Besatzungsarmee hat sich am Freitagmorgen nach einer siebentägigen Militäroperation aus den Gebieten Tal Al-Hawa und al-Sina’a-Straße in Gaza-Stadt zurückgezogen.

Nach dem Rückzug rückte die Zivilverteidigung an, um die Leichen zu bergen. Mahmoud Basal, der Sprecher des Zivilschutzes in Gaza, sagte gegenüber Al-Jazeera, dass die Zahl der Toten im Gebiet Tal Al-Hawa und in der al-Sina’a-Straße fast 60 Palästinenser erreicht habe.

Nach Angaben des Zivilschutzes im Gazastreifen wurden Dutzende von Leichen in den Gassen und in Häusern verstreut aufgefunden, in der al-Sina’a-Straße wurden nach dem Abzug ganze Familien getötet.

In Tal Al-Hawa und im Industriegebiet wurden verkohlte Leichen und völlig niedergebrannte Häuser gefunden, und Berichten zufolge wurden Bürger, die auf der Suche nach Lebensmitteln waren, von den Besatzungstruppen getötet.

Die Zivilverteidigung meldete die Bergung von drei Leichen einer Familie auf dem Industrieplatz westlich von Gaza-Stadt.

Sie bestätigten auch, dass die israelische Armee Häuser und Einrichtungen in Brand gesetzt hatte, bevor sie sich aus dem Gebiet zurückzog. Aufgrund der zerstörten Infrastruktur und des Mangels an Treibstoff mussten die Rettungskräfte diese Gebiete zu Fuß erreichen.

Vor dem Rückzug der israelischen Armee berichteten palästinensische Medien, dass die Besatzungstruppen Wohngebäude in Tal Al-Hawa, südwestlich von Gaza-Stadt, zerstört hätten.

Scharfschützen waren immer noch rund um den Finanzkreisverkehr in Tal Al-Hawa im Einsatz und erschossen einen jungen Mann in der Nähe der al-Azhar-Kreuzung, als er versuchte, nach Hause zu gehen.

Katastrophengebiet

Der Rückzug folgt auf die Erklärung des Viertels Shejaiya östlich von Gaza-Stadt zum Katastrophengebiet.

Nach Beendigung einer zweiwöchigen Militäroperation der Besatzungsarmee in diesem Viertel wurden zahlreiche Leichen aus den Straßen und Trümmern geborgen.

Unterdessen wurde der intensive Beschuss des Lagers Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens in der vergangenen Nacht fortgesetzt. Palästinensische Quellen berichteten, dass israelische Artillerie das Gebiet Al-Maghraqa und den nördlichen Teil des Flüchtlingslagers Nuseirat beschoss.

Palästinensische Medien berichteten, dass bei einem Bombenanschlag auf ein Haus im Gebiet von Al-Mufti nördlich von Nuseirat drei Zivilisten getötet wurden.

In Khan Yunis, im südlichen Gazastreifen, wurden nach einem israelischen Luftangriff auf eine Versammlung von Einwohnern zwei Bürger getötet und weitere verletzt.

In Rafah wurden zwei Palästinenser durch israelische Drohnenangriffe im Viertel Tel al-Sultan getötet, wie Al-Jazeera berichtet. Die israelische Armee bombardierte weiterhin Gebiete in Rafah aus der Luft, zu Lande und zu Wasser, während Widerstandskräfte sie in Tel Za’arub und Tel Sultan bekämpften.

Anhaltender Völkermord

Seit dem 7. Oktober führt Israel einen verheerenden Krieg gegen den Gazastreifen, der derzeit vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Völkermordes an den Palästinensern angeklagt ist.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden bei dem seit dem 7. Oktober andauernden Völkermord Israels in Gaza 38.345 Palästinenser getötet und 88.295 verwundet.

Darüber hinaus werden noch mindestens 11.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gazastreifen gestorben sind.

Nach israelischen Angaben wurden bei der Al-Aqsa-Flutungsoperation am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet. Israelische Medien veröffentlichten Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

Palästinensischen und internationalen Organisationen zufolge handelt es sich bei der Mehrheit der Getöteten und Verwundeten um Frauen und Kinder.

Der israelische Krieg hat vor allem im nördlichen Gazastreifen zu einer akuten Hungersnot geführt, in deren Folge viele Palästinenser, vor allem Kinder, starben.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte südliche Stadt Rafah nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – was zum größten Massenexodus Palästinas seit der Nakba 1948 geworden ist.

Im weiteren Verlauf des Krieges begannen Hunderttausende von Palästinensern, auf der ständigen Suche nach Sicherheit vom Süden in das Zentrum des Gazastreifens zu ziehen.

(PC, AJA)

Übersetzt mit deepl.com

