„Veterans For Peace“ applaudiert israelischen Soldaten, die sich weigern, in Gaza zu kämpfen

„Veterans For Peace“ applaudiert den israelischen Reservisten, die einen Waffenstillstand und die Freilassung der Geiseln fordern und erklären, dass sie sich nicht an einem Völkermord beteiligen werden. Sie tun das Richtige. Ihre mutige Haltung wird möglicherweise mit offiziellen Drohungen und sogar mit Inhaftierung beantwortet. Aber Sie werden es nie bereuen, sich geweigert zu haben, unschuldige palästinensische Männer, Frauen und Kinder zu töten.

Palästinensische Leben zählen. Dennoch werden Palästinenser vor den Augen der Welt systematisch abgeschlachtet. Der andauernde, von den USA unterstützte israelische Völkermord im Gazastreifen ist inakzeptabel. Er ist ein Schandfleck in der Menschheitsgeschichte. Und er muss beendet werden.

Veterans For Peace hat konsequent ein Ende des Völkermords im Gazastreifen, einen dauerhaften Waffenstillstand und vor allem ein Ende der Waffenlieferungen der USA an Israel gefordert. Wenn keine US-Bomben mehr auf palästinensische Kinder fallen, ist der Völkermord beendet. Veterans For Peace hat akribisch die US-Gesetze dokumentiert, gegen die die Biden-Regierung verstößt, wenn sie Waffen nach Israel schickt, während sie unschuldige Zivilisten bombardiert und aushungert. Während das Gemetzel in Gaza weiterging und eskalierte, haben wir offene Briefe an das Außenministerium, an Präsident Biden, an Vizepräsidentin Harris und an das Justizministerium geschickt.

Eines ist ganz klar: Dies ist Völkermord, eine absichtliche, anhaltende Kampagne zur Auslöschung eines ganzen Volkes. Dieser Völkermord wird jetzt noch intensiviert. Und er ist tausendfach illegal.

Als Veteranen, die an zu vielen illegalen und unmoralischen Kriegen teilgenommen haben, möchten wir uns auch an unsere jungen Schwestern und Brüder, Töchter und Söhne im US-Militär wenden. Die USA haben 40.000 Soldaten auf Schiffen und Stützpunkten im gesamten Nahen Osten stationiert. Präsident Biden hat kürzlich 100 US-Soldaten nach Israel geschickt, gerade als Israel sich auf einen Angriff auf den Iran vorbereitet und sich auf die versprochene Reaktion des Iran wappnet.

Die USA unterstützen auch die Invasion Israels im Libanon. Das US-Militär selbst hat kürzlich Bomben in Jemen, Syrien und im Irak abgeworfen. Jetzt wird aktiv über einen Krieg gegen den Iran diskutiert!

Werden US-Truppen absichtlich dort eingesetzt, wo sie zur Zielscheibe werden und Opfer fordern? Ist das die Art und Weise, wie die Biden-Regierung uns in einen Krieg mit dem Iran drängen will? Ein solcher Krieg ist weder im Interesse des iranischen Volkes noch im Interesse Israels oder der Vereinigten Staaten. Dies ist ein dreister Krieg des Kolonialismus und des Imperiums – ein Krieg um die Kontrolle über das Land und die Ressourcen anderer Völker.

„Veterans For Peace“ hat sich mit mehreren anderen Organisationen zusammengetan, um den Appeal for Redress (v.2) zu fördern, eine Möglichkeit für aktive GIs, ihre Anliegen sicher ihren Kongressabgeordneten vorzutragen.

Wir verweisen GIs, die darüber nachdenken, Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen zu werden, an das Center on Conscience and War. Bei Bedarf können wir Sie mit einem Anwalt für die Rechte von GIs in Kontakt bringen.

Denken Sie daran, dass es richtig ist, sich ungerechten Kriegen und illegalen Befehlen zu widersetzen. Und wenn Sie das tun, werden Sie die Unterstützung von Veterans For Peace haben.

Veterans For Peace ist eine globale Organisation von Militärveteranen und Verbündeten, deren gemeinsames Ziel es ist, eine Kultur des Friedens aufzubauen, indem wir unsere Erfahrungen nutzen und unsere Stimme erheben. Wir informieren die Öffentlichkeit über die wahren Ursachen von Kriegen und die enormen Kosten von Kriegen, mit der Verpflichtung, die Wunden von Kriegen zu heilen. Unser Netzwerk besteht aus über 140 Ortsverbänden weltweit, deren Arbeit Folgendes umfasst: Aufklärung der Öffentlichkeit, Eintreten für eine Demontage der Kriegswirtschaft, Bereitstellung von Dienstleistungen zur Unterstützung von Veteranen und Kriegsopfern und vor allem das Engagement für die Beendigung aller Kriege.

(314) 725-6005

www.VeteransForPeace.orgPresseseiteAktionsseite

Übersetzt mit Deepl.com

