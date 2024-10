https://countercurrents.org/2024/10/israels-biblical-wars-of-self-defense-the-myth-of-the-seven-war-fronts/



Israels biblische Kriege der „Selbstverteidigung“: Der Mythos der „sieben Kriegsfronten“

in Palästina

von Dr. Ramzy Baroud

24. Oktober 2024

Israelische Beamte wiederholen immer wieder, dass Israel an mehreren Fronten kämpft. Die Wahrheit ist, dass Israel sich dafür entscheidet, an mehreren Fronten zu kämpfen. Die beiden Behauptungen sind grundverschieden.

Vor kurzem ging der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sogar so weit zu sagen, dass sein Land an sieben verschiedenen Kriegsfronten kämpfe, die alle von dem Ziel angetrieben würden, „uns gegen … Barbarei zu verteidigen“.

Diese vermeintlich defensiven Kriege würden auch im Namen des Schutzes der „Zivilisation vor denen geführt, die uns allen ein dunkles Zeitalter des Fanatismus aufzwingen wollen“, sagte Netanjahu in einer Rede Anfang Oktober.

Es besteht keine Notwendigkeit, auf Netanyahus Hetzreden zu reagieren. Es sollte offensichtlich sein, dass weder Völkermord als Selbstverteidigung eingestuft wird, noch dass die Erhaltung der menschlichen Zivilisation das Verbrennen von Menschen bei lebendigem Leib einschließt, wie es bei Sha’ban Al-Dalou der Fall war, der bei dem jüngsten israelischen Beschuss des al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhauses in Deir al-Balah zusammen mit seiner Familie auf schreckliche Weise getötet wurde.

Aber ist Israel gezwungen, an sieben Fronten zu kämpfen?

Laut Netanjahu, aber auch anderen hochrangigen politischen und militärischen Vertretern, sind die Fronten Iran, Gaza, Libanon, Jemen und Gruppen in Syrien, Irak und der Westbank.

Obwohl die Hauptkämpfe nur in Gaza und im Libanon stattfinden, ist die offizielle israelische Linie darauf bedacht, die Anzahl der Kriegsfronten zu übertreiben, um weiterhin von der großzügigen militärischen und politischen Unterstützung der USA und des Westens zu profitieren. Mehr Kriege für Israel bedeuten auch mehr Geld.

Natürlich führt Israel auch echte Kriege: einen Vernichtungs- und Völkermordkrieg gegen das palästinensische Volk in Gaza, der innerhalb eines Jahres mehr als 150.000 Menschen getötet und verwundet hat.

Es gibt auch einen Krieg im Westjordanland, der genau darauf abzielt, jede Form von Widerstand zu unterdrücken, damit Israel sein Siedlerkolonialprojekt in den besetzten Gebieten beschleunigen kann.

Das oben Gesagte ist keine Schlussfolgerung, sondern eine Feststellung, die auf Netanyahus eigener erklärter Politik beruht. „Israel muss die Sicherheitskontrolle über das gesamte Gebiet westlich des Jordans haben“, sagte er im Januar letzten Jahres auf einer Pressekonferenz. Genauer gesagt: „Zwischen dem Meer und dem Jordan wird es nur die israelische Souveränität geben“, sagte er. „Sicherheitskontrolle“ ist ein israelischer Euphemismus für territoriale Expansion.

In einem Interview mit dem europäischen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender Arte sagte der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich, Israel werde sich „nach und nach“ ausdehnen, um schließlich die gesamten palästinensischen Gebiete sowie Jordanien, den Libanon, Ägypten und andere arabische Länder zu umfassen.

„Es steht geschrieben, dass die Zukunft Jerusalems darin besteht, sich bis nach Damaskus auszudehnen“, sagte er.

Religiöse Prophezeiungen sind besonders gefährlich, wenn sie von gestörten, extremistischen Politikern aufgegriffen werden, die über den politischen Einfluss und die militärische Macht verfügen, um sie in die Tat umzusetzen.

Netanjahu ist ein führendes Mitglied derselben Gruppe. Er hat seinen Völkermord in Gaza und seine Kriege überall bereits mit religiösen Texten gerechtfertigt, in denen er seine Armee als die Israeliten sieht, die gegen die Amalekiter kämpfen.

Diese religiösen Ansichten sind in der politischen Diskussion in Israel seit jeher weit verbreitet. In den letzten Jahren sind sie jedoch unter einer Reihe von rechtsextremen Regierungen, die größtenteils von Netanjahu gebildet wurden, in den Mittelpunkt gerückt. Sie sehen im Gaza-Krieg eine Gelegenheit, das zu verwirklichen, was Smotrich, damals stellvertretender Vorsitzender der Knesset, 2017 als „Israels entscheidenden Plan“ bezeichnete.

Smotrichs Plan, der ironischerweise den Namen „One Hope“ trägt, konzentriert sich in erster Linie auf die Annexion des gesamten Westjordanlandes, das er, wie auch Netanjahu und andere, als „Judäa und Samaria“ bezeichnet. Der Plan sieht vor, „die Souveränität über ganz Judäa und Samaria zu erlangen“, mit den „gleichzeitigen Siedlungsmaßnahmen“, wie z. B. der „Gründung von Städten und Gemeinden“, mit dem Ziel, „eine klare und unumkehrbare Realität vor Ort zu schaffen“.

Smotrichs Plan, der nun umgesetzt wird, da er einer der beiden Königsmacher in Netanjahus Regierung ist – der andere ist Itamar Ben-Gvir – wurde Jahre vor dem andauernden Krieg gegen Gaza ausgearbeitet und wird, wie er selbst zugibt, seitdem „Schritt für Schritt“ umgesetzt.

Israel mag behaupten, dass es einen Krieg an sieben oder siebzig Fronten führt. Es kann sich auch selbst die Rolle des Retters der Zivilisationen zuweisen. Aber die Wahrheit kann nicht verborgen werden, vor allem, wenn die Israelis selbst diejenigen sind, die ihre finsteren Absichten offenlegen.

Selbst der andauernde Krieg gegen den Libanon, den israelische Führer zusammen mit ihren Unterstützern aus den USA als Verteidigungskrieg bezeichnet haben, wird jetzt von einigen israelischen Politikern und ihren Anhängern des rechten Flügels als ein weiterer Expansionskrieg oder genauer gesagt als eine Suche nach „Groß-Israel“ vorangetrieben.

Es besteht ein Unterschied zwischen einem Land, das einen Verteidigungskrieg an mehreren Fronten führt, und einem Land, das für eine koloniale Expansion, eine regionale Hegemonie und eine militärische Dominanz kämpft, die von religiösen Prophezeiungen angetrieben wird. Diejenigen, die sich für den letzteren Weg entschieden haben, wie es Israel getan hat, können nicht behaupten, sich in einem Zustand der Selbstverteidigung zu befinden.

„Selbstverteidigung im Sinne des Völkerrechts bezieht sich auf das einem Staat innewohnende Recht, als Reaktion auf einen bewaffneten Angriff Gewalt anzuwenden“, erklärt das Internationale Rote Kreuz auf seiner Website. Diese Definition gilt nicht für einen Staat, der selbst militärischer Besatzer ist und sich somit in einem aktiven Zustand der Feindseligkeit und des rechtswidrigen Einsatzes von Gewalt befindet.

Netanjahu und Smotrich kümmern sich jedoch kaum um internationales oder humanitäres Recht. Sie werden von unheilvollen, expansionistischen Agenden angetrieben. Wenn sie Erfolg haben, werden mit Sicherheit weitere tödliche Kriege folgen. Die internationale Gemeinschaft muss alles in ihrer Macht Stehende tun, um ihr Scheitern sicherzustellen.

Dr. Ramzy Baroud ist Journalist, Autor und Herausgeber von The Palestine Chronicle. Er ist Autor von sechs Büchern. Sein neuestes Buch, das er zusammen mit Ilan Pappé herausgegeben hat, heißt „Unsere Vision für die Befreiung: Engagierte palästinensische Führungspersönlichkeiten und Intellektuelle ergreifen das Wort“. Zu seinen weiteren Büchern gehören „Mein Vater war ein Freiheitskämpfer“ und „Die letzte Erde“. Baroud ist Non-Resident Senior Research Fellow am Center for Islam and Global Affairs (CIGA). Seine Website lautet www.ramzybaroud.net

